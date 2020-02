DHA YURT BÜLTENİ 15

MÜSLÜM\'ÜN BABASI, SADECE ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Bekir KARAKOCA/ ADANA, (DHA)- GİŞE rekorları kıran Müslüm filminde, Müslüm Gürses\'in babası Mehmet Akbaş\'ın kızı ve eşini öldürdüğü şeklindeki senaryonun gerçek olmadığı ortaya çıktı. 29 Mayıs 1969\'de Adana\'da meydana gelen olayda, Mehmet Akbaş\'ın boşandığı eski eşi Emine Demirdöver\'i oğlu Ahmet\'i kendisine vermemesi nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü, bu suçtan da 20 yıl hapis cezası aldığı mahkeme kayıtlarına geçti.

Arabesk müziğinin dev isimlerinden biri olan Müslüm Gürses\'in hayatını anlatan Müslüm filminin kurgusu yeni bir tartışmaya neden oldu. Gişe rekorları kıran filmde Müslüm Gürses\'in babası Mehmet Akbaş\'ın Adana\'da eşi Emine Akbaş\'ı evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo\'yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürdüğü yönündeki kurgunun gerçek olmadığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı. Tutanaklara göre, 29 Mayıs 1969\'da Mehmet Akbaş, Hatay\'ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti. Bu sırada yolda karşılaştığı, 2 çocuğundan küçüğü olan 8 yaşındaki Ahmet\'i sevmek istedi, ardından da yanında götürmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak küçük çocuk annesi ile kalmak istediğini söyleyerek ağlamaya başladı. Mehmet Akbaş, oğlunu ikna etmek isterken boşandığı eski eşi Emine Demirdöver gecelikle sokağa çıkıp, Ahmet\'i eve götürmek istediği sırada sanık Akbaş, üzerinde taşıdığı bıçağı çekip, eski eşi Emine\'yi bir çok yerinden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye götürülen kadın, kurtarılamadı.

Dosya detaylarında ise hiç gündeme gelmeyen olayla ilgili iddialar da dikkat çekti. Kayıtlarda Müslüm filmindeki senaryoda yer alan kundağındaki kızı Ezo\'yu duvara vurarak öldürdüğü yönündeki iddialardan söz edilmedi. Hatta Mehmet Akbaş\'ın sadece 2 çocuğu olduğu kayıtlara geçti. Sanık Mehmet Akbaş ise savunmasında, İskenderun\'a göç hazırlığı yaptığını, çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gittiğini belirterek, \"Yolda karşılaştığım Ahmet\'e sarılıp kucağıma aldım. Onu yanımda götürmek istedim. Oğlum gelmek istemedi ağladı, bu sırada annesi elinde kalınca bir sopayla gelip, bana saldırdı, çok ağır küfürler etti. O sırada seyyar kebapçıda gördüğüm bıçağı aldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum\" dedi.

Ancak görgü tanıkları, Emine Demirdöver\'in Mehmet Akbaş\'ın yanına gelip, ağlayan oğlunu alıp, götürmek istediğini, bu sırada Akbaş\'ın bıçağı çekip, kadını sırtından bıçakladığını iddia etti. Tanık olarak dinlenen Ahmet Akbaş da, ağabeyine jilet almak için gittiği bakkaldan dönerken karşılaştığı babasının kendisini götürmek istediğini, kendisinin de gitmek istemediğini, bu sırada gelen annesinin kendisini alıp götürürken babasının onu bıçakladığını, ancak iddia edildiği gibi annesi ile babası arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını anlattı.

Mahkeme heyeti de Mehmet Akbaş\'ın, öldürdüğü eşi Emine\'nin kendine sopayla vurduğu, ağır küfürler ettiği yönündeki iddiasını tanık beyanlarına göre inandırıcı bulmayınca, Akbaş\'ı 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Akbaş\'ı cezasını pişmanlık duyması ve mahkemedeki hal ve tavırları nedeniyle 20 yıla indirdi.

MARMARİS\'TE 2 AYRI HORTUM TEKNELERE ZARAR VERDİ, DALIŞ TEKNESİNİ BATIRDI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde 10 dakika arayla görülen 2 ayrı hortum, 3\'ü yelkenli 5 tekneye maddi zarar verdi. Ayrıca 1 dalış teknesini batırdı, bazı teknelerde ise küçük çaplı hasar da oluştu. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği hortum nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.



Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz Mevkisi\'ndeki bir marinada, bugün saat 14.15 sıralarında hortum çıktı. Denizde çıkan hortum marinaya yöneldi. İskele ve karada bulunan 25\'er metrelik 3\'ü yelkenli tekneyle, 20 metrelik 2 motoryatı devirdi. Teknelerde hasar oluştu. Ayrıca marina içindeki iskelede demirli çok sayıda teknede, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. İlk hortum etkisini yitirdi. 10 dakika sonra bu kez marina açıklarında 2\'nci hortum oluştu. Marinanın açığındaki bu 2\'nci hortum, açıkta demirli \'Tayvan\' isimli dalış teknesini batırdı. İkinci hortum da etkisini yitirdi. Teknedeki 3 personel ise marina görevlilerince kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaymakam Yüksel, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

DERECİK KAYMAKAMI, KURBAN KESİLEREK KARŞILANDI

İLÇE statüsüne kavuşan Hakkari\'nin Irak sınırındaki 9 bin 288 nüfuslu Derecik\'e atanan Kaymakam İdris Arslan, görevine başladı.Kaymakam Arslan, kurbanlar kesilerek vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Şemdinli\'ye 65, Hakkari\'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan 9 bin 288 nüfuslu Derecik Beldesi, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin TBMM\'de geçmesi ile ilçe statüsüne kavuştu. 1930 ile 1994 tarihleri arasında köy olan Derecik, 1995 tarihinden sonra belde oldu. 65 yıllık köy ve 23 yıldır belde olan Derecik\'in ilçe olması yörede yaşayanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.İlçe kararının ardından, kamu kurumları için bina arayışına başlandı. Kaymakamlık için de geçici olarak bir bina tahsis edildi. Hakkari\'nin yeni ilçesi Derecik\'e atanan Kaymakam İdris Arslan da bugün görevine başladı. Karayoluyla ilçeye gelen Arslan, burada Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Kasım Evin, MHP İlçe Başkanı Cezmi Kaya, bazı kurum amirleri, komutanlar ve vatandaşlar tarafından kurban kesilerek karşılandı.

Kendisini bekleyen kurum amirleri ve vatandaşlarla tokalaştıktan sonra makamına geçen Kaymakam Arslan, kendisine gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldığını söyledi. Belediye Başkanı Ekrem Cetinkaya, İlçe Kaymakamı Arslan ve karşılamaya gelen vatandaşları öğle yemeğinde evinde ağırladı. Arslan,yemeğe katılan vatandaşlarla sohbet edip yöre hakkında bilgi aldı.

25.01.1981 yılında Erzurum\'un İspir İlçesi\'nde dünyaya gelen Kaymakam İdris Arslan, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü\'nde lisans eğitimini tamamlayan Arslan, 2006 yılında Maliye Bakanlığı Gelir Uzmanı olarak göreve başladı. 2008-2010 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı\'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak görev yapan Arslan, 2010 yılı Ağustos ayında Kaymakamlık sınavına girerek 99. Dönem Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Sırasıyla Mersin/Gülnar, Adana/Karaisalı ve Ankara/Çamlıdere ilçelerinde Vekil Kaymakam olarak, 2014-2016 tarihleri arasında ise Çankırı/Atkaracalar ilçesinde Asil Kaymakam olarak görev yapan Arslan, Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Eyaleti Rutgers Üniversitesi\'nde yabancı dil ve kamuda yöneticilik eğitimi aldı. Kaymakam Arslan, son olarak da İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle ilçe statüsüne kavuşan Derecik\'e Kaymakam olarak atandı.

SİVAS\'TA YAĞMA İDDİASIYLA 3 TUTUKLAMA

SİVAS\'ta tehdit ve nitelikli yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne müracaat eden K.B. ve O.E. bazı kişilerin kendilerinden zorla para talep ettiklerini öne sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler U.D. (33), H.G. (31) ve F.D. (33) teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından seri numaraları alınmış 5 bin lirayı mağdur kişilerden aldıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerden F.D., zorla para istedikleri kişilerin daha önce dayısını evlenme vaadiyle dolandırdıklarını iddia etti. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler F.D, H.G. ve U.D, \'yağma\' suçlamasıyla tutuklandı.

MEMURİYETİ KAZANDIĞI ŞEHRE GİDERKEN KAZADA ÖLEN GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

ISPARTA Vergi Dairesi memurluğunu kazanan, işbaşı yapacağı kente gitmek üzere babasıyla yola çıkan ancak Denizli\'de trafik kazasında ölen 25 yaşındaki Funda Sakman, memleketi Aydın\'da toprağa verildi.

Kaza, dün (salı) saat 18.30 sıralarında, Acıpayam ilçesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü\'nü 2015 yılında tamamlayan Funda Sakman, bu yıl girdiği sınavda, Isparta Vergi Dairesi memurluğunu kazandı. 26 Kasım Pazartesi günü vergi dairesinde göreve başlayacak olan Funda Sakman, kalacağı evi kiralayıp, eşya almak için babası Mustafa Sakman (53) ile birlikte Isparta\'ya gitmek üzere dün yola çıktı. Baba Sakman\'ın kullandığı 48 KD 799 plakalı otomobil, Denizli\'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında bir başka otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki refüje de çarparak yoldan çıktı. Funda Sakman kaza yerinde öldü. Baba Sakman ise yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Mustafa Sakman taburcu oldu.

Funda Sakman\'ın cenazesi ise dün memleketine getirilip, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kondu. Funda Sakman bu sabah, helallik alınmak üzere, Acarlar Mahallesi\'ndeki baba evinin önüne getirildi. Funda Sakman\'ın annesi Türkan Sakman ve kız kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bir de ağabeyi bulunan, 4 kardeşten 3\'üncü sırada olan Funda Sakman için annesi ve kardeşleri \"Kızım\" ve \"Ablam\" diye bağırıp feryat etti. Baba Mustafa Sakman ise fenalaşınca ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Evinin önünden omuzlara alınan Funda Sakman, daha sonra cenaze aracıyla Acarlar Mahallesi Çarşı Camii\'ne getirildi. Hastanedeki kontrollerin ardından baba Mustafa Sakman da camiye geldi. Öğle namazını beklemeden kılınan cenaze namazı sonrası Funda Sakman, Acarlar Mahalle Mezarlığı\'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Funda Sakman\'ın tabutunun üstüne konulan gelinlik ve tülbent, bu kez mezarının üstüne örtüldü.

AB DELEGASYONU BAŞKANI BERGER, YABANCI GAZETECİLERLE GAZİANTEP\'TE

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, beraberindeki AB üyesi ülkelerden gazetecilerle BM Kadın Programı\'nın SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi\'nde incelemelerde bulundu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy eşliğinde AB üyesi ülkelerden gelen gazetecilerle BM Kadın Programı\'nın SADA Merkezi\'ndeki kurslarında eğitim gören Suriyeli kadınlarla görüşerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Suriyeli kadınların eğitim gördükleri sınıfları dolaşan Büyükelçi Berger, düzenlediği basın toplantısında, AB üyesi ülkelerden gazetecilerle birlikte İstanbul ve Gaziantep\'i kapsayan 3 günlük gezi düzenlediklerini dile getirdi.

Gezinin son gününde, Gaziantep\'teki SADA Merkezi\'ne geldiklerini anlatan Berger, \"Mülteci toplulukları arasında özel bir konuma sahip kadınlara yönelik hizmet veren SADA Merkezi\'nde bulunmaktan çok memnunum. Burası ilk başta Japonya desteğiyle kurulan bir merkez. Proje AB\'nin mültecilere yaptığı yardımın ilk ayağında desteklendi. Mülteci kadınlar, onların kız çocuklarına hizmet veren bir proje. Onların piyasada iş bulabilmelerine yönelik eğitimler almalarına yönelik bir proje. Burada sadece dil dersleri almıyorlar, mesleki becerilerini artıracak birtakım eğitimler de alıyorlar. Mutfak eğitimlerinden dikişe ve dil becerilerinin gelişmesine kadar farklı alanda kurslar görüyorlar. Bu program aynı zamanda mültecilerin insani yardımdan uzaklaşarak kendi ayaklarının üzerinde de durabilmelerini sağlayan projelere iyi bir örnek. Önce eğitim alıyorlar ardından iş gücüne katılım sağlayabiliyorlar\" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aksoy ise Türkiye\'de 3,5 milyonu aşkın Suriyeli bulunduğunu, Afganistan ve Irak gibi ülkelerden gelenlerle birlikte bu sayının 5 milyona çıktığını söyledi. Türkiye\'nin, dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke olduğunu dile getiren ve Gaziantep\'te resmi rakamlara göre 410 bin civarında mültecinin yaşadığını belirten Aksoy, \"Bu da birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. 8 yıl öncesinden 2023 projeksiyonunda ulaşması düşünülen nüfus sayısına ulaştık. Bu da beraberinde altyapı, yatırım anlamında belediyeler üzerinde ciddi bir baskı oluşmaya başladı. Nüfusumuzun 4\'te 1\'i Suriyeli mültecilerden oluşuyor\" dedi.

DENİZDEKİ TATBİKAT NEFES KESTİ

MERSİN\'de, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen \'Gemi Kaçırılmasına İlişkin Müdahale Tatbikatı\'nda ortaya çıkan görüntüler, nefesleri kesti. Helikopter destekli tatbikatta yolcu gemisini kaçırmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi, rehineler başarı ile kurtarıldı.

Yaklaşık 200 personelin katılımı ile Uluslararası Mersin Limanı içindeki havuz olarak bilinen alanda yapılan tatbikatın senaryosu gereğince; Mersin\'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) giden bir feribota binen 3 terörist, gemi kaptanı ve mürettebatı etkisiz hale getirip yolcuları rehin aldı ve teknenin kontrolünü ele geçirdi. Yolculardan birinin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni araması üzerine güvenlik güçlerince kurtarma operasyonu başlatıldı. Rehinelerin kurtarılması ve teröristlerin yakalanması için harekete geçen Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi, gemiye çıkarak teröristleri etkisi hale getirdi. Sahil güvenlik ve gümrük muhafaza botları tekne etrafında güvenlik çemberi oluştururken, operasyona helikopter de destek verdi. SÖH timlerince etkisiz hale getirilen teröristlerden bir tanesi denize atlayarak kaçmaya çalışsa da, jetski ile hazır bekleyen ekip, zanlıyı yakalayıp bir başka bottaki güvenlik görevlilerine teslim etti.

Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpeklerin de feribota çıkıp bomba araması yaptığı tatbikatta, karina olarak bilinen teknenin suyun altında kalan dış kısmında sualtı ekiplerince bomba arama çalışması yapıldı.

Tatbikatı; Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz ve il protokolü de izledi.

ERDEMLİ\'DE AĞAÇLARA KİMLİK KARTI ÇIKARTILDI

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan \'Ağaçlarımızı Tanıyalım\' projesi kapsamında ağaçlara, kimlik kartı çıkartıldı.

Erdemli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü bir ilke imza attı. Müdürlük, hazırladığı \'Ağaçlarımızı Tanıyalım\' projesi kapsamında ağaçlara kimlik kartı düzenledi. Ağaçlara asılan kimlik kartlarında familyası, cinsi, türü ve anavatanı yazılıyor. Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, farkındalık yaratmak için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, \"Doğada sayısız ağaç türleri yer alıyor. Biz bu ağaç türlerinin ne kadarını biliyoruz ve tanıyoruz? Maalesef her gün önünden defalarca geçtiğimiz oksijen kaynaklarımızı hiç tanımıyoruz. Bunun sonucu olarak da doğadaki bitkileri daha iyi tanımamız için, Orman İşletme Müdürlüğü\'nce işletmemiz bahçesindeki her ağaca bir kimlik kartı çıkarıldı. Amacımız, müdürlüğümüzü ziyarete gelen vatandaşlarımız, öğrencileriz ve konuklarımızın ağaçlara baktığında, o ağaçların türünü ve anavatanı konusunda bilgi sahibi olmalarını istiyoruz\" dedi.

Müdür Çelik, şu ana kadar 30 ağaç çeşidine kimlik kartı çıkarttıklarını ifade ederek, \"Bu kimlik kartları daha birçok ağaç çeşidimize takılacak. Projemizi Erdemli geneline yaymak ve Orman İşletme Bahçeleri dışında parklarda, çay bahçelerinde ve diğer alanlarda bulunan ağaçlara da kimlik kartı hazırlayıp takacağız. Amacımız, insanlarımız doğada yetişen ve büyüyen, oksijen kaynağımız olan ağaçlarımızı tanımaları ve onları korumalarıdır\" diye konuştu.

KAŞ BELEDİYE BAŞKANI KOCAER: KAÇAKLAR İÇİN YIKIM KARARI ALINDI

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde, imar barışı kararının ardından kaçak yapı sayısı arttı. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, \"Kaçak yapı teşebbüsünde bulunan her kim varsa tespitleri yapıldı, zabıtları tutuldu, gerekli encümen kararları almak suretiyle yıkım kararları verildi\" dedi.

İmar barışı kararının ardından Karadeniz yaylalarında yaşananların benzeri, Akdeniz\'de yaşanıyor. Antalya\'nın Kaş ilçesinde, Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde imar barışı sonrasında 500 civarında villanın inşaatına başlandığı ileri sürüldü. Özellikle İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde 400\'e ulaşan imarsız villa sayısı, barış kararı sonrasında büyük artış gösterdi.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Kaş\'ta kaçak yapılara meydan vermemek için çeşitli köylerde, mahallelerde imar planı yaptıklarını söyledi. İslamlar Mahallesi\'nin heyelan bölgesi olması hasebiyle daha önceki yıllarda afet evleri yapıldığı kaydeden Başkan Kocaer, şunları kaydetti:

\"Onları da vatandaş iskan ettik. Geçtiğimiz yıllarda bu bölgede bazı yapılaşmalar oldu. İmar Yasası\'ndan önceki olanlar İmar Yasası\'ndan istifade etmek suretiyle faydalandılar, yapı kayıt belgesi aldılar. Ama 31.12.2017\'den itibaren kaçak yapı teşebbüsünde bulunan her kim varsa belediyemizce tespitleri yapıldı, zabıtları tutuldu, gerekli encümen kararları almak suretiyle yıkım kararları verildi ve de savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Bunların yıkılmaları için de kanuni süreler verilmek suretiyle kendilerine tebliğ edildi. Kaçak yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kaçak yapıların yapılması kanunen suç olduğu gibi bizim de yakın takibimizde olacaktır. Biz ekiplerimizle bunun 24 saat takibindeyiz ve kaçak yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz.\"

Halil Kocaer, 2018 yılında yapılan tüm kaçak yapılar için yıkım kararı aldıklarını ve savcılığa bildirdiklerini belirterek, diğerleri için denetimlerin de devam ettiğini söyledi. İslamlar Mahallesi\'nde gelişigüzel villalar yapıldığını ve bunların da imar barışından yararlandığını anlatan Kocaer, \"Bugüne kadar 2018 yılı içerisinde 47 tane sadece İslamlar Mahallesi ile alakalı kaçak yapı işlemi yapıldı, yıkım kararları alındı, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve kaçak yapı sahiplerine de yıkım için tebligatlar yapıldı\" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, bu tür sorunlara imar affının sebep olduğunu söyledi. İmar affı gündeme geldiğinden bu yana bu imar barışının tamamen karşısında olduklarını anlatan Balcı, \"Böyle bir şey düşünülemez. Akla ve mantığa zarar bir olay bu. Tamamen bilimin ve tekniğin dışında ruhsatsız yapıların, sahibinin beyanıyla yasal hale gelmesi bilim ve teknikle çelişmektedir. Bunlar ilerleyen zamanlarda insanlarımızın can ve mal kaybına sebep olabilir\" dedi. Balcı, belediye yetkililerinin bu duruma el atması gerektiğini de vurgulayarak 1 Ocak 2018\'den sonra inşa edilen tüm kaçak yapıların yıkılması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Yasası\'yla birlikte köyden mahalleye dönüşen İslamlar ve Üzümlü mahalleleri, haftalık ücreti 5 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkan havuzlu villalarıyla dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara\'dan doğal yaşam için bu bölgeye yerleşenler, dört kata ulaşan devasa taş villaların yapımından rahatsız.

GÜVERCİN VE SAHİBİNİN SEVGİSİ ŞAŞIRTIYOR

AKSARAY\'da Mustafa Akkaya\'nın beslediği güvercinle arasındaki bağ görenleri şaşırtıyor.

Güvercin tutkunu olan Mustafa Akkaya, beslediği güvercinlerle yakından ilgileniyor. Güvercini öpüp, \'aşkım\' diye hitap eden Akkaya, \"Güvercinim ile aramda büyük bir dostluk oluştu. Güvercinimi kızım gibi seviyorum. Benim en büyük hobim güvencin beslemek.ö dedi.

