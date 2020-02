DHA YURT BÜLTENİ 15

KREŞTE SOLUNUMU DURAN 1 YAŞINDAKİ MELİSA TUANA ÖLDÜ

Bursa\'nın İnegöl ilçesindeki kreşte yemek yedikten sonra uyuyan 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, solunumu durarak hayatını kaybetti. Kreşteki öğretmenin, kucağına aldığı bebekle yola koşarak çıkıp, yoldan geçen ambulansa bebeği teslim etmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

İkisi de çalışan Melike- İbrahim Memiş (40) çifti, üçüncü bebekleri Melisa Tuana\'yı Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki kreşe teslim etti. Bugün Saat 14.00 sıralarında yemek yedirilen bebek, uykusu gelince, kreş çalışanları tarafından dinlenme salonundaki yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni, moraran bebeği kendine getirmek istese de başarılı olamadı.

Öğretmen, kollarındaki hareketsiz duran bebeği alıp kreşten koşarak yola çıktı ve o sırada başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa Tuana bebek ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı öğrenip hastaneye koşan özel bir şirkette çalışan anne Melike Memiş ile bir mobilyacıda çalışan baba İbrahim Memiş, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Görüntü dökümü;

-----------------------------

-Kadının kucağındaki bebekle yola atlayışı

-Kadının kucağındaki bebek ile ambülansı durdurması

-Bebeğin ambülansa alınışı

-Bebeğin morga nakli

-Annenin üzüntüsü

-Kreşten detaylar

Süre: 2.22 dakika, Boyut: 265 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

=======================

HARRAN VE AKÇAKALE\'DE SAĞANAK

ŞANLIURFA’nın Suriye sınırındaki Harran ve Akçakale ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar göle döndüğü için trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar ise kapalı alanlara girdi. Harran’da ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı, caddeler su altında kaldı, ekili arazilerde hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Araçların sudan geçmesi

- Yollarda biriken sular

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 32 MB

===============

ALANYA\'DA ÇALILIK YANGINI

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm çalılık alan zarar gördü.

Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisindeki çalılık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 4 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 8 itfaiye aracı ve 18 işçinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın bölgedeki muz bahçelerine sıçramadan söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yangından görüntü

- İtfaiyenin müdahalesinden görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, (DHA)

============================

KAPLICA TURİZMİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Ağrı’da jeotermal kaplıca suyunun bulunmasının ardından Valilik İl Özel İdaresi bütçesi ile Havalimanı Kavşağı’ndan jeotermal alanına ulaşımın sağlanması için yapılacak köprünün temel atma töreni gerçekleştirildi.



Geçtiğimiz aylarda yapılan sondaj çalışmalarında yerin bin 500 metre derinliğinde bulunan jeotermal suyun, hastane ve otelcilik alanında kullanılması için çalışmalara başlandı. Fizik hastanesi müjdesi ve otellerin yapılacağı bölgede ulaşımın rahat sağlanması için köprü müjdesinin ardından çalışmalar başladı. Jeotermal alana yapılacak Ağrı\'nın en uzun köprüsü ünvanını alan birleştirici köprünün uzunluğu 143 metre, genişliği 12 metre olarak yapılacak. 60 fore kazık kullanılacak. Murat Nehri üzerine temeli atılan köprüde 5 ayak kullanılacak.



Vali Süleyman Elban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu\'nun katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. İl Müftüsü Topçu\'nun okuduğu duanın ardından kurban kesilerek köprünün temeli atıldı. Alanda bulunan suyun Türkiye\'nin en iyi kaplıca sularından biri olduğunu belirten Vali Elban geçmiş aylarda bölgede sondaj sonucu 48 derecelik sıcak suyun çıktığını söyledi. Elban yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

\"Allah\'a şükür Sağlık Bakanlığından gelen sonuç jeotermal suyun tedavi edilebilmesi yönünde Türkiye\'nin en iyi kaplıcalarından biri olduğu yönündedir. Bizim bu alandaki kaynağı insanımızın yarına ve hizmetine sunmamız lazım. Hizmete sunmanın yollarından biri de oranın alt yapısının tamamlanması lazım. Buraya en hızlı ve kolay erişimi sağlamamız lazım. Havalimanı kavşağından buraya bir köprü yapalım dedik. Bu hızlı erişim aynı zamanda yerim değerini ve yatırımla ilgili talebi artıracaktır. Dolayısıyla biz hemen burayla ilgili plan çalışmasına başladık. Burada bizim hazineye ait yerimiz var. Biz planlamasını yaptık. Şu aşamada meraya girmiyoruz. Otelle ilgili görüşmelerimizi var. Diğer tesislerle ilgili çalışmalarımız var. En az 2 temel atmayı düşünüyoruz. Biz buradaki insanımıza hem nitelikli otellerle hizmet verelim hem de günübirlik tesis yapalım diyoruz. Günübirlik tesisi de biri yapmazsa biz yapalım kiraya verelim onlar işletsin. Yöredeki halkımız da gelsin burada tedavisini olsun dinlensin.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

- Köprü İnşaatı

- Vali Elban Açıklama

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

(Süre. 2.21 DK/ 263 MB)

==============================

ORGAN BAĞIŞINA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

AFYONKARAHİSAR İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan Sağlık İl Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde çalışan sağlık personeliyle özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler Milli Birlik Caddesi üzerinden İmaret Camii önüne kadar yürüdü. Ellerindeki dövizlerde organ bağışının önemini vurgulayan katılımcılar adına İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz açıklama yaptı.

Organ naklini ve bağışını duyurmak için bu farkındalık yürüyüşünü düzenlediklerini söyleyen Korkmaz, \"Yürüyüşü sağlık çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve basın mensuplarımızla birlikte gerçekleştirdik. Burada Afyonkarahisar\'a ve Türkiye\'ye sesimizi duyurmak istiyoruz. Organ nakli bekleyen çok sayıda hastamız var. Yarın bize veya sevdiğimiz birine organ ihtiyaç olacak veya olmayacak onu bilemiyoruz. Hepimizin başına gelebilecek şeyler bunlar. İnsanların başına gelebilecek şeyler bunlar. İnsanlarımızın bu konuda yardımcı olmalarını istiyoruz\" dedi.

Afyonkarahisar Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Yücel Erdoğan, organ bağışının önemli olduğunu söyleyerek, \"3-9 Kasım tarihleri arasında organ nakli bağışı haftası olarak kutlamaktayız. İki durumda organ bağışı yapılabilmektedir. Canlı ve kadavradan. Biz ağırlıklı olarak kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden nakil yapılması için organ almaktayız. Organ nakline her zaman ihtiyacımız olabilir. Ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Bundan dolayı gerek canlı gerekse beyin ölümü olan kişilerden organlarını bağışlıyorsa ve başkalarının hayat bulup fidan olacağını biliyorsa organlarını bağışlamaları gerektiğini düşünüyorum. Devlet hastanemizde bu yıl 7 beyin ölümü gerçekleşti. Bunlardan 3 tanesinin yakınları kabul etti ve 2 tanesi donör olarak 8 kişiye can oldu. Bunu bizim arttırmamız gerekiyor. 7\'de 7 olması gerekiyor. Hasta yakınlarının onayını aldıktan sonra toprak olacağına bu 8\'de kalmazdı ve 20 olurdu. Can olurdu. İleri ki dönemlerde halkımız bilinçlenir ve sayı artar\" diye konuştu.

Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdağ da bugüne kadar Afyonkarahisar\'da 200\'e kadar böbrek nakli yapılarak hayata tutunan insan olduğunu belirterek, organ bağışının önemine dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yürüyüşe katılanlardan detay

- Yürüyüşten genel detay

- Dövizlerden detay

- Sağlık Müdürünün konuşması

- Koordinatörün konuşması

- Genel detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

=================================

Öğretmen, \'hain\' diyerek panodaki Atatürk fotoğrafını indirtti iddiası (3)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya\'da Atatürk\'e hakaretten gözaltına alınan Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Harun K., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda Fıkıh derslerine giren Harun K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANTALYA (DHA)

==============================