DHA YURT BÜLTENİ 15

1)LÖSEV\'İN ÇALINAN KUMBARALARINDAN BİRİ BULUNDU



BURSA\'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan ve 4\'ü çalınan kumbaralardan 1\'i, bulundu. Kumbaranın içindeki paraların çalındığı belirlendi.

Merkez Nilüfer ilçesindeki 4 iş yerinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralar hırsızların hedefi oldu. Son 1,5 ayda iş yerlerinden 4 kumbara çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi\'nde unlu mamuller satan işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarından birinde, iş yerine giren 2 şüpheliden biri gözcülük yaparken diğeri ise kumbarayı ceketinin altına saklayarak çaldığı görüldü.

Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan kumbaralardan biri, Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi\'ndeki bir iş merkezinin yakınında bulundu. Kumbaranın içindeki paraların çalındığı belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Bursa Nilüfer Mah Beşevler yıldırım caddesinde Unlu mamuller satan işletmenin Lösev kumbarsî soygunu

Teyyareci Mehmet Ali caddesi üzerindeki mağazadan çalınan kumbaranın güvenlik kamera görüntüsü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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2)HALK OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI KÜÇÜK YUSUF, ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yusuf Modanlı, hayatını kaybetti.Kaza, öğleden sonra Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Modanlı\'ya sürücüsü öğrenilmeyen 63 E 0540 plakalı halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan küçük Yusuf, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Yusuf Modanlı\'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderilirken, otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumunda bekleyenler

- Ölen çocuğun yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28MB

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3)ÇÖPE ATILAN KANLI BEZLER ENDİŞE YARATTI

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, çöp konteynerine atılan kanlı bezler endişe yaratırken, yapılan inceleme sonucu hacamat yapan bir kişinin bezleri çöpe attığı belirlendi.Kandıra Ilıca Caddesi\'nde çöp konteynerinin yanına bırakılan çöp poşeti yırtılırken, içerisinden etrafa dağılan kanlı bezler ve kadın saçlarını görenler polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek incelemede bulundu. İlk olarak etrafa atılan saçılan atıkların tıbbi atık olduğu değerlendirildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu kanlı bezleri hacamat yapan ismi açıklanmayan bir kişinin çöpe attığı belirlenerek, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Etrafa saçılan kanlı bezlerden görüntü

-Caddeden görüntü

-Polis ekibinden görüntü

KANDIRA(Kocaeli), (DHA) -

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4)AKŞEHİR BELEDİYESİNDEN, NASREDDİN HOCA\'NIN GİBİ GÖSTERİLEN MÜSTEHCEN FIKRALARI İÇİN SUÇ DUYURUSU

AKŞEHİR Belediye Başkanı Ak Partili Salih Akkaya, 2008 yılında yayımlanan \'Dünya Çocuk Edebiyatı Nasreddin Hoca\'da Çocuklar\' isimli kitapta yayınlanan bazı müstehcen fıkraların, Nasreddin Hoca\'ya ait olmadığını belirtti. Akkaya, kitapla ilgili yayınevi ve kitabın dağıtımı gerçekleştiren gazete hakkında \'Kişinin hatırasına hakaret\' suçundan, Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca\'nın felsefesini koruyup, gelecek nesillere aktarmaya çalışan dernek ve vakıf yöneticileriyle birlikte makamında basın toplantısı düzenledi.

Nasreddin Hoca\'nın mezarının Akşehir\'de bulunduğunu hatırlatan Akkaya, Nasreddin Hoca\'nın torunları olarak, onun felsefesini gelecek nesillere aktarmakla birlikte, onun eserlerine ve ona yönelik eylemlere karşı da sorumlu olduklarını belirtti. Akkaya, \'Dünya Çocuk Edebiyatı Nasreddin Hoca\'da Çocuklar\' adlı kitapta Nasreddin Hoca\'nın fıkralarına yer verildiğini; ancak bazı müstehcen fırkaların Nasreddin Hoca\'ya ait olmadığını belirtti. Konuyu duyarlı vatandaşların kendilerine iletmeleri sonucu kitabı incelediklerini ifade eden Akkaya, şunları söyledi:

\"Nasreddin Hoca, bir fıkra yazarı değil. Toplumda gördüğü olaylara duyarlılık gösterirken, insanları doğru bir şekilde eğitmek, giden yanlışları düzeltmek adına pratik ve ince zekasıyla, esprili bir şekilde olaylara müdahalesiyle oluşan fıkraları vardır. Nasreddin Hoca, bir özel zorlamayla kesinlikle bir fıkra yazarı değil. Bu kitapta da olduğu birçok yerde Nasreddin Hoca’mıza ait olmayan edep dışı fıkralar Nasreddin Hoca’mıza atfediliyor. Hocamızın kendi fıkralarında; bir incelik, latife, nükte ve sanat var. Onun kesinlikle böyle edep dışı fıkralarla alakası olması mümkün değil. Bu 60 sayfalık \'Nasreddin Hoca’da Çocuklar\' isimli kitap 2008 yılında yayımlanmış ve ulusal bir gazetenin eki olarak ücretsiz olarak çocuklara hediye edilmiş. Yayınevi ve gazetenin ismini de deklare etmek istemiyorum. Belediyemiz hukuk birimi avukatımız tarafından yayınevi ve gazete ile ilgili suç duyurunda bulunulacak.ö

6-7 TANE FIKRA EDEP DIŞI

60\' yakın fıkranın bulunduğu kitapta 6-7 adet fıkranın edep dışı olduğunu belirten Akkaya, \"Bu kitapta 60 adet kadar fıkra var. Bunlardan sadece birkaç tanesinin Nasreddin Hoca’ya uygun fıkralar. Bu kitaptaki birkaç fıkra hariç diğerleri tamamen uydurma ve bu uydurma fıkraların içinde de 6-7 tanesi de edep dışı. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Buna katılmıyoruz ve böyle bir şeye de bundan sonra müsaade etmeyeceğiz.ö diye konuştu.

Yayınevi ve kitabı yayınlayan gazete hakkında belediye avukatlarının, Türk Ceza Kanunu\'nun 130\'uncu maddesinde yer alan \'Kişinin hatırasına hakaret\' suçundan; üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesi için suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Belediye Başkanı Akkaya\'nın açıklaması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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5)TOKAT\'TA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 5 KİŞİ YAKALANDI

TOKAT\'ta içerisinde 3,7 milyon TL değerinde senet, ziynet eşyası, nakit para ve araç anahtarı bulunan çelik kasayı çalan 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 21.00 sıralarında H.K.\'ya (45) ait Bahçelievler Mahallesindeki evde meydana geldi. Eve giren M.Ö. (19), M.İ. (19), A.C. (19), M.H.K. (20), ve M.C. (21) H.K.’ya ait eve girerek evdeki çelik kasayı çaldı. H.K\'nın ihbarıyla polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında kasayı çalan 5 kişinin Tokat\'tan Çorum\'a gittiği bilgisi üzerine polis ekipleri çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı. Çorum’da araç kiralayıp Kastamonu’nun Tosya ilçesi üzerinden İstanbul’a gitmeye çalışan 5 kişi Tosya ilçesi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin evden çaldıkları çelik kasa ise açılmış halde eve 500 metre uzaklıkta buludu. Kasa içindeki 3.7 milyon TL değerindeki senet, 25 bin TL değerindeki ziynet eşyası, 4 bin lira nakit para, 2 adet araç anahtar ele geçirildi. Şüphelilerin kasayı açarken kullandıkları değerlendirilen 2 adet tornavida muhafaza altına alındı. Tokat\'a getirilen 5 şüpheli Tokat İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye çıkarılan şüpheliler basın mensuplarına hakaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) -

(164 MB HD Görüntü)



