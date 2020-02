DHA YURT BÜLTENİ 15

UYURKEN KUSAN 3 AYLIK NEHİR BEBEK ÖLDÜ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, uyurken kusması sonucunda nefes borusu tıkanan 3 aylık Nehir Aklar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay gece saatlerinde İnegöl’ün kırsal Şipali Mahallesi\'nde meydana geldi. Neslihan Aklar, 3 aylık bebeği Nehir\'i, dün akşam uyutup yatırdı. Neslihan Aklar, iddiaya göre 1 saat sonra bebeğini kontrol ettiğinde nefes almadığını fark etti. Neslihan Aklar, kustuğunu gördüğü bebeğini, eşi Aykut Aklar ile birlikte İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Solunumu durduğu anlaşılan bebeğe, acil serviste müdahale edildi. Doktorların, yaklaşık 2 saat süren çabasına rağmen Nehir bebek, hayatını kaybetti. Acil serviste bebeğinin öldüğünü öğrenen Neslihan Aklar, fenalık geçirerek tedaviye alındı.

Nehir bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İŞADAMIYLA YASAK AŞK YAŞADIĞI ÖNE SÜRÜLEN KADININ EVLENEMEYİNCE ŞANTAJ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

AYDIN\'da yaşayan bir kadın, kadının eski eşi ve kadının eski erkek arkadaşı, bir işadamına kasetli şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandı. Delil yetersizliğinden beraat eden kadın, eski sevgilisinin şantaj konuşmalarını kanıt olarak mahkemeye sunması üzerine 1 yıl 8 ay hapse mahkum oldu.

Aydın\'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası işadamı Ahmet Ali Tornay (42), iddiaya göre, 3 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiği hastanede tanıştığı o dönem evli olan hemşire Berrin S. (Soner) ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bu ilişki daha sonra bozuldu, ididiaya göre şu şekilde şantaja dönüştü. Berrin S., işadamından eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmesini istedi. Ancak Tornay, boşanmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Berrin S., birlikte oldukları sırada gizli kamerayla çektiği görüntüleri kullanarak, işadamına \"Eşinden boşanıp benimle evlenmezsen bu görüntüleri yayınlarım\" diye şantaj yapmaya başladı. Berrin S.\'nin eşi Süleyman T. (Tuncay) ise karısının bir mesajını görünce kendisinden boşandı. Tornay da Berrin S.\'yi terk etti. Bu durumu gururuna yediremeyen Berrin S., görüntüleri eski sevgilisi Öner B.\'ye (Bedioğlu) verdi. İşadamını arayan Öner B., elinde kaseti bulunduğunu söyleyerek, iddiaya göre şantajla 150 bin lira istedi. Tornay ödeme yapmayınca Öner B., yanında Süleyman T. ile birlikte işadamının evini basarak darp etti. Tornay, Berrin S.\'den Süleyman T.\'den ve Öner B.\'den şikayetçi oldu. Tutuksuz sanıklar hakkında \'özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve tehdit\' suçlarından dava açıldı. Aydın Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Öner B. 2 yıl, Süleyman T. ise 10 ay hapis cezası aldı. Öner B. ile Süleyman T.\'nin cezaları para cezasına çevrildi. Berrin S. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Öner B., dava sonrası işadamı Ahmet Ali Tornay\'a şantajla ilgili Berrin S. ile yaptığı WhatsApp mesajlaşmalarını verdi. Tornay, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14. Ceza Dairesi\'ne başvurdu. İzmir\'deki duruşmada tanık Öner B., Berrin S\'nin kendisini azmettirdiğini belirterek, \"Bana elinde görüntüler olduğunu söyleyip bu görüntüleri şantaj için kullanabilirsin\' dediğini söyleyerek, şantajla ilgili konuşmaları delil olarak gösterdi. Mahkeme, Berrin S\'ye \'özel hayatın gizliliği ve şantaj\' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya indirildi. Hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Ali Tornay, \"3 yıl önce hastaneye bir yakınımızı ziyarete gitmiştik. Orada bir vesile ile bu hemşire Berrin Soner\'le tanıştık. Biz de ticaretle uğraştığımız için göz önünde bir insan olduğumdan arkadaş olduk ve bir ay kadar bir arkadaşlık yaşadık. Eşinden boşanmak üzere olduğunu söyledi. Ben de eşimden ayrılmıştım. Bir süre sonra kadının evli olduğunu öğrenince kadından ayrıldım. 6 ay sonra kadının bir arkadaşı beni arayarak kendilerinde fotoğraflarımın olduğunu söyleyerek tehdit ve şantajda bulundu. Ben de bunları duyunca savcılığa suç duyurusunda bulundum. Haklarında soruşturma başlatıldı. Böyle olunca üstüme arkadaşlarını salmaya başladı. Eski kocasını bile benim üstüme saldı. Bir kadın yüzünden bir sürü insan mahkemelik oldu ve bazıları hapis cezası aldı\" dedi.

EVİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE BAYGINLIK GEÇİRDİ

DÜZCE’nin Fındıklıaksu Köyü’nde meydana gelen yangında evi kullanılmaz hale gelen Mehmet Yıldırım (65) evini alevler kaplamış bir şekilde görünce baygınlık geçirdi. Yıldırım\'ın eşinin 3 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

Yangın öğleden sonra Fındıkluaksu Köyü’nde meydana geldi. Köy meydanında evi bulunan Mehmet Yıldırım, 3 gün önce hastalığa bağlı olarak vefat eden eşi Ayşe Yıldırım’ı toprağa verdi. Öğleden sonra oğlu Ali Yıldırım ile birlikte eve dönerken, evinin bulunduğu alandan dumanlar yükseldiğini gördü. Dumanları orman yangını sanan baba ve oğlu alevler içersinde evlerinin yandığını gördü. Baba Mehmet Yıldırım fenalaşarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdüler. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Dumanları babasıyla birlikte orman yangını olduğunu zannettiğini söyleyen Ali Yıldırım, “Cuma’dan gelirken duman gördük. Biz ot yangını yada orman yangını sanıyorduk. Bizim ev yanıyormuş. Ablamların içerde olduğunu sandım onlar komşulara gitmişler. Muhtemelen elektrik kontağından çıktı. Ben yurt dışında geldim. 3 gün önce annem vefat etti. Bugünde başımıza bu geldi.\" dedi.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

BAŞMÜFETTİŞLİĞE ATANAN VALİ ÖZDEMİR, EDİRNE\'DEN AYRILDI

EDİRNE\'de yaklaşık 2.5 yıl görev yaptıktan sonra son kararname ile başmüfettişlik görevine atanan Vali Günay Özdemir, veda ziyaretlerin ardından bugünkü uğurlama töreniyle kentten ayrıldı. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, uğurlama programında \"Sizi bir gurur ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz. Arabanızdaki bayrağı hiç yere indirmediniz, dimdik tuttunuz\" dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, son yayımlanan kararname ile başmüfettişliğe atandı. Kentte veda ziyaretlerini tamamlayan Vali Özdemir için valilik bahçesinde uğurlama töreni yapıldı. Törene Garnizon Komutanı Yüksel Erdin, Edirne Belediyesi Başkan vekili Selçuk Çakır, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileriyle valilik personeli katıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Balı, kentte 2.5 yıl görev yapan Vali Özdemir\'in kendilerine çalışmalarında yol gösterdiğini söyledi.

\'GURUR VE ŞEREF ABİDESİ OLARAK UĞURLUYORUZ\'

Daire müdürleri adına konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Vali Özdemir\'in makam aracındaki Türk bayrağını hiç yere indirmediğini ifade ederek, \"Sayın valim, sizi bir gurur ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz. Arabanızdaki bayrağı hiç yere indirmediniz, dimdik tuttunuz. Aslında vedalar duygusaldır ama burada duygusallığa hiç gerek yok, sizi bir namus ve şeref abidesi olarak uğurluyoruz. Siz bizim aklımızda ve gönlümüzde olacaksınız, yolunuz açık olsun, ailenizle huzur ve mutluluk içinde yaşayınö dedi. Vali Yardımcısı Yusuf Güler ise Vali Günay Özdemir\'in güzel izlenimler bıraktığını belirterek, \"Bir Çin atasözü şöyle diyor; \'Gül verenin elinde gül kokusu kalır\'. Sayın valimiz Edirne\'de kimle temas içerisinde olmuşsa, kimle iletişim içerisinde olmuşsa gerçekten çok güzel izlenimler bıraktı. Her zaman, her coğrafyada, her köyde, Edirne\'nin her karışında bizden güzel duygularla ayrılıyor. Ben kendisinde gördüğüm ulvi bir meziyeti aktarmak istiyorum. Odasına her girdiğimde sayın valimin önünü ilikliyor ve bizi o şekilde karşılıyordu. Meslek yaşantımda böyle çok fazla ulvi davranış görmedim. Kendisi bize hakkını helal etsin\" şeklinde konuştu.

\'EDİRNE HAYAT FELSEFEMİ DEĞİŞTİRTİ\'

Vali Günay Özdemir, Edirne\'nin bakış açısını ve hayat felsefesini çok değiştirdiğini anlatarak şunları söyledi:

\"Edirne\'yi bütün ruhumla ve vücudumla yaşadığıma inanıyorum. Artık bütün hücrelerime kadar her tarafta Edirne var. Bundan sonra hem ruhumla hem de bedenimle Edirne\'deyim ve Edirneliyim. Edirne benim yaşamıma çok önemli katkılar sundu. Bakış açımı değiştirdi, hayat felsefemi değiştirdi, özellikle medeniyet anlayışıma çok önemli katkılar sundu çünkü Edirne İstanbul\'u fetheden medeniyetin kurulduğu şehir. Edirne gerçekten İstanbul\'u fetheden bir şehir. O medeniyet öyle bir hale gelmiş ki bütün dünyaya barış getirmiş ve sizler de hala bu kadim medeniyetin bütün özelliklerini ruhunuzda, bedeninizde şehrinizde taşıyorsunuz, gelenlere de bunu aktarıyorsunuz, bundan dolayı da ben sizlere minnettarım. Edirne var olduğu için biz burada valiyiz, kaymakamız, memuruz. Biz olduğumuz için Edirne yok, Edirne olduğu için biz varız ki bu konuda da sadece sizlerin yaptığı işlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Asıl işleri yapan, asıl Edirne\'ye sahip çıkan yine sizlersiniz. Ben Edirne\'den ayrılmıyorum, bütün ruhum ve bedenim Edirne\'de. İnşallah bundan sonra benim için en önemli yaşam merkezim olduğu için sizlerde benim en önemli hemşerilerim olacaksınız. Ben hüzünlü olarak gitmiyorum, vefakarlığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hayat yine bir yerlerde karşılaştırır\"

Konuşmaların ardından valilik bahçesine kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaşan Vali Özdemir, ardından Edirne\'den ayrıldı. Son kararnameyle Edirne\'ye Vali olarak atanan İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp\'ın ise Pazartesi günü kente gelerek görevine başlayacağı belirtildi.

DÜŞÜK POLARLI ŞEKER PANCARI, ÜRETİCİNİN TADINI KAÇIRDI

BURSA’nın İnegöl ilçesinde şeker üretimi ve hayvancılık sektöründe yem olarak kullanılan stratejik ürün pancarda, hastalık ve polar düşüklüğü nedeniyle sancılı hasat başladı. Geçtiğimiz yıllarda ilçede 80- 100 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl 35 bin ton olması bekleniyor. Pancarda geçen yıllarda 16 olan polar değerinin bu yıl 10 seviyesine düşmesi de üreticiyi üzdü.

Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, kırsal Kulaca Mahallesi girişindeki pancar alım merkezine giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Çelik, “Pancar hasadı başladı. Bölgemizde geçtiğimiz yıllarda pancar üretimi durmuştu. Susurluk Şeker Fabrikası\'nın yeniden üretime başlamasıyla pancar üretimine ağırlık verdik. Geçtiğimiz yıllarda 80-100 bin ton olan rekolte, bu yıl 35 bin ton civarında. Pancarda rekolte düştü, ayrıca hastalık da var. Aynı zamanda polar değeri de düşük. Polar, 9-10 (şeker düzeyi) civarında çıkıyor. Tonundan 235 lira kazanmak için poların 16 olması gerekiyor. Poların 10 olmasıyla çiftçimiz ton başına ancak 150 lira kazanacakö dedi.

\'PANCAR ÜRETİMİ BİTER\'

Çelik, bu durumun üreticiyi önümüzdeki yıl pancar üretiminden kaçıracak anlamına geldiğini belirterek, \"Tarım Bakanımızla görüşmüştük. Şeker fabrikasının çalışması için çiftçimizin çalışması lazım. Hayvancılığın da gelişmesi adına bu fabrikanın faal olması lazım. Bu konuda devletin tasarrufu olmalı. Karacabey, Mustafakemalpaşa, Bandırma, Susurluk, Yenişehir, Manyas adına söylüyorum bunu. O bölgelerde de durum aynı çünkü. Gerçekten pancar stratejik bir ürün. Sadece şeker olarak bakmayın, hayvancılığın da bitmemesi adına gerekenin yapılması lazımö diye konuştu.

