DHA YURT BÜLTENİ 15

Yolcu otobüsü, park halindeki TIR\'a çarptı 1 ölü, 17 yaralı – AKTÜEL GÖRÜNTÜLER - 2

EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün TIR\'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2\'si ağır 17 kişi yaralandı. TIR sürücüsü Cemil Can Türkoğlu\'nun babası Cemil Türkoğlu, otobüs şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öğrendiğini söyledi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç Beldesi\'nde meydana geldi. Zonguldak-Antalya seferini yapan Recep Yavuz\'un(55) kullandığı 07 DY 262 plakalı yolcu otobüsü, Gülüç kavşağında Cemil Can Türkoğlu idaresindeki 67 TY 658 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Otobüs şoförü Recep Yavuz, sıkışarak feci şekilde can verdi. Yolcular, otobüsün camları kırılarak dışarı çıkartıldı. Yaralanan 15 kişi, muavin Mustafa Akman(35) ve TIR şoförü Cemil Can Türkoğlu, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yolculardan Ahmet Çetin ve muavin Mustafa Akman\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, yolcu otobüsünün önünde seyir halinde olan TIR\'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini söyleyerek, \"Kaza ihbarının ardından ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Otobüste 14 yolcu, 1 şoför 2 personel varmış. Yaralılardan hayati tehlikesi olanlar var.\" dedi. Kazayı haber alarak gelen TIR sürücüsü Cemil Can Türkoğlu\'nun babası Cemil Türkoğlu, otobüs şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öğrendiğini söyledi.

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından otobüs ve TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

Kucağında bebek olan kadını döverek bayılttı

KAHRAMANMARAŞ\'ta kimliği belirsiz kişi, kucağında bebek olan kadını döverek bayılttı. Tüm bu yaşanalar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi\'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Bir erkek, yanında 2 çocuk ve kucağında da bebek olan bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında erkek, eşi olduğu tahmin edilen kadını defalarca tokatladı. Bu sırada çocukların yaşananlardan dolayı ağladıkları görüldü. Çocukların feryatları ve kadının engellemeye çalışmasına rağmen şuurunu kaybettiği görülen kişi, şiddet uygulamayı sürdürdü. Kadın, aldığı darbelere dayanamayarak bayılırken, bebek ise vücudunun altında kaldı. İki küçük çocuk ise dizlerinin üzerinde çökerek ağlamayı sürdürdü. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ (DHA)

Polisin itfaiye merdiveniyle pencereden girdiği ev boş çıktı

SİVAS’ta dünden beri üniversite öğrencisi Selma G.\'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. İtfaiye merdiveni ile 5\'inci katın camını kırarak içeri giren ekipler kimseyi bulamadı.

Olay, akşam 19.00 sıralarında Kepenek Caddesi üzerindeki Özcan Apartmanında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 1\'nci sınıfta okuyan Selma G.\'den dünden beri haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri genç kızın evine giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Olay yerine çağrılan itfaiye aracının merdiveni ile apartmanın 5\'inci katına çıkan polisler, camı kırarak içeriye girdi. Ancak Selma G.\'nin içeride olmadığını tespit eden ekipler olay yerinden ayrıldı. Tedirgin olan arkadaşları ise Selma G.\'nin ilesine ulaşmaya çalıştı.

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)