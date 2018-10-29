DHA YURT BÜLTENİ 15

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İTFAİYE FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

VAN Büyükşehir Belediyesi\'nce filoya katılan 11 yeni itfaiye aracının tanıtımı yapıldı. Yeni araçlarla filosu güçlendirilen Büyükşehir Belediyesi, bölgenin de en büyük ve en modern itfaiyesine sahip oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi\'nin filosu, alınan tam donanımlı 11 teknolojik itfaiye aracıyla güçlendirildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın araç filosuna dahil edilen yeni araçların tanıtımı için Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi\'ndeki İtfaiye Daire Başkanlığı kampüsünde tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, ilgili daire başkanları, kurum müdürleri ve itfaiye teşkilatı katıldı.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, son teknolojiyle donatılmış ve çok yüksek katlara müdahale etme imkanı sağlayan 11 yeni araçla itfaiye filosunun gücüne güç kattıklarını söyledi. Vanlıları yıllardır mahrum kaldıkları gerçek belediyecilik hizmetleri ile buluşturmaya devam ettiklerinin kaydeden Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

\"Kim ne derse desin bizler Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın ve hükümetimizin bizlere verdiği büyükşehir belediye başkanlığı görevini inşallah sonuna kadar devam ettireceğiz ve Van\'ın uzun zamandan beri mahrum kaldığı gerçek belediye hizmetlerini halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Büyükşehir belediyemize vatandaşlarımızın vergilerinden kesilerek tahsis edilen ödenekleri de en doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bizden öncekilerin yaptığı gibi bu kaynakları heba etmeyeceğiz. Bu kaynakları terör örgütlerine destek maksatlı asla kullanmayacağız, kullanılmasını da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu şehrin bir daha bu şekilde bir belediye ile inşallah yoluna devam etmeyeceğine de yürekten inanıyoruz.\"

Konuşmanın ardından Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesi kesti. Daha sonra hizmete alınan araçları tek tek inceleyen Vali Zorluoğlu\'na, İtfaiye Daire Başkanı tarafından plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye müdürlüğünden drone ile görüntüler

-İtfaiye araçlarından görüntüler

-Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

-Drone ile görüntüler

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

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KOÇARLI\'DA 29 METRELİK DİREĞE 54 METRAKERELİK TÜRK BAYRAĞI

AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kent girişine dikilen 29 metre yüksekliğindeki direğe dev Türk bayrağı çekildi.

Koçarlı\'daki Cumhuriyet Meydanı\'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'nci yıldönümü törenle kutlandı. Ardından Koçarlı Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, kortej yürüyüşü yaptı. Yürüyüş, ilçe girişinde son buldu. 29 Ekim için kent girişine dikilen 29 metre yüksekliğindeki direğe ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından ilçenin en büyük bayrağı olan 54 metrakere büyüklüğündeki Türk bayrağı çekildi. Topluluk her bir ağızdan \'Andımız\'ı da okudu.

Açıklama yapan Başkan Öztürk, \"Koçarlı\'mızın en büyük ay yıldızlı şanlı bayrağımızı göndere çektik. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız, gölgesinde bizleri birleştiren, birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Bayrağımız uğrunda canımızı vereceğimiz en kutsal değerimizdir. Bayrak konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Tekke Asar Kalesi\'nden Tığlılar Yaylası\'na, Koçarlı\'mızın her köşesinde bayrağımızın dalgalanmasına ayrı bir özen gösterdim. Şimdide en büyük bayrağımızı, Koçarlı\'mızın girişinde dalgalandıralım. İlçemize girişte ve çıkışta yüreğimiz kabarsın, bayrağımız gururla dalgalansın\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bayrağın gönlere çekilişi

- Belediye Başkanı CHP\'li Mutlu Öztürk ile STK temsilcileri ve vatandaşların hep birlikte Andımızı okuması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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360 KİŞİLİK KORO CUMHURİYET COŞKUSUNU ARTIRDI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yıldönümü nedeniyle Saracoğlu Stadyumu\'nda düzenlenen törende öğrencilerden oluşan 360 kişilik koro marşlar seslendirdi.

Ödemiş\'teki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu\'nun makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Saracoğlu Stadyumu\'nda devam etti. Buradaki törene, Kaymakam Dayıoğlu\'nun yarı sıra AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Garnizon Komutanı Asteğmen Umur Kılıç, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile Ödemişliler katıldı. Buradaki kutlamalara Ödemiş Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu 360 kişilik koro damgasını vurdu. Koronun seslendirdiği Ay Yıldızlı Bayrağım ve İzmir Marşları ile İlelebet Cumhuriyet şarkısı coşkuyu artırdı. Kutlamalar, öğrencilerin dans, çeşitli kareografi gösterileri ve geçit töreni ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-360 kişilik korunun marşları seslendirmesi

-Törenden genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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3 GÜN ÖNCE KAÇIRILAN ÇİFTÇİ, BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU



MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, 3 gün önce kaçırılan çiftçi Hadi Oktay\'ın (42) boş arazide cansız bedeni bulundu. Oktay\'ın başına tabancayla 7 kez ateş edildiği ve cansız bedeninde kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili 25 kişi gözaltına alınırken, 7\'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızıltepe\'de yaşayan, 4 çocuk babası, çiftçi Hadi Oktay\'dan 27 Ekim Cumartesi günü uzun süre haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, Oktay\'ın aynı gün Eski Hastane Caddesi kavşağında, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını tespit etti. Kentte cumartesi gününden beri aranan Oktay\'ın, bugün Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi\'nde cansız bedeni bulundu. Oktay\'ın başına tabancayla 7 kez ateş edildiği ve cansız bedeninde kırıklar olduğu belirlendi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu\'na götürülen Hadi Oktay\'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarınca alınıp, Fırat Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Hadi Oktay\'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18\'i, serbest bırakılırken, 7\'si ise adliyeye sevk edildi.

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) -