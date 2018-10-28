DHA YURT BÜLTENİ 15

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa\'da (2)

SURİYE SINIRINDA İNCELEME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa\'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3\'üncü Hudut Alay Komutanlığı\'nı ziyaret etti. Burada askeri manga tarafından karşılanan Bakan Soylu; 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, 3\'üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ve 2\'nci Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Deniz Ayaz\'dan bilgi aldı.

Alay Komutanlığı\'ndan ayrılan Soylu, beraberindeki heyetle Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Tel Abyad sınırında bulunan İsmail Direk Sınır Karakolu\'na geçti. Soylu\'nun geçişinin ardından terör örgütünün denetiminde bulunan Suriye\'nin Tel Abyad sınır kapısında 3 kez silah sesi duyulması üzerine Özel Harekat polisleri, zırhlı araçlarla sınır hattında güvenlik önlemi aldı. Sınır karakolunu ziyaret eden Bakan Soylu, askeri mangayı selamlayarak, şeref defterini imzaladı. Soylu, komutanlardan Suriye\'ye sıfır noktada bulunan sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemleriyle ilgili bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra kuleye çıkarak, hatla ilgili karakol komutanından bilgi aldı. Karakolda incelemelerde bulunan Soylu, ardından sınırın sıfır noktasına geçerek, hat boyunca uzanan güvenlik kameraları ile aydınlatma sistemlerini inceledi.

Sınır hattından konvoyuyla ilerleyen İçişleri Bakanı Soylu, yolda durarak, kırsal mahalle sakinlerinin ikram ettiği mırrayı içti. Bakan Soylu, Akçakale ilçe merkezinde toplanan çadır kentteki görevli personelin sorunlarını da dinledi. Soylu, bir süre çadır kentte çalışan işçileri dinledikten sonra Şanlıurfa Valiliği\'nde gerçekleştirilen \'Güvenlik Toplantısı\'na katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda valilik çevresinde güvenlik önlemlerinin alınması gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sınır karakolunu ziyaret eden Bakan Süleyman Soylu

- Tugay Komutanı Bakan’a bilgi vermesi

- Nöbetçi kulesine çıkan bakan Soylu Suriye toprakları gözlemlemesi

- Askeri manga tarafından karşılanan bakan Soylu

- Sınır hattındaki aydınlatma ve kamera sistemlerini inceleyen bakan Soylu

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-Hadi KURT- ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 357MB

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AK PARTİ İZMİR\'İN \'CUMHURİYET\' FİLMİNE BÜYÜK İLGİ

* 48 saatte 2 milyonu aşkın izleyiciye ulaştı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel hazırladığı film, sosyal medyada gündem oluşturdu. Cuma günü saat 11.00 sıralarında “Cumhuriyetin değerini biliyoruz, Bayramımız kutlu olsunö mesajıyla resmi hesaplardan paylaşılan film, üzerinden sadece 48 saat geçmesine rağmen 2 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Twitter, Facebook ve Instagram\'da sürekli paylaşılmaya devam eden film, büyük beğeni topladı.

Hüsnü Kazım Özler tarafından 1933 yılında Uşak’ta çekilen tarihi fotoğrafın canlandırılarak hazırlandığı filmde, dönemin kıyafetlerinden kağnıya, aksesuarlarından pankarttaki yazıya kadar tüm detaylar bire bir işlendi. Çekimleri İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan filmin setine AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de konuk oldu. Filmde gönüllü olarak yer alan oyuncularla sohbet eden Şengül, duygusal anlar da yaşadı.

Cumhuriyetin herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Şengül, filmde Türk milletinin birlik ve beraberliğinin her şeyden önemli olduğunun vurgulandığını söyledi. Filmin yayılmasının ardından çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Şengül, film çekimleri sırasında da adeta tarihe yolculuk yapıldığını ve filmde oynayan herkesin de o duyguyu hissettiğini söyledi. Başkan Şengül, “Bizim topraklarımızda, bu fotoğrafı görüp de etkilenmeyecek kimse yoktur. Cumhuriyet kurulurken verdiğimiz mücadelemizi muhteşem şekilde özetleyip, anlatan bir fotoğraf. O fotoğrafı görüp, sette de içine girerek tarihte bir yolculuk yaptık ve tekrar o günlere döndük. O duygu da hepimize yansıdıö dedi.

HERKES ÖNYARGISIZ DAVRANMALI

Cumhuriyet kurarken sağlanan birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyaç olduğunu söyleyen Şengül, “Hangi siyasi görüşten, yaşam tarzından ve inançtan olursa olsun; geçmişte bu topraklarda olup, geleceği de bu topraklarda olan insanlar öncelikle birbirlerine önyargısız davranmalı. Kimse birbirini yargılamamalı. Herkesin birbirine sevgiyle, bu toprakların bize kattığı manevi değerlerle yaklaşması gerektiğine inanıyorumö dedi.

BİRBİRİMİZİ ELEŞTİREBİLİRİZ AMA DÜŞMAN OLAMAYIZ

Başkan Şengül, şöyle devam etti: “Bugün, bir siyasi partide İl Başkanlığı yapıyorum. Ama diğer siyasi partilerin de farklı görüşleri, farklı yaklaşım ve tarzları olabilir. Ancak herkesin ülkemizin birliği ve beraberliği noktasında yaklaşımı ise tek olmalıdır. Ayrışmamalıyız, dışarıya karşı tek vücut olmalıyız. Aslında bu fotoğrafta biraz da o var. O mesajı vermek istiyoruz. Yani dün beraberdik, bugün niye ayrışalım? Birbirimizi ve politikalarımızı eleştirebiliriz. Ama birbirimizi düşmanlaştırmayalım. İnanıyorum ki bu filmle bunu başaracağız.ö

HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Filmde rol almak için herkesin gönüllü olduğuna dikkat çeken Şengül, “Cumhuriyetin 10’uncu yılında çekilen bu fotoğraf, birçok şeyi anlatıyor. Karakterlere tek tek baksanız, hepsi bir kitap hepsi bir hikaye. İşte bizi birleştiren de budur. Cumhuriyeti kuran atalarımız, Cumhuriyeti bize emanet etti. Yine hep beraber, yine o farklılıklarla birlikte Cumhuriyete sahip çıkacağız. Çekimler sayesinde milyonlar bizi izleyecek. AK Parti ile ilgili oluşmuş bazı algıları da hep beraber kıracağız. Biz yıllardır anlatıyoruz ama bazen anlatmak yetmiyor. Kelimelerin yetmediği yerde, biz de görsel olarak, hakikaten yüreğimizi ve samimiyetimizi ortaya koyarak ortaya güzel bir şey çıkardık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün seti ziyareti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan film

(DHA)

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NİKAHI TÜRK BAŞKAN KIYDI, AİLE CÜZDANINI FRANSIZ BAŞKAN VERDİ

BURSA’nın İznik ilçesinde, Belediye Başkanı Osman Sargın’ın nikahlarını kıydığı çifte, aile cüzdanını İznik Belediyesi ile kardeş şehir Fransa’nın Pithiviers Belediyesi’nin Başkanı Philippe Nolland verdi.

2015 yılında İznik Belediyesi ile Fransa Lorient şehri Pithiviers Belediyesi arasında imzalanan kardeşlik protokolünün ardından karşılıklı ziyaretler yapılmış, İznik Belediyesi ile Pithiviers Belediyesi heyetleri her iki şehirde bir araya gelmişlerdi. Son olarak İznik’i ziyaret eden Pithiviers Belediye Başkanı Philippe Nolland ve belediye meclis üyelerini Kaymakam Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve belediye meclis üyeleri Belediye binasında karşıladı. Belediyede yapılan görüşmelerin ardından, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, konuk Belediye Başkanı Philippe Nolland ile birlikte nikah törenine katıldılar. Türk başkan Sargın, Nazan Akgün ve Ali Osman Koruk’un nikahın kıyarken, Fransız başkan Nolland da genç çiftin aile cüzdanını geline teslim etti. Philippe Nolland, aile cüzdanını verirken yaptığı konuşmada “Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Mutluluğunuz Pithiviers ve İznik kardeşliği kadar uzun sürsün. Büyük onur ve mutlulukla size bu aile cüzdanını teslim ediyorumö dedi. Belediye Başkanları Sargın ve Nolland, Nazan ve Ali Osman Koruk çiftiyle hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Başkanların salona gelişi

-Nikah akdi

-Konuşmalar

-Fransız başkanın aile cüzdanını vermesi

-Detaylar

Haber/Kamera: BURSA/ DHA

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AYDIN\'DAKİ JEOTERMAL EYLEMİNE ÇEVRE İLLERDEKİ ÇEVRECİLERDEN DESTEK

AYDIN\'ın Efeler İlçesi Kızılcaköy Mahallesi çevresine kurulacak jeotermal enerji santraline karşı kurdukları çadırda 75 gündür nöbet tutarak direnen köylülere Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar\'dan gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çevrecilerden destek geldi. Çevreciler, sorunlarına çözüm bulunmazsa, Meclis\'in önüne çadır kuracakları söyledi.

Aydın\'da hızla artan jeotermal santrallerden doğaya salınan sıvı ve gazların, ilin havasını, suyunu ve toprağını kirlettiğini ileri süren Kızılcaköy sakinleri, mahallelerine kurulmak istenilen jeotermal santrale karşı olduklarını dile getirdi. Şirket yetkililerini mahallerine sokmamak için bir süre önce başlattıkları çadır nöbeti 75\'inci güne ulaştı. Köylülerin eyleminde çevre il ve ilçelerden de destek geldi. Kızılcaköylüler\'in eylemine son olarak iki ayrı otobüsle gelen Aydın Çevre ve Kültür Platformu Derneği, Germencik Çevre ve Doğa Derneği\'nin yanı sıra Uşak Ulubey Doğal Üretim Çevre ve Dayanışma Derneği, Avgan Banaz Çayı Koruma ve Yaşatma Derneği, Murat Dağı Yaşatma Platformu, Uşak Nar Kadın Dayanışma Ağı, Denizli Büyük Menderes İnsiyatifi, Denizli Çal Çiftçiler Birliği ve Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri destek verdi.

\'BİRLİK OLMALIYIZ\'

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Mehmet Vergili, jeotermale tepki için birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğine dikkati çekerken, Germencik Çevre ve Doğa Derneği Basın Sözcüsü Metin Aydın ise çevre illerden gelen çevrecilerin jeotermal eyleminde verdiği destekten dolayı onur duyduklarını söyledi. Avgan Banaz Çayı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ufuk Gökmen de Büyük Menderes Nehri\'nin doğduğu yerden bütün dünyayı doyurduğu yere geldiğini belirterek, \"Suyun doğduğu bölgeden büyük Menderes\'i kirletmeye başladılar. Orada büyük bir direniş gerçekleştirdik. Ama Kızılcaköylüler\'in buradaki 2 ayı aşkın süredir yaptığı direniş gözlerimizi doldurdu. Çünkü bu Büyük Menderes Havzası İsrail\'den daha büyük bir toprağı kapsıyor. İncirin memleketi tüm dünyayı doyuruyor\" dedi.

Kızılcaköylü kadınlar adına konuşan Leyla Çiyanşen de \"Elektriksiz de yaşanabilir ama havasız, yiyeceksiz hiç bir şey olmaz. Biz burada bamya, incir ve fasulye ile uğraşan insanlarız. Bizim JES\'le bir işimiz yok. Sorunumuza çözüm bulunmazsa, yarın (Pazartesi) Meclis\'in avlusuna çadır kurup oturacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çevre illerden gelen çevrecilerin Kızılcaköy\'e girişi ve alkışlarla karşılanmaları

-Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Mehmet Vergili\'nin açıklaması

-Germencik Çevre ve Doğa Derneği Basın Sözcüsü Metin Aydın\'ın açıklaması

-Avgan Banaz Çayı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ufuk Gökmen\'in açıklaması

-Köylü kadınlardan Leyla Çiyanşen\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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