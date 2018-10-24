DHA YURT BÜLTENİ 15

Polisten helikopterli trafik denetimi

ADANA\'da trafik ekipleri, helikopterle havadan denetim yaparak kural ihlali yapan araç sürücülerine ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafi Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana\'da helikopterle havadan trafik denetlemesi yaptı. Ülke genelinde yapılan \'Trafik Kazalarını Önleme Planı\' uygulaması kapsamında yapılan kontrollerde, emniyet kemeri, hatalı sollama, otoyolda duraklama ve şerit ihlali yapan 22 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerin ise, devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Helikopter ile çekilen görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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Bandırma\'da hamsi bolluğu

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde denize açılan balıkçı tekneleri, ağlarına takılan tonlarca hamsi ile döndü. Balıkçılık yapan Emin Gürel, hamsinin kasasının 30-35 liradan satıldığını söyledi.

Marmara Denizi\'nde hamsi bolluğu yaşanıyor. Bandırma Körfezi\'ne 15-20 mil uzaklıkta Kapıdağ ve Fener Adası açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına tonlarca hamsi takılırken \'Görenler 2\' isimli tekne 2 bin kasa hamsi ile rıhtıma geldi. Balıkçı Emin Gürel, 1 kasa hamsinin 30-35 liradan satıldığını söyleyerek, \"Hamsi çok bol. Balıklar güzel. İlerleyen günlerde inşallah daha da güzel olacak. Hamsi mevsimi başladı\" dedi.

Balıkçı Ali Çakıroğlu da, 2 ay süren palamut sezonunun sonuna geldiklerini söyleyerek, \"Palamut bu sezon boldu, şimdi azaldı ve fiyatı yükseldi. Şimdi hamsi sezonu başladı. Bugün balıkçılar bol hamsi ile döndü\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Tekneler geliyor

-Komisyoncu Emin Gürel röp.

-Rıhtımda toplananlar

-Hamsi nakli

-Balıkçı Ali Çakıroğlu röp.

-Detay

Süre: 2.53 Boyut: 186 MB

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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Park halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan köpek düştü



Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir binanın teras katında beslendiği ifade edilen pitbull cinsi köpek, park halindeki aracın üzerine düşerek, öldü. Aracı zarar gören öğretmen ise \"Beni arayıp, söylediler Geldiğimde köpek ölmüştü\" dedi.

Merkez Melikgazi ilçesi Camii Kebir Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin üzerine köpek düştü. Üst katları boş olan bir binanın 5\'inci katında, kimliği belirsiz kişilerce beslendiği ifade edilen pitbull cinsi köpek, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevre esnafının haber vermesi ile birlikte aracını park ettiği yere gelen Öğretmen Şahin Kabul ise yaşanan olay karşısında şaşkın olduğunu ifade etti ve \"Beden eğitimi öğretmeniyim. Okulumun işlerini yapmak için çarşıya geldim ve otomobilimi park ettim. Buradaki esnafı tanıyorum. Beni arayıp, arabamın üzerine köpek düştüğünü söylediler. Geldiğimde köpek ölmüştü. Arabanın ön tarafı zarar görmüş. Köpek için üzüldüm ama kaldırımdan yürüyen birinin başına düşebilirdi. Birinin başına düşse daha da üzülürdüm\" dedi.

Esnaf Hamdi Körpi de bir anda gürültüyle dışarı çıktıklarını söyledi. Yaşanan olay sonrası korktuklarını ifade eden Körpi, \"Hala olayın etkisindeyim. Oturuyordum büyük ses geldi ve dışarı çıktığımda hayvancağız yatıyordu. Can çekiştiğini görünce çok etkilendim. Titreyerek can verdi. Üzüldüm. Binanın 5’in katındaki terastan sesi geliyordu sürekli. Orada besleniyor demek ki. Biz, binanın üst tarafını pek bilmeyiz, çünkü kullanılmayan bir alan\" diye konuştu.

Çevredeki bazı esnaf da köpeği tanımadıkları, kimliği belirsiz ve sokakta kalan bir kişi tarafından yukarı çıkarıldığını ve orada tutulduğunu belirtti. Olay yerine çağrılan veteriner de kontrollerini yaparak, olayla ilgili esnaftan bilgi aldı. Köpeğin teras katta kedi ya da kuşları yakalamak için hamlede bulunup, düşmüş olabileceği iddia edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de köpeğin sahipsiz olduğunu çünkü üzerinde herhangi bir tasmanın olmadığını belirtti. Polis aynı zamanda köpeği yukarıda beslediği ifade edilen kişiye yönelik de çalışma başlattı. Diğer yandan, köpeğin ölüsü, yapılan incelemelerin ardından çağrılan temizlik görevlisi tarafından el arabasına konularak, bulunduğu yerden kaldırıldı.



Görüntü dökümü:

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-5’inci kattan düşen köpek, otomobil, bina ve çevreden görüntüler

-Otomobil sahibi Şahin Kabul ve esnaf Hamdi Körpi ile röportaj

-Veteriner ve polisin olay yeri incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

5 dakika 08 saniye / 576 MB



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Amasra\'da eylem 8\'inci gününde devam ediyor

AMASRA(Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde bulunan özel maden şirketine bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıklarını gerekçesiyle 8 gündür yaklaşık 80 metrelik kuyunun üzerindeki asansör kulesinde eylem yapan Vedat Suna, intihar edeceğini söyledi.

Amasra Tarlaağazı Köyü\'nde bulunan maden ocağında çalışan ve taşeron şirketten paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna, 8 gün önce maden sahasında bulunan yaklaşık 80 metre yükseğindeki kuyu üzerindeki asansör kulesine çıkarak eylem başlattı. Hafta sonu kule tepesinde üşüdükleri için çadır kuran işçilerden Hüseyin Caner rahatsızlanarak, 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ertesi gün taburcu olan Caner evde dinleniyor. Diğer işçi Vedat Suna ise eylemini 8 gündür devam ettiriyor. Vedat Suna sabah saatlerinde kulenin tepesinden yaptığı canlı yayınla kendini asmak için ip hazırladığını söyledi.

İNTİHAR EDECEĞİM

Soğuk havada artık dayanacak gücü kalmadığını söyleyen Vedat Suna, \"Ben burada 8 gündür mücadele ediyorum. Benim sesimi hiçbir yetkili duymadı. Ve ben bundan sonra soğuk rüzgar, yağmur çekmek istemiyorum. Ben tüm yetkililere sesleniyorum. Buradan alın terimi almadan inmeyecektim. Ben alın terimi alabilmek için çok mücadele ettim. Artık ben bu işi gurur ve namus meselesi yaptım. Ve ben alın terimi alamadığım için intihar edeceğim. Hazırladığım bu iple kendimi asacağım. Ondan sonra beni rahat bir şekilde indirebilirler. Bir daha sesleniyorum. Siz rahat edin, siz huzurlu olun siz mutlu olun.\" şeklinde açıklama yaptı. Kulenin dibinde ise taşeron şirkette çalışan 40\'a yakın işçinin de destek verdiği eylemde jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vedat Suna’nın konuşması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

Süre: 1.36 Boyut: 180 MB

