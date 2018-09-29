DHA YURT BÜLTENİ 15

SAKARYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Kuzey Irak\'ta düzenlediği operasyonda PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ömer Özdemir\'in (27) acı haberi, Sakarya\'nın Hendek ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Ömer Özdemir\'in şehit olduğu haberini Hendek ilçesi Aktefek Mahallesi\'nde oturan ailesine Kaymakam Orhan Burhan ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün verdi. Acı haberi alan Özdemir\'in annesi Fatma Özdemir ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Evin önünde bir ambulans da hazır bekletilmeye başlandı.

Babasının vefat ettiği belirtilen şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir\'in 1 ay önce 25 yaşındaki Yağmur Özdemir ile evlendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Şehit evinin görüntüsü

-Şehit yakınları

-Sağlık ekipleri

-Asker görüntüleri

-Şehidin fotoğraflı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)-

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CHP\'Lİ ERGÜN ÖZKOÇ \'2. GÜNÜ\' DEĞERLENDİRDİ

Bolu\'da düzenlenen CHP TBMM Grubu 27\'nci Dönem 1\'inci Çalışma ve Değerlendirme toplantısının 2\'nci günüyle ilgili bilgiler veren Grup Başkanvekili Ergün Özkoç: \"Ülkemiz hızla itibarsızlaştırılmaktadır. Hatta bunun sonuçları doğrultusunda bütün milletvekillerimiz ülkemizin yoksullaştırıldığını ve ülkenin artık batma noktasına geldiği konusunda hem fikir olmuşlardır.ö dedi.

Abant Tabiat Parkı’nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla düzenlenen CHP TBMM Grubu 27\'nci Dönem 1\'inci Çalışma ve Değerlendirme toplantısının ikinci gününde milletvekilleri hem kendi bölgeleriyle ilgili hem de yerel yönetimlerle ilgili çalışmaların nasıl ilerleyeceği konusunda bilgi alışverişi yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 3 gün sürecek olan toplantıların ikinci gününde gelinen aşamalar ve alınan kararlarla ilgili düzenlediği basın açıklamasıyla bilgiler verdi. Özkoç, toplantıda CHP’li milletvekillerinin Türkiye’nin ayrıştırıldığı konusunda hem fikir olduklarını ifade ederek, “Milletvekillerimizin ortak görüşü hızla ayrıştırıldığı konusunda hem fikir olmuşlardır. Ülkemiz tüm dünyadan dışlanan bir ülke haline getirilmektedir. Hatta son şampiyonanın dahi ülkemizdeki hukuksal ve adaletsizliği insan haklarını göstererek bize verilmeyişinin çok acı bir tablo olduğunu ifade etmişlerdir. Ülkemiz hızla itibarsızlaştırılmaktadır. Hatta bunun sonuçları doğrultusunda bütün milletvekillerimiz ülkemizin yoksullaştırıldığını ve ülkenin artık batma noktasına geldiği konusunda hem fikir olmuşlardır.ö şeklinde konuştu.

Özkoç, “Herkes kendisini ve ailesini kurtarmaya çalışıyor Türkiye’de. Öyleyse bizler Türkiye için kırmızı alarm veriyor ve harekete geçiyoruz dediler. CHP ne yapacak? Hiçbir siyasi ayrım yapmadan, birlik ve beraberliğimizin tesisi için ortak mücadele azmimizi ülkemizin bütününe yayacağız. Bunun için tüm milletvekilleri bu akşamdan itibaren yurdun 4 bir yanına dağılarak görevli kılınacak ve milletimizle buluşacaktır. Ayrıştırıcı bir dil asla kullanılmayacaktır. Sorunun Türkiye değil Türkiye’yi yönetenler olduğunu siyasi ayrım yapmadan milletimize anlatacaktır. Yerel seçimlerin milletimizin ve ülkemizin gidişatının geriye döndürülmesi için bir fırsat olduğunu milletimize anlatacaklardır. Pazartesi günü meclis açılıyor. Türkiye TBMM’nin tekrar milletin meclisi olması, sarayın meclisi olmaması için CHP milletvekilleri tek bir yürek ve birlik beraberlik içerisinde mücadelelerine devam edeceklerdir.ö ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılan değerlendirmede, tabanda birleşilmesi gerektiği kararına vardıklarını anlatan Engin Özkoç, “Burada yaptığımız değerlendirmeler artık meselenin bir siyasi partinin başarısı olmaktan çıktığını göstermektedir. Türkiye hepimizin. Gerçekten biz Türkiye’de bir gemide yaşıyorsak o zaman AKP’li seçmen demeden, MHP’li seçmen demeden, HDP’li, CHP’li, İYİ Partili seçmen demeden hangi görüşte olursa olsunlar insanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğu bilinciyle, Türkiye’nin tekrar itibarlı bir ülke olabilmesi için, dışlanmadan saygın bir ülke haline getirilebilmesi için, ekonominin tekrar düzeltilebilmesi için Türkiye’deki birlik ve beraberliğin tesisi için, Türkiye’de hukukun tekrar saygın bir hale getirilmesini cezaevlerinde bulunan milletvekillerimizin, gazetecilerin yazarların, düşünce suçlularının derhal serbest bırakılmasını ve ülkemizin mahkemeleri üzerinde yönetimin bir vesayet uygulamasını sağlamamamız gerekiyor. Bunun için birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Tabanda birleşeceğiz. Mücadelemizi Türkiye’nin başarısının nihai noktasına kadar devam ettireceğiz. Bundan asla yılmayacağız.ö dedi.

Engin Özkoç, gazetecilerin toplantıda yerel seçimlerde ittifak ile ilgili bir kararın alınıp alınmadığı ile ilgili sorusuna şöyle cevap verdi:

“Genel başkan daha toparlama konuşmasını yapmadı. Şu anda devam ediyor. Milletvekilleri arkadaşlarımız yerel yönetimlerde örgütlerimizin sesini dinlememiz gerektiğini ifade ettiler. Elbetteki CHP yönetimi olarak örgütlerin sesi dinlenecektir. Aynı zamanda kazanan kişi üzerine odaklanılması, bunun da tabanın sesini dinleyerek, o bölgenin sesi dinlenerek, gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Yani milletvekili arkadaşlar yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarda kesinlikle o bölgede yaşayan insanlarını hiçbir ayrım yapmadan, o bölgede yaşayan insanlarımızın net görüşlerinin alınıp ondan sonra karar verilmesini istediler. Yani esnafın, oradaki kanaat önderlerinin, iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini, bunların örgütlerimizin görüşleriyle birleştirilip ondan sonra karar verilmesi gerektiği konusunda ortak bir karara vardılar.ö

Özkoç, adayların nasıl belirleneceği ile ilgili soruya da, “Örneğin İzmir bölgesini ele alacak olursak, “İzmir bölgesini bir bütün halinde değerlendirmek, İzmir’in tamamında ön seçim yapalım dediler. Ya da tamamını merkez yoklaması ile halledelim görüşünün yanlış olduğunu, bunun tüm Türkiye’ye de kanalize edebileceğimizi söylediler. Örneğin bazı bölgelerde tabanın örgütün o bölgedeki insanların istemi doğrultusunda ön seçim yapılabileceğini, bazı bölgelerde temayül yoklamalarının ve kanaat önderlerinin görüşünün alınabileceğini çünkü her bölgenin hassasiyetinin farklı olduğunu, CHP’nin de adaylarını belirlerken bu farklılıkları gözeterek adaylarını belirlemelerini gerektiğini ifade ettiler.ö şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü

-Grup Başkanvekili Ergün Özkoç açıklama

BOLU (DHA)

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TEKİRDAĞ\'DA KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ KİŞİNİN CESEDİ DEREDE BULUNDU

TEKİRDAĞ\'da iki gün önce kaybolan zihinsel engelli Ali İmran Altan\'ın(39) cesedi jandarma tarafından derede bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Banarlı Mahallesi\'ndeki evinden iki gün önce çıkan zihinselle engelli Ali İmran Altın\'dan bir daha haber alınmadı. Ailesi, polis ve Jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ekipleri dedektör köpek ile yaptığı aramalarda Altın\'ın cesedi oturduğu mahallenin yakınlarından geçen Banarlı Deresi\'nde bulundu. Altın\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından

Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cesedin bulunduğu dere

-Derenin içerisindeki ceset

-Olay yerindeki jandarma ekipleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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Şanlıurfa\'da, Suriyeli gerginliği



ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, 2 Türk kardeşin kavgada Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından kentte başlayan gerginlik bugün de devam etti. Öğleden sonra kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi camlarını kırdıkları Suriyelilerin işyerlerini tahrip etti. Polisin müdahale ettiği ve bazı kişileri gözaltına aldığı kentte gerginlik devam ediyor.

Geçen perşembe günü Osmanlı Mahallesi\'nde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli aileler çocukları arasındaki tartışma nedeniyle kavga etti. Kavgada, Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kardeşten Mahmut ve Mesut Dağ öldü, 3\'ü ise yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenerek sokaklara çıkarak taşkınlık çıkaranlar polisin müdahalesiyle engellendi. Dün de kentte sosyal medya hesaplarından Suriyelilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirlenen 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ancak, öğleden sonra kentin birçok bölgesinde Şanlıurfa Valisi ve diğer yöneticilerin sağduyu çağrısına rağmen yüzlerce kişi sokağa çıktı. Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede toplanan yüzlerce kişi, \'Suriyeli istemiyoruz\' sloganları atarak çevrede bulunan Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırarak tahrip etti. Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler gözaltına alınırken, birçok işyerinde hasar oluştu. Gerginliğin devam ettiği kente çevre illerden de takviye polisler gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zarar gören işyerleri

- Önlem alan polis

- Kentte toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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KORKULUKLARA ÇARPAN OTOMOBİL ASKIDA KALDI

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) – KARABÜK’te, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Otomobil alt yola düşmeyip askıda kalırken sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1 Nolu Cadde’de meydana geldi. Özkan Aksoy(24) idaresindeki 42 NS 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kopan korkuluklar alt yola düşerken otomobil şans eseri düşmedi. Sürücü Aksoy’da kazayı yara almadan atlattı. Kopan korkulukların alt yoldan geçen araç ve yayaların üzerine düşmemesi de büyük bir şans olarak nitelendirildi. Belediye Zabıta ekipleri de hasar tespiti yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobilden detay

-Polisin ve zabıta ekiplerinin incelemeleri

Özkan Aksoy’un açıklaması

-Otomobilin çekilmesi

Süre:(02.44) Boyutu:(304 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



