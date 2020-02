DHA YURT BÜLTENİ 15

Bursa\'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı (2)

HASTANELERDE 4 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bursa\'da Maksem Mahallesi\'nde bugün akşam saatlerinde 4 katlı binada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada biri ağır kiş kişi yaralandı. Korku ve paniğe neden olan patlama bir çok semtten duyuldu. Haber verilmesi sonucu Büyükşehir Belediyesi\'ne ait çok sayıda itfaiye araçları ve ambulanslar iel AFAD ekibi olay yerine yönlendirildi. Patlama nedeniyle binanın hemen yanındaki araçlar ile birçok ev hasar görürken çıkan yangın ise zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü. Patlamada, 1\'i ağır 4 kişi Muradiye ve Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Meraklı kalabalığa karşı polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama alanında elektrikler ve doğalgaz akımı kesildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dron görüntüsü

Oay yerinden görüntü

Söndürme çalışmalarından görüntü

Araçların ve zarar gören evlerin görüntüsü

Detaylar

BURSA (DHA)

================

KURTULMUŞ: ABD MENŞELİ SALDIRIYLA KUR OPERASYONLARI BAŞLATILDI



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, \"Ne yazık ki Amerikan menşeli saldırıyla Türkiye ekonomisinde kur operasyonları başlatıldı; ama milletimiz ve devletimiz, bu operasyonları geride bırakıyor. Sağlam bir şekilde, cesaretle rasyonel olarak yolumuza devam edeceğiz\" dedi. AK Parti Balıkesir Başkanlığı\'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı için kente gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla buluştu. Öğretmenevinde gerçekleştirilen basın toplantısına AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ile Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Kurtulmuş, toplantıda, Balıkesir\'e 2019 yılının Mart ayında yapılacak seçim çalışmaları kapsamında geldiklerini söyledi.

\'TÜRKİYE\'NİN YÜK YÜKLENİYOR OLMASI ÖNEMLİ\'

Konuşmasına ABD\'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan\'ın yaptığı konuşmaya değinerek, başlayan Kurtulmuş, Erdoğan\'ın, dünyanın 5\'ten büyük olduğu gerçeğini yeniden gündeme getirdiğini söyledi. BM Genel Kurulu\'nda veto sahibi ülkelerin yer değiştirmesi konusunun da gündeme geldiğini kaydeden Kurtulmuş, \"Dünyanın farklı bölgeleri, farklı yöreleri, farklı inanç guruplarından ülkelerinde burada sürekli bir şekilde temsil edilmesi gereği belki de bu kadar üst noktadan dünya gündemine getirilmiştir. Cumhurbaşkanı\'mız, insanı, demokrasi konusunu da gündeme getirdi. Bütün dünya ülkelerinde \'göçmen\' dendiğinde tüyler diken diken olur. \'İllegal göç\' dendiğinde o insanlar bu dünyadan değillermiş, insan değillermiş gibi muameleye tabi tutarlar. Türkiye\'de insani diplomasi çerçevesinde milyonlarca göçmeni özellikle Suriye ve Irak kökenli göçmenleri kabul etmesi, bununla ilgili fevkalade yükü de yükleniyor olması önemlidir\" dedi.

\'TEKLİF TARTIŞMAYA AÇILACAK\'

Türkiye\'nin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı verdiği mücadeleyi BM\'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın taşımasının önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, \"Cumhurbaşkanı\'mız genç nüfusun BM\'de temsil edilmesi için bir teklif sundu. Bu teklif önümüzdeki dönemde tartışmaya açılacaktır. Böylece dünyanın giderek artan genç nüfusunun daha iyi yetiştirilmesi ve dünyanın geleceğinde ortak bir gençlik hareketinin oluşturulması için Türkiye görüşlerini ortaya koydu. Bu toplantının da İstanbul\'da olması teklifi gündeme getirilmiştir. Bütün bunlar aslında dünyadaki mazlum milletlerin, haksızlığa uğrayanların, emperyalizmin baskısı altında inleyen milletlerin sözcüsü olan bir siyasi liderin cansiparane şekilde ortaya koymuş olduğu görüşlerdir\" diye konuştu.

\'BİRİLERİNİN RAHATSIZ OLACAĞI ORTADA\'

Türkiye\'nin güçlü ve büyük ülke olma mecburiyeti olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

\"Türkiye çok şükür ekonomide, siyasette, teknolojide, sosyal yapıda daha güçlü bir Türkiye olmak için yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu yine hepimizin iftiharla izlediğimiz İstanbul\'da düzenlenen Teknofest, Türkiye\'nin gelmiş olduğu teknolojik başarılar, Türkiye\'nin en üst düzeydeki teknolojik ürünleri üretebilme becerisi ve teknolojide gittiği yerde yerli ve milli ürünleri destekleme kabiliyetini göstermesi bakımından önemliydi. Türkiye güçlü olmak zorundadır. İçeride birliğini dirliğini sağlayarak, milli bağımsızlığını koruyarak, farklılıkları arasında topyekun bir millet olduğunu hissederek, ele güne muhtaç olmadan kendi teknolojisini kendi üreterek, kendi sanayisini kendi güçlendirerek, ekonomisinde de bu kazanmış olduğu zenginlikleri topluma yayarak, Türkiye daha da ileriye gitmek mecburiyetindedir. Tam da önümüzdeki 10 yılları oluşturacak Türkiye siyasetinin ana noktası burasıdır. Türkiye\'nin böyle olmamasını sağlamak için eğer Türkiye güçlü bir teknolojiye, güçlü bir savunma sanayisine, bağımsız bir ekonomiye dünya sistemi içerisinde dilediğini her platformda dile getirebilen bir özgüvene sahip olursa birilerinin bunda rahatsız olacağı ortadadır.\"

\'MAKRO DENGEDEN DOLAYI BU NOKTAYA GELİNMEDİ\'

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren AK Parti\'li Kurtulmuş, şunları kaydetti:

\"Gezi Parkı olayları, arkasından 17- 25 Aralık olayları, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve tüm bunların arasında zaman zaman gündeme gelen ekonomik operasyonlardan sonra Türkiye tam da yeni bir yönetim modeline geçtikten sonra açık bir ekonomik saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu millet nasıl 15 Temmuz\'u başarıyla bertaraf ettiyse bundan sonraki süreci de bertaraf edebilecek kabiliyete sahiptir. Kararlı olacağız, cesur olacağız; ancak rasyonel olacağız. Yani gerçekçi kararlarla Türkiye ekonomisinin daha da güçlü hale getirilmesi için bu saldırıları geride bırakacağız. İnşallah Türkiye, yoluna güçlü bir Türkiye olarak devam edecektir. Bunun için hepimizin, bütün milletimizin bu operasyonlara, bu manipülasyonlara karşı uyanık olması herhalde önümüzdeki dönemin en önemli hususiyetlerinden birisidir. Milletimiz hiç endişelenmesin, ekonomi hocası olarak söylüyorum. Eğer ekonominin şartlarından kaynaklanan bir kur dalgalanması olsaydı bundan endişe ederdim; ama ekonomi şartlarından kaynaklanan değil. Hiçbir makro dengeden dolayı bu noktaya gelinmedi. Bir gece birileri, hani dedim ya BM Genel Kurulu\'nda Cumhurbaşkanı\'mız dünya lobisi nasıl kurulur, diye gayret ediyordu. Maalesef Amerikan Başkanı\'nı da gördünüz. Trump, dünya ekonomisi nasıl önlenebilir, dünya ülkeleri nasıl baskı altına alınabiliriz; onun konuşmasını yapmaya çalıştı. Ne yazık ki Amerikan menşeli bir saldırıyla Türkiye ekonomisinde kur operasyonları başlatıldı; ama milletimiz ve devletimiz bu operasyonları geride bırakıyor. Sağlam bir şekilde, cesaretle rasyonel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.\"

\'AK PARTİ HER SEÇİM BÖLGESİNDE ADAYLARINI ÇIKARACAK\'

Türkiye\'de 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçim atmosferine yavaş yavaş girildiğini belirten Kurtulmuş, Balıkesir\'de olma sebebinin de bu olduğunu söyledi. Yerel seçimin, Türkiye siyaseti için önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, \"Bu yerel seçimler, yeni sisteme geçtikten sonra yaptığımız, yapacağımız ilk seçim olacak. Dolayısıyla bu seçimde milletimizin hangi yönetim içinde olduğunun ortaya konulması, anlaşılması bakımından da fevkalade önemlidir. Biz AK Parti olarak seçim çalışmalarına ilk başlayan partiyiz. 3 haftadır bendenizin başkanlığında \'Seçim Strateji Heyeti\' çalışmalarına başladı. Başkan yardımcısı arkadaşlarımız, sahadaki seçim çalışmalarına kadar, son güne kadar her seçimde olduğu gibi bu grubumuz bütün süreçleri kontrol ederek, yoluna devam edecek. Önce aday tanıtımları, aday tespitleri arkasından kampanya konuşması arkasından bu kampanyanın yürütülmesi ve AK Parti her seçim çevresinde ve bölgesinde adaylarını çıkaracak. Her yerde AK Parti olarak seçime girecektir. Bunun için de gayretle çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'PARTİNİN ADAYLARI DEĞİL, ADAYLARIN PARTİYİ TAŞIDIĞI SEÇİM OLACAK\'

AK Parti\'deki aday belirleme kriterlerini 5 ana başlıkta topladıklarını kaydeden Kurtulmuş, \"Bu seçim, partinin adayları değil, adayların partiyi taşıdığı bir seçim olacak. Bu özelliklerimizden birisi adaylarımızın tevazu sahibi olması olacaktır. Yani vatandaşın sofrasına dizini kırıp oturmasını bilen, vatandaşla tüm meseleleriyle ilgilenen, kibirli bir şekilde yukarıdan bakarak dolaşan değil halkın arasında her tarafta var olan adaylarla bu süreçleri yürüteceğiz. Adaylarımızın adalet duygusunun güçlü olmasına bakacağız. Yani eşini, dostunu, hısımını, akrabasını kollayan değil; köylüsünü, hemşehrisini değil gerçekten liyakatlı olanları bir şekilde ortaya çıkarabilecek yerel yöneticileri bulup çıkaracağız. Sadece başkan adaylarımız da demiyorum, meclis üyesi adaylarımızın ve bütün bu seçimde adaylarımızda bu kriterleri arayacağız. Ayrıca mutlaka ehliyet sahibi olması, işini en iyi şekilde yapabilecek bilgiye ve tecrübeye sahip olması, liyakat sahibi ve sadakat sahibi olması, aradığımız en önemli özelliklerden\" dedi.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, özellikle haksız fiyat artışı yapanlar konusunda uyarılarda bulundu. Bu tür girişimlerde bulunanların şikayet edilmesini isteyen Kurtulmuş, ekonomideki dalgalanmanın sona ereceğini vurguladı. Kurtulmuş, basın toplantısı sonrası öğretmenevinde, mahalle muhtarları ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kurtulmuş\'un açıklaması

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

=======================

ADALET BAKANI GÜL, KOMADAKİ HAKİM İÇİN DEVREDE

BURSA\'da Bölge İdare Mahkemesi\'nde hakim olarak görev yapan ve uyurken duran kalbi daha sonra çalıştırılan Esra Sarıkaya Konaş\'ın (40) yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sadece 20 aylık olan kızı Ela\'nın sesini duyunca tepki veren Hakim Konaş\'ın, \"Yurt dışından kök hücre gerekiyormuş. Bunun için de Sağlık Bakanlığı\'ndan özel izin gerekiyormuş\" diyerek yardım isteyen eşi Egemen Konaş\'a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül destek verdi. Konaş\'ı telefon ile arayan Bakan Gül, \"Sağlık Bakanı ile konuştum. Yapılması gereken ne varsa gerçekleştirilecek. Gelişmelerden beni haberdar edin\" dedi.

Esra Sarıkaya Konaş\'ın en büyük hayali, hakim olmaktı. Öyle de oldu. Hukuk Fakültesi\'ni başarı ile bitirdikten sonra hakim olan Esra Sarıkaya Konay, 2013 yılında Muğla\'da görev yaparken Orman Mühendisi Egemen Konaş ile tanıştı. Çift, yaklaşık 1,5 yıl süren arkadaşlığın ardından evlendi. Esra Sarıkaya Konaş, 20 ay önce dünyaya getirdiği kızına ise \'Ela\' adını verdi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Esra Sarıkaya Konaş\'ın tayini Orman Bakanlığı\'nda Mühendis olarak çalışan eşi Egemen Konaş ile Bursa\'ya çıktı.

Bölge İdare Mahkemesi\'nde hakim olarak görev yapan ve meslektaşlarının yanı sıra çalışanlar tarafından sevilip sayılan Esra Sarıkaya Konaş\'ın yaşamı, Temmuz ayında değişti. Uyurken eşinin hareketsiz durduğunu gören ve yüzüne su döken Egemen Konaş tepki almayınca hemen 112 Acil Servis\'ten yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Esra Sarıkaya Konaş\'ın duran kalbini suni teneffüs yaparak çalıştırdı. Cihaza bağlı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne getirilen Esra Sarıkaya Konaş yoğun bakıma alındı. Burada üç aya yakın süredir komada olan Esra Sarıkaya Konaş, sadece 20 aylık kızı Ela\'nın sesini duyunca veriyor. Doktorların durumunun çok ağır olduğunu söylediği eşinin sözlerine gözlerini kırparak, parmağını oynatarak yanıt vermek istediğini belirten Egemen Sarıkaya, \"Esra, Ela\'nın sesini duyunca farklı oluyor. Vücudunu hareket ettirip kafasını kaldırmak istiyor\" dedi

En büyük isteğinin eşinin yaşayıp kızına annelik yapması olduğunu söyleyen Egemen Konaş, \"Çok sıkıntı çektik. Esra\'nın tedavisinde kök hücrenin çözüm olduğu söyleniyor. Çok pahalı bir tedavi sistemi olan kök hücre için Sağlık Bakanlğı\'nın özel izni gerekiyor. Bu konuda gerek Sağlık Bakanlğı\'ndan gerekse Esra\'nın görev yaptığı Adalet Bakanlığı\'ndan yardım bekliyoruz\" dedi.

BAKAN GÜL ARADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün akşam Egemen Konaş\'ı cep telefonu ile aradı. Hakim Esra Sarıkaya Konaş\'ın yaşadığı bu olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Gül, \"Ben, Sağlık Bakanı ile konuştum. Ne gerekiyorsa yapılacak. Danışmanım ile Esra hanımın sağlık durumunu takip edeceğiz. Yaşanacak olası olumsuzlukta mutlaka bana ulaşın\" dedi.

Bakan Gül\'ün araması ile umutlandığını söyleyen Egemen Konaş, \"Sağlık Bakanlığı ile bu konuda görüşüp ne yapılması gerekiyorsa bunları gerçekleştireceğim\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-------------

kızının doğumgünü kutlamasından görüntü

Komadaki hakimin önceden çekilen görüntüsü

Egemen Konaş ile röp

Hastaneden görüntüler

Hakimin fotoğrafları

(HABERLE İLGİLİ DİĞER GÖRÜNTÜLER DÜN SERVİS YAPILMIŞTI)

Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

===================

FETÖ\'DEN GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

FETÖ\'nün askeri yapılanmasına yönelik cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, TSK içindeki yapılanmada yer alan ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kontrolün ardından aralarında astsubayların da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Yörük Selim Hastanesi

- Şüphelilerin araçtan indirilmesi

- Şüphelilerin hastaneye götürülmesi

- Şüphelierin hastaneden çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 178 MB

======================

KURT KENT MERKEZİNE İNDİ

ARDAHAN’da gündüz saatlerinde kent merkezine inen kurt cep telefonuyla görüntülendi.

Merkez Halilefendi Mahallesi, Beşevler mevkiinde oturan Okan Yılmaz saat 7.30 sıralarında evinin bahçesinde gördüğü kurt karşısında ne yapacağının şaşırdı. Hemen cep telefonunu çıkaran Okan Yılmaz o anları kaydetti. Yılmaz, genellikle kış aylarında aç kaldığı için kent merkezine inen kurtları görmüştüm ama ilk kez yazın kente inen bir kurt gördüm. İlk önce köpek sandım ama dikkatli bakınca kurt olduğunu gördümö diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ceptelefonu görüntüsü

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

============================

SİNEMA VE TİYATRO OYUNCUSU YAVRU, 5 AY ÖNCE YAPTIRDIĞI MEZARA DEFNEDİLDİ

ADANA\'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru (64), memleketi Amasya\'da son yolculuğuna uğurlandı. Yavru, ölmeden 5 ay önce kendi için yaptırdığı mezara defnedildi.

Amasyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, Adana\'da katıldığı 25\'inci Uluslararası Adana Film Festivali sonrasında kaldığı otelde fenalaştı. Özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Adana\'da düzenlenen törenin ardından oyuncunun cenazesi memleketi Amasya\'ya getirildi. Bugün Amasya Belediyesi Gasilhane\'den alınan Yakup Yavru\'nun cenazesi kent merkezindeki Fatih Camii\'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine kızı Yakut, oğulları Mert ve Yağız Yavru ile ayrıldığı eşi Gülesin Çile Nantuğ, Amasya Valisi Osman Varol, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, yakınları, bazı sinema filmlerinde oynadığı yardımcı oyuncular katılırken, Yeşilçamın usta isimlerinden katılan olmamaması dikkat çekti. Yavru\'nun Adana\'da aldığı \'25\'inci Yıl Emek Ödülü\'nü oyuncu arkadaşı Türker Bolat, oğlu Yağız Yavru\'ya verdi. İkindi namazı sonrasında Yakup Yavru için cenaze namazı kılındı. Ardından cenazesi ölmeden 5 ay önce 35 bin TL harcayarak kendisi için yaptırdığı Tekirdede Mezarlığı\'ndaki kabre defnedildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Detaylar

-Kızı Yakut Yavru\'dan detay

-Taziyelerden detaylar

-Ödül verilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun gidişi

-Mezarlıktan detaylar

(Süre: 5.27 Dk) - (Boyut: 608 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

=========

MOTORİZE YUNUS EKİBİ AĞACA ÇARPTI: 1\'İ AĞIR 2 POLİS MEMURU YARALANDI

KONYA\'da motorize yunus timine bağlı ekip, şüphe üzerine \'Dur\' ihtarında bulunduğu otomobili sollayıp durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü aracını motorize ekibin üzerine sürüdü. Karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada da ağaça çarptı. Kazada polis memurlarından sürücü İsmail Yalçın (33) ve Onur Gözübüyük yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Asayiş Şubesine bağlı yunus timlerinde görevli polis memuru İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük, 42 A 4832 plakalı motosiklet ile devriye görevini yaptığı sırada plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobili şüphe üzerine \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp kaçmaya başladı. İsmail Yalçın, sollamak için otomobilin yanına geçtiğinde sürücüsü aracı motosikletin üzerine sürdü. Yalçın, bunun üzerine karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük yaralandı. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memurları olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru İsmail Yalçın\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza sonrası İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da hastaneye gelerek polis memurlarının sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Hastaneye gelen yaralı polis memurlarının mesai arkadaşlarıda büyük üzüntü yaşadı. Polis, kaçan otomobil ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Yaralının ambulanstan indirilip acile alınması

- Olay yerinde motosikletten detay

Haber - Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

==========================================================