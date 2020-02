DHA YURT BÜLTENİ 15

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz istifa etti

ORDU, (DHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye. 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz.ö

Enver Yılmaz, belediye personeli ile bugün vedalaştığı ve kurumdan ayrıldığı öğrenildi.

KURTULMUŞ İLE İLGİLİ PAYLAŞIMLARDA BULUNMUŞTU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz, 13 Eylül’de, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Kurtulmuş\'un 8 yıl önce HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemlerde, AK Parti\'yi eleştirdiği videoyu yayınlayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

\" \'Aramızda gizli ve sinsi AKP\'liler olabilir\' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı. \'Edebinizi takının\' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri. Demek ki, ne oldum değil, ne olacağım demeli.\"

PAYLAŞIMLARINI 1 SAAT SONRA KALDIRDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili twitter hesabından ağır sözler içeren paylaşımlarını, yaklaşık 1 saat sonra kaldırdı.

PROTOKOL KAVGASI DAMGA VURMUŞTU

Ordu\'da, 23 Temmuz 2017\'de Aybastı Perşembe Yayla Şenliği’nde dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokol tribününde kavga çıktı. O dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve Ordu Milletvekili olan Numan Kurtulmuş, kavganın arasında kalarak şenliği terk etmişti. Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasında bu olay nedeniyle küskünlük yaşandığı öne sürülmüştü. Emniyet Müdürü Suat Çelik de kendi isteğiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü’nden merkeze gitmiş, ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atanmıştı.

Pasinler Zaferi\'nin, 970\'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

ANADOLU\'nun kapılarının Türkler\'e açılmasında önemli rolü olan 1048 Pasinler Zaferi\'nin 970\'inci yıl dönümü, Erzurum\'un Pasinler ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Pasinler Savaşı temsili olarak canlandırıldı, Solo Türk gösterisi izleyiciler tarafından alkışlandı.

Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi\'nde gerçekleştirilen kutlama programı Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve protokolün atlı birlikler eşliğinde alana gelmesiyle başladı. Kutlama programına, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile 9\'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve vatandaşlar katıldı. Pasinler Zaferi\'nin 970\'inci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtten Vali Seyfettin Azizoğlu, \"Gelecek nesillerimize bu toprakları vatan olarak bırakmak için çalışacağız. Onlara layık torunlar olduğumuzu, onların bayraklarını yere düşürmeden, ezanlarını susturmadan, dosta güven, düşmana korku salarak bu topraklar üzerinde at sürmeye, hükümdarlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu toprakları bize vatan olarak bırakanlara borcumuzu ödemenin en önemli yolu çok çalışmak ve çok gayret sarfetmek, hem bizden yardım bekleyen, hem de bizi umut olarak gören dost ve mazlum milletler için daha çok çalışmak, onların huzur, güven ve barışını sağlamak, çevremizde ve bölgemizde barışı tesis etmek, bu topraklarda yaşayan insanlarımızı geleceğe özgürce bırakmak olacaktır\" diye konuştu.

Türklerin Anadolu\'ya girişi olan Pasinler Zaferi\'nin en az Malazgirt kadar önemli olduğunu vurgulayan Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ise, \"Bu kutlamaları yapma amacımız Türklerin 1048 yılındaki Pasinler savaşını kazanarak Anadolu\'ya yerleşmek için attıkları ilk adımları tekrardan canlandırmak. 1071 Malazgirt Savaşı\'nın ve Anadolu\'ya yerleşmenin ilk seferleri 1048 Pasinler savaşıyla olmuştur\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından özel olarak hazırlanan alanda süvari birlikler Pasinler Savaşı\'nı temsili olarak canlandırdı, halk oyunları ve güreş gösterisi yapıldı. Programda, tarihi savaş sanatları, atlı akrobasi, Kökbörü oyunu ile atlı cirit gösterisi sergilendi. Erzurum Hava Meydan Komutanlığı\'ndan kalkış yaptıktan sonra Pasinler ilçesi üzerinde yaklaşık 20 dakika süren bir uçuş gerçekleştiren Solo Türk ekibinin gösterisi alanda toplananlardan büyük alkış aldı.

======================================

Komşu dehşeti; tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı



KONYA\'da Gülay E., tartıştığı komşusu Saadet Ş. (44) ve 3 çocuğunun üzerine kezzap attı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. ve çocukları hastaneye kaldırılırken, Gülay E. de gözaltına alındı.

Olay, dün Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Gülay E., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Saadet Ş. ile tartışmaya başladı. İki komşu tartışmanın ardından evlerine döndü. Gülay E., bir süre sonra elinde kezzap dolu şişeyle Saadet Ş.\'nin evinin önüne geldi ve zili çaldı. Gülay E., kapıyı açan Saadet Ş. ve yanında bulunan çocukları Akil Ş. (13), Osman Ş. (12) ve Ayşegül Ş.\'nin (7) üzerine doğru kezzap atıp kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. ve çocukları, çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gülay E.\'yi gözaltına aldı.

\'BİZE KİNLENMİŞ\'

Konya\'da, tartıştığı komşusu Gülay E.\'nin kendisi ile çocuklarına yönelik kezzaplı saldırısı sonucu yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. (44), bu harekete anlam veremediğini söyledi. Çocuklarını dün öğle saatlerinde okula bırakmaya giderken de komşusunun kendilerine taş fırlattığını ileri süren Saadet Ş., \"Saldırgan, karşı komşum. Daha önce farklı konulardan dolayı tartışmıştık. Bize kinlenmiş galiba. Dün çocuklarımı okula götürürken taş fırlattı. Akşam da eşimi karşılamak için kapıyı açmıştım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Karşı komşum da birden evin kapısını açıp, bizim üzerimize kezzap atıp, içeri girdi\" dedi.

Saadet Ş., oğlu Akif\'in (13) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu, sağlık durumunun da ağır olduğunu belirtirken, diğer çocukları Osman (12) ve Ayşegül\'ün (7) ise elleri ile kollarında yanıklar olduğunu söyledi. Saadet Ş. ve 3 çocuğunun tedavisi sürdürülüyor.

Lösev \'İyilik Tırı\' İzmir\'de

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan \'İyilik Tırı\' kanserli çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için İzmir Alsancak İskelesi\'ne geldi. LÖSEV\'in İyilik Tırı, bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları İzmir Alsancak İskelesi\'nde kanserli çocuk ve yetişkin hastalara iletti. İyilik Tırı aracılığıyla, oyuncak ve bisikletlere kavuşan çocukların yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmadı. Ankara\'dan yola çıkan İyilikler Tırı sırasıyla Uşak, Afyon, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla illerini ziyaret ediyor. Gün boyunca açık kalacak olan tır, Alsancak\'tan sonra Kemalpaşa\'ya yola çıkacak. İzmir\'deki lösemili ve diğer tanılı kanser hastalara ayni yardımları ilettiklerini belirten İzmir İrtibat Ofisi Sosyal Hizmetler Birimi sorumlusu Begüm Yalçınkaya (25), \"Kırmızı et, kurban bağışları, kuru gıda, erzak, kıyafet, kırtasiye, oyuncak ve ayakkabı gibi her türlü yardımlarımızı bize kayıtlı olan ailelerimize iletiyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Hastalarımız, yalnız olmadığını hissediyorlar, bu hastalığı atlatan kişilerin olduğunu görmek onlara umut oluyor. Bağışçılarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yılın her döneminde bağışçılarımız, ikamet ettikleri bölgedeki LÖSEV merkezlerine giderek ya da kargo yoluyla ayni bağışlarını yapabilirler\" dedi. LÖSEV üyesi olan çocuklara bisiklet dağıtıldı. Bisiklete binen çocukların sevinci dikkat çekti.

Kayseri’de yılın ahisi 54 yıllık terzi oldu

KAYSERİ\'de Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde yılın ahisi seçilen esnafa kaftanı giydirildi. Yılın ahisi 54 yıldır terzilik yapan 67 yaşındaki Mustafa Barut oldu. Etkinlikler kapsamında “Şed Kuşatmaö töreni de yapıldı.

Kayseri’de Ahili Haftası kapsamında ilk olarak esnaf temsilcilerinde Cumhuriyet Meydan’ın da bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki törenin ardından program Tacettin Veli Mahallesi’ndeki Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi\'nde devam etti. Buradaki programa, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Ahiliğin, Türklerin Anadolu\'da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da konuşmasında ahiliğin tarihi hakkında bilgi verdi. Alan, ahiliğin yüzyıllardır Anadolu topraklarını yaşatıldığını söyledi.

Ticaret Borsası Başkanvekili Mehmet İştahlı da, Ahiliğin sıradan bir örgütlenme modeli olmadığını ifade etti.

“ESNAF OLMANIN TEMELİ AHİLİK KÜLTÜRÜNE DAYANIYORö

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da esnaf olmanın temelinin ahilik kültürüne dayandığını söyledi. Gülsoy, “İyi bir esnaf ve iyi bir insan ahilik kültürünü yaşayan ve yaşatandır. Bize biz olduğumuzu hatırlatan önemli değer yargılarımızdan biri olan ahilik sadece bir meslek örgütü değil, aynı zamanda yaşam biçimi olarak da algılanmalıdır. Bu kapsamda iş ve meslek ahlakını mecburi kılan kurallar içerisinde daima doğruluk ve dürüstlük, cömertlik ve kanaatkarlığı işaret eden ahiliğin en güzel örnekleri de Kayseri\'de yaşatılmaktadır\" diye konuştu.

ÇELİK, ÇOCUKLUK YILLARINI ANLATTI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, ahiliğin kültür ve yaşam modeli odlunu ifade ederek, “ Esnaflıkta bir okuldur. 4\'üncü sınıfta babamızın dükkanına gittik ve dikiş dikmeye başladık. İşte o andan itibaren esnaflık okulunun ilk bölümüne kayıt olduk. Hayat boyu sürecek olan bir okulun ilk günleriydi. Dükkanda müşteriye kötü davranırsanız, o müşteri sizi bir daha tercih etmez. Siz vatandaşa iyi davranmazsanız bir daha ki seçimde sizi tercih etmeyecek. Onun için bizler de sürekli vatandaşla iç içe olmayı tercih ediyoruz. Adalet ve merhamet duygusu da önemli. Bugün yönetirken de adaletli olmak zorundasınız. Vatandaş gelir düzeyi ne olursa olsun, hepsine aynı adalet duygusuyla hizmet etmek zorundasınız. Hak, hukuk, bunlar olmazsa olmaz işler. İşte bunların hepsini bana ocağında öğrendik\" dedi.

“AHİLİK SOSYO EKONOMİK BİR SİSTEMö

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise, Ahilik Haftası kutlamalarında yaptığı konuşmada evrensel niteliğiyle ahiliğin bugünlere ışık tutan sosyo ekonomik bir sistem olduğunu belirtti. Kayseri’nin de ahiliğe ev sahipliği yaptığını kaydeden Kamçı, “800 yıl öncesinde Ahi Evran\'ın Anadolu\'ya geldiğinde ilk olarak yerleşmiş olduğu il olan Kayseri, ticaretteki başarısını ahiliğin getirdiği önemli kurallarla daha ileriye taşımıştırö şeklinde konuştu.

54 YILLIK TERZİ KAFTANINI GİYDİ

Diğer yandan yapılan konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen 54 yıllık terzi Mustafa Barut\'a ahilik kaftanı giydirildi. Barut’un, 1964 yılında 13 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğini bugüne kadar yaptığı belirtildi. Babasının kendisini tanıdığı bir ustanın yanına çırak olarak verdiğini ifade eden Barut, “Babam ustafa eti senin kemiği benim dedi. Ben de yıllar sonra iyi bir usta oldum. Zorluklarla işi öğrendim. Mesleği öğrenip, iş yeri açtım. Ve çoğu çırakları bende usta yaparak yetiştirdim. Almanya, İngiltere, Danimarka’ya terzi olarak çalışmaya gönderdim. Şu anda da bulundukları şehirlerde iş yeri açarak marka oldular ve özel dikim yapıyorlar. Ben bu işe namusum kadar önem verdimö ifadelerini kullandı. Programda ayrıca, yılın kalfası ve çırağına da protokol tarafından plaket verildi. Kaftan giydirme töreninin ardından Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri de temsili olarak Şed kuşatma yani esnaflıkta önemli üç aşama olan çırak ve kalfalıktan sonra ustalığa geçişi anlatan gösterisi sundu. Şed kuşatma gösterisinin ardından esanf müzesi gezildi ve katılımcılara helva ikram edildi.

