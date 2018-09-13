DHA YURT BÜLTENİ 15

\'Rahmeh\' adlı gemi, bu kez Çeşme açıklarında (4)

O GEMİ ÇEŞME\'DEN AYRILDI

İzmir\'in Çeşme ilçesinin Çiftlik Mahallesi açıklarında demirleyen \'Rahmeh\' isimli gemide Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerince kontrol yapıldı. Bir Sahil Güvenlik Botu\'nun etrafında dolaşarak önlem aldığı gemide yapılan kontrolde hiçbir hayvan bulunmadığının belirlendiği bildirildi. Gemi kaptanıyla yetkililerin yaptığı yoğun görüşmeler sonrasında ise, geminin ihtiyacı olan motor aksamlarının ve bir personelin başka limandan alınmasına karar verildiği belirtildi. Kararın ardından gemi, saat 17.00 sıralarında demir alarak Çeşme Körfezi\'nden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahil Güvenlik botunun gemi etrafındaki tedbir turundan görüntü

\'Rahmeh\' isimli gemini yakından görüntüsü

Haber-Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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BANDIRMA’DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.

Bandırma\'da sabah saatlerinde başlayan sağanak bir süre sonra kesildi, akşam saatlerinde de yeniden başladı. Giderek şiddetini artıran artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sık sık çakan şimşekler ve gök gürültüsü sonrası kentin bir bölümünde elektrik kesintileri yaşandı. Sular rögar kapaklarından taştı. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Esnaf taşan suların işyerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Özellikle İnönü, Cumhuriyet ve Nato caddelerinde trafik durma noktasına geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rögardan taşan sular

-Şemsiyeliler

-Durakta bekleyenler

-Detay

137 mb, 2.08 dakika

HABER/KAMERA: Erdem ÖZCAN / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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ŞİDDETLİ YAĞMUR ÇANAKKALE YOLUNU KAPATTI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, sularla kaplanan Çanakkale karayolunun bir süre kapanmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Malkara\'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul-Çanakkale karayolunda da etkili olan şiddetli yağmur, karayolunu suyla kapladı. Malkara\'nın girişinde Çanakkale yönüne giden karayolunun çukur olan kesimi suyla dolunca, trafik akışı sağlanamadı. Karayolu üzerinde 6 maddi hasarlı trafik kazası yaşanırken, suyla kaplanan bölümde bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların bazıları sürücülerin itmesi ve çekici yardımıyla suyun içinde çıkarıldı.

Yaklaşık 1.5 saat ulaşımda aksamalar meydana gelirken, polis ve karayolları ekipleri bölgede önlem aldı. Suyla kaplanan bölümde tahliye çalışmaları yapıldı. Polis ekipleri, aşırı yağış ve su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Suyla kaplanan karayolu

-Yolda kalan araçlar

-Yolda araçları bozulan iki kişi ile röp.

-Karayolundaki yağmur yağışı

-Mahmur kalan araçların itilmesi

- Araçların çekici ile alınmaları

-Yağmur ve su birikintileri

-Mahsur kalan araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) -

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YILMAZ ERDOĞAN, MÜJDEYİ VİZONTELE\'NİN ÇEKİLDİĞİ YERDEN VERDİ

VAN\'ın Gevaş ilçe belediyesi tarafından bu yıl 3\'ncüsü düzenlenen \'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği\' eğlenceli görüntülere sahne oldu. Şenliğe 2001 yılında çekilen \'Vizontele\' filminin yönetmeni, filmdeki \'Deli Emin\' karakterini canlandıran, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada, Gevaşlılara \'Vizontele 3\' filminin çekileceği müjdesini de verdi.

Gevaş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) himayesinde düzenlenen şenliğe Sanatçı Yılmaz Erdoğan\'ın yanı sıra Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, sanatçı Ersin Korkut ile vatandaşlar ve bisiklet, doğa kulüpleri katıldı.

Gevaş İlçesi\'nde 2001 yılında sanatçı Yılmaz Erdoğan\'ın yönetmenliğini yaptığı \'Vizontele\' filmindeki \'Deli Emin\' tiplemesi\'nden esinlenerek yapılan \'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği\'nin 3\'üncüsü bu yıl \'Bisikletini al gel\' sloganıyla düzenlendi. Şenlik öncesi sanatçı Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye binasının balkonundan vatandaşlara seslendi. Erdoğan burada, Gevaşlılara \'Vizontele 3\' filminin çekileceği müjdesini de verdi.

\'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği\'nin startı Gevaş\'ın Rez mevkiinde verildi. 5 kilometrelik parkurda sanatçı Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve protokol üyeleri de bisiklete bindi. Bisiklet ile en ön sırada yer alan \'Deli Emin\' kostümlü sanatçı Erdoğan, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Onlarca kişi Erdoğan ile fotoğraf çekmek için sıraya girdi. \'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği\'ni duyduğu andan itibaren çok heyecanlandığını belirten sanatçı Erdoğan, \"Deli Emin Bisiklet festivalini ilk duyduğumdan bu yana çok beğendiğim. Bir türlü ilk iki festivale gelemedim. Hatta buna da gelemiyordum. Organize İşler 2\'nin çekimleri kısa bir süre önce bitti. O filmin montajı falan yapılırken çıkıp geldim. Bu kadar coşkulu bir kalabalığı kırmak olmazdı. İyiki de gelmişim çok mutluyum geldiğim için. Buraya gelişim yıllar sonra eve uğramak gibi bir şeydi\" dedi.

Vizontele filminin 3\'üncü serisinin de çekileceğinin müjdesini veren Erdoğan şöyle konuştu: \"Gevaş gördüğüm kadarıyla çok gelişmiş. Meydan yapılmış, belediye binası yapılmış. Gelişme hepimizin istediği bir şeydir ama dokuları koruyunca bu daha güzel olur. Benim çok sevdiğim, aşık olduğum toprak evlerin sayısı azalmış. Gevaş iyi yolda, gördüğüm kadarıyla eski neşesi de yerinde. Vizontele de bizde oynadık, başka arkadaşlar da oynadı ama filmin başrolünde Gevaş vardı, Artos dağı vardı. Vizontelenin üçüncü filmini düşünüyorum. Tabi zamanlamasını falan çok tartışıp konuşmamız gerekiyor. Ama \'Senin kafanda bir hikaye var mı derseniz\' var. Çünkü Vizontele 1\'in neşesi yüksektir. Vizontele Tuuba\'nın morali biraz daha bozuktur ve ben hikayeyi öyle morali bozuk bitirmek istemem. O yüzden 3\'ncü filmde, Vizontele 1\'in coşkusuna benzeyen bir öykü var kafamda. Buraya geliş amaçlarımdan biri de bunu tahlil etmek, o yapıya, mekana da bakmak aslında. Galiba kesin bu filmi yapacağız.\"

Daha sonra Gevaş ilçe meydanında Yılmaz Erdoğan\'a Belediye Başkanı Sinan Hakan tarafından plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yılmaz Erdoğan\'ın bisiklete binmesi

-Bisikletlerden görüntüler

-Yılmaz Erdoğan ve protokolün bisiklet sürmesi

-Drone ile bisiklet parkurundan görüntüler

-Yılmaz Erdoğan\'ın açıklaması

-Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan\'ın Yılmaz Erdoğan\'a plaket vermesi

-Detaylar

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/GEVAŞ (Van), (DHA)

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KUMAR BASKININDA KALORİFER PETEĞİNİN ARKASINDA GİZLİ GEÇİT BULUNDU

KÜTAHYA\'da polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda bir işyerinin kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu. Delinen duvardan, kumar oynayanların kaçtığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi\'nde tombala adı altında kumar oynatıldığı öne sürülen bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramada kalorifer peteğinin arkasındaki duvarın delinmiş olduğu belirlendi. Delilen duvardan polis baskınları sırasında içeride kumar oynayan kişilerin kaçtıkları belirlenirken burada tombala makinesi ile katlar ele geçirildi. Polisler, işyeri sahibi ile birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü dökümü

-Delinen duvarın görüntüsü

-Asayiş şube müdürünün duvardan geçip dışarı çıkması

-Tombala makinalarının polisler tarafından taşınmasından çekilen görüntü bulunuyor.

(Güvenlik kamerası görüntülerinde)

-Kumar oynayanların kaçma anları

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA / DHA