DHA YURT BÜLTENİ-15

Yıkılan duvar 8 otomobili hurdaya çevirdi

ADANA\'da kullanılmayan bir fabrikanın duvarı, park halindeki 8 otomobilin üzerine yıkıldı. Büyük bir gürültüyle yıkılan duvar 8 aracı hurdaya çevirdi.

Olay, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi\'hde meydana geldi. Akşam saatlerinde kullanılmayan bir fabrikaya ait çevre duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Bu sırada duvar kenarında park halinde bulunan 8 otomobil hurdaya döndü. Olayın meydana geldiği yerde ise, büyük bir toz bulutu oluştu. Sesi duyan vatandaşlar ise deprem olduğunu sanarak evlerini boşalttı. Sokağa inen vatandaşlar ise, duvarın yıkıldığını görünce polisi aracı. Bu sırada olay yerine gelen araç sahipleri otomobillerini kullanılamaz halde görünce polisi aradı. Kimsenin yaralanmadığı olayla polis ve belediye ekipleri vatandaşların ifadesini aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yıkılan duvar

- Duvar altında kalan araçlar

- Polislerin rapor tutması

- Çevredeki kalabalık

- Vatandaşlar ile Röp.

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)-

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VALİNİN MAKAM ARACI, SÜNNET OLAN ŞEHİT ÇOCUĞUNA TAHSİS EDİLDİ



ÜÇ yıl önce Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK\'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül\'ün 1.5 yaşındaki oğlu Haşim Yenigül, sünnet mevlidine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan\'ın makam aracıyla gitti.

Şehit babasıyla aynı ismi taşıyan Haşim Yenigül, bir süre önce sünnet oldu ve annesi Leyla Yenigül, mevlidi evlilik yıldönümü olan 2 Eylül\'de yapmaya karar verdi. Kahramanmaraş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi de şehidin ailesini bu mutlu gününde yanız bırakmadı. Vali Vahdettin Özkan\'ın, 46 0001 kırmızı plakalı makam aracının üzerine Haşim için \'Baba sünnet oluyorum. Maşallah\' yazıldı.

ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİK ETTİ

Daha sonra makam aracı, asker ve polis zırhlı araçları ve motorize ekiplerinin de katıldığı bir konvoyla şehidin Boğaziçi Mahallesi\'ndeki baba evine geldi. Konvoyu şehidin babası Metin Yenigül ile ailesi karşıladı. Askerler şehidin evine çıkıp şehidin eşi Leyla Yenigül, çocukları Haşim ve Metin Musab Yenigül\'ü alarak makam aracına bindirdi.

BU DEFA KAVŞAKLAR ŞEHİT ÇOCUĞU İÇİN KESİLDİ

Daha sonra minik Haşim babasının mezarını ziyaret etmek için evden ayrıldı ve şehir turu düzenlendi. Önde trafik aracı, arkada minik Haşim\'i taşıyan valilik aracına asker ve polis araçlarının yanı sıra Yenigül ailesinin yakınları ile vatandaşların da eşlik ettiği uzun araç konvoyunun evden ayrılmasıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehitliğe kadar olan güzergahtaki tüm kavşakları Haşim Yenigül trafiğe kapattı.

BABASININ MEZAR TAŞINDAKİ BAYRAĞI SEVDİ

Şehit turunun ardından minik Haşim, ağabeyi Murat Musab ile birlikte Şeyhadil Mezarlığı\'ndaki şehitlikte yatan babasının mezarına çiçek bıraktı. Murat Musab Yenigül, mezar taşındaki babasının fotoğrafını öperken, minik Haşim babasının mezar taşını ve üzerindeki bayrağı sevdi. Daha sonra Kur\'an-ı Kerim okunup dua edildi. Haşim Yenigül, mezarlıktaki programın ardından yine konvoy eşliğinde sünnet mevlidinin düzenlendiği Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi\'ne geçti. Şehidin birlikte görev yaptığı 15 silah arkadaşı da minik Haşim\'in mevlidine katıldı.

\'10 EVLADIM OLSA YİNE VATANA VERİRİM\'

Şehidin babası Metin Yenigül, çok mutlu olduğunu belirterek, \"3 Eylül 2016\'da evladımı bu vatana verdim. Şehit olduğunda gelinim hamileydi daha sonra torunumuz dünyaya geldi, babasının ismini taşıyor Haşim Yenigül olarak. Şehit babası olarak evladımı verdim ve 10 tane daha olsa bu vatana feda olsun. Bir tane verdim Cenab-ı Allah bana tekrar evlat verdi. Gururluyuz. Sayın Valimize, emniyet teşkilatımıza, askerlerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

HAŞİM-LEYLA YENİGÜL\'ÜN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ

Leyla Yenigül ise, Vali Vahdettin Özkan ile TSK ve emniyet teşkilatının her zaman yanında olduğunu ve bu mutlu gününde de yine yalnız bırakmadıklarını söyledi. Yenigül, \"Aynı zamanda bugün evlilik 5\'inci evlilik yıldönümümüz eşimle. Onun için de çok farklı duygular içerisindeyim. Hem oğlumun sünnet mevlidi hem de evlilik yıldönümümüz. Yani her duyguyu birlikte yaşıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konvoyun gelişi

- Valilik aracının plakası

- Makam aracındaki yazılar

- Metin Yenigül\'ün askerleri karşılaması

- Metin Yenigül ile röp.

- Polisin Haşim Yenigül\'ü kucağına alması

- Leyla Yenigül ile röp.

- Evin önünden detay

- Şehidin araç arkasındaki fotoğrafı

- Haşim Yenigül, babasının silah arkadaşlarıyla

- Leyla Yenigül\'ün kamam aracına binişi

- Haşim Yenigül annesinin kucağında

- Konvoyun evden ayrılışı

- Konvoyun şehir turu atması

- Konvoyun mezarlığa gelişi

- Makam aracındaki Haşim Yenigül

- Metin Musab Yenigül\'ün babasının fotoğrafını öpmesi

- Haşim Yenigül\'ün babasının mezar taşını sevmesi

- Kur\'an-ı Kerim okunması

- Dua edilmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.19 GB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Denizli\'de nakliye deposunda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA

Denizli\'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı 32 itfaiye aracı ve 100 personelin, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin 6 noktadan su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı. Denizlispor Yönetim Kurulu üyesi Fikret Akyol\'a ait olduğu öğrenilen depoda, büyük çapta maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Sinema ve tiyatro oyuncuları Yozgat’ın tanıtımı için yarıştı (2)

SİNEMA VE TİYATRO OYUNCULARI TERMAL HAVUZDA YÜZDÜ

Yozgat\'ın tarihi ve turistik güzellikleri, \'Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi\' organizasyonu ile tanıtıldı. Bulmaca Gezisi yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri, yerli ve yabancı sinema ve tiyatro oyuncularının katıldığı törenle Yozgat\'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı\'nda yapıldı. Yarışmacılar ve vatandaşların ilgi gösterdiği törenin ardından, sinema ve tiyatro oyuncuları tarihi Roma Hamamı\'nın termal havuzunda yüzerek, tarihi mekanın tanıtımına katkı sağladı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip olan Roma Hamamı\'nın, görselliği ile eşsiz bir değer olduğunu belirterek, \"Roma Hamamı\'nın termal havuzu 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi günümüze kadar gelmiştir. Bu eşsiz güzelliği turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz\" dedi.

Termal havuzda yüzme keyfi yaşayan sinema ve tiyatro oyuncuları ise tarihi kalıntıların görülmeye değer muhteşem bir eser olduğunu söylediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarihi hamamdan görüntü

-Ödül töreni

-Sanatçıların yüzmeleri

-Detay

Haber-Kamera:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)-

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TUĞBA ÖZAY\'DAN ÇAY KIYISINDA \'DOĞAYI KORUYUN\' PAYLAŞIMI

ŞARKICI Tuğba Özay, Antalya\'nın İbradı ilçesine bağlı Üzümdere Mahallesi\'ndeki Manavgat Irmağı\'nın kolu olan çayın çevresini gezdi. Çay kenarında çektiği videouyu sosyal medyadan paylaşan Özay, \"Doğayı koruyun. Hele piknikçiler; yemin ederim, kafanızı kırmak istiyorum. Pisliğinizi bırakmayın, bu güzelim doğaya\" dedi.

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde çiftliği bulunan, şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, İbradı\'ya bağlı Üzümdere Mahallesi\'ndeki Manavgat Irmağı\'nın kolu olan çayın çevresini gezdi. Çay kıyısında video çekip, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından paylaşan Özay, takipçilerine \"Doğayı koruyun\" dedi. Çevreyi kirletenlere de tepki gösteren Tuğba Özay, \"Size muhteşem yerleri tanıtmaya devam ediyorum. Burası Toros Dağları\'nın etekleri. Bakar mısınız suyun berraklığına, güzelliğine ve tabii soğukluğuna? Muhteşem bir yer, doğa harikası. Doğayı koruyun. Hele piknikçiler; yemin ederim, kafanızı kırmak istiyorum. Pisliğinizi bırakıp, gidiyorsunuz. Pisliğinizi bırakmayın, bu güzelim doğaya. Vatanı sevmek, \'Vatan, millet, Sakarya\' demekle olmuyor. Gerçekten korumakla sahip çıkmakla oluyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tuğba Özay’ın piknikçilere tepkisi

Haber: Özgür ÖZTÜRK- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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