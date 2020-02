DHA YURT BÜLTENİ 15

DİYARBAKIR\'DA 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MİTİNGİ DÜZENLENDİ

HDP\'li Temelli: Öcalan, avukatlarıyla 7 yıldır görüşemiyor



DİYARBAKIR\'da, HDP\'nin düzenlediği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Öcalan\'ın avukatlarıyla 7 yıldır görüşemediğini belirterek, \"Bu zulüm Kürt halkının değerlerine saldırıdan başka bir şey değil. Bu tecrit değerlere, Kürt halkının değerlerine bir saldırıdır. Bu ağırlaştırılmış tecrit koşullarına bir an önce son verin diyelim. Tecride son vermek barışın önünü açmaktır. O yüzden buradan bir kez daha sesleniyoruz, bu tecride son verin, bir an önce Abdullah Öcalan\'ın avukatları, ailesi İmralı\'ya gitsin ve görüşme gerçekleştirsin. Bu tecridin etkileri o kadar büyük ki Ortadoğu\'daki sömürü, İmralı tecridinden başlıyor. Ortadoğu\'daki savaş, İmralı tecridinden gerekçesini alıyor\" dedi.

Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu ile HDP tarafından İstasyon Meydanı\'nda düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, HDP milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendika temsilcileri katıldı.

Türkçe ve Kürtçe müziklerin çalındığı mitinge katılanlar zaman zaman halay çekerken, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, miting alanına gelerek emniyete ait drone’un görüntülerini de yerinde izledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, burada yaptığı konuşmada, 1 Eylül Dünya Barış Günü\'nü kutlayarak, \"Asla geri adım atmayacağız. Biz, barış mücadelemizi her geçen gün daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Bugün de bu coğrafyada yine faşizme karşı, mücadelemiz sürüyor. Bu dünyada savaşlar yaşanmasın diye, insanlık değerleri tahrip edilmesinin diye, 1 Eylül Dünya Barış Günü ilan edildi. Şimdi dün olduğu gibi Kürt halkı yıllardır bu savaşın ağır bedelini ödüyor. İşte bugün burada yan yana gelerek mücadelemizi yükselten 1 Eylül Dünya Barış gününde insanların barış hayaline sahip çıkmak her zamankinden daha acildir. Biz bu göreve talibiz biz bu görevi üstlendik bu yolda gidiyoruz. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz. AKP artık için için çürüyor, bu utanç iktidarına bu çürüyen iktidara son noktayı biz koyacağız. Dünyanın çeşitli yerlerinde şu anda savaşa karşı Barış mücadelesi veren, kötülüğe karşı iyiliği savunan insanlar, yoldaşlarımız, halklarımız, insanlarımız var. Tarih boyunca bu topraklarda barış mücadelesi zalime ve zulme karşı sürdü sürüyor. Uzun yıllardır zulme karşı ölüme karşı, verdiğimiz mücadele bugün milyonlara ulaştı\" diye konuştu.

İmralı\'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile avukatlarının ve ailesinin görüştürülmediğini ileri süren HDP\'li Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Abdullah Öcalan\'ın büyük çabayla var ettiği ve partimizin bin bir emekle destek verdiği barış masasını devirdiler. O günden bugüne kentlerimiz, yaralarımız, ormanlarımız, evlerimiz yanıyor. 2013-2015 arasında toplumun barış umutlarının nasıl inşa edildiği, görüşmeler sürdükçe savaşın nasıl anlamsızlaştığını Abdullah Öcalan ile müzakereler boyunca toplumda nasıl bir huzur güven ortamının değiştiğini hepiniz gördünüz. Bu sokaklar gördü, Diyarbakır gördü, Silopi, Van, Hakkari gördü hepimiz şahidiz buna. Abdullah Öcalan avukatlarıyla 7 yıldır görüşemiyor, avukatlarının 783\'üncü görüşme talebi de reddedildi. Eskiden coaster bozuluyordu, hava şartları uygun değildi, bin bir bahane vardı. Şimdi bahaneye de gerek duymuyorlar tecridi sürdürme kararlılıklarından dolayı avukatla görüşmelerine izin verilmiyor. Ailesi ile görüşmesine izin verilmiyor, telefon edemiyor, mektup gönderemiyor. Bu zulüm Kürt halkının değerlerine saldırıdan başka bir şey değil. Bu tecrit değerlere, Kürt halkının değerlerine bir saldırıdır. Bu ağırlaştırılmış, tecrit koşullarına bir an önce son verin diyelim. Tecride son vermek barış\'ın önünü açmaktır. O yüzden buradan bir kez daha sesleniyoruz, bu tecride son verin bir an önce Abdullah Öcalan\'ın avukatları, ailesi İmralı\'ya gitsin ve görüşme gerçekleştirsin. Bu tecridin etkileri o kadar büyük ki Ortadoğu\'daki sömürü İmralı tecridinden başlıyor. Ortadoğu\'daki savaş, İmralı tecridinden gerekçesini alıyor. Bir örgüt var Avrupa işkencenin önlenmesi komitesi, işçinin hakkını vermeyen bir örgüt. Bu tecrit işkencesine karşı ses çıkarmadıkça, siz de bu işte prim ortağısınız. Çünkü sizinle bu hesapları yapıp bu tecride, bu işkenceye ses çıkarmadığınızı duyuyoruz. Buna son verin, İmralı\'nın kapısı her açıldığında bu ülkede kan akmadı, insanlar ölmedi, tutuklanmadı ve barış umutları yeşerdi. Barıştan korktular Nisan 2015\'ten itibaren İmralı\'nın kapılarını kapattılar. Bugün tecrit olmasaydı Abdullah Öcalan\'ın özgürlüğüne kavuşabilseydi. Türkiye\'de herkes belki de bambaşka koşullarda yaşıyor olacaktı, bugün belki de Türkiye\'nin kadim sorunlarını, yapısal sorunlarını çözüyor olabilecektik. Ama tecrit, savaş sürdükçe Türkiye\'nin hiç bir sorunum çözülmediği gibi tüm sorunları daha da derinleşti. Türkiye içinden çıkılmaz bir sorunlar yumağına sürüklenmekte. Bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu zihniyetten, bu anlayıştan, bu iktidardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor.\"

Kalabalık daha sonra Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde halaylar çekerken, miting saat 20.00\'de sona erdi ve kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı.

PENCEREDEN DÜŞEN KEDİYİ, KUTUYA KOYUP ÇALDILAR



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, pencereden düşen ‘Casper’ isimli cins kediyi kutuya koyup çalan iki genç, güvenlik kameralarına yakalandı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 katlı binanın ikinci katında oturan Alican Koyun, sabah evden çıkıp çalıştığı mobilya firmasına gitti. Öğleden sonra eve dönen Alican Koyun, kedisinin evde olmadığını ve pencerenin de açık olduğunu fark etti. Çevrede arama yapan Koyun, kedisini bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki kameraları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda ekipler, bir genç kızla bir erkeğin kediyi kutuya koyup uzaklaştığını tespit etti. Ekipler, kediyi götüren iki genci bulmak için çalışma başlattı.

Kedinin sahibi Alican Koyun, \"Ev arkadaşımla eve geldiğimiz zamanlarda Casper ismini verdiğim kedimiz bizi kapıda karşılardı. Bugün eve gittiğimde Exotic Shorthair cinsi kedim beni karşılamadı. Evde arama yaptım, bulamadım. Pencerenin de açık olduğunu gördüm. Pencereden düştüğü düşünüp çevrede araştırma yaptım, bulamadım. Sonrasında emniyet ekiplerine haber verdim. Güvenlik kameraları incelendi, iki gencin, kutuya koyup kediyi çaldıkları ortaya çıktı. Şikayetçi oldumö dedi.

UYUZ GÖLÜ\'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ TEDİRGİN ETTİ

KONYA\'nın Kulu ilçesindeki Uyuz Gölü\'nde yaşanan balık ölümleri tedirginlik yarattı. Yapılan ilk incelemede ölümlere gölde oluşan mikroorganizmaların balıkları havasız bırakmasının neden olduğu belirlendi.

Kulu ilçesi Kömüşini Mahallesi yakınlarındaki, 1992 yılında sit alanı ilan edilen ve burada üreyen dikkuyruk popülasyonuyla özel koruma alanı statüsü kazanan Uyuz Gölü\'ne 2011 yılında 5 bin civarında yavru sazan balığı bırakıldı. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölde 4 gün önce balık ölümleri başladı. Kıyıya vuran ölü balık sayısının günden güne arttığını fark eden mahalle sakinleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden yetkililer, yapılan ilk incelemede, gölde oluşan mikroorganizmaların balıkları havasız bırakması nedeniyle ölümlerin yaşandığını tespit etti.

Sağ kalan balıkların kurtarılmasını isteyen Kömüşini Muhtarı Hasan Tekin, \"Daha önce gölde canlı yaşam alanı yoktu. 2011 yılında Isparta\'dan getirdiğimiz sazan yavrularını göle bırakarak gölde canlı hayatı başlattık. Ancak son günlerde balık ölümleri hızla arttı. Gölde korkunç bir manzara oluştu. Suyun rengi giderek yeşile büründü. Biz de durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdik. Onların ilk belirlemelerine göre suda mikroorganizmalar oluşmuş. Mikroorganizmalar çok oksijen tükettiği için balıklar oksijensiz kalarak ölmüş. Yetkililer gölden balık ve su numunesi aldı. Kesin ölüm sebepleri yakında belli olacak. Gölde halen yaşayan balıklar var. Biz sağ kalan bu balıkların kurtarılmasını istiyoruz. Yoksa bir haftaya kalmaz hepsi ölecek ve göldeki canlı yaşamı bitecek. Belediye ekipleri göle kanal açıyor. Göle dışarıdan su takviyesi de yapılacak\" dedi.

POMPALI TÜFEKLE HAVA ATEŞ AÇAN KİŞİ, GÖZALTINA ALINDI



ÇANAKKALE Merkez’e bağlı Kepez beldesinde, pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan M.A.Y., polis tarafından yakalanan gözaltına alındı. M.A.Y.\'nin havaya ateş açtığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dün Kepez beldesinde bulunan kahvehanede, M.A.Y.\'nin akrabası henüz belirlenemeyen nedenle çevredekilerle tartıştı. Durumu öğrenen M.A.Y. ise elinde pompalı tüfek ile bugün öğle saatlerinde kahvehaneye gelerek, havaya rastgele ateş açtı. Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polisler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kaçan kişinin eşkal bilgilerini alan polis, kısa sürede M.A.Y’yi tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

