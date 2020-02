DHA YURT BÜLTENİ 15

ALİAĞA VE FOÇA SAHİLLERİNDE HAM PETROL KİRLİLİĞİ (EK

1)İNCELEME VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir\'in Aliağa ilçesinde, gece denizde kaynağı henüz belirlenemeyen bir nedenle ham petrol sızıntısı yaşanan bölgedeki inceleme ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler sahildeki deniz yüzeyini kaplayan petrolün daha fazla yayılmasını önlemek için bariyer çekti. Tatillerini bu bölgedeki yazlıklarında geçiren vatandaşlar da çalışmaları yakından takip ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Foça Çevre ve Kültür Platformu dönem sözcüsü Bahadır Doğutürk, \"Dün gece itibariyle böyle bir kirlilikten bilgimiz oldu. Bugün gündüz tespitlerimizde ise Yeni Foça ve Gencelli mevki arasındaki sahile yayılmış olan petrol atığıyla karşılaştık. Bu kirlilikten dolayı doğadaki toplu ölümlerin gerçekleşmesinden korkuyoruz. Burada çok sayıda sanayi kuruluşu var. Bu yüzden çok ciddi sanayi kirliliği tehlikesi altındayız. Daha büyük olaylar yaşanmadan önlem alınmasını istiyoruz\" dedi.

BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Burada yaşayan mahalle sakinlerinden Hüseyin Eşlik, \"Gece 01.30 gibi ağır bir akaryakıt kokusuyla uyandık. Sabah kalktığımızda sahilimizin hammadeyle kaplı olduğunu gördük. İlgili mercilere gerekli iletişimlerde bulunduk. Bu sıkıntıyı zaman zaman yaşıyoruz. Yalnız boyutları itibariyle bugün daha ağır yaşadık. İlgili birimlerin bu noktada denetimlerini daha sık ve ciddiyetle yapmalarını istiyoruz\" diye konuştu.Bölgede daha öncede deniz kirliliğinin yaşandığı söyleyen bir başka vatandaş Gözde Bilgiç ise, \"Sabah geldiğimizde her yer balçıktı. Şu an dağılmış durumda. Gerekli yerlere bildirdik. Saatler önce yapılması gereken müdahale ne yazık ki şimdi yapılıyor. Her taraf balçık halindeydi. Biz bunu yıllarca görüyorduk. Buna bir dur demek istiyoruz. Denizlerimizin temiz olmasını istiyoruz\" dedi.

Ankara\'dan tatile gelen Yusuf Can Çalpan, kirlilik nedeniyle denize giremediklerini belirterek \"Girsek üstümüze yapışıyor\" diye konuştu.

Emekli deniz astsubayı Ahmet Savran ise gece saatlerinde petrol kokusuyla uyandığını ifade ederek şunları söyledi:

\"Ben gece 03.00\'te kalktım, baktım koku var, mazot kokusu. Sahile baktım, Sahil Güvenliği aradım, mesainin başlamadığını söylediler. Çevreye duyarsızlık var. Gemilerden mi oldu yoksa karşı tesisten gelen kaçak mı var nedir bilmiyorum, burası hep tehlike altında. Gemilerin kontrol altına alınması lazım.\"

2)KAZADA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

KAYSERİ\'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özgen Özgen (29), memleketi Sakarya\'nın Taraklı ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. Dün, Kayseri-Niğde karayolu üzerinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özgen Özgen\'in Türk bayrağına sarılı tabutu dün akşam saatlerinde memleketi Sakarya\'nın Taraklı ilçesine getirildi. Bugün, evinin önünde dualar edilip, helallik alınmasının ardından Özgen\'in cenazesi Taraklı Yunuspaşa Camii\'ne getirildi. Cenaze namazına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, ilçe belediye başkanları, vatandaşlar ve uzman çavuşun mesai arkadaşları katıldı. Yakınları, uzman çavuşun cenazesi başında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özgen askeri törenle toprağa verildi.Bekar olan Özgen\'in, emekli polis babasının yaşamını yitirdiği, son olarak Kurban Bayramı\'nda Taraklı\'ya gelerek annesi Fatma Özgen ile bayramlaştığı öğrenildi.

ÇİFTLİK BANK BENZERİ YAPININ CEO\'SU YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI (EK)

3)ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

İzmir’de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma oluşturup, kurduğu şirket aracılığı ile 4 binden fazla kişiden 60 milyon TL topladığı iddiasıyla hesaplarına bloke konulan şirketin aranan CEO\'su Tamer Budak’ın Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan\'a kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanması olayı ile ilgili Artvin Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. Tamer Budak’ın ihbar üzerine yakalandığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İhbar üzerine çiftlik bank olarak bilinen dolandırıcılık sisteminin benzeri bir sistem kuran ve yurt dışına kaçmaya çalışacağı öğrenilen Fons şirketler grubu sahibi Tamer Budak kaldığı otelde yapılan operasyonla yakalanmıştır. Tamer Budak isimli şüphelinin yapılan aramasında, T. H adına düzenlenmiş sahte kimlik, 2 adet banka kartı, laptop, harddisk, usb bellek ele geçirilerek gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir\"

HARDDİSK İNCELENİYOR

Tamer Budak’ın çantasından çıkan Harddisk ve bellek polis tarafından incelemeye alındı. Harddisk’te dolandırıldığı öne sürülen kişilerin listeleri ile ödeme bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Şirketin gelir-gider kayıtları ile tüm bilgilerinin de yine harddisk’e yüklendiği öğrenildi.

\'HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ\' DEMİŞTİ

İzmir\'de bulunan, inşaat, enerji, hayvancılık ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren Fons Şirketler Grubu\'nun hesapları, Mali Suçları Araştırma Kurulu\'nun (MASAK) talebi ve sulh ceza hakimliği kararıyla bloke edilmesinin ardından 24 Mayıs\'ta basın toplantısı düzenleyen şirketin Ceo\'su Tamer Budak, tamamen şeffaf ve reel ticaret yaptıklarını, şirketin ekonomik durumunun hiçbir yatırım ortağını mağdur etmeyecek düzeyde olduğunu ve tüm ortaklara paralarının ödeneceğini söyledi. Budak, \"Gocunacak bir yaramız yok, hiçbir yere kaçıp gitmeyeceğiz\" açıklaması yapmıştı.

ARTVİN-DHA

4)YEŞİM ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

BURSA\'da akciğer kanseri nedeniyle gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir ay sonra evlilik hayalini kurduğu nişanlısı Yeşim Şahin\'i kaybeden Salih Kepekçi (34), \"Yeşim benim herşeyimde. Yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettikö dedi.

Bursa\'da Emine Örnek Okulları\'nda 7 yıldır görev yapan Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin\'e, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve son günlerde rahatsızlığı ilerleyince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Eylül ayı içinde nişanlısı Salih Kepekçi ile evleneceği öğrenilen Yeşim Şahin\'in cenazesi Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Zümrütevler Camii\'ne getirildi. Genç öğretmenin cenaze törenine öğretmen olarak görev yaptığı Emine Örnek Okulları sahibi Emine Örnek, CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel, ailesi, okul yöneticileri, meslektaşları, öğrencileri katıldı. Meslektaşları ve öğrencilerin göz yaşlarını tutamadığı cenazede kızını kaybeden Ahmet Şahin ile nişanlısı Salih Kepekçi, taziyeleri kabul etti. Kılınan Cuma nazından sonra Yeşim Şahin\'in cenazesi Hamitler Aile Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

5)YENİDEN YAPILANDIRMA DOLANDIRICILIĞINDAN SON ANDA KURTULDU

BURSAnın İnegöl ilçesinde telefonla dolandırıcıların ağına düşen 45 yaşındaki Kürşat Taşdemir, 23 bin 300 lirayı dolandırıcıların verdiği banka hesabına yatırmaya giderken şüphelenip yaşadıklarını yolda gördüğü polise anlatınca dolandırılmaktan kurtuldu. İnegöl\'de oturan ve çalışmadığı öğrenilen Kürşat Taşdemir\'i dün arayan dolandırıcılar, Taşdemir\'den borcunu yapılandırması için ödemesi gereken paranın 23 bin 300 lira olduğunu söylediler. Dolandırıcılara inanan Taşdemir, bu paranın 2001 yılında yaptığı bir kazadan sonra olabileceğini düşünerek evde bulunan altınları satı. Bu sabah dolandırıcıların bir kez daha arayıp yapılandırma için gerekli parayı bu gün yatırması gerektiğini söylemesi Taşdemir, kendisine verilen hesap numarasına parayı yatırmak için bankaya giderken yolda gördüğü polislerden yardım istedi. Polislerin, dolandırılmak istendiğini söylemesi üzerine Kürşat Taşdemir, dolandırılmaktan bankaya 100 metre kala kurtuldu.

Kürşat Taşdemir’in şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, telefon numaralarından dolandırıcıların kimliğini araştırıyor

6)KAÇAK GÖÇMEN SANILAN KADININ PKK ÜYELİNDEN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na kaçmaya çalışırken yakalanan 34 kaçak arasındaki, kendisini Iraklı olarak tanıtan Şahcan T. adlı kadının, bölümcü terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan yargılanmasının sürdüğü ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Şahcan T., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı\'nın dün (perşembe) yaptığı operasyonda; 14\'ü Filistin, 18\'i Irak, 1\'i Suriye ve 1\'i Pakistan uyruklu olduklarını söyleyen 34 kaçak ile 3 organizatör yakalandı. 12 metrelik yelkenlide, Yunanistan\'ın Rodos Adası yolunda, İblis Burnu\'nun 3 mil açığında yakalanan grup, kıyıya getirildi. Topluluğun kimlik tespiti yapıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, sahil güvenlik, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, kaçaklar arasında bulunan ve kendini Iraklı olarak tanıtan Şahcan T.\'nin (43) bölümücü terör örgütü PKK üyeliğinden yargılanmasının sürdüğü, ayrıca hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Hakkari Yüksekovalı olduğu tespit edilen Şahcan T., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

