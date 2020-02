DHA YURT BÜLTENİ 15

Telefonda eşinin mesajlarını görünce hastaneye gidip, cinayeti işlemiş (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir\'de eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Harun Güler\'i, Devlet Hastanesi röntgen odasında bıçaklayarak öldüren Serdar A., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Serdar A., Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Eyüp KELEBEK- ESKİŞEHİR (DHA)

Çaya devrilen kimyasal yüklü tankerin şoförü öldü, balık ölümleri yaşandı (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Karabük Valiliği, Eskipazar\'da kimyasal madde yüklü tankerin çaya devrilmesiyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle:

\"İlimiz Eskipazar ilçesi Hamamlı Köyü İsmetpaşa mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kimyasal madde yüklü araçtan Hamamlı çayına sızıntı olması nedeniyle Hamamlı çayı boyunca koruma hattı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu hat boyunca Valiliğimizce ikinci bir duyuru yapılana kadar, söz konusu çaydan hayvan sulanmaması ve içme suyu olarak kullanılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın yüzme, balık avlama ve benzeri nedenlerle oluşturulan hat boyunca su ile temas etmemeleri çay içerisinde ölmüş balıkların vatandaşlarımız tarafından toplanılmaması ve tüketilmemesi gerekmektedir. Kirlenme nedeni ile çaya akış istikametine göre, çevre il ve ilçeler ile ilimiz tüm resmi kurum ve kuruluşların ve köy muhtarlıklarımız bilgilendirilerek gerekli önlemler alınmıştır.\"

KARABÜK (DHA)

TEFECİ İDDİASIYLA VURDU TUTUKLANDI

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde tefeci olduğunu iddia ettiği O.G.’yi tabancayla ateş ederek yaralayan A.E. tutuklandı.

Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi\'nde pazartesi saat 10.30 sıralarında A.E. iş yerine gelen O.G.’yi aralarında çıkan alacak borç anlaşmazlığı sonucu tabancayla 3 el ateş ederek yaraladı. Olayın ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne giden şüpheli A.E. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte teslim oldu. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayın gerçekleştiği iş yerinde yaptığı incelemede tabancaya ait 3 boş kovan bulundu.

Şüpheli A.E. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde O.G. aracılığıyla oto galericilik yapan M.U.’dan 2017 yılının nisan ayından itibaren çek ve senet karşılığı 2 milyon lira para aldığını, aldığı bu paranın faizini ödediğini, geriye sadece ana paranın kaldığını söyledi. Yaptığı ödemelere karşılık bazı senetlerini alamadığını belirten A.E., O.G.’nin sık sık kendi iş yerine gelerek borcunu hatırlatarak taciz ve tahrik ettiğini öne sürerek, bu nedenle hem M.U. hem de O.G. hakkında tefecilik yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

Olay günü O.G.’nin saat 10.30 sıralarında yine iş yerine geldiğini ve kendisine borçlarını hatırlattığını aktaran A.E. bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, daha önceden iş yerinde masanın altındaki dolaba koyduğu ruhsatsız silahı çıkartarak korkutmak amacıyla O.G.\'ye doğru 2 el, bir el de havaya ateş ettiğini söyledi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan A.E., cumhuriyet savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. A.E., sulh ceza hakimi tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘6136 sayılı kanuna muhalefet\' suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevi\'ne gönderildi.



Eşini bıçaklayıp balkondan atan koca için tekrar yakalama kararı çıkarıldı (2)

AYNI HAKİM TUTUKLADI, CEZAEVİNE KONULDU

Ankara\'nın Kahramankazan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi, 3 çocuk annesi Sevim E.\'yi (34) annesinin evinde bıçaklayıp, ikinci kattan atan, gözaltına alındıktan sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatih Ercan, tutuklandı.

Şüpheli Fatih Ercan, bugün öğle saatlerinde Kahramankazan Savcılığına teslim olmasının ardından sorgusu yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

Eşini bıçaklayıp balkondan atan koca için tekrar yakalama kararı çıkarıldı (3)

YATALAK ANNESİ, O GECE YAŞANANLARI ANLATTI

Ankara\'nın Kahramankazan ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Fatih Ercan tarafından bıçaklanarak, 2\'nci kattan aşağı atılan 3 çocuk annesi Sevim Ercan\'ın annesi Zülfiye Yavuz o gece evde yaşananları anlattı.

\'BEN, \'GELİNLİĞİNLE GİT, KEFENİNLE GEL\' DEMİŞTİM\'

O gece erken yattığını belirten anne Yavuz, şunları söyledi:

\"Torunlarım, babalarıyla ilgili, ‘gelecek, gelmeyecek’ diye söyleyip duruyorlardı. Bir de baktım torunlarım ‘anne, anne’ diye bağırmaya başladı. Topal topal gittim bir de baktım bir elini kızımın saçlarına dolamış, bir eliyle de sürekli vuruyor. Ondan sonra ne yaptıysa kafa göz kanlar içerisindeydi kızım. Ne yapmışsa yapmış, ben tam göremedim yürüyemediğim için. Kızım daha öncede çok şiddet görüyordu. Ben kızımı evlendirirken, \'Gelinliğinle git, kefeninle gel\' diye tüm Anadolu da büyüklerin söylediği gibi söylemiştim. Bu sözün ne kadar çok yanlış olduğunu kızımın acılar içinde olduğunu gördüğüm an anladım. Çok pişmanım herkes gibi bu sözü kullandığım için.ö

\'KORUMA KARARINA RAĞMEN NETİCE ALAMADIK\'

Sevim Ercan\'ın Avukatı Abdulsamed Bal ise adaletin biraz geç tecelli ettiğini belirterek, \"Ancak zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Aile çok mağduriyet yaşamıştır. Bu yaşanan olayların tekrarlanmaması adına bu hantal işleyişin bir an önce değişmesi gerekiyor. Çünkü koruma kararı olmasına rağmen hiçbir işlem hiçbir netice alamadık. Koruma kararının da ihlal edildiğinin mahkemece tespiti gerekiyor. Bu yüzden bu olayın şüphelisi elini kolunu sallayarak çıkmıştır. En azından şu an çocuklar ve aile bu olayın etkisinden kurtulmaya çalışacaklar. Zanlı hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı\" diye konuştu.

\'HASTANEDE İKİNCİ RAPOR HAZIRLANDI\' İDDİASI

Bu arada aile yakınlarının iddiasına göre, olayın yaşandığı gece Hamdi Eriş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sevim Ercan hakkında hazırlanan ilk raporda Ercan\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücudunda çizikler olduğu yönünde sahne rapor tutulduğu ve raporun daha sonra değiştirildiği ifade edildi.

İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören (3)

ÇORUM\'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samsun\'da dün makamında intihar eden 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekoku Müdürü Cihan Alagöz\'ün cenazesi, memleketi Çorum\'a getirildi. Cihan Alagöz için Çorum Ulu Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları ve Cihan Alagöz\'ün yakınları katıldı. Törende Cihan Alagöz\'ün eşi Nurgül Alagöz ve kızları Emine ile Ceren Alagöz gözyaşlarını tutamadı. Nurgül Alagöz, cami avlusunda eşinin tabutuna sarılarak, fotoğrafını öptü. Taziyeler sırasında Nurgül Alagöz yanındakilere, \"Böyle olacağı hiç düşünmezdik. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum\" dedi.

Cihan Alagöz\'ün cenazesi ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık\'ta toprağa verildi.

ÜNYE\'DE SELDE YIKILAN KÖPRÜNÜN YENİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

ORDU\'nun Ünye ilçesinde geçen 8 Ağustos\'ta selde yıkılan Cevizdere Köprü\'sünün yerine yeni köprü yapılması için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı.

Ünye\'de geçen 8 Ağustos\'ta meydana gelen sel nedeniyle kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü\'nde iş makineleriyle yapılan hafriyat temizleme çalışması tamamlandı. Yıkılan köprünün yerine yapılacak yeni köprü için yüklenici firma tarafından çalışma başlatıldı. Yapılacak fore kazık uygulaması için gerekli ekipman, personel ve malzemeler bölgeye getirildi. Karedeniz Sahil Yolu üzerinde yapılacak yeni köprünün inşaatının 3 ayda tamamlanması planlanıyor.

