DHA YURT BÜLTENİ 15

BAKAN ÇAVUŞOĞLU; MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUĞUMUZU YENİDEN AÇIYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \'\'Irak\'ta daha önce kapatılan Musul ve Basra başkonsolosluklarımız yeniden açacağız.\'\'dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, 10\'uncu Büyükelçiler Konferansı’nın Konya ayağındaki programı nedeniyle kente geldi. Yurt dışında görev yapan büyükelçiler, eşleriyle birlikte kentin tarihi ve turistlik bölgelerini gezdi. Bakan Çavuşoğlu\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Valiliği ziyaret etti. Tarihi Bedesten Çarşısı\'nı da ziyaret eden Çavuşğlu, esnaflarla da sohbet etti. Çavuşoğlu, daha sonra büyükelçilerle yemekte bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı\'nın yürüttüğü \'Girişimcilik Dış Politikası’nı anlattı. Girişimcilik politikasıyla dünyanın her yerine ulaşılmaya çalışıldığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\'\'Bugüne kadar ulaşamadığımız ülkelere ve kıtalara ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Bugün diplomatik ağımız dünyada 5\'inci sırada, 240 misyonumuz var. 2 yıl önce hatta geçen yıl dünyada 6\'ncı sıradaydık. Yeni büyükelçilikler, başkonsolosluklar başladı, Şimdi Irak\'ta daha önce kapattığımız Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açacağız. Ama Afrika\'da 12\'den 41\'e yükseldi, 50\'ye çıkarmamız lazım. Latin Amerika\'da 6\'dan 15\'e çıktık. Bu sayısı hala artıracağız. Girişimli dış politikamız sayesinde iş adamlarımızın ve ülkemizin çıkarlarını her yerde takip edeceğiz.\'\'

AB VİZE SERBESTLİĞİ

Avrupa Birliği\'ne vize serbestliğini hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, \'\'Girişimci dış politikamızla birlikte o ülkelerle ilişkileri geliştirirken vatandaşlarımızın kolay ziyaret edebilmesi için vizeleri kaldırmamız lazım. Bugün 74 ülkeyle vizeyi kaldırdık. Şimdi ise Avrupa Birliği ile vize serbestliğini hayata geçirmek için çalışıyoruz.\'\'dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa\'nın değerleriyle sorunlarını olmadığını ifade ederek, \'\'Bizimle dost olmak isteyenlerle dost oluruz. Ama bize yanlış yaparlar, şunu bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti kimse karşısında boyun eğmez. Bizim Avrupa değerleriyle sorunumuz yok. Esasen bu değerler evrenseldir. Türkiye bu değerleri savunur. Ama Türkiye\'nin önüne siyasi engeller çıkarmayın. Kendi iç politikanızı Türkiye ile olan ilişkilerinize yansıtmayın. Çünkü biz böyle yapmıyoruz.\'\'diye konuştu.

Türkiye\'nin Avrupa Birliği\'ne tam üyelik hedefinden de vazgeçmediğini belirten Çavuşoğlu, \'\'Biz çözüm odaklıyız. AB ile içerde ve dışarı da ekonomik anlamda atabileceğimiz adımların olduğunu onlarda biliyor. Zorluklar karşısında da dayanışma halinde olmamız lazım. Türkiye, Avrupa ailesinin bir üyesidir, bir parçasıdır. Kimse Türkiye\'yi, Avrupa\'nın dışında Avrupa\'ya girmeye çalışan bir ülke veya millet olarak davranamaz. Biz bu ailenin parçasıdır.\'\'dedi.

Çavuşoğlu, yemeğinin ardında büyükelçi ve eşleriyle birlikte İrfan Medeniyetleri Kültür ve Araştırma Merkezi\'nde özel olarak hazırlanan Sema gösterisini izledi. Gösteri basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Çavuşoğlu\'nun valilik ziyareti

-Tarihi Bedesten Çarşısı ziyareti ve esnafla sohbet

- Bakan Çavuşoğlu\'nun yemekteki konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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KAÇAK SİGARALAR GİZLİ BÖLÜMDE ÇIKTI

DENİZLİ\'de polis tarafından 15 ayrı işyerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı sigara, tütün, elektronik sigara ve likiti ile ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı. Haklarında tutanak tutulup, toplam 60 bin lira para cezası kesilen 12 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik olarak dün (perşembe) \'Duman\' adını verdikleri operasyon düzenledi. Kaçak sigara sattığı tespit edilen 15 işyerine eş zamanlı baskın yapıldı. İşyerlerinden birinin mutfak kısmındaki gizli bölümde, fırın ve yiyecek kutuları içerisinde toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Diğer işyerlerindeki aramalarda da paketlenmeyi bekleyen toplam 5 bin sigara, 17 bin makaron, 200 kilogram kıyılmış tütün, 14 elektronik sigara ve likiti, 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. 12 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında tutanak tutulup, toplam 60 bin lira para cezası kesilen 12 kişi, polisteki işlemlerini ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polislerin işyerlerinde aramalar yapması

-Gizli bölmeden sigaraların çıkarılması

-Sigaralardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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TUNCELİ VALİSİ\'NDEN \'KIRMIZI DÜDÜK\' KAMPANYASINA DESTEK

TUNCEL\'de Vali Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı\'nca başlatılan \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' kampanyasına destek vermek için yol kontrol uygulamasında tatile çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Vali Tuncay Sonel, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte Tunceli-Elazığ karayolundaki trafik denetlemesine katıldı. Vali Sonel, polis ekiplerinin trafik uygumalası nedeniyle durdurdukları araçlardaki yolcular ile görüşerek, İçişleri Bakanlığı\'nca başlatılan \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' kampanyasını anlattı. Kurban bayramı tatili nedeniyle batı illerine giden sürücü ve araçtakilerle sohbet eden Vali Sonel, \"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından Kurban Bayramı boyunca trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' kampanyası başlatıldı. Sizlerden rica ediyoruz lütfen dikatli gidin bütün trafik kurallarına uyun, hiç bir vatandaşımızın burnu dahi kanamasın\"dedi.

Trafik uygulamasında çocuklara şapka ve kırmızı düdük veren Vali Sonel, \"Seyahat boyunca siz çocuklar trafik polisi olacaksınız anneniz ve babanız emniyet kemeri takmaz ise, sigara içer ise trafik kuralı ihlali yaparsa hemen düdük çalarak uyarın\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Durdurulan araçlar

-Vali Sonel\'in araçtakilerle sohbeti

-Çocuklara kırmızı düdük verilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU ERKEN BAŞLADI

KURBAN Bayramı nedeniyle 9 günlük tatili fırsat bilen İstanbullular feribot ile geldikleri Balıkesir\'in Bandırma iskelesindeki limanda yoğunluğa neden oldular.

İstanbul\'da yaşayan ve kurban bayramı nedeniyle Balekisir\'in sahil ilçeleri ile Ege\'ye gitmek isteyen tatilciler feribot ve deniz otobüsü ile geldikleri Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'ndeki limanda yoğunluğa neden oldular. Tatilciler araçları ve bekleyen yolcu otobüsleri ile tatil yapacakları yere giderken yaşanan yoğunluğu dikkate alan İDO İstanbul-Bandırma arasındaki sefer sayısını bayram nedeniyle yarından itibaren artırdı. İDO, normalde 4 olan feribot sayısını 6\'ya yükseltirken ek olarak iki deniz otobüsü seferi koydu. İDO\'nun bugün ve yarın toplamda 2 bin 200 araç ve 10 bin 900 yolcu taşıması bekleniyor.

Bayram öncesi İstanbul\'dan gelecek yolcuları bayram sonrası ise dönüşü dikkate alan İDO koyuduğu ek seferler ile sabah saat 07.00 ile saat 03.00 aralarında yolcu taşıyacak.

(Süre.140dak) (Boyut:109 mb)

Görüntü dökümü

Gündüz feribatta inerken

Tatilciler ile röpertaj

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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