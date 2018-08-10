DHA YURT BÜLTENİ 15

Karabük’te 2 katlı ev yandı

KARABÜK\'ün Yenice ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Saat 15.00 sıralarında Yenice\'ye bağlı Yeşilköy Köyü Karakavuz Mahallesi\'nde Mustafa Karakavuz\'a ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hiç kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ev alev alev yanarken(cep telefonu görüntüsü)

Süre:(00.40) Boyutu:(8 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE, KARABÜK,(DHA)

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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

EDİRNE\'de fabrika işçisi Kemal Bür (45), yolun karşına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, otomobil sürücü Aynan Kaya (44) polis ekiplerince ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza, İstasyon Mahallesi Talatpaşa Caddesi, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Fabrika işçisi olan Kemal Bür, caddede yolun karşısına geçmek istediği sırada Ayhan Kaya yönetimindeki 41 AH 515 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Bür, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bür\'ün bacaklarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdürdüğü belirtildi. Kazının ardından otomobil sürücüsü Ayhan Kaya, polis ekiplerince ifadesi için Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne götürüldü. Sürücü Ayhan Kaya, kazada ağır yaralanan Kemal Bür\'ün yola aniden çıktığını ve fren yapmasına rağmen çarptığını söyledi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kemal Bür\'ün 50 metre ileri de yaya geçidi olmasına rağmen caddeden yolun karşısına geçtiği ve otomobilin hızla çarptığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Toplanan kalabalık

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kazanın olduğu cadde

-Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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Mersin\'deki orman yangını erken müdahale ile önlendi

MERSİN\'in Anamur ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kızılaliler mahallesindeki 4 farklı noktada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlarla birlikte alevlere müdahale eden Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yaklaşık 20 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Arazöz giderken

- Yangın bölgesi

- Söndürme çalışmaları

- Genel ve detaylar

- Röportajlar

SÜRE: 02\' BOYUT: 150 MB



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(MERSİN),(DHA)

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Çöpten atık toplayan Iraklı, yaralı leyleğe sahip çıktı

ÇORUM’da çöplerden atık malzeme toplayan Iraklı bir kişi yaralı halde bulduğu leyleğe sahip çıkarak zabıtaya getirdi.

Çorum\'da Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde çöplerden atık malzeme toplayan Irak uyruklu Ali Hüseyin Ferhan (40) ayağı kırılmış halde uçamayan bir leylek buldu. Leyleği alıp Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne getirdi. Zabıta ekipleri, yaralı leyleği belediyenin veterinerliğine teslim etti. Tedavisi yapılacak olan leyleğin iyileşme süreci sonrası Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edileceği belirtildi. Türkçeyi tam bilmediği için iletişim kurmakta güçlük çeken Ali Hüseyin Ferhan, \"Çöplerden kağıt toplamak için gitmiştim. Uçamayan bir leylek gördüm. Sonra alıp zabıtaya getirip teslim ettim. Şimdi daha çok mutluyum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ali Hüseyin Ferhan’ın leyleği zabıtaya teslim etmesi

- Ali Hüseyin Ferhan\'la tercümen yardımıyla röportaj

-Leyleğin götürülmesi

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk) (BOYUT: 230 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)