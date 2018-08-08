DHA YURT BÜLTENİ 15

İmam nikahlı eşini vurup, intihar etti... O anlar kamerada

Kayseri\'de İlyas Yalçın\'ın iddiaya göre \'resmi nikah\' tartışması nedeni ile dini nikahlı yaşadığı Mehtap Soygüden\'i silahla ağır yaralayıp ardından intihar ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi\'nde yaşanan olayda, resmi nikah nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi Mehtap Soygüden\'i (28) tabancayla vurarak ağır yaralayan, ardından da aynı silahla intihar eden İlyas Yalçın (28) otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, Yalçın\'ın tartışığı Soygüden\'i tabanca ile yaraladığı ardından da kafasına tabancayı ateşleyerek intihar ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: KAYSERİ,DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Akrabasını yaralayanlara saldırı hazırlığındayken yakalandı



Sakarya\'da, hastane önünde akrabasını yaralayan 3 kişiye, Emniyet Müdürlüğü çıkışında saldırı hazırlığı yapan Ş.S. (22), üzerindeki 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Hastanenin önündeki saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 Ağustos Perşembe gecesi meydana gelen olayda, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi\'ne bir yakınının çocuğunu getiren İ.S. (35), silahlı saldırıya uğradı. Acil servis önünde bekleyen İ.S., başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla ilgili olarak S.K., K.K. ve B.P.\'yi gözaltına aldı. 3 kişinin sorgusu devam ederken, Emniyet Müdürlüğü\'nün çevresinde bulunan Ş.S., gözaltına alındı. Ş.S.\'nin üzerinde 1 adet 9 milimetre çapında ve 1 adet 7.65 milimetre çapında 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Ş.S. ile birlikte silahların sahipleri oldukları belirlenen H.T. ile R.T. de gözaltına alındı. Ş.S.\'nin, hastane önünde saldırıya uğrayan İ.S.\'nin akrabası olduğu belirlendi. İki olayla ilgili 6 kişinin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Saldırıda 2\'si başına olmak üzere vücuduna 8 kurşun isabet eden İ.S.\'nin tedavisinin ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, hastane önündeki saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerini basınla paylaştı. Görüntülerde, İ.S.\'nin 3 kişi tarafından silahla vurulmasının ardından, saldırganlardan birinin İ.S.\'nin yakınına gelerek başına 2 el daha ateş ettiği görülüyor. Görüntünün devamında saldırganların, İ.S.\'nin yanında bulunan ve Çocuk Acil Servis girişinden içeri girmeye çalışan bir kişiye de ateş etmeye çalıştığı görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane önündeki silahlı saldırı anı (Güvenlik kamerası)

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)-

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Kilis\'te bayram öncesi çocuklara 200 bisiklet

Kilis\'te, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından ailelerine sigara bıraktırmak sözü alacak çocuklara 200 bisiklet hediye edildi.

Bisiklet dağıtımı 7 Aralık Stadyumu\'nda gerçekleştirildi. Bisiklet dağıtımına milletvekilleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile çocuklar ve aileleri katıldı. Bisiklet dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, hedeflerinin 15 bin çocuğa ulaşmak olduğunu ifade ederek, \"Eğer bisiklete yazılımlarda hata olursa, küçük veya büyük bisiklet gelirse değiştirebiliriz. Bir evde bir çocuk aldığı zaman diğer çocuklar problem yapıyor. Gönül istiyorki bütün çocuklara verelim, buna imkanımız yok, ama her eve bir bisiklet verip, kardeşlerin bu bisikletleri kardeşçe kullanmasını ailelerin öğretmesi gerekiyor. Bize destek veren bizim yanımızda yer alan, bize destek vermeyen, çok değerli Kilis halkına teşekkür ediyorum. Bu seçimde Kilis’in Türkiye’nin istikrarına, güçlü cumhurbaşkanına, güçlü meclise destek verdikleri için hepsine şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

Bisiklet dağıtımından sonra protokol üyeleri, çocuklarla stadyumda bisiklet sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bisikletlerden görüntü

- Bisiklet alacaklardan görüntü

- Başkan Hasan Kara’nın konuşması

- Bisiklet dağıtımı

- Protokol ve çocukların bisiklet turu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 340 MB

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Manavgat Irmağı\'na giren genç boğuldu



Antalya\'nın Manavgat ilçesinde otelde çalışan Uğur Çiftçi (20), yüzmek için girdiği ırmakta akıntıya kapılarak boğuldu. Çiftçi\'nin arkadaşı Özgür Şahin, \"Birlikte okula gidecektik. Ben sensiz okula nasıl gideceğim\" diye gözyaşı döktü.

Manavgat\'ta bir otelde çalışan Uğur Çiftçi, arkadaşı Özgür Şahin\'le saat 15.30\'da Büyük Şelale yakınında serinlemek için ırmağa girdi. Arkadaşının itirazına rağmen bir süre yüzen Uğur Çiftçi, bir anda suda çırpınmaya başladı. Şahin\'in yardım çığlıkları üzerine, bölgede gezen bir Alman turist, Çiftçi\'yi kurtarmak için ırmağa atladı. Ancak akıntının güçlü olması nedeniyle turist, sudan çıktı. Akıntının sürüklediği Uğur Çiftçi ise gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri Manavgat Irmağı\'nda Uğur Çiftçi\'yi aramaya başladı. Ekipler, saat 18.00 sıralarında Çiftçi\'nin ırmağa girdiği noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde cansız bedenine ulaştı. Uğur Çiftçi\'nin cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi.

Gözyaşları içinde arama çalışmalarını izleyen Özgür Şahin ise \"Ben sen olmadan nasıl gideceğim. Ablana, ağabeyine ne diyeceğim? Birlikte okula gidecektik. Ben sensiz okula nasıl gideceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Irmaktan görüntü

- Arama çalışmaları

- Çevredekilerden görüntü

- Özgür Şahin\'den görüntü

- Özgür Şahin ağlarken

- Ekiplerin arama çalışmaları

- Cesedin sudan çıkarılması

- Detay

Kaset Durumu: Link geçilecek

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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Evlenmek için seçtiği özel günde babasını toprağa verdi



Karabük\'te, demir çelik işçisi Ali Ünal, nişanlısı Büşra Yılmaz ile unutulmayacak bir günde evlenmek için 6 ay öncesinden 08.08.2018 tarihine gün aldı. Ünal, dün iş kazasında hayatını kaybeden babası Mustafa Ünal\'ı (50), bugün gözyaşları arasında toprağa verirken, nikah yapılamadı.

Kardemir\'de demir çelik işçisi olarak çalışan Ali Ünal, nişanlısı Büşra Yılmaz ile unutulmayacak bir günde evlenmek için 6 ay öncesinden 08.08.2018 tarihine gün aldı. Bugün yapılacak nikah için hazırlıklar yapılırken Ali Ünal\'ın babası Mustafa Ünal, dün akşam saatlerinde çalıştığı haddehanede iş kazası geçirdi. İddiaya göre, düzensiz bir şekilde istiflenen hurda metaller aşağı doğru kaydı. Metaller ile duvar arasında sıkışan Mustafa Ünal ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Ünal\'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Ünal kurtarılamadı.

NİKAH TÖRENİ ERTELENDİ, BABASINI GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERDİ

Ali Ünal, bugün saat 10.00\'da Karabük Belediyesi Nikah Salonu\'nda kıyılacak olan nikah törenini erteledi. Nikah Salonu girişindeki panoya asılı bulunan nikah listesinde 3\'üncü sırada yer alan Ali Ünal ve Büşra Yılmaz\'ın isimleri kalemle çizildi. Ali Ünal\'ın çocukluk arkadaşı Musa Keskin salona gelerek nişanlısı Gizem Karakaya ile saat 11.30\'da hayatını birleştirdi. Musa Keskin, çocukluk arkadaşım dediği Ali Ünal ile birlikte nikah tarihini 6 ay öncesinden özel bir gün diye bugünü seçtiklerini belirterek, \"Çocukluk arkadaşım Ali Ünal ile birlikte ayarladık. Saat 10.00 onun sırasıydı, 11.30 da benimdi. Arkadaşımın babası dün iş kazası sonrası yaşamını yitirdi. Bizim de mutluluğumuz yarım kaldı. İçimiz buruk. Arkadaşımın da nikahı ertelendi. Mutluluğumuzu yaşayamadık\" dedi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mustafa Ünal\'ın cenazesi Karabük Mahallesi\'ndeki Horasanlı Camii\'ne getirildi. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Ali Ünal, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazı ardından Ali Ünal, babasının tabutuna omuz verdi. Mustafa Ünal\'ın cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazı

-Ali Ünal babasının tabutuna omuz vermesi

-Mustafa Ünal’ın resmi

-Ali Ünal ve nişanlısı Büşra Yılmaz’ın resmi

-Nikah Salonu ve nikah listesi

-Nikah sonrası Ali Ünal’ın arkadaşı Musa Keskin’in konuşması

Boyutu:(342 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



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Yıldırım düşen ağaçta iz oluştu



Zonguldak\'ın Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yıldırım düşen ağaçta iz oluştu.

Alaplı\'da sağanak yağışla birlikte yıldırımlar düştü. Çiçekli köyünde yaşayan Emrah Yükseldemir de ormanlık alanda yürüdüğü sırada 10 metre ilerisindeki ağaca yıldırım düştü. Korkup kaçan Yükseldemir, ardından ağaçta oluşan yıldırım izinin fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Emrah Yükseldemir, \"Yıldırım 10 metre ilerimize düştü. Allah korudu\" dedi. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

-Yıldırım düşen ağaç

Dosya Adı: zngyildirim

Süre: (01.00) Boyut: (113 MB)

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)

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Yüksekova\'da özel harekat polisini şehit eden 2 terörist öldürüldü



Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı inflak ettirererek özel hareket polisi Recep Emre Yılmaz\'ı şehit eden, 8 özel hareket polisini de yaralayan 2 PKK\'lı terörist, bir mağaraya düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Yüksekova\'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari\'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı polislerin tedavisi devam ederken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü, bölgeden kaçan teröristlerin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Yüksekova\'nın Onbaşılar Köyü Çardaklı mevkiindeki bir mağarada gizlendikleri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Hakkari Valiliği, düzenlenen operasyonda olayın failleri oldukları belirlenen 2 PKK\'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.



Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)

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