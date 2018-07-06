DHA YURT BÜLTENİ 15

1 - Şanlıurfa\'da 6 ayda 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi

ŞANLIURFA ve ilçelerinde denetim yapan polis, 6 ay içerisinde 233 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 108 kişi hakkında adli işlem uyguladı.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, kent merkezi ve ilçelerde 6 ay içerisinde yaptığı denetimlerde 4 bin motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamada, aralarında yıllar önce çalınanların da bulunduğu 233 motosiklete el konuldu. Motosikletlerin bazıları sahiplerine teslim edilirken, 108 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Birçok motosikletin sahiplerine teslim edilmek üzere yediemin otoparkında bekletildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulamada ele geçirilen motosikletler

- Polis merkezinin bahçesinde bulunan motosikletler

- Yediemin parkında bulunan motosikler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-(DHA)

98 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2 - Marmaris şiddete karşı tek yürek oldu

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki 4 siyasi parti, 4 oda ve 14 sivil toplum kuruluşu, her türlü canlıya şiddet ve tecavüze karşı imza kampanyası başlattı. Organizasyonu koordine eden Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş, \"Her türlü canlıya yapılan şiddet ile cinsel istismarın son bulması ve mevcut cezaların artırılması için Marmaris tek yürek olmuştur\" dedi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris İlçe Temsilciliği koordinesinde \'Her Türlü Canlıya Şiddete Karşıyız\' adı altında platform kuruldu. Marmaris Belediyesi, 4 siyasi parti, 4 oda ve 14 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği platform, bugün Atatürk Caddesi Saman İskelesi\'nde stant açıp, canlılara şiddet, istismar engellenmesi ve cezaların artırılması için imza topladı. 5 saat boyunca çoğunluğu erkeklerden oluşan 400 kişi kampanyaya imza atarak destek verdi. İmza kampanyasının 15 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

Saat 17.00\'de stant önünde bir araya gelen platform temsilcileri adına Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Arzu Sarıtaş, basın açıklaması yaptı. Her türlü canlıya yapılan şiddet ile cinsel istismarın son bulması ve mevcut cezaların artırılması için Marmaris\'in ilk defa tek yürek olduğuna dikkat çeken Sarıtaş, \"Son dönemlerde kadın, erkek, çocuk ve hayvanlara yönelik şiddet ile istismarlar artmaya başladı. Bu tür kişilere karşı toplumumuzun daha duyarlı olması ve cezaların artırılması için bir araya geldik. Bu yüz kızartıcı suçları işleyip mahkeme heyeti karşısında takım elbise giyerek iyi hal indirim almaları acımızı katlamaktadır. Toplumu derinden yaralayan bu suçları işleyenlere yönelik mevcut cezaların artırılmasını istiyoruz. Bir anne, bir kadın ve bir çalışan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan cezaların artırılması için desteğini vermesini talep ediyoruz. 15 gün boyunca toplanacak olan imzaları Muğla\'nın AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekillerine teslim edip, TBMM\'ye göndereceğiz. Bu yasalar ağırlaştırılıncaya kadar gerekirse her gün sokaklarda kampanya yapmaya hazırız\" dedi.

DESTEK VERENLER

Her Türlü Canlıya Şiddete Karşıyız Platform bileşenleri şöyle: Marmaris Belediyesi, AK Parti, CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Marmaris Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi, Esnaf Kredi ve Kefalet Odası Marmaris Temsilciliği, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris Temsilciliği, Marmaris Belediyesi Kent Konseyi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Veli-Der, Eğitim-Sen, Cumhuriyet Kadınları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı, Eğitim Bir-Sen, Marmaris Kadınları Dayanışma Derneği, Marmaris İhtiyaç Sahipleri İçin Yardımlaşma ve Eğitim Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Hayvan Hakları Koruma Derneği.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza kampanyasından görüntü

-İmza atan vatandaşlaran biri ile röp.

-Platforma adına Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Arzu Sarıtaş basın açıklamasını okuması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 - Çok sayıda suçtan aranıyordu, yakalanıp tutuklandı

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve son olarak bir markete pompalı tüfekli saldırıda bulunduğu belirlenip polis tarafından yakalanan 35 yaşındaki U.D. (Umut Düzgün), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, işyerine silahlı saldırı, uyuşturucu madde satmak ve kullanmak, oto hırsızlığı ve son olarak da bir markete pompalı tüfekli saldırı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan U.D.\'nin Zaferiye Mahallesi\'ndeki evine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harakete geçen polis, dün (perşembe) gece U.D.\'yi evine operasyon düzenleyip yakaladı. U.D., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan U.D.\'nin 4 Temmuz gecesi Zaferiye Mahallesi\'ndeki bir markete pompalı tüfekle saldırıda bulunma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden U.D.\'nin elinde pompalı tüfekle yürüyerek geldiği, markete ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisin kurşunlanan market önünde inceleme yapması

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4 - Devrim Erbil Resim Sergisi ilgi gördü

TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı’nda sona gelinirken, çalıştay kapsamında dünyaca ünlü ressamımız Devrim Erbil’in baskı resimlerinden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı’nda sona gelinirken, çalıştay kapsamında dünyaca ünlü ressamımız Devrim Erbil’in baskı resimlerinden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Duayen sanatçı Devrim Erbil’e ait baskı resimlerin Tekirdağlıların beğenisine sunulduğu sergi, yoğun katılıma sahne oldu. Serginin açılışına Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral, Berkay Çakır ve Mehmet Hilmi İşsever ile 5. Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı küratörü Hakan Esmer, çalıştayda yer alan sanatçılar ve Tekirdağlı sanatseverler ilgi gösterdi.

EŞKİNAT: “BURADA OLDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUMö

Değirmenaltı Mahallesi’nde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Tasarım ve Sanat Galerisi’nde saat 17’de gerçekleşen açılışta konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Çok değerli sanatçımız Devrim Erbil, rahatsızlığından dolayı aramıza katılamadı. Ancak bugün birbirinden güzel eserleri ile bizimle birlikte. Siz değerli misafirlerimize de bu sıcak günde burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Plastik Sanatlar Çalıştayımız da tamamlanmak üzere. Sizleri o sergimizin açılışına da bekliyoruzö diye konuştu.

SANATÇI MAHİR GÜVEN, EŞKİNAT’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Eşkinat’ın ardından söz alan Mahir Güven, sanata verdiği destekten ötürü Eşkinat’a teşekkür etti. 5. Bisanthe Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı onur konuğu olan Güven, “Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye’de sanata ve sanatçıya gerçek anlamda değer ve destek veren bir belediye. Başkanımız Sayın Ekrem Eşkinat, bu anlamda ülke çapında saygı duyulan bir isim. Sanatın ötelendiği bir dönemde bu sahip çıkış bizim için daha da değerli. Kendisine ve Süleymanpaşa Belediyesi’ne teşekkür ediyorumö dedi.

SERGİ 5 AĞUSTOS’A KADAR ZİYARETE AÇIK KALACAK

Açılış töreninin ardından Başkan Eşkinat, misafirlerle birlikte sergiyi dolaşarak eserler hakkında bilgi aldı. Öte yandan Devrim Erbil Baskı Resim Sergisi’nin bir ay boyunca açık kalacağı, sanatseverlerin 5 Ağustos 2018 tarihine kadar Bisanthe Tasarım ve Sanat Galerisi’nde sergiyi ziyaret edebilecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Sergideki resimlerin görüntüleri

-Sergiyi gezenler

-Sanatçılardan detay görüntüler

-Ekrem Eşkinat\'ın konuşmaları

-Sertifika takdim töreni

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)