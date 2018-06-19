DHA YURT BÜLTENİ 15

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DÜNYANIN EN YAŞLI PORSUK AĞACINI TANITTI

ZONGULDAK, (DHA) - ORMAN Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Zonguldak\'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi\'nde, 4 bin 114 yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacını tanıttı.

Orman Genel Müdürlüğü, facebook sayfasından Gümeli Tabiat Anıtı\'nda bulunan dünyanın en yaşlı porsuk ağacının tanıtımıyla ilgili 56 saniyelik bir video yayınladı. Havadan ve yerden çekilen görüntülerin yer aldığı videoda ayrıca porsuk ağacının tescilleyen Dr. Murat Yıldız ve Dr. Ercan Oktan\'ın çalışmaları hakkında bilgiler veriliyor. Orman Genel Müdürlüğü\'nün \'bu ağaç tam 4 bin 114 yaşında\' başlığıyla yayınladığı video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

-Orman Genel Müdürlüğü\'nün paylaştığı video

Haber-Kamera: ZONGULDAK,(DHA)

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KEŞAN\'DA, ÖZEL HAREKAT POLİSİ DESTEKLİ \'NARKO-SOKAK\' OPERASYONU

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle \'Narko-sokak\' uygulaması gerçekleştirdi. Polis, Yenimescit Mahallesi\'ndeki uygulamada araç, ev ve metruk binalarda, narkotik köpeklerinin de katılımıyla arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve çalıntı olduğu değerlendirilen motosikletler ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçedeki Yenimescit Mahallesi\'nde \'Narko-sokak\' uygulaması yaptı. Uygulamaya katılan polisler, oluşturulan 6 noktada özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere geldi. Ekipler, araçlar, odunluk ve kömürlükler ile metruk binalarda narkotik dedektör köpekleri \'Sıla\' ve \'Ilgar\'ın da katılımıyla arama yaptı. Polis ayrıca şüpheli kişilerin üstlerini arayarak, GBT\'lerini sorguladı.

Yapılan aramalarda bir odunlukta ağaç parçaları arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler ayrıca çalıntı oldukları değerlendirilen motosikletlere de el koyarak, işlemlerinin ardından çekiciyle otoparka götürdü. Uygulamaya Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da katılarak ekipleri koordinesini sağladı. Mahalleli polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren uygulamasını takdir etti. Uygulamaların zaman zaman devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin araçları araması

-Polisin GBT sorgulaması

-Narkotik dedektör köpekleriyle arama yapılması

-Özel harekatçıların önlem alması

-Bir odunlukta uyuşturucu madde bulunması

-Odunluk sahibinin gözaltına alınması

-Metruk evlerde köpeklerle arama yapılması

-Aramaları izleyen vatandaşlar

-Evlerde arama yapılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 03.50 - BOYUT: 430 MB)

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YALOVA’DA DEV “NARKO-HUZURö UYGULAMASI

YALOVA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda “Narko-Parkö, “Narko-Metrukö, “Narko-Sokakö ve “Narko-İlçeö adı altında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama düzenlendi.

Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan Narko-Huzur uygulaması kapsamında Yalova Emniyeti, 65 ekipte 195 polis ve 2 narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. Kent merkezi ve tüm ilçelerde yapılan uygulamada daha önceden belirlenen metruk binaların yanı sıra sokak ve parklarda polis şüpheli şahıslarla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Uygulamada bir metruk bina yanında bulunan kişiler üzerinde arama yapan polis bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-polislerin çıkışı

-polislerin uyulturucu kullanıcılarına baskını

-detay görüntüler

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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BOLU\'DA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

BOLU\'da aniden etkisini gösteren sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Bazı evlerin zemin katlarını ve iş yerlerini su bastı.

Saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Şehrin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde bulunanlar koşarak sığınacak yer aradı. Yağmura hazırlıklı olanlar ise şemsiyeyle korundu. Yağmur nedeniyle Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan alt geçit suyla doldu. Alt geçitti oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar alt geçide girmedi. Bazıları ise birikintiye rağmen alt geçitten geçti. Yağmur, şehir içi trafiğinde de aksamalara neden olurken, giriş katlardaki bazı evler ve dükkanları su bastı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmurdan görüntüler

-Yağmurdan kaçanlar

-Alt geçitteki birikinti

-Araçların geçmesi ya da dönmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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BURDUR\'DA YAĞMUR ALTINDA MİTİNG

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin düzenlediği miting dolayısıyla Burdur\'a geldi. Miting öncesinde Burdur Valisi Hasan Şıldak\'ı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı\'nda kurulan platformda vatandaşa seslendi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmaya başladıktan sonra etkili olan sağanak ve kısa süreli dolu nedeniyle ara verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar alandan ayrılırken, kalanlar da miting öncesi dağıtılan yağmurlukları giyerek beklemesi sürdürdü. Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından Çavuşoğlu yeniden konuşmasına devam etti.

\'KİMSE BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEZ\'

Bakan Çavuşoğlu, \"16 yıldır gece gündüz Türkiye için, ülkemiz için çalışıyoruz. Şimdi şahlanma vaktidir. Şimdi Burdur\'un hedeflerine ulaşma vakti. Bizi yıkmak istediler, esasen Türkiye\'yi yıkmak istediler. Fırsat vermedik. En sonunda hain darbe girişiminde bulundular, hep birlikte darbeyi de yendik Allah\'a şükür. Allah\'tan başka kimseden korkmayız, kimseye boyun eğmeyiz. Bu kutlu yolculukta kimse bizi yolumuzdan çeviremez. Türkiye\'nin dış politikasını, elinizde dalgalandırdığınız şanlı bayrağı \'Al dalgalandır\' diyebileceğin Recep Tayyip Erdoğan\'dan başka bir aday, bir parti var mı?\" dedi.

Çavuoğlu, 24 Haziran seçiminin gece gündüz terörle mücadele edenlerle terörün güdümünde olanların arasında geçeceğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, yağmurun şiddetini artırmasıyla mitingine son vererek Bucak\'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alandaki kalabalıktan detay

- Bakan Çavuşoğlu\'nun kürsüye çıkması

- Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Sağanak ve dolu yağışının başlaması

- Yağmurdan kaçmaya çalışanlar

- Çavuşoğlu\'nu sağanak altında konuşmasını sürdürmesi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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ESKİŞEHİR\'DE 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK OPERASYONU



ESKİŞEHİR\'de, dijital para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şirkete, polis baskın düzenledi. Şirket ortaklarının gözaltına alındığı baskında, 73 bin 300 TL ve 600 dolar ile 1 Glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün Hoşnudiye Mahallesi\'ndeki bir residansta bulunan şirkete baskın düzenledi. Ekipler, şirketin ortaklarından Muhammet S. (24) ile bir yetkiliyi gözaltına aldı. Şirkette yapılan aramada, 73 bin 300 TL, 600 dolar, 7 dizüstü bilgisayar,1 hard disk, 1 Glock marka ruhsatsız tabanca, 35 fişek, 14 reklam amaçlı hazırlanmış metal obje, farklı bankalara ait dekontlar, şirkete ait çok sayıda doküman ele geçirildi. Ayrıca, 2012 model lüks araca el konuldu.

Şüphelilerden şirket yetkilisi KOM Şubesi\'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, şirket ortağı Muhammet S. ise \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şirketin diğer ortağı Sadun K.\'nin (50) de Kocaeli\'de polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü dökümü:

-Polis kamerasından şirkete yapılan baskında otoparktaki lüks otomobil

-Polisin işyerinde arama yapması ve kargo zarfı içerisinden paraların çıkarılması,

-Ele geçirilen para ve tabancaların görüntüsü;

- Şirket ortaklarından Muhammet Satıroğlu\'nun polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliyenin dışından,

-Şirketin bulunduğu residansın dışından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR/ DHA

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HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALI

KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2\'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sarıveliler-Ermenek karayolunun 9\'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ö. yönetimindeki 70 E 4850 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Adem A. yönetimindeki 42 PT 183 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2\'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların olay yerindeki görüntüsü

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera:Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

OSMANİYE\'nin Kadirli İlçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Sultan Kurt\'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sumbas ilçesi Gaffarlı Köyünde oturan Sultan Kurt yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ömer T. yönetimindeki 42 NB 357 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralanan Kurt, Ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Kurt, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili olarak otomobil şoförü Ömer T. gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerde yatan yaralı kızın görüntüsü

- Etrafındaki kalabalık

- Detaylar

- Yarılı kızın başına su dökülmesi

- Sağlık ekibinin müdahalesi

- Sedyeyle ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın hareket etmesi

Boyut: 143 MB Süre: 01\'16\"

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)



