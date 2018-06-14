DHA YURT BÜLTENİ-15

1 - Suruç\'ta AK Parti\'lilere saldırı: 3 ölü, 8 yaralı (3)

Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilerle, esnaf ziyaretinde bulundukları sırada kendilerine müdahale eden grup arasında çıkan tartışma büyüdü, ilçe savaş alanına döndü. Olaylarda, Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın kardeşi Mehmet Yıldız\'ın da aralarında olduğu 3 kişi öldü, yakınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti 26\'ncı Dönem Milletvekili ve 27\'nci Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler ile karşı karşıya geldikleri bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Milletvekili Yıldız ve beraberindekilere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırıldı. Milletvekili Yıldız\'ın yara almadığı saldırıda, kardeşi Mehmet Yıldız\'ın da aralarında olduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Suruç ve Şanlıurfa\'daki hastanelere kaldırıldı. Gerginliğe yol açan saldırının ardından polis, ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Gerginlik büyüyerek sürdü, yaralıların kaldırıldığı hastaneye de saldıranlar oldu. Tabancalar yine ateşlenirken, olaylarda Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın kardeşi Mehmet Yıldız\'ın aralarında bulunduğu 3 kişi öldü, yakınları da olan 8 kişi de yaralandı. Yaşanan saldırı üzerine ilçeye giriş ve çıkışlar tutulurken, ilçeye çok sayıda güvenlik görevlisi sev edildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı da bölgeye hava ambulansı sevk ettiği belirtildi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız\'ın ise olayda yara almadığı bildirildi. Olayı anlatan Yıldız\'ın kendilerine saldıran gruptakilerin, \"Biz PKK\'yı destekliyoruz. Bunu biliyorsunuz. Buraya niye geldiniz\" dediklerini, tartışmanın böyle başladığını söyledi. Kendisinin bölgeden ayrıldıktan sonra, bu grubun, büyüyen tartışmada yakınlarının da aralarında bulunduğu AK Parti\'li gruba ateş açtığını anlattı.

AK Parti\'lilerin esnaf ziyareti sırasında, onlara tepki gösteren gruptakilerin, terör örgütü PKK yandaşı oldukları da iddia edildi.

-Görüntü dökümü

-Hastane önünden görüntü

-Arbededen genel ve detaylar

Polisin müdahalesi

Olay yeri



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=====================

2 - Kalbine yenilen polis memuru toprağa verildi

Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedaviye alınan, ancak yaşamını yitiren polis memuru 43 yaşındaki Turan Sütçü, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Şehzadeler ilçesinde bulunan Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği\'nde görevi başındayken 2 hafta önce kalp krizi geçiren ve yoğun bakım servisinde tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası polis memuruTuran Sütçü, dün (çarşamba) gece yaşamını yitirdi. Sütçü için bugün memleketi Akhisar\'ın Reşatbey Mahallesi\'nde bulunan Millet Camii\'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, polis memunun eşi, kızı, akrabaları ile vatandaşlar katıldı. Sütçü, ikindide kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze töreninden görüntü

Haber- Kamera;: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

================================

3 - Hareket halindeki otomobil yandı

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde hareket halindeki bir otomobil alev aldı.

Olay, akşam saatlerinde Kadirli Caddesi\'nde meydana geldi. Ümit Karaköse\'nin kullandığı 38 D 0850 plakalı otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracını hemen sağa çeken Karaköse, alevlere müdahale edip vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar hortumla su tutarak alevlerin büyümesini önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Vatandaşların yanan araca koşmaları

- Yangına müdahale edilmesi

- Genel ve detay görüntüler



Haber: İskender ZENGİN Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)



===========================

4 - Elazığ\'da trafik kazası: 1\'i çocuk, 4 yaralı



Elazığ\'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1\'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kekliktepe mevkiinde meydana geldi. Dursun Aydın yönetimindeki 34 BBJ 678 plakalı otomobil ile Heybet Demirbağ yönetimindeki 23 DD 864 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 1\'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

----------------------

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)



=========================

5 - CHP İzmir\'de bayramlaşma töreni yapıldı



CHP İzmir İl Örgütü, milletvekilleri, milletvekili adayları ve partililerin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Bayramlaşma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, \"Daha mutlu, daha adil bir Türkiye\'ye 25 Haziran\'da uyanacağız. Bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Yarın bayram. Ama bizim asıl bayramımız 24 Haziran ve 8 Temmuz\'da olacak\" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü, bayramlaşma törenini Kültürpark içindeki İzmir Sanat\'ta gerçekleştirdi. Bayramlaşmaya İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları, parti yöneticileri ile partililer katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Deniz Yücel, \"Biliyorum hepiniz gece gündüz demeden, fedakarca çalışıyor, mücadele ediyorsunuz. 16 yıllık AKP karanlığına, zulmüne, dikta rejimine karşı korkusuzca mücadele ediyorsunuz. Bizim kavgamız kişilerle değil zihniyetlerle. Demokrasiyi yok eden zihniyetlerle. Cumhuriyet ile Atatürk ilke ve devrimlerini yok etmeye çalışan zihniyetle. Devletin tüm kurumlarını önce FETÖ\'ye teslim edip 15 Temmuz\'u lütuf diye sunan zihniyetle. Milleti ağzından düşürmeyen ama sarayda saltanat süren zihniyetle\" dedi.

Sözlerine \"Önümüzde bir fırsat var\" diyerek devam eden Deniz Yücel, \"Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejimi yeniden kurmak için fırsat var. Bunu herkese ulaşarak herkesi kucaklayarak herkesi CHP çatısı altında toplayarak yapacağız. Herkesi CHP\'nin gösterdiği Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce etrafında örgütleyerek başaracağız. Adalet Yürüyüşü\'nü başlatarak herkes için hak, hukuk, adalet diyen bir Genel Başkanımız var. Adaleti toplumun her kesimine yayan bir Genel Başkanımız var. Ve yine 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyen, parti rozetini çıkaran bir cumhurbaşkanı adayımız var. Bunu hep beraber başaracağız. 24 Haziran\'da yeni bir sayfa açacağız. Daha mutlu, daha adil bir Türkiye\'ye 25 Haziran\'da uyanacağız. Bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Yarın bayram. Ama bizim asıl bayramımız 24 Haziran ve 8 Temmuz\'da olacak\" dedi.

Deniz Yücel\'in konuşmasından sonra kürsüye çağırılan milletvekilleri ve milletvekili adayları, partililerle bayramlaştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konuşmadan görüntü.

- Bayramlaşmadan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

==============================

6 - Katkı maddesi içen 22 küçükbaş hayvan telef oldu



İlhami ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesindeki yol şantiyesi alanında çalışan araçların egsoz temizliğinde kullanıldığı ileri sürülen katkı maddesini içen 22 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ermenek-Mut yolu üzerinde bulunan Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yol şantiyesinde çalışan araçların egsoz temizliğinde kullanıldığı belirtilen katkı maddesi, bidonlardan sızarak yok kenarına birikti. Biriken bu maddeyi içen 22 küçükbaş hayvan kısa süre sonra telef oldu. Şantiye işletmecilerinin ifadesine başvuran jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



(Görüntü dökümü:

-------------------------------

- Telef olan koyunlardan detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: İlhami ETCİ ERMENEK DHA))

