DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Eroğlu: Bunların kafalarına vuracağım

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefet cumhurbaşkanı adaylarının rakamlar konusunda söylemlerinin yanlış olduğunu belirterek, \"Lütfen bunları duyurunda cahillikleri ortaya çıkmasın. Yoksa aksi takdirde bunların kafalarına vuracağım\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu memleketi Afyonkarahisar\'da katılacağı açılış ve temel atma törenleri öncesi Ak Parti il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ak Parti İl Başkan vekili Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, basın toplantısı öncesi gazetecilerle sohbet etti. Seçim çalışmalarında basın mensuplarının da yorulduğunu dile getiren Bakan Eroğlu, muhalefetin seçim vaatlerine değinerek eleştirdi.

\'GÜNAYDIN\' DİYORUM BEN BUNLARA

Cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatlerine İngilizce ve Almanca cevap veren Bakan Eroğlu, \'good morning\', \'guten morgen\' diyerek \'Onlara günaydın diyorum\' dedi. Bakan Eroğlu, \"Çiftçiye neticede destekten bahsediyor. Haberleri yok. Bunlar biraz derslerine çalışsa. Meydana çıkıyor gaf üstüne gaflar yapıyor. Efendim 18 yaşından küçüklere hastanelerde ücretsiz muayene ettireceklerini söylüyorlar. Tedavilerini ücretsiz olacakmış? Günaydın \'good morning\' demek lazım. Good morning Sayın İnce. Peki çiftçilere mazot desteği. Ya haberi yok, be ey Kılıçdaroğlu. Onlara da ne diyelim; \'guten morgen\'. Ayrıca çiftçilere 2002 yılında 1.8 milyar TL\'lik destek veriliyordu. Bu da zirai destekti. Bu sene ise 14.8 milyar TL\'dir. Bakın unutmayın. Ey çiftçi kardeşim. Çiftçileri Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak hamilerinden birisi de benim. Tarım Bakanlığı ile birlikte en büyük desteği veriyoruz. Desteklemeler 8 kat artmış\" dedi.

\'LOKUM GİBİ NOTLAR HAZIRLADIM\'

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları için \'Lokum gibi notlar hazırladım\' diyen Bakan Eroğlu, notları göndereceğini vurgulayarak. şöyle dedi:\"Çiftçilere mazot desteği veriyoruz. Yarısını devletten veriyoruz haberleri yok. Ben şu fiyata vereceğim diyorlar. Yarısını biz veriyoruz. Çiftçiye 1.8 milyar TL, yani 2 milyar TL\'ye yakın mazot desteği vermişiz. Ey İnce bunları oku. Hatta ben bu notları kendisine göndereyim. Güzel bir not hazırladım. Dün akşam kafama takıldı. Ya dedim bunlar bilmiyor sizlerin vasıtası ile öğrensinler de gaf yapmasınlar. Ayıp oluyor çünkü. Dünyaya karşıda ayıp oluyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmış ekonomiden anlamıyor birisi. Ekonominin \'E\'sini bilmiyor. Öbürünün ise desteklemelerden haberi yok. Biz onların mahcup olmalarını istemiyoruz. Dün gece aklıma geldi ve bunlar bilmiyor diye düşündüm. Basın vasıtası ile bu notları, lokum gibi notlar hazırladım arkadaşlara sabaha kadar. Biliyorsunuz ki gübreden KDV almıyoruz. Şimdi kendisini ikaz edin Sayın İnce veya sayın diğerleri KDV\'yi sıfırlayacağım diye söyleme ayıp olur.\"

\'ATIP SALLAYIP DURUYORLAR\'

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve diğer muhalefet cumhurbaşkanı adaylarının konuşmalarında salladıklarını ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti: \"Ben bunları pek dinlemiyorum. Çünkü atıp sallayıp duruyorlar ve cahiller. Eğitimle ilgili bir şey söylüyor birileri. İsmini de vermek istemiyorum şimdi. Yanlış anlaşılmasın. Eğitimden bahsediyor. Bir kulak kabarttım. Ne diyor diye? Ya bre cahil. Milli eğitimde biz normalde 2001 yılında 7 milyardı, 2002 yılında 10 milyara yaklaştı bütçesi. Bütün her şeyi topluyorum. Şimdi ne kadar milli eğitim bakanlığının bütçesi biliyor musunuz? 134 milyar TL bütçe ayrıldı. Peki ne oldu? Biz 70 veya 80 kişilik sınıflarda okurduk. Şimdi ise derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye\'de şu an 25\'tir. Afyonkarahisar\'da ise 17.3\'tür. El insaf ya. Bir de öğretmen kaybından bahsediyor. Lütfen bunları duyurun da cahillikleri ortaya çıkmasın. Yoksa aksi takdirde ben bunların kafalarına vuracağım. Rakam yanlış, bilmiyorsunuz diyeceğim. Öğretmen tayin etmediğimizi söylüyor. Şu ana kadar hükümetimiz 584 bin 927 öğretmen tayini gerçekleşti. Maaştan bahsediyor. Şu anda öğretmenlerin maaşı eskiye göre çok komikti, 5 kat arttı. Arkadaş o kadar atma. Eğitime çok önem veriyoruz.\"

Yalova açıklarında tekne alev alev yandı

YALOVA’da kıyıdan yaklaşık 6 deniz mili uzaklıkta 12 metrelik tekne henüz nedeni bilinemeyen sebeple yandı. Teknenin iç kısmında çıkan yangının ardından olaya Yalova Emniyeti Deniz Polisi müdahale etti. Tekneye ulaşan Deniz Polisi, teknedeki Levent Kılıç (32) ve Mehmet Kalatuğ’u (30) kurtardı. Yalova sahiline getirilen şahıslar için 112 Acil Servisi çağırıldı. Ambülans içerisinde sağlık kontrolünden geçirilen şahısların sağlık durumunun iyi olduğu, halen olayın şokunda oldukları belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar ifade vermek için Deniz Polisi Şube Müdürlüğü’ne götürüldüler.

AK Partili Özdağ\'dan adaylık sitemi

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bu dönem aday gösterilmemesinin doğru bir karar olmadığını belirterek, \"Çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakat ise liyakat ehliyetim var. Eğer ofis ise benim ofisim var. Kaç milletvekili ulusal kanallara davet edilir? Buna rağmen şu an listede olmama durumumu ise saygı ile karşılıyorum. Genel merkezin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın kararı böyledir\" dedi.

Manisa\'da gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde aday gösterilmemesinin doğru bir karar olmadığını dile getirdi. 2011 yılından bu yana AK Parti Milletvekili olan Özdağ, \"Genel merkezimiz böyle uygun gördü. Bu doğru bir karar mıdır? Doğru bir karar değildir. Çünkü neden? Çalışkanlıksa çalışkanlık, liyakat ise liyakat ehliyetim var. Eğer ofis ise benim ofisim var. Eğer genel siyaset yapmak, kürsülere çıkmak, komisyonlarda konuşmaksa o da var. Kaç milletvekili ulusal kanallara davet edilir? Ben onların içerisindeyim. Çok az milletvekillerinin arasındayım. Her ay yapmış olduğum faaliyeti basın mensupları, STK\'lar, teşkilatlar ve muhtarlarla paylaştım. Dolayısıyla böylelikle denetim mekanizmasını her ay kendim çalıştırdım. Buna rağmen şu an listede olmama durumumu ise saygı ile karşılıyorum. Genel merkezin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın kararı böyledir. Siyasette bugünü konuşmak yerine yarınlara bakmak gerekir. Milletvekili aday listesinde yokum diye hizmet etmeyi bırakmadım\" diye konuştu.

Defineciler, Çamlı Manastırı\'nı delik deşik etti

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde, 1\'inci derece arkeolojik sit alanında bulunan 248 yıllık tarihi Çamlı Manastırı (Taksiyarhis ta Camya) için restorasyon beklenirken, içi ve çevresi defineciler tarafından kazılıp, tahrip ediliyor.

Cunda Adası’nın çamla kaplı en yüksek tepesinin kuzey tarafında bulunan Çamlı Manastırı\'nda, defineciler tarafından sürekli kaçak kazı yapıldığı ileri sürüldü. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde yer alan 1,5 dönüm arazi üzerindeki manastır, 2005 yılında Koruma Kurulu kararıyla 1\'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmişti. Ayvalık ile yurt genelinde yakın tarih ve arkeoloji üzerine araştırmalar yapan Taylan Köken, manastırın korunması için gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, ara ara ziyaret ettiği manastırda artan kaçak kazılar nedeniyle tahribatın da büyüdüğünü söyledi.

\'HİLTİYLE 6 METRELİK ÇUKUR KAZILMIŞ\'

Manastıra 1 hafta içinde gerçekleştirdiği 2 ziyarette kaçak kazılar nedeniyle yeni çukurlar oluştuğunu gördüğünü anlatan Taylan Köken, \"Tahribat sürekli artıyor. Define arayanlar, şapel girişini ve içini bu kez çok derin bir şekilde kazmışlar. Hilti kullanılarak, 6 metre derinliğinde bir çukur açılmış. Bu durum, manastıra verilen zararı gözler önüne sererken, ziyarete gelenler için de ciddi bir tehlike oluşturuyor. Define avcıları çevrede iz bırakmamaya çalışıyor. Kaçak kazılar belli bir bölgede yoğunlaşıyor. Manastırı düzleştirmek için yapılan setlere ulaşınca kazıyı bırakmışlar. Müdahale edilmezse yine gelecek ve kazacaklar\" dedi.

\'KORUMAK VE GELECEĞE AKTARMAK ZORUNDAYIZ\'

Kültürel mirasın, arkeologların görevlendirilmesiyle korunabileceğini kaydeden Köken, \"Bunlar bizim kültürel mirasımız, bunların sahibi değiliz. Biz sadece geçici olarak bunları korumak ve geleceğe aktarmak zorunda olan insanlarız. Devletin bu işe \'Dur\' demesi için birinci şart, Türkiye\'de dedektör satışı kesinlikle yasaklanmalı. Devlet istediği zaman her şeyi engelleyebilir. Bu kültürel mirasımız, arkeologların görevlendirilmesiyle korunabilir. Biraz zahmetli bir iş ama ileride bize turizm olarak geri dönecektir. Ayvalık, mimarisi ile bugünlere gelmiş. Ayvalık’ı sadece denizi, doğası ve zeytini ile değil; bir de kültürel mimarisi ile tanımlıyorsunuz. Bu mirası koruyoruz, kolluyoruz; çünkü bize kalan o. Ayvalık’ta kazılmadık yer yok. Sadece Ayvalık değil, bütün Edremit Körfezi tahrip ediliyor. Türkiye açık bir müze. Biz bunu çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak zorundayız\" diye konuştu.

Alanya\'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla yerli halk plajlara inmeyince sahiller turistlere kaldı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü\'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede plajlar doldu. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı tatilciler serinlemek için soluğu ilçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında aldı. Ramazan ayı dolayısıyla yerli halkın plajlara gelmemesi nedeniyle sahiller de yabancı tatilcilere kaldı. Sahildeki bazı turistler şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkarırken, bazıları da denizde yüzüp serinledi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ilçede hava sıcaklığının hafta boyunca artarak devam edeceğini bildirdi.

