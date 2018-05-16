DHA YURT BÜLTENİ-15

Yunan Parlamento Başkanı Voutsis, Edirne\'de tutuklu askerleri ziyaret etti

YUNANİSTAN Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis, beraberindeki genel sekreter ve danışmanıyla birlikte, Edirne\'de sınırı geçtikleri için tutuklanan 2 Yunan askeri cezaevinde ziyaret etti.

Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis beraberindeki Parlamento Genel Sekreteri Konstantinos Athanasion ve Parlamento Başkanı Diplomat Danışmanı Büyükelçi Spyridon Theocharopoulos ile birlikte, geçen Mart ayında Türk tarafına 253 metre geçtiği için tutuklanan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'i (29) kaldıkları Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'nde ziyaret etti. Yunanistan\'ın Edirne Konsolosu Sotiria Theochridi\'nin de eşlik ettiği ziyaret yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis ve beraberindeki heyet, Yunanistan\'ın Edirne Konsolosluğu\'na geçti. Voutsis, burada gazetecilerin, \"Bir açıklamanız olacak mı?\" sorusuna ise \"Hayır\" cevabı verdi.

Ziyaret sırasında Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri cezaevi çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bölgeye gazeteciler yaklaştırılmadı.

Görüntü Dökümü:

-Konvoyun gelişi

-Parlamento başkanı

-Araçların geçişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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Elazığ\'da, cadde ortasında kavga

ELAZIĞ\'da, 4 kız, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde ortasında kavga etti. O anlar, kavgayı izleyen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Elazığ merkez Gazi Caddesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kız cadde ortasında tartışarak kavga etmeye başladı. Kavga eden kızlardan biri, bir diğerinin saçını çekerek yerde sürüklerken, başka bir kız da yere düşen diğer kızla kavgasını sürdürdü. Kızların kavga anı ise, o anda orada bulunan vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü

-Kızların kavgaya başlaması anı

-Bir birinin saçını tutan iki kızın yere düşmesi

-Ayakta iki kız birbirinin saçını çekmesi

-Vatandaşların kavga eden kızları ayırması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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Temsili mezuniyet belgesi alıp, kep attılar

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksekokulu\'nda 1 günlük eğitim alan otizm ve down sendromlu 33 öğrenci kep atıp, temsili mezuniyet belgelerini aldı. Otizm ve down sendromlu öğrencilerin aileleri kep atma töreninde duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu ile Salihli Tüm Engelliler Derneği tarafından, Engelliler Haftası kapsamında, otizm ve down sendromlu 33 öğrenci için temsili olarak bir günlük eğitim düzenledi. Engelli öğrenciler, bir günlüğüne de olsa yüksekokulda derse girip, diğer öğrenciler gibi kantinden alışveriş yaptı. Gün boyu derslere giren engelli öğrenciler için daha sonra MCBÜ Salihli Meslek Yüksekokulu bahçesinde temsili mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan CBÜ Salihli Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, engelsiz bir üniversite olmayı ve tüm engellilerin yanında olmayı kendilerine ilke ve misyon edindiklerini belirterek, \"Engelliler Haftası dolayısıyla Salihli\'deki otizmli ve down sendromlu arkadaşlarımızı bir günlüğüne de olsa sınıflara aldık. Üniversite hayatını yaşattık, en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Şimdi de bu tören ile onları mezun ediyoruz. Onların yapabilecekleri belki sınırlıdır. Ama ufukları çok geniştir. O yüzden sadece bir gün değil her zaman önlerindeki engellerin yüreklerdeki engellerin kalktığı güzel bir dünyayı onlar için arzuluyorum. İyi ki mezun oldular, iyi ki mezun ettik onları\" dedi.

Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk de otizm ve down sendromlu 33 kişinin bugün bir üniverse öğrencisinin yaptığı her şeyi yaşarak güzel bir gün geçirdiğini dile getirerek, \"Bu nedenle yüzleri gülüyor. Aileleri de çok mutlu oldu. Daha ne isteyebiliriz ki\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MCBÜ Salihli Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık tarafından temsili eğitim gören otizm ve down sendromlu 33 öğrenciye mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Tören temsili mezuniyet belgelerini alan öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi. Törende, kep atan otizmli ve down sendromlu öğrencilerin aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Temsili mezuniyet töreninden görüntü

-Temsili mezuniyet belgelerinin dağıtılması ve kep atılmasından görüntü

- CBÜ Salihli Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber\'in konuşması

-Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk\'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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