DHA YURT BÜLTENİ-15

İzmit\'te TEM yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı (2)

İZMİT\'te, TEM Otoyolu\'nda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu\'nun Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç konvoyları oluştu.

Kaza saat 17.00 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan 34 NKG 71 plakalı otomobil, 54 BB 066 plakalı otobüs, 34 FF 4216 plakalı TIR, 34 ZN 25 83 plakalı TIR ve 34 ALS 738 plakalı otomobil ardı ardına çarpıştı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan TIR sürücüsü Osman Memik, otobüste bulunan yolcular Hakan Yelen, Tezcan Kuşan ve Hatice Gönülal\'a ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 4 kişi İzmit\'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu. Çekici ile araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 1,5 saat sonra yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Mardin\'de elektrik kesintisi gerginliği (2)

JANDARMA GRUBA MÜDAHALE ETTİ

Mardin\'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne, elektrik kesintisi için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin yolunun köylüler tarafından kesilmesi üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgede güvenlik önlemi alan jandarma birlikleri, gerginliğin tırmanması üzerine toplanan gruba tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahalenin ardından toplanan kalabalık köye doğru yürümeye başlarken, bölgedeki bekleyiş devam ediyor.

Görüntü Dökümü

- Grubun taşkınlık yapması

- Gerginlikten görüntüler

- TOMA\'dan tazyikli su sıkılması

- Kalabalığa gaz bombası atılması

- Askere taş atılması

- Köylülerin yürümesi

Haber - Kamera:Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),(DHA)

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Muradiye\'de evi yanan aile dışarda kaldı

VAN\'ın Muradiye ilçesinde, 6 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kiracı olan aile, kalacak yerlerini olmadığını söyledi.

Yangın, Muradiye ilçesindeki Yenişehir Mahallesi\'nde Vedat Tanrıkulu\'nun kiracı olarak oturduğu tek katlı evde, sabah saatlerinde meydana geldi. Banyodaki soba bacasından çıktığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sırasında evde olan aile üyeleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafınan kurtarıldı. Aile, evleri yangında büyük hasar gördüğü için dışarıda kaldıklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evdeki yangında yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Vedat Tanrıkulu\'nun annesi ile röportaj

-Yangın söndürme çalışmalarından detaylar

-Bir vatandaşla röportaj

-İtfaiye ekipleri

MURADİYE (Van), (DHA)

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Yozgat’ta 10 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında can verdi, mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı

YOZGAT’ın Sarıhacılı Mahallesi’nde hafriyat kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, aynı noktada sık sık ölümlü trafik kazalarına karşı önlem alınmadığına tepki göstererek yolu bir süre trafiğe kapatarak yetkililere tepki gösterdi.

Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesi E-88 Karayolu üzerinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, süratli geldiği belirtilen sürücüsünün adı belirlenemeyen 33 EBA 26 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.

MAHALLE SAKİNLERİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Aynı noktada hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle sürekli kazaların olduğunu öne süren mahalle sakinleri, önlem alınmadığı gerekçesiyle yolda oturma eylemi yapıp yolu trafiğe kapatarak yetkililere tepki gösterdi. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol trafiğe tekrar 2 saat sonra açıldı. Kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Faruk’un yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kaza sonrası hafriyat kamyonunu olay yerinde bırakarak kaçan ve kimliği belirlenemeyen harfiyat kamyonu şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Detay

-Cenazenin kaldırılması

-Yakınlarının sinir krizi

-Konuşmalar

-Yoldan görüntü

-Yolu trafiğe kapatan mahalle sakinleri

-İkna çalışmaları

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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CHP\'li İnce: Cumhurbaşkanı adayı ile belediye başkan adayları ön seçimle belirlenmeli

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Belediye başkan adayları ve Cumhurbaşkanı adayını örgütün seçmesi gerektiğini söyledi. Kulislerde adının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmesi konusunda ise İnce, “Ankara’ya aday olmak isteyen arkadaşlarım beni İstanbul’a aday gösteriyor. İstanbul’a aday olmak isteyenler de Ankara’ya aday gösteriyor. Bilmiyorum artık neresi çıkacakö dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova’da CHP İl Örgütü’nün düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim sürecine yaklaşıldığını hatırlatarak partililere tavsiyelerde bulunan İnce, CHP’de örgütün en önemli unsur olduğunu kaydetti. Adının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için geçtiğinin hatırlatılması üzerine de İnce, şöyle konuştu:

“Benim önerim, öteden beri söylüyorum, cumhurbaşkanlığı adayımızı da belediye başkan adaylarımızı da örgütün seçmesi. Sandığı koyalım, sandıktan kim çıkarsa aday odur. Doğrusu da budur. Peki sen kendin ön seçimle mi geldin Muharrem İnce? Hayır gelmedim, ama hep ön seçim istedim ve istiyorum. Yalova\'nın milletvekili sayısı 3’e çıktığı için, Yalova özel durumunda birici sıra milletvekili adayı ön seçimle gelmeli, 2 ve 3. sıra atama olmalıdır. Çünkü ikiyi çıkarma ihtimalimiz var. Onu dengeleyebilmek için 1 ön seçimle gelsin, 2 ve 3 merkez yoklamasıyla olsun, dengeli olalım, 2 çıkarmak için uğraşalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyecek 200 bin üyemiz var. 200 bin üye parayla, pulla, şanla, şöhretle satın alınabilir mi, manipüle edilebilir mi? Olamaz, mümkün değil. 200 bin üye hiçbir şekilde yönlendirilemez. Hiçbir şekilde, medyayla, ekonomik güçle yönlendirilemez. CHP’liler ekonomik güçle zaten yönlendirilemez. Sökmez yani bize. Başka partilerde olabilir de bizde olmaz o iş. Yıllardır olmadı. 200 bin kişinin önüne sandığı koyarsan oradan bir sonuç çıkar. Ben adayların böyle belirlenmesini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesi için de 1 milyon 200 bin üyemiz var. Örgütün önüne sandık konulmasını doğru buluyorum. En azından büyük şehirlerde bunun doğru olacağını düşünüyorum; küçük şehirlerde farklı bir yöntem olabilir, ona bir itirazım yok. Ama 80 bin, 100 bin, 200 bin üyesi olan bir kentte ön seçimin doğru sonuç vereceğini düşünüyorum. Benim Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıma gelince, Ankara’ya aday olmak isteyen arkadaşlarım var partide, onlar beni İstanbul’a aday gösteriyor; İstanbul’a aday olmak isteyen arkadaşlarım da beni Ankara’ya aday gösteriyor. Bilmiyorum artık neresi çıkacak. Ancak bildiğim birşey var;Genel Merkez’in İstanbul’da üyelerle bir anket yaptığını duyuyorum, biliyorum. Bu anketin sonucunu da biliyorum ve teşekkür ediyorum.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondan genel görüntü

İnce\'nin açıklamaları

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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HDP\'li Özkan\'a 7 yıl 3 ay hapis

MUŞ Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 6 yıl hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan\'a üç ayrı suçtan 7 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. HDP\'li vekilinin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

HDP\'li Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir gün sonra Muş Belediye Meydanı\'nda bir konuşma yaptı. Konuşmada, koruculara yönelik, \"Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz\" diyen Burcu Çelik Özkan, 19 Nisan 2017\'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Burcu Çelik Özkan hakkında Muş 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme, Burcu Çelik Özkan hakkında, 6 Kasım 2017\'de görülen karar duruşmasında \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'terör örgütü üyesi olmak\' suçlamalarından beraat, \'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek\' suçundan ise 6 yıl hapis cezası kararı verdi.

Sanık avukatı ve Cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Burcu Çelik Özkan, bugün uçakla tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan jandarmalar eşliğinde Erzurum\'a getirildi. Burcu Çelik Özkan\'ın duruşmasını yakınları, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Mardin Milletvekili Erol Dora da takip etti.

Suçlamaları kabul etmeyen Burcu Çelik Özkan, şahsına haksızlık yapıldığını söyledi. Son sözü sorulan Burcu Çelik Özkan, \"Gerçekten suçsuzum. Hakkımın teslim edileceğine inanmak istiyorum. Adaletin tecelli edeceğine inancım tamdır. Ümit ediyorumki adil bir karar verilecektir\" dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi Muş Ağır Ceza Mahkemesinin \'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek\' suçundan verdiği 6 yıllık hapis cezasını bozdu. 2\'nci Ceza Dairesi \'örgütün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit\' suçundan Burcu Çelik Özkan\'ı 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, \'terör örgütü propagandasından\' 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Özkan\'a \'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten\' ise 1 yıl 10 gün hapis cezası verdi. Toplam 7 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilen Burcu Çelik Özkan\'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: HD

-Bölge Adliye Mahkemesi

-Önlem alan polis

-Ailesi

-Burcu Çelik Özkan\'ı götüren aracın çıkışı



Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)

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