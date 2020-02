DHA YURT BÜLTENİ-15

Konya\'ya şehit ateşi düştü /EK

ŞEHİT CENAZESİ, KONYA\'YA GETİRİLDİ

Siirt\'te PKK\'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emre Dut\'un (24), cenazesi askeri uçakla Konya\'ya getirildi. Oğullarının yaralı olduğunu haberi alıp Siirt\'e giden annesi Muhsine ve babası Mustafa Dut\'ta aynı uçakla geldi. Şehit Dut\'un cenazesini Konya Havalimanında kent protokolü, askerler ve yakınları karşıladı. Uçaktan alınan Dut\'un cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Ardından kortej eşliğinde memleketi Ereğli ilçesine götürüldü. Şehit Dut\'un cenazesinin yarın öğle namazından sonra Ulu Camii\'nde yapılacak dini ve askeri törenin ardından Ereğli Şehitliği\'ne defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Protokol ve yakınlarından detay

- Askeri uçaktan detay

- Cenazenin indirilmesi

- Omuzlarda taşınması

- Ailesinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

===========================================

Sanatçılar ve sporcular, Mehmetçik\'e destek için Hatay\'da/EK

\'MORAL VERMEYE GELDİK\'

Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Hatay\'a gelen isimlerden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Gökhan Gönül ile ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve televizyoncu Esra Erol, tarihi Antakya sokaklarını gezdi.

Reyhanlı\'daki sınır birliklerine gitmeden önce DHA\'ya açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Askerlerimizi ziyaret ettik, birazdan sayın cumhurbaşkanımızla beraber askerlerimizi ziyaret edeceğiz, askerlerimize moral vermeye ve güzel bir Pazar geçirmeye geldikö dedi. Askeri kamuflajla Hatay’a gelen Mustafa Sandal ise “Sayın cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz bayrağı, milleti vatanın bütünlüğü için canını dişine takan, canını hiçe sayan askerlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Onlara bir nebze moral verebilirsek ne mutlu bize, onlara destek olmak, moral vermek için sayın cumhurbaşkanımızın bu davetine iştirak ediyoruzö diye konuştu.

\'BİN FORMA ARMAĞAN EDİLDİ\'

Her koşulda Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Esra Erol ise, şunları kaydetti:\"Bugün burada olmamızın en önemli sebeplerinden biri her türlü zorlu şartlara rağmen destan yazan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla sanat, spor camiasının hepsiyle toplaşıp geldik. Bizim için de çok önemli. Bizim ilk durağımız Hatay İl Jandarma Komutanlığı oldu, oradaki askerlerimizle bir araya geldik hatta ben Beşiktaşlıyım. Kulüp başkanımız bin tane forma armağan etti. İki gündür bizi bekliyorlarmış, inşallah onlara elimizden gelen bu desteği vermişizdir.\"

OĞULPINAR\'A GİTTİLER

Mehmetçiğe destek için Hatay\'a gelen ünlü isimler ve futbolcular, 4 otobüse binerek Reyhanlı İlçesi\'ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu\'na geçti. Asker ve polislerin eşlik ettiği sanatçıların bulunduğu konvoy, büyük ilgi gördü. Askeri birlikte gerçekleştirilen ziyarete, basın mensupları alınmadı. Karakol üzerinde askeri helikopterlerin uçtuğu gözlendi.



Görüntü Dökümü

------------------------

- Antakya\'da dolaşan ekipten detay

- Ünlüler ile fotoğraf çektirenler

- Fikret orman, Esra Erol ve Mustafa Sandal ile röp

HABER-Kamera:Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

=============================================

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Trump\'ın YPG kararı olumlu/EK

ÇAVUŞOĞLU:KARDEŞLERİMİZİ, PKK\'NIN ZULMÜNDEN, YPG\'NİN VAHŞETİNDEN BİRLİKTE KURTARACAĞIZ

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır\'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı Kongresi\'ne katılarak, bir konuşma yaptı. Şehitlik Spor Kompleksi\'nde yapılan kongrede konuşan Çavuşoğlu, Diyarbakır\'a 16 yılda 24 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, \"Terör örgütüne, yatırımcıları bölgeden kaçırmak için müteahitleri tehdit etmesine, öldürmesine, iş makinelerini yakmasına, bitmek bilmeyen sudan bahanelerle yaratılan güvensizlik ortamına rağmen yatırımları gerçekleştirdik. Buradaki gençlik yakıp yıkan, kırıp döken gençlik değildir. Buradaki gençler hendekler kazan, kendi hemşerilerine hayatı zehir eden gençler değildir. Eline sopa, molotof alan, kıran, yakan, yağmalayan gençler değil. Bu gençler yıkmaz yakmaz, ancak inşaa eder. Bizim dualarımız ortak, kıblemiz birdir. Ülkemizi daha yükseklere çıkarmak için bozan yıkan, başkalarının topraklarına göz diken bir ülke değil, çağdaş, barış ve huzurla imar eden birleştiren, insan haklarına saygılı bir Türkiye’ye hep birlikte yürüyoruz.\"dedi.

PKK\'NIN ZULMÜNDEN YPG\'NİN VAHŞETİNDEN ÖZELLİKLE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ BİRLİKTE KURTARACAĞIZ.

Ayrılık tohumları ekmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, \"Başkalarının kayığına hiçbir zaman binmeyeceğiz. O kayık Diyarbakır gençlerine bu güne kadar korkudan, ölümden ve zulümden başka birşey vermedi. Sizlerle birlikte kutsal bir davanın peşindeyiz. Çalışırken etnik ayrımcılık, mezhepçilik, ideolojik ayrımcılık yapmayacağız. Tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Onları baskıdan,zulümden birlikte kurtacağız. PKK’nın zulmünden, YPG’nin vahşetinden vatandaşlarımızı ve özellikle Kürt kardeşlerimizi kurtaracağız. Çünkü onların Kürt diye bir derdi yok. Kürtlerin sorunu diye bir derdi yok. Onlar bugüne kadar Kürt kardeşlerimize zulmettiler. Kürt kardeşlerimizin çocuklarını dağlarına kaçırdılar. Çözüm sürecinde buralarda ne mekanizmaler kurdular. Vatandaşlarımızı vergi adı altında haraca bağladılar, baskı kurdular, zulmettiler.\"diye konuştu.

YPG VE PKK 30\'A YAKIN FARKLI KÜRT SİYASİ PARTİYİ KAPATTI

Konuşması sık sık \'Kahrolsun PKK\' ve \'Çavuşoğlu bizi Afrin\'e götür\' sloganları ile kesilen Çavuşoğlu, \"İnşallah birlikte Afrin\'e gideceğiz. Oradaki kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz, yardımlarımızı ulaştıracağız. Bugün PKK ve YPG’ye karşı mücadele veriyoruz. PKK ve YPG’ye destek verenler kim? Türkiye’nin ve İslam’ın dostları mı, düşmanları mı? Neden sadece YPG ve PKK’ya veriyorlar. Suriye topraklarında YPG ve PKK’nın sürgüne gönderdiğini 500 bin fazladan Kürdün hakkını savunan var mı? YPG, PKK Kürtlerin hakkını savunuyorsa, bu kadar Kürt kardeşimizi Suriye\'den zorla kaçırtarak, onların mallarını mülklerini elinden niye aldı? Bugün YPG, PKK Suriye\'de 30\'a yakın farklı Kürt siyasi partiyi kapattı. Bu insanların hakkını savunan var mı? Fırat Kalkanı operasyonundan sonra 140 bin Suriyeli El Bab\'a kadar gitti. Afrin operasyonu biter bitmez Kürt, Arap, Süryaniler, kim olursa olsun, buralara dönüyor. PKK, YPG Suriye topraklarının yüzde 25\'ini kontrol ediyor. Suriyeliler dönerken, neden YPG, PKK\'nın kontrol ettiği yüzde 25 topraklara bir tane bile Türkiye\'deki Kürt kardeşimiz dönemiyor. Hani bunlar Kürtlerin savunucusuydu? Zaten bunların büyük çoğunluğunu PKK, YPG sürgüne gönderdi. Onların Kürtlerin hakkı diye bir dertleri yok. Onları başkaları kullanıyor. Onlar bu millete, Türkiye\'ye ve Kürt kardeşlerimize hizmet etmiyor. Onlar ancak Kürt kardeşlerimizi sömürerek, malını, mülkünü, parasını, çocuklarını alarak, Kürt kardeşlerimizi sömürüyor. Dışarıda PKK, YPG\'yi savunanlar, neden sizlerin hakkını savunmuyor, neden gelip burada yıkılan evlerin hakkını savunmuyor, neden çocukları dağa kaçırılan ailelerin hakkını savunmuyorlar? Neden burada hastaneleri, ambulansları, okulları yakan, yıkanları, Kürt kardeşlerimizi öldürenlerden hesap sormuyorlar ? Ben söyleyeyim, çünkü siz Türkiye düşmanı değilsiniz. Siz vatana ve millete bağlısınız. Çünkü PKK, YPG\'ye destek verenler Türkiye düşmanıdırlar. Türkiye\'nin bölünmesini istiyorlar. Çünkü siz inançlısınız, onlar İslam düşmanı. PKK da İslam düşmanı, onlara destek verenler de İslam düşmanıdır. Avrupa\'da PKK\'ya destek verenler aynı zamanda İslam düşmanıdır. Sizler inançlı ve muhafazakar olduğunuz için sizlerin hakları onların umrunda değil. Aynı şeyi Alevi kardeşlerimize de yapıyorlar. İnançlı Alevileri sevmiyorlar. Ali\'siz, Ateist Alevi yaratmaya çalışıyorlar. Bazı Avrupa ülkeleri de sadece onlara destek veriyor. İdeolojik olarak Türkiye\'yi yakıp yıkmak isteyenlere destek veriyorlar. Yani Markisist, Komünist ve Ateist ideollojiyi benimsiyorlar. Benim kimsenin ideolojisinde gözüm yok. Kimsenin inancını sorgulama hakkını kendimde görmüyorum.\"dedi.

SURİYE\'DE BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konuşmasında HDP\'yi de eleştiren Çavuşoğlu, \"Bugün Türkiye\'de HDP’nin içinde önemli yerlerde olan ve dışarıda güya Kürtlerin haklarını savunmak için gönderdikleri ve şimdi partiyi teslim ettikleri kişiler Kürt mü? Neden bu kişiler bu partide? Çünkü ideoloji olarak Türk devletinin yakılmasından, yıkılmasından yanadırlar. O yüzden birlikteler. Diyarbakır\'daki hizmetleri görüyorum. Artık Diyarbakırlı kardeşlerimizin vergileri, 80 milyonun vergileri teröristlere gitmiyor. Diyarbakırlılara ve milletimize hizmet olarak gidiyor. Aynı hizmetleri Afrin’deki kardeşlerimize de vereceğiz. Dün televizyonda izledim. Rudaw\'dan bir muhabir Afrin de bir Kürt anaya yönlendirme yaparak soruyor. \"Türk askeri sizi rahatsız etti mi? Türk askeri sizi bombaladı mı? Türk askeri baskı yaptı mı?\" Kürt ana da cevap veriyor. \"Evladım, bizden ayran istediler. Ben de onlara su gönderdim. Gelip rahatsız etmediler. Dağların arkasındaki yerleri bombaladılar, bizi bombalamadılar.\"diyor. Muhabir ısrarla yönlendirici bir şekilde soruyor. En son diyor ki Kürt ana, \"Bu PKK dünyadan gittikten sonra her yere huzur gelecek. Benim yolum yok, elektriğim yok. Sen bunları niye sormuyorsun da hep bu Türk askerini soruyorsun.\"diyor. İşte en güzel cevabı oradaki Kürt ana veriyor. Çünkü onlar PKK’dan ve YPG’den çok çektiler. Biz Suriye’de barış için çalışıyoruz. Irak’ın yeniden inşaası için çalışıyoruz.\"diye konuştu.

BARZANİ İLE GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI

Türkiye\'nin Irak\'ta, Suriye\'de de Kürt kardeşlerine karşı olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, \"Referanduma karşı olduk. Neden karşı olduğumuzu Mesut Barzani\'ye çok güzel bir şekilde izah ettik. \"Mesut bey, Türkiye\'yi ne olarak görüyorsunuz?\" dedim. \"Türkiye bizim en güvendiğimiz ülke, bize her zaman en büyük desteği veren ülke, her zaman zor şartlarda bize yardım yapan ülke ve şu anda maaşlarımızı ödeyemezken Türkiye bize mali yardım yaptı.\"dedi. \"Tamam güzel, o zaman güveniyor musun?\" \'Güveniyorum.\" \"Irak\'taki Kürt kardeşlerimizin hakkıysa derdin, varız ve destekliyoruz. Anayasal mevcut haklarınızı savunuyoruz. Bunu Bağdat\'taki basın toplantısında da söyledim. Fakat sen bu referandumda daha fazla hak elde edebileceğini düşünüyorsan, elindeki mevcut de facto kullandığın haklar da gidecek. Haberin olsun Mesut Bey. Mesut bey, sen masada daha güçlü olurum dersen referandumda korkarım ki masaya da oturamayacaksın. Mesut bey, Irak\'ta Kürtleri birleştireceğini düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun, yanlış yapıyorsun. Ben de görüştüm Kürt parti başkanlarıyla. Kürtleri sen bölüyorsun. Bu referandumu yaparsan Irak, Haşdi Şabi, diğerleri ve PKK\'yı senin üstüne salacaklar Mesut bey.\" \"Doğru söylüyorsun, PKK birinci derecede benim düşmanım. Buradaki Kürtlerin düşmanı ve ikinci derecede de Türkiye\'nin düşmanıdır.\" Dedim ki, \"O zaman gel etme, yanlışa düşme.\" Dedi ki; \"Ben bir tek Türkiye ne der ona bakarım. Ben Türkiye\'nin nasihatını dinlerim. Biz Bağdat ile diyalog halinde olalım. Sizlerle de iletişim halinde olalım. Seni arayacağım.\" Mesut bey bir daha beni aramadı. Ben ise Erbil\'de onun sarayına gittim. Bu samimi görüşmelerimi, düşüncelerimi ve tespitlerimi Bağdat\'tan sonra kendisiyle paylaştım. Peki ben şimdi size soruyorum? Kim karlı çıktı? Oradaki Kürt kardeşlerimiz karlı çıktı mı? Tüm tartışmalı topraklar elden gitti mi? Tartışmalı bölgelerdeki petrol kuyuları elden gitti mi? Havaalanı kontrolü KDP\'de, yani daha doğrusu bölgesel yönetimdeydi. Şimdi yönetim Bağdat\'a geçti mi? Gümrük kapılarının kontrolü yine peşmerge ve İKBY\'deydi. Şimdi onların kontolünden Bağdat\'a geçti mi? Geçti. Referandum da iptal oldu. Ne faydası oldu? Peki Haşdi Şabi ve diğerleri saldırdı mı? Allah\'tan İbadi sorumlu davrandı da durdurdu.\"dedi.

TALABANİ\'NİN PARTİSİ VE GORAN PKK\'YA YARDIM ETTİ

Bu dönemde PKK\'nın şehrin içine kadar indiğini söyleyen Çavuşoğlu, \"Orada bazı partiler PKK\'ya yardım etti. Talabani\'nin partisi, Goran yardım etti. Ama dışarda bazı ülkelerin teşviği ve desteği de oldu. Hep dışardan birileri geliyor, kullanıyor, alet olanlar bedelini ödüyor. Ama sadece onlar değil masum halk ödüyor. Şimdi diyor ki Mesut bey \"Valla bazı ülkeler bize söz verdi. Onlar iki yüzlü davrandı. Siz samimi davrandınız, biz sizi dinlemedik. Vallahi hataydı.\" Biz o dönemde bile Kürt kardeşlerimizin zarar görmesi için olumsuz adım attık mı, kapıları kapatttık mı? Sadece hava sahasını kapattık. Çünkü Irak da bu bölgeye hava sahasını kapatmıştı. Şimdi hava sahasını açtık. Bazı komşu ülkeler bize \"Gelin kapıları kapatalım. bunlar açlık içinde, sefalet içinde olsun da ders alsınlar.\"dediler. Biz dedik ki \"biz bunu yapamayız. Oradaki Kürt kardeşlerimizin bir hatası yok. Yöneticilerin stratejik hatalarını Kürt kardeşlerimiz ödememeli.\" Şimdi herşey normalleşiyor Bağdat ve Erbil arasında. Biz bunu istiyoruz. Başkalarının gelip ahkam kesmesini, sınırlar biçmesini istemiyoruz.\"dedi.

SUR ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Bakan Çavuşoğlu, kongreden ayrıldıktan sonra Diyarbakır\'ın Sur ilçesini ziyaret etti. Tarihi Ulu Camii\'nde namaz kılan Çavuşoğlu, ardından Gazi Caddesi\'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyreti sırasında Hasanpaşa Hanı\'na gelerek vatandaşlarla sohbet edip, çay içen Çavuşoğlu, vatandaşların çeşitli yardım taleplerini Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'na ileterek, sorunların giderilmesini istedi. Çavuşoğlu, Sur ilçesindeki ziyaretinin ardından uçakla Ankara\'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Kongreden görüntüler

- Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Çavuşoğlu\'nun gelişi

- Vatandaşlarla diyaloglar

- Bakan Çavuşoğlu\'nun Ulu Camii\'ye gelişi

- Esnaf ziyareti

- Hasanpaşa Hanı ziyareti

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera:Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

==============================================

Çanakkale\'de fırtına 100 yıllık çınar ağacını devirdi

Çanakkale\'de saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 100 yıllık çınar ağacı 2 katlı evin üzerine devrildi. Evin çatısı zarar gördü.

Çanakkale\'de gün boyu devam eden kuvvetli fırtına nedeniyle akşam saatlerinde merkez\'e bağlı Işıklar köyü Dörtyol mahallesinde yaklaşık 100 yılı bir çınar ağacı kökünden ayrılarak Mehmet Aykut\'a ait iki katlı bir evin çatısına devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından bölgeye jandarma ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) ekipleri çağrıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili rapor düzenlerken, UEDAŞ ekipleri kopan elektrik tellerini tamir etti.Mehmet Aykut\'un kayınpederi Veli Küçümen (60) evde yapılan incelemenin ardından ablasının haber vermesi üzerine eve geldiğini söyledi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten Veli Küçümen, şöyle konuştu: \"Ev damadım Mehmet Aykut\'a ait. Rüzgar sert esti, sanırım çınarın da kökü çürümüş. Bu nedenle ağaç evin üzerine devrildi. Evin üstüne yıkıldı. Olayın ardından burada yaşayan ablam haber verdi. Geldik, incelememizi yaptık. Sadece evin saçak kısmına zarar vermiş, onun da tamirini yaparız. Jandarmaya haber verdik. Jandarmada geldi, rapor tuttu.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Dörtyol Mahallesinde evin çatısına devrilen çınar ağacı

-Veli Küçümen ile röp.

1 dakika 49 saniye. 202 MB.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)