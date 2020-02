DHA YURT BÜLTENİ-15

Kayyum, başkanlık konutunu yoksullara tahsis edeceğini açıkladı

TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, Belediyeye ait, başkanlık konutu, belediye misafirhanesi dahil belediyeye ait 12 konutu, ücretsiz olarak yoksul vatandaşlara tahsis edeceğini açıkladı.

Tunceli\'de, bazı çevrelerin belediyenin başkanlık konutu dahil mülkiyeti belediyede olan 12 konutun satacağı iddialarına karşın Belediye Başkan Vekili de yapan Vali Tuncay Sonel, satış gibi bir konunun gündemlerinde olmadığını, başkanlık konutu dahil, belediyenin malı olan 12 daireyi ücretsiz olarak yoksul vatandaşlara tahsis edileceğini söyledi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Vali Sonel, belediye başkanlığı konutu gariban yoksul ailelere ücretsiz tahsis edileceğini belirterek, \"Ben yaklaşık 9 aydır Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütüyorum. Görev yaptığım süre içinde devletin sıcaklılığını ve şevkatini yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda il merkezinde mülkiyeti belediyemize ait iki başkanlık konutu, biri dubleks olan toplam 12 konut olduğu belirlendi. Bu konutların bütün eksiklikleri giderildi ve bu konutların tamamını biri dubleks olan 2 başkanlık konutu ile birlikte toplam 12 konutu, yetim, öksüz, garip ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edeceğiz ve hiçbir şekilde kira almayacağız\"dedi.

Belediyeye ait 15 dükkanı da uygun kira bedeli ile esnafa tahsis edeceklerini ve yapımı devam eden kent meydanının kısa sürede bitirileceğini anlatan Sonel, \"Yine il merkezinde mülkiyeti belediyemize ait olan 15 dükkanı da esnafımıza kiralayacağız. Yine şehir merkezinde tadilat çalışması devam eden yeraltı çarşısında 85 adet bakımsız dükkan vardı. Şimdi yeraltı çarşısında tadilat ve yenileme çalışmasını sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeraltı çarşısı üstü ve kent meydanı çalışmalarımız da tüm hızlıyla devam ediyor. Yeraltı çarşısını çok modern bir projeyle yenileyip tadilat ve yenileme masrafını esnafımızdan almayarak yeraltı çarşısındaki dükkanları içindeki esnafımıza yeni bir şekilde tahsis ederek esnafımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Tunceli yeni bir çarşıya ve yeni bir kent meydanına kısa sürede kavuşacaktır\" diye konuştu.

Vali Erin\'den BM Temsilcisi\'ne: Hiçbir şeyden korkmuyoruz

ŞANLIURFA\'da, şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu adına yapılan merkezin açılışında batı ülkelerinin tutumunu eleştiren Vali Abdullah Erin, törende bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini\'in yüzüne bakarak, \"Afrin\'de, o depolardaki silahları gördünüz. O silahların hangi ülkenin imalatı olduğunu gördük. Yazıklar olsun. Ondan sonra demokrasiden, insan haklarından, barıştan bahsedeceksiniz. Bunu artık bu millet ve yeryüzündeki insanlar, sizin dediklerini kabul etmeyeceklerini görmeniz lazımdır. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Çünkü haklı olan biziz\" dedi.

Türkiye\'de en fazla Suriyeli sığınmacıları barındıran kentler arasında yer alan Şanlıurfa\'da sığınmacıların sorunlarının çözümü için Danışma Merkezi açıldı. Şanlıurfa Valiliği bünyesinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği finansmanıyla desteklenen Danışma Merkezi\'nin açılışı için Şanlıurfa Valiliği\'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, şehit Cihangir Çubukçu\'nun yakınları, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini ve kurum amirleri katıldı.

Vali Abdullah Erin ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini, beraberindekilerle birlikte Eyyübiye Belediyesi\'nce Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu adına yaptırılan gençlik merkezinin açılışına katıldı. Burada açılış konuşması yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 150 bin Suriyelinin misafir edildiği ilçede kadın, çocuk ve gençlere yönelik 30 merkezin açıldığını burada eğitim verdiğini söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilci Yardımcısı Paolo Artini ise, Eyyübiye Belediyesi\'nin Suriyelilere yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Vali Abdullah Erin de Şanlıurfa\'nın insanlık sınavından geçen başarılı bir kent olduğunu ifade ederek, \"Hemen yanı başımızda Suriye\'de sınır hatlarımızda terör örgütlerini yerleştirmek suretiyle sınır birlikleri oluşturarak, oradaki terör örgütlerini Kandil\'den ve dünyanın dört bir yanında topladıkları teröristleri destekleyerek, müttefiklik ve stratejik ortaklık yapılan bir icrayı artık herkes tanıması lazımdır. Oraya sessiz kalmanın doğuracağı mağduriyetin çok daha yüksek olacağını artık bu millet ve bu devlet biliyor. 15 Temmuz\'da başaramadıkları başka yollarla yöntemlerle başarmak için bir çaba içerisindeler. Utanmadan bütün dünya milletlerin yüzüne bakabilecek yüzü kendilerinde bularak, \'Biz insan hakları için, biz demokrasi için, biz insanların refahı için bu müdahaleleri yapıyoruz\' diyorlar. Artık bu milletin bu laflara karnı tok. Bu millet bunların iki yüzlüğünü gördü\" diye konuştu.

\'HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUZ\'

PKK\'nın bir terör örgütü olduğunu herkesin bildiğini ama başka başka isim verildiğini kaydeden Vali Erin, batılı ülkelerin terör örgütlerine tutumunu eleştirdi. Vali Erin, şunları söyledi:

\"Bunlar ilk aşamasında aldıkları toprakların büyük bölümünü PKK\'ya bıraktılar. Bunun için biz Afrin\'e girdik. Kahraman silahlı kuvvetlerimiz Afrin\'e girdiklerinde, \'Giremezsiniz, orada size dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz\' dedikleri yerde kararlıkla girdiğimiz o Afrin\'de, o depolardaki silahları gördünüz. O silahların hangi ülkenin imalatı olduğunu gördük. Yazıklar olsun. Ondan sonra demokrasiden, insan haklarından, barıştan bahsedeceksiniz. Bunu artık bu millet ve yeryüzündeki insanlar, sizin dediklerini kabul etmeyeceklerini görmeniz lazımdır. Çünkü büyük acılar yaşandı, büyük katliamlar yaşandı. Biz bu duruşumuzu devam ettireceğiz. Bizim 49 şehidimiz Afrin\'deki mazlumları kurtarmak için gittiler. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Çünkü haklı olan biziz. Doğruyu söyleyen biziz, yalan söyleyen ikiyüzlü onlardır.\"

Açılış konuşmalarının ardından şehidin adı verilen gençlik merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta şehidin yakınları duygulanarak gözyaşı döktü.

AK Partili Karaaslan: Bugün şehirlerimizde akan kanalizasyonlar, çöp dağları yok

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Balıkesir\'de bulunan \'Şehrim 2023\' otobüsüne konuk oldu. Türkiye’nin 15 yıl önce konuştuğu sorunların çözüldüğünü belirten Karaaslan, \"Bugün şehirlerimizde akan kanalizasyonlar, çöp dağları yokö diye konuştu.

İlk olarak Balıkesir Öğretmenevi’nde belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, daha sonra Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda, \'Şehrim 2023\' otobüsüne konuk oldu. \'Şehrim 2023 Buluşmaları\'nın ilkinin Bursa, ikincisinin Gaziantep\'te gerçekleştiğini, üçüncüsünün ise Balıkesir’de düzenlendiğini söyleyen Karaaslan, bir şehri anlamanın en iyi yolunun, o şehre giden yol olduğu için bu projeyi başlattıklarını belirtti.

Türklerin binlerce yıllık kadim medeniyet anlayışında şehir, insan ve mekânın bir bütünlük içerisinde değerlendirildiğine dikkati çeken Karaaslan, \"Şehirler bu anlayışla inşa edilmiş ve öyle tasarlanmıştır. Bu gerçekten hareketle, geçmişin insan odaklı şehircilik anlayışını bugüne taşımak amacıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü desteği ile ‘Şehrim 2023’ projemiz kapsamında yola çıktık. Cumhuriyet’imizin 100. yılı olan 2023 yılında, kadimden beslenerek elde ettiği birikimi geleceğe taşıyan, herkes için daha erişilebilir şehirler vizyonumuza sıkı sıkıya bağlanarak, ortak akıl yoluyla şehrimizi koruyarak geliştirme, böylece geleceğe taşıma hedefimizi gerçekleştirmeyi, her alanda lider ülke konumunda bulunan ülkemizi çevre, şehir ve kültür alanlarında da lider konumuna yükseltmeyi hep beraber başaracağız\" dedi.

OTOBÜS 30 BÜYÜKŞEHİR’E GİDECEK

\"Şehrim 2023\' projesi kapsamında insanların yaşadıkları şehirlerle ilgili düşüncelerini aldıklarını ve 2023\'te nasıl bir şehir hayal ettiklerini öğrenmeye çalıştıklarını anlatan Karaaslan, şehir, çevre ve kültür konularının detaylı olarak ilk kez ele alındığını vurguladı. Karaaslan, doktora yapmış gençlerden ekip oluşturduklarını belirterek, \"Bugün burada sizinle firik alışverişi yapmamız bizler için çok önemli. Buradan edineceğimiz bilgilerle inşallah Balıkesir\'in ve bu çalışmayı yaptığımız 30 büyükşehirde edineceğimiz bilgilerle ilerleyen etaplarda istiyoruz ki Türkiye\'nin 81 ili için yapalım bu çalışmayı\" diye konuştu.

‘ARTIK ŞEHİRLERDE AKAN KANALİZASYONLAR, ÇÖP DAĞLARI YOK’

Türkiye\'yi eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda büyük ve güçlü yapmayı, hedeflerine ulaştırmayı amaçladıklarını aktaran Karaaslan, şunları söyledi:

\"Biz iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar hakikaten bu anlamda \'Türkiye\'yi 3 kat büyüttük\' diyoruz ya. Dile çok kolay geliyor bunu söylemek gerçekten ama çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. Hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi değil. Daha iyiye gitti ama hala daha da iyiye gitmesini istediğimiz bir çıta var ki \'O çıtaya ulaştık\' diyemiyoruz hiçbir zaman. Çünkü çıtayı belirleyen bizler her zaman bir adım öteye götürüyoruz. Bugün şehirlerimizde 15 yıl önce konuştuğumuz konular yok, akan kanalizasyonlar, çöp dağları yok. Maske dağıtmıyor gazeteler artık, günlük hayatımızı zora sokacak yaşantımızı kısıtlayacak birtakım uygulamalar yok şehirlerimizde.\"

Karaaslan, şehirleri planlı ve modern bir şekilde büyütmeyi hedeflediklerini, projede edinilen bilgilerin uygulamaya geçmesinin ardından faydalarını göreceklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, program sonunda projeye katkıda bulunan AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları üyelerine teşekkür belgesi verdi.

Küçük Furkan, kazada öldü

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin trafik ışıklarında çarpıştığı kazada, 4 yaşındaki Furkan Tülek yaşamını yitirirken; anne ve babası ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Mehmet Özlap Bulvarı üzerindeki Evranlı Mezarlığı Kavşağında meydana geldi. Aile yakınlarını ziyaretten evlerine dönmek üzere yola çıkan 35 yaşındaki Süleyman Tülek\'in kullandığı 09 F 4343 plakalı otomobille, Ordu Caddesi yönünden gelen 29 yaşındaki Nurlan Cafer adlı kadın sürücünün kullandığı 09 HD 300 plakalı otomobille trafik ışıklarında çarpıştı.

GÜVENLİK KAMERASI KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada; çarpışmayla savrulan otomobilin ön koltuğunda, annesi 32 yaşındaki Münevver Tülek\'in kucağında uyuyan Furkan Tülek ağır yaralandı. Kazada ayrıca Münevver Tülek, eşi Süleyman Tülek ve diğer aracın sürücüsü Nurlan Cafer de yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Furkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi sonrası yaralılardan Nurlan Cafer taburcu edildi. Nurlan Cafer\'in kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürüldü. Cafer\'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MOBESE TALEBİ

Öte yandan mahalle sakinlerinden Mustafa Gültekin, \"Kavşakta MOBESE kamerası bulunmaması nedeniyle burada sık sık kazalar yaşanıyor. Buraya acilen MOBESE kamerası takılması lazım\" dedi. Mahalle sakinlerinin daha önce birkaç kez MOBESE takılması yönünde imza topladıkları ancak yetkililerin bugüne kadar bu konuda bir çalışma yapmadıkları öğrenildi.

Babanın isyanı: O sürücü, kızımla birlikte annesiyle benim de canımı aldı

ANTALYA\'da alkollü araç kullanırken Özgü İzem Ahırlı\'nın (8) ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan İlhami Yavuz\'un (37) ilk duruşmada serbest kalması, aileyi isyan ettirdi. Baba Ferhat Ahırlı, “Sürücü sadece bir can aldığını düşünüyor. Halbuki 3 can birden aldı. Anne, baba olarak biz de yaşamıyoruz ki\" dedi.

Güzeloba İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, 25 Kasım 2017 günü akşam saatlerinde gezmek için babaannesi Gülşen Ekinak (63) ile dışarı çıktı. Atatürk Caddesi\'nde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve toruna, İlhami Yavuz\'un kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan babaanne ve torunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım isterken, sürücü İlhami Yavuz ambulansın gelmesini beklemeden Özgü İzem Ahırlı\'yı aracına alarak, hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Ağır yaralanan Özgü İzem Ahırlı, yolda yaşamını yitirdi. Babaanne Gülşen Ekinak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen İlhami Yavuz, tutuklandı. Geçen pazartesi günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ilk kez hakim karşısına çıkan İlhami Yavuz, mahkeme başkanı Tuncay Özmen\'in şerhine karşın oy çokluğuyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABANIN İSYANI

Baba Ferhat Ahırlı, mahkemenin verdiği kararın kimseyi tatmin etmediğini ve tatmin edemeyeceğini söyledi. Ferhat Ahırlı, “Ben daha önce de birkaç avukatla görüştüğümde, hepsi de \'Ne yazık ki trafik kanunlarımız böyle. Onlar farklı işliyor. Serbest kalma ihtimali de var\' dedi. \'Ama alkol var, bunu kasti yapmış olması lazım. Tutukluluk halinin devamına da karar verebilir\' dediler. Ben tutuklu kalmasını gerçekten de arzu ediyordum\" diye konuştu.

Ferhat Ahırlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tamam artık bizim canımız zaten gitmiş. Geriye gelemez ama söz konusu bir can değil ki, o sadece bir can aldığını düşünüyor. Halbuki, 3 can birden aldı. Artık biz de yaşamıyoruz ki, annesi olarak, babası olarak. Bunun gibi kamuoyunda çok münferit olay var. Ondan önce de böyle neticelere hep şaşırıyorduk, nasıl bir Türk adaleti diye. Böyle olmaması lazım. Böyle olursa daha çok insanın canı yanacak. Daha çok trafik canavarları ortalıkta gezecek. Çünkü neticesi belli. Alkolle çıkmış, hız yapmış ama netice ortada.\"

Ferhat Ahırlı, ikinci duruşmada sanığın tekrar tutuklanacağına dair inancını yineledi.

