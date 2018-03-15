DHA YURT BÜLTENİ-15

30 yıldır hayvanlara konforlu barınak yapıyor

MALATYA\'da emekli Kenan Durgun (70), 30 yıldır kuş, köpek ve kedilere saray görünümünde konforlu barınaklar yapıyor. Yaptığı yuvalar yurt içi ve yurt dışından talep gören Durgun, Suriye\'nin Afrin kentine de Malatya\'nın plaka kodu olan 44 adet kuş evi gönderecek.

Esnaf emeklisi Kenan Durgun, emekli olduktan sonra Özalper Mahallesi\'nde 1 dönüm arazi üzerindeki villanın bahçesinde 30 yıldır hayvanlar için modern yuvalar yapıyor. Durgun\'un, çeşitli ışıklandırmalarla da süslediği yuvalar hem yurt içinden, hem de yurt dışından ilgi görüyor.

Hayvanlara ilgisinin olduğunu belirten Durgun, \"Faydalı olayım diye uğraşırken kuş evi yaptım, kedi evi yaptım, köpek evi yaptım şimdi görüyorum ki insanlar kendi çocuklarını düşünüyorlar, kendi ailelerini düşünüyorlar ama çevresinde tabiatta Allah\'ın bize emaneti olan kuşları, kedileri, köpekleri soğuktan donmuşlar açlıktan karınları karınlarına geçmiş. Bir sürü ekmeği yiyeceği çöpe atıp israf ettiğimiz halde. \'Şunu da hiç değilse götürüp bir poşete koyup, köşede bucakta aç bekleyen, susuz bekleyen hayvanlara verelim\' deseler onlara görevimizi yapmış oluruz. Artık bunlar unutulur olmuş\" dedi.

BİN 500 KUŞ SIĞABİLİYOR

100- 150 odalı ve bin- bin 500 kuşun sığabileceği kuş evi yapan Durgun, ağaçlardan en dayanıklısı çam ağacı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

\"Vernikliyorum. Güzel yağlı boyayla da boyuyorum üst kısımlarını da kalın çürümez sacla kaplıyorum ve sağlam yapıyorum. Rüzgarda, fırtınada yıkılması mümkün olmayacak şekilde çivilerle sağlamlaştırıyorum. En az 100 sene dayanmasını hesaplayarak yapıyorum. Bugüne kadar aşağı yukarı 30 yıl önce taktığım kuş evlerini bazen yenilemek için söktüğümde bakıyorum ki sadece boya solmasından başka herhangi bir çürüme yok. 30 sene öyle geldiğine göre 100 sene hayli hayli rahat gider. Eğer insanlar onu söküp atmazsa\"

AFRİN\'E KUŞ EVİ GÖNDERECEK

Belediyelere, kurumlara, camilere, mezarlıklara ve Türkiye\'nin her kentine kuş evlerini gönderdiğini kaydeden Durgun, Afrin\'deki zeytin ağaçlarına asılması için de kentin plaka kodu olan 44 adet kuş evi göndereceğini ifade ederek, \"Ülkelerin huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Benim elimden bu durumda ne gelir? Malatya 44 plaka. 44 tane kuş evi Afrin\'e hediye olarak göndermeyi düşünüyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Barınaklardan detay

- Kuşevlerinden görüntüler

- 100 odalı kuş evlerinde görüntü

- Cami şeklinde kuş evinden detay

- Kenan Durgun\'dan detaylar

- Kenan Durgun röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Çanakkale Savaşları-1\'inci Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi açıldı

ÇANAKKALE Mekor Hayim Musevi Sinagogu\'nda, Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, \'Çanakkale Savaşları-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri Sergisi\'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi açılışına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Musevi Sinagog Vakfı Başkanı Sami Kumru ve çok sayıda Yahudi katıldı. Sergi, 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında saat 13.00-17.00 saatleri arası ziyarete açık olacak.

Sergide, Yüzde 70’i yabancı kaynaklı belgeler arasında Çanakkale’de kahramanca çarpışan Türk Yahudiler’e dair bilgiler yer alıyor. Eserlerin çoğu görsel materyal olmakla birlikte, görselleri tamamlar nitelikte 10 kadar metin ve öykü panosu da bulunuyor. Beş ana bölümden oluşan serginin yolculuğu, 1893 yılında Sultan 2\'nci Abdülhamid’e gönderilen dilekçe ile Musevi toplumunun da askere alınması talebiyle başlıyor ve Sarıkamış’tan Çanakkale’ye hatta Galiçya’ya kadar her cephede yer alan, aynı coğrafyada yaşayan insanların, herhangi bir din, dil, etnik köken ayrımı yapmaksızın bir arada kendi vatanları uğruna hayatlarını feda edişleriyle son buluyor. \'Çanakkale Savaşı-1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri\' belge sergisinde, toplam 66 belge yer alıyor.

Osmanlı Devleti zamanı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Yahudilerin yaşadığını belirten Musevi Sinagog Vakfı Başkanı Sami Kumru, \"Bu Yahudiler her zaman memleketleri için gerektiği zaman her konuda olduğu gibi savaşa da katıldı. Cepheye de gitti. Onların göstergesi olan bazı belgeler bu sergide sergileniyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (HD)

- Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagogu\'ndan genel ve detay görüntü.

- \'Çanakkale Savaşı-1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Yahudileri\' belge sergisinden genel ve detay görüntü.

- Musevi Sinagog Vakfı Başkanı Sami Kumru ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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CHP\'li Ağbaba: Şekeri savunmak vatanı savunmaktır

ELAZIĞ\'a şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki göstermek amacıyla gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikaların kapatılmasının sadece fabrikada çalışanların problemi olmadığını dile getirerek, \"Bu problem tüm Türkiye\'nin problemidir. Bu neden ile şekeri savunmak vatanı savunmaktır diyoruz\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, CHP milletvekilleri Kadim Durmaz, Burcu Köksal, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Turabi Kayan, Nurettin Demir, Şenal Sarıhan, Sezgin Tanrıkulu ve Özkan Yalım ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli ve Pınar Uzun\'dan oluşan heyet, Elazığ Şeker Fabrikası önünde, şeker fabrikaların özelleştirilmesine tepik göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

\'PANCAR ÜRETEN KÖYLER BOŞALACAK\'

İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, Şeker İş Sendikası Başkan ve yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, özelleştirilmesi tartışılan 14 şeker fabrikasını özelleştirilmesiyle pancar üreten 1575 köyün boşalacağını ifade ederek, \"Ankara\'da bir ittifak kurmaya çalışıyorlar, o ittifak kendi koltuklarını koruma ittifakı. Alpullu\'dan Elazığ\'a kadar millet de bir ittifak kurdu, o ittifakın ismi de vatan ittifakı, şeker ittifakı, ekmek ittifakı. Biz vatan için, Türkiye\'nin çıkarları için her türlü siyasi görüşle yan yana durmakta büyük onur duyuyoruz. Çünkü, biz kendimiz için değil, Türkiye için, şeker, vatan ittifakındayız. Özelleştirilen 14 fabrika, 1575 köyden pancar alıyor. 47 bin 750 çiftçi bu köylerde pancar üretiyor. Eğer bu fabrikalar kapatılırsa 1575 köy boşalacak\" diye konuştu.

\'YOL YAKINKEN BU ÖZELLEŞTİRMEDEN VAZGEÇ\'

Şeker fabrikaların kapatılmasının sadece fabrikada çalışanların problemi olmadığını kaydeden Ağbaba, şöyle konuştu:

\"Bu problem tüm Türkiye\'nin problemidir. Bu neden ile \'şekeri savunmak vatanı savunmaktır\' diyoruz. Şekeri savunmak, Türkiye\'yi savunmaktır. Her yıl 60 milyar faiz ödeyen hükümet zarar etmiyor mu? Hem bu kadar faiz ödüyorlar hem de şeker fabrikalarının zararından söz ediyorlar. Hükümetin kafası karışık. Cumhurbaşkanının başdanışmanı \'Cumhurbaşkanı şeker özelleştirilmesi kararını geri alabilir\' diyor. Ertesi gün hükümet sözcüsü \'Yok öyle bir şey\' diyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı \'Biz bu fabrikalardan bir kaçını alabiliriz\' diyor. Bir gün sonra Başbakan onu tekzip ediyor. Hükümetin kafası karışık. AKP içinde de bu işin doğru olmadığını bilen çok sayıda insan var. Bu satışı savunanlar yerli ve milli değiller. 14 yılda Zonguldak ili büyüklüğü kadar tarım arazisi yok edildi. Şimdi de şeker fabrikaları satılarak bir o kadar arazi yok edilecek. Hükümete Elazığ\'dan bir kez daha sesleniyoruz, yol yakınken bu özelleştirmeden vazgeç. Türkiye\'de geçmişte siyasetçileri birleştiren tek şey şeker fabrikalarıydı. Bu fabrikaların kurulmasını sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Bülent Ecevit\'i rahmetle anıyoruz. Hepsinin siyasi görüşü farklı ama hepsini birleştiren şeker fabrikaları oldu. Bu saydığım siyasetçilerin hepsi şeker fabrikasını kurmuştur. Başbakan fabrikalar özelleştirilecek ama çalışmaya devam edecek diyor. Biz gittiğimiz her yerde Başbakan\'a çağrı yapıyoruz, gel özelleştirilen fabrikaları beraber gezelim, çalışıyor mu, çalışmıyor mu görelim. Bir tane işçi var mı?\"

Görüntü Dökümü

-Şeker fabrikası önünde toplanmalar

-CHP\'li milletvekilleri ve vatandaşlar

-Açılan pankart ve taşınan dövizler

-Veli Ağbaba\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-

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