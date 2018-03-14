DHA YURT BÜLTENİ-15

11 kişinin öldüğü otobüs, kaza öncesinde 2 kez arızalanmış (2)

FİRMA YETKİLİSİ KONUŞTU: 10 NUMARA YAĞ TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Tokat İmparator Turizm İşletmesi yetkilisi Fahrettin Gökdemir, yaşanan kazadan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Basında ve sosyal medyada yer alan otobüste mazot yerine 10 numara yağ kullanıldığı iddialarını değerlendiren Gökdemir, \"Firmamız 1992 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir. Bu mazot olayından dolayı çok üzüldük. Biz 15 yıldır aynı yerden mazot almaktayız. Aracımızı kaza yaptığı gün Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan raporlarda on numara yağ tespit edilmemiştir\" dedi.

\'ŞOFÖR UYUSAYDI, SOLLAMA BİLE YAPAMAZDI\'

Otobüs şoförü İsmet Eslen’in kaza anında uyuduğu iddialarını de değerlendiren Gökdemir şunları söyledi:

\"Aracımız saat 00.30’da Düzce’de mola vermiştir. Tekrar Gerede’de mazotunu almıştır. Burada 2’nci şoför direksiyon başına geçmiştir. Aradan 2 saat geçmiyor trafik kazası meydana geliyor. Arkadaşımız eğer uyusaydı, olay yerine gelmeden 200 metre geride keskin bir viraj var. O virajı geçemeyip karşı tarafa girerdi. Yine kaza yerinin 500 metre gerisinde Zile firmasına ait bir aracı soluyor. Uyusaydı solama bile yapamazdı.\"

\'TIR’IN DORSESİ YOLDAYDI\'

Gökdemir açıklamasının devamında ise TIR\'ın yolda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Kaza sabahı olay yerine gittiğimde, TIR\'ın emniyet tedbirlerini alıp almadığını öğrenmek için, bizim arabadan evvel geçen araçların şoförleri ile görüştüm. 5-6 şoför de aynı şeyi söylediler. TIR’ın dorsesinin yolda olduğunu, kupa kısmının ise arıza şeridinde olduğunu söylediler. 2-3 tanesi de bölgede sis olduğundan dolayı kaza yapmaktan son anda kurtulduklarını söylediler.\"

Görüntü Dökümü:

-Firma yetkilisinin görüntüsü

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, DHA)

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Freni boşalan kamyon tarlaya uçtu: 1\'i ağır 3 yaralı

İZMİT\'TE yokuş aşağı indiği sırada iddialara göre freni boşalan kamyon, istinat duvarının üzerinden boş araziye uçtu.Kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samet Buyar yönetimindeki 06 BAB 448 plakalı sac ve demir malzeme yüklü kamyon yokuş aşağı indiği sırada iddialara göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon orta refüjde bulunan demir bariyerleri aşarak yolun karşısındaki istinat duvarının üzerinden tarlaya uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de bir taraftan kaza sonrasında yanmaya başlayan kamyonu söndürmek için müdahalede bulundu

Olay yerine hızla gelen acil sağlık ekipleri kaza sırasında kamyondan fırlayarak yola düşen Samet Buyar\'a müdahalede bulunurken, kamyonun içerisinde sıkışan Rıdvan Gayrıanal ve Uğur Ayık bulundukları yerden kurtarılarak acil sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan durumu ağır olan Uğur Ayık Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, hayati tehlikeleri bulunmayan Samet Buyar ve Rıdvan Gayrıanal ise Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kurtuluş Bulvarı üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle yola dökülen toprak belediye ekipleri tarafından temizlenirken, yol kenarındaki MOBESE kamerasına ait direk de hasar gördü.

Görüntü Dökümü:

- kaza yapan kamyonun görüntüsü

- itfaiyenin çalışmaları

- kaza bölgesinden görüntü

- MOBESE direğinin görüntüsü

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli)

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Alanya şehidini uğurladı

Diyarbakır\'ın Dicle ilçesi kuzeyinde PKK\'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal (24), memleketi Antalya\'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın cenazesi, öğle saatlerinde askeri uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na getirildi. Askeri törenle helallik için şehit ailesinin evine getirilen şehit Uysal\'ın cenaze namazı, ikindi vakti Gürses Camii önündeki meydanda kılındı. Cenaze namazına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, siyasi partilerin il başkanları ve yöneticileriyle, askeri erkan ve binlerce Alanyalı katıldı.

Şehit Uysal\'ın cenazesinde babası Mustafa Uysal, annesi Gülsüm Uysal ile üç kardeşi ve 3.5 yaşındaki kızı Ada Uysal\'a askeri görevliler eşlik etti. Şehit Uysal\'ın askeri elbise giydirilen kızı Ada, törende şehidin ablasının kucağında uyudu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın cenazesi, Türk bayraklarıyla donatılan cenaze namazının kılındığı meydandan \'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez\', \'Şehidim Hakkını Helal Et\', \'Ne Mutlu Türküm Diyene\' sloganları eşliğinde Bektaş Mezarlığı\'nda defnedildi. Tören için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP Genel Merkezi ve Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dahil çok sayıda çelenk gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Önlem alan asker ve polislerin görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü

CHP genel başkanı adına gönderilen çelenklerin görüntüsü

Şehit yakınlarının görüntüsü

Şehit cenazesinin gelişi

Tabutun görüntüsü

Askerlerin saygı nöbetinden görüntü

Bakan ve protokol üyelerinin şehit yakınlarına başsağlığı dilemeleri

Bakan ve valinin dua etmesi

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin mezarlığa gidişiü

Drone görüntüsü

Tabutun askerler omzunda görüntü

Vatandaşların görüntüsü

Cenaze aracının mezarlığa gidişi

Haber:Mehmet ÇINAR- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Atatürk Anıtı önünde şüpheli kutu alarmı

EDİRNE\'de Atatürk Anıtı önünde şüpheli görülerek polise ihbar edilen kutu, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan kutu boş çıktı.

Trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde boş kutu görenler, şüpheli olduğu gerekçesiyle polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekiplerince Atatürk Anıtı\'nın çevresi şerit çekilerek güvenlik tedbiri alındı. İhbar üzerine gelen Edirne Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi, hazırladığı fünye ile kutuyu kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin cep telefonlarına kaydettiği patlamadan sonra kutunun boş olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-Atatürk anıtı

-Şüpheli kutu

-Çevreye çekilen güvenlik şeridi

-Bomba ekibinin hazırlanması

-Fünye ile patlatılması

-İzleyenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-