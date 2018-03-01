DHA YURT BÜLTENİ-15

CHP\'li Ağbaba: Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz



TÜRKİYE\'deki 14 şeker fabrikasının özelleştirme kararının alınmasının ardından, fabrikaların bulunduğu illere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, bugün Kırşehir’e geldi. Ağbaba, “Biz sadece şekeri değil, vatanı savunuyoruz\" dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirme kararının alınması üzerine CHP bölge milletvekilleriyle birlikte Kırşehir’e gelerek şeker fabrikasına giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba fabrika önünde basın açıklaması yapmak istedi ancak jandarma tarafından engellenince kısa süreli gerginlik yaşandı. Ağbaba, “Vali bey, basın açıklaması yapamaz buyurmuşlar. Bu karara uymuyoruz. Kimin nerede, ne zaman konuşacağına karar verebiliyor olabilir ama bu kararı kabul etmek istemiyoruz. Kimin önünde konuşturmuyorsun. Hiç kusura bakmayın biz demirden korksaydık trene binmezdik. Bu mücadele sonu nereye varıyorsa varsın bu mücadeleyi şeker işçileri kardeşlerimizle birlikte sürdüreceğimizi dünya alem bilsinö dedi.

Şeker fabrikasının satılmasına karşı çıkan her siyasi partiden insan olduğunu söyleyen, Ağbaba, öSadece CHP’nin meselesi değil. Burada her siyasi görüşten insanlar var. MHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili de var AK Partili de var. Belki AKP milletvekillerinin sesi çıkmıyor ama burada MHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili de ve CHP tabanı da bu satışa karşı. Bir ittifak meselesi konuşuluyor şekerde ittifak kuruldu. ‘Cumhur’ diyorlardı burada milli ittifak kuruldu. Burada herkes şeker satılmasın diye mücadele ediyor. Bizim amacımız burada bir olay çıkartmak değil. Amacımız bir hak arama“ diye konuştu.

\'VATAN NE İSE ŞEKER DE ODUR\'

Ülkenin 2 yıldan beri OHAL rejimiyle idare edildiği söyleyen Ağbaba, \"OHAL millete karşı ilan edilmedi dediler. Kime karşı ilan edildi ? Kimsenin sesi çıkmadı. OHAL şeker kurumunun kapatılmasıymış. OHAL şeker işçileri pancar öğreticileri emekçiler alın teriyle geçinenlerin fabrikasının OHAL koşullarının peşkeş çekilmesiymiş. OHAL şeker fabrikalarının gayri milli kuruluşuna satılmasıymış. OHAL’e sadece biz değil hepimizin karşı çıkması gerekiyor. Şeker sadece şeker değil. Kırşehir Şeker Fabrikası 2000 yılında açıldı. Sadece çalışan işçilerin işsiz kalması değil. Sadece taşeronun kapı dışı edilmesi değil. Şeker kapatılırsa Kırşehir satılır. Şeker satılırsa Anadolu satılır. Şeker demek Kırşehir demek. Vatan demek. Kendi vatanımız gibi sahip çıkacağız. Afrin neyse Şeker fabrikası da olur. Vatan ne ise şeker de odur. Biz sadece şekeri değil vatanı savunuyoruz. Et ve Balık Kurumu\'nu attık, şimdi eti dışardan ithal ediyoruz. Tekeli sattık, sigarayı ithal ediyoruz. Yem fabrikasını sattık saman ithal ediyoruz. Şeker de satılırsa şeker ithal edeceğiz.\"

Kırşehir Şeker Fabrikası önünde gerçekleşen basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Parti Meclisi üyesi Yıldırım Kaya, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Petrol-İş Kırıkkale Şubesi Başkanı Recep Sefer ile partililer ve fabrika işçileri katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Fabrika önü

- Ağbaba konuşma

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Salih GÜNER / KIRŞEHİR, (DHA)

=================================

Bodrum AK Parti ve MHP yönetimi bir araya geldi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kumbahçe Mahallesi\'ndeki bir restoranda AK Parti Bodrum İlçe ve MHP Bodrum İlçe başkanlığı yöneticileri istişare toplantısı için buluştu. Afrin Operasyonu\'na da destek mesajı veren partililer, toplantıların tekrarlanacağının da sinyalini verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, \"15 Temmuz darbe girişimi dönemi nöbetlerinde beraber olduğumuz MHP\'li arkadaşlarımızla bugün de Afrin operasyonuna yönelik birlik ve beraberliğimizi göstermek için bir kaynaşma ve istişare toplantısı etkinliği düzenledik. Belli aralıklarla bu etkinliklere devam edeceğiz. Söz konusu ülkemizin bekası olduğu sürece siyasi görüşlerimizi, görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp, vatan için ne gerekiyorsa birlik ve beraberliğimizi her platforma göstermek için bir aradayız\" dedi.

MHP İlçe Başkanı Cengizhan Sacar ise \'Cumhur İttifakı\' ile pekişen birlikteliğin temellerini ilçede de attıklarını belirterek, \"AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve yönetim kurulu üyelerine bu davetimize katıldıkları için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. 15 Temmuz\'da Türkiye\'nin üzerinde bir kara bulutlar döndü. Bu kara bulutları hain planları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli dik duruşuyla, \'önce ülkem ve milletim sonra partim\' ideolojisi içerisinde ülke ve milletin bekası için birlik beraberlik Yenikapı ruhuyla bir başlangıç bir temel attılar. Bu temelin devamında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhur ittifakı ile pekişti. İnsanların da istemiş olduğu bu uyumlu davranışlar neticesinde biz de Bodrum\'da bunun temelini atıyoruz. Ülkemizin ve Bodrum\'un menfaatleri için çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AK Parti İlçe Başkanı ile röp,

- MHP İlçe Başkanı İle röp,

- Sahilde fotoğraf çekimi.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

======================================

Edirne\'de tehlike yaratan buz sarkıtları kırıldı

EDİRNE\'de hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesiyle birlikte süs havuzları donarken, tarihi Eski Camii yağmurluklarında oluşan buz sarkıtları, ekipler tarafından kırıldı.

Edirne\'de etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı gece eksi 10, gündüz ise eksi 5 derece olan kentte, süs havuzları dondu. Yollardaki buzlanmalar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Tarihi Eski Camii çatısında yağmur sularının aktığı oluklarda, metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Yayalar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırmak için belediye zabıta ve trafik ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye aracı merdiveni uzatan görevliler, sarkıtları kırdı.

Kar yağışı ile beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Tarihi mekanların karla birlikte tüm güzelliğiyle ortaya çıkmasını vatandaşlarda cep telefonu ile görüntüledi. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının kentte geceleri eksi 4 derecelerde olacağını belirterek, yarın yağmur yağışı beklediklerini söyledi. Hava sıcaklığı hafta başından itibaren artış göstereceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

İtfaiye ekipleri buz sarkıklarını kırması

İtfaiye ekipleri çalışmalarından detay

Kartpostarlık görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

====================================