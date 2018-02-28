DHA YURT BÜLTENİ-15

Çelikhan\'da ilkokulda deprem tatbikatı

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde Sivil Savunma Haftası nedeniyle Atatürk İlköğretim Okulunda deprem tatbikatı yapıldı.

Birinci derecede fay hattı depremi üzerinde bulunan Çelikhan’da olası bir depremin olması göz önünde bulunarak, Sivil Savunma Haftası nedeniyle deprem tatbikatı düzenlendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı tatbikatta öğrenciler kısa sürede tahliye edildi.

Okul Müdürü Davut Akpınar, okulun ses cihazından yapılan uyarı ile öğrencilerin olası bir depreme karşı nasıl hareket edileceklerini uygulamalı şekilde öğrendiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk İlköğretim Okulu

- Öğrencilerden detay

- Konuşmalar

- Tatbikattan görüntüler

- Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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Malatya\'daki darbe girişimi davasının 9\'uncu duruşması başladı (2)

BAŞKAN KAHTALI: ŞEHİTLER İÇİN BU TÜR DAVALARI TAKİP EDECEĞİZ

Malatya\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 9\'uncu duruşmasını AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da takip etti.

Duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu önünde açıklama yapan İl Başkanı Hakan Kahtalı, 28 Şubat 1997 yılında yapılan darbenin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, bütün darbelerin insanlık suçu olduğunu kaydetti. Kahtalı, şöyle dedi:

\"Darbeleri yapanların bugün milletimizin gözü önündeki yeri bellidir. 28 Şubat döneminde ülkemizde başta ilim sahibi olan insanları, öğretim görenleri, dini inançlarından ve tüm özgürlüklerinden kısıtlayarak mahkum edenlerin daha sonra ne hale geldikleri hep birlikte gördük. Şuan da 15 Temmuz olaylarında hain kalkışmaya sebebiyet veren kişilerin yargılandığı bu mahkemede dava sürecini takip ediyoruz. Bundan sonra bir daha bu ülkede bir darbe olmaması için bütün milletimizin, ülkemize, memleketimize sahip çıkmaya ve bununla beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın sağlam duruşu ile bu tür darbecilere fırsat vermeyeceğimiz burada durarak göstermiş oluyoruz. Allah bu ülke üzerine hesabı olanların hesabını boşa çıkarsın. Darbelerin takipçisi olacağız, bu hainlerin yaptıklarının yanlarına kalmayacak şekilde şehitlerimizin bir damla kanının dahi bunlara bırakmadan 15 Temmuz ve bütün şehitler için bu tür davaları takip edeceğiz.\"

\'BU HAİNLERİN GEREKEN CEZALARA ÇARPTIRILMALARI GEREKİYOR\'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise 15 Temmuz\'da ibret alınması gereken birçok olay olduğunu ifade ederek, \"Bu ülke darbelerde çok şey kaybetti. Ekonomik gücünü kaybetti, siyasi bağımsızlığını kaybettiği dönemler oldu. Ama 15 Temmuz bunlardan birçok farklılık gösteriyor. Birincisi, bu sadece bir darbe girişimi de değildi. Ülkemizi belki bir iç savaşa sürükleyecek büyük bir işbirliği, perde arkasında derin ilişkilerin olduğu bir süreçti. Bu sürecin bir diğer farklılığı da halkın darbelere karşı ilk defa dur demeseydi\" dedi. Başkan Çakır, şöyle devam etti:

\"İlk defa bir Cumhurbaşkanı, hükümet, darbelerin karşısında göğüs gerdi. 15 Temmuz’dan sonrada da ne kadar bağlantıların olduğu anlaşıldı ama biz bu 15 Temmuz\'u yapanlardan hesap soramazsak hak ettikleri cezaları alamazlar ise biz bu tür darbelere her zaman maruz kalacağız. Dolayısıyla bizim temel arzumuz halkın beklediği bu. Darbenin içerisinde yer almış herkesin yargılanması ve gereken cezaya çarptırılmasıdır. Yargılama sürecinde herkesin cezasını bulabilmesi için halk iradesi gerekli. 15 Temmuz\'da olay bitmiş değil, biz bunun takipçisi olmak zorundayız. Afrin\'de büyük bir mücadele içerisindeyiz. Orada da şehitlerimiz var, Oradaki şehirlerimiz de bu vatan için millet için bayrak için şehit oldu. 15 Temmuz\'da 250 kardeşimiz kendini tankın topun silahların önünde göğsünü ülke için siper etti. Bu yargılama neticesinde şehitlerimizin kanının yerde kalmaması adına bu hainlerin gereken cezalara çarptırılmaları gerekiyor, bu davaların takipçileri olacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hakan Kahtalı\'nın açıklaması

- Ahmet Çakır\'ın konuşması

- Katılanlardan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Sert rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

DENİZLİ\'de öğle saatlerinde başlayan ve etkisi artıran sert rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devirildi, çatılar uçtu, reklam panoları devrildi, inşaat halindeki bir binada da duvar yıkıldı.

Denizli şehir merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle, Yenişehir Mahallesi ve Asmalınevler Mahaleleri\'nde

birer çam ağacı devrildi. Karahasanlı Mahallesi\'nde de bir apartmanın çatısı uçtu. Saraylar Mahallesi\'nde inşaat halindeki bir binanın 6. katında yeni örülen duvarın bir kısmı yıkıldı. Düşen tuğla parçaları yandaki binanın duvarına çarparak klima ünitelerine zarar verdi. Şehrin birçok yerinde reklam panoları sert rüzgar nedeniyle devrildi. Rüzgar saat 17.00 itibariyle etkisini yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Devrilen duvardan görüntü

-Bir vatandaşın konuşması

-Zarar verdiği klima motorlarından görüntü

-Uçan çatıdan görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Adıyaman\'da öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

ADIYAMAN\'da Şehit Akif Güleç Ortaokulu öğrencileri, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görevli askerlere yazdıkları mektupları askerlik şubesine teslim etti.

Şehit Akif Güleç Ortaokulu öğrencileri, \'Değerler Eğitimi\' kapsamında Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere mektup yazdı. Öğrenciler yazdıkları mektupları, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri askerlik şubesine teslim etti.

Şehit Akif Güleç Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit, \'Değerler Eğitimi\' öğrencilerin yazdıkları mektupların manevi anlam taşıdığını belirterek, \"Kahramanca çarpışan askerlerimize buradan öğrencilerimizin duygularını dile getireceği mektuplarını iletmek için buraya geldik. Allah, bizler için oralarda şehit olmayı göze alıp, kahramanca çarpışan askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerlik Şubesi

- Toplanan öğrencilerin slogan atması

- Öğrencilerin ellerinde dövizler

- Açıklama yapılması

- Öğrencilerin mektupları teslim etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)