DHA YURT BÜLTENİ-15

Denizli\'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 23 gözaltı

DENİZLİ\'de jandarmanın düzenlediği geniş katılımlı uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2\'si kadın 23 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Bozkurt, Çardak, Honaz ilçeleri ile Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye yönelik 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. \'Torbacı\' olarak bilinen ve okulların önünde de uyuşturucu sattığı belirlenen kişiler, tek tek tespit edildi. Ardından da bugün safak vakti 300 jandarmanın katılımıyla söz konusu ilçelerdekilerle birlikte toplam 24 ayrı adrese, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri, uyarıya rağmen açılmayan kapıları koçbaşıyla kırarak evlere girdi. Jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği \'Evlat\' ile birlikte, şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir bölümü uyuşturucu kullandığı da belirlenen 2\'si kadın 23 kişi, evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüpheli, kan ve idrar örnekleri alınmak üzere Denizli Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Yakalananlardan bazılarının daha önce adı sık sık uyuşturucuyla anılan Denizli\'nin Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi\'ndeki operasyonlardan kaçıp başka yerlere yerleşenler olduğu belirtildi.

Bakan Kaya: Kızlarımız önce okusun, sonra evlensinler

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Manisa\'da şehit madencilerin mezarı ile Türk-İş tarafından yaptırılan Madenciler İlkokulu\'nu ziyaret etti. Bakan Yılmaz, ülkedeki eğitim kalitesinin arttığını söylerken, Bakan Kaya ise, kızların orta öğrenimde okullaşma oranının yüzde 83\'e, yüksek öğrenimde yüzde 44\'e çıktığını belirterek, \"Bunu da yeterli bulmuyoruz, daha çok artırmak istiyoruz. Kızlarımızın önce okusunlar, sonra evlensinler\" dedi.

Manisa\'ya bir dizi ziyaret için gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Soma ilçesine geldi. İki Bakan, ilk olarak 2014 yılında yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden şehit madencilerin mezarlarını ziyaret etti. Bakan Yılmaz ve Bakan Kaya\'yı; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve kurum müdürleri mezarlığın girişinde karşıladı. Önce şehit madencilerin aileleriyle görüşen Bakan Kaya ve Yılmaz, dapa sonra madenciler için dua ukuyup, mezarlarına tek tek karanfil bıraktı.

ŞEHİT MADENCİLER ANISINA YAPILAN OKULA ZİYARET

Kabir ziyareti sonrası Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından ilçede yapılan, Soma Belediyesi\'nin de destek verdiği Türk-İş Madenciler İlkokulu ziyaret edildi. Bakan Kaya ve Yılmaz\'ı, okulun girişinde ilkokul öğrencileri karşılayarak, çiçek verdi. Buradaki etkinliğe Vali Güvençer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler de katıldı. Programda Soma Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Gösteri sonunda folklorcüler ellerinde tuttukları zeytin dallarını, protokoldekilerin önlerine bıraktı. Bakan Kaya ve Yılmaz, halk oyunları ekibinin gösterisini ve zeytin dalı vermesini ayakta alkışladı.

MADENCİLERİN DAVALARININ SONUÇLANMASINI İSTEDİ

Okul ziyaretinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 3 katlı, 450 öğrenci kapasiteli ilkokulun 1 milyon 500 bin liraya mal olduğunu belirterek, 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başladığını söyledi. Bir sendikacı olarak çok mutlu bir gün yaşadığını ve Türk-İş\'in ülke genelinde 26\'ya yakın okulu olduğunu ifade eden Atalay, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdiklerini dile getirdi. Atalay, \"Bugün özellikle Afrin\'de güvenlik güçlerimiz canları pahasına bir mücadele içindeler. Onlar orada o mücadeleyi yapmasa, biz burada bu etkinliği yapamayız. Başka Türkiye yok, başka ülkemiz yok. Hepimizin birinci önceliği Türkiye\'den yana olmaktır. Türk-İş\'in önceliği Türkiye devletinden yanadır\" dedi. 301 madencinin 13 Mayıs 2014\'te hayatını kaybettiğini Soma maden faciasını hatırlatan Atalay, \"301 kardeşimiz bir avuç kömür için can verdiler. Bir talebimiz var. Mahkeme sayısı 20\'yi geçti. Her gün 100 bin madenci madene giriyor. Bir an evvel davalar sonuçlansın. Kimin günahı var, kimin sevabı var görelim. Bir an evvel sonuçlanmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

EN BÜYÜK HİZMET EĞİTİM

Etkinlikte konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, okulun yapımını sağlayan Türk-İş ve Soma Belediyesi\'ne teşekkür etti. Yılmaz, Türkiye\'nin barış ve refah ülkesi olduğunu söyleyip, birçok kişinin ülke insanının daha iyi şartlarda yaşaması için şehit olduğunu ifade etti. Bakan Yılmaz, \"Kimisi maden ocaklarında, kimisi Fırat Kalkanı\'nda, Zeytin Dalı Herakatı\'nda şehit oldu. Sırf bu ülkenin insanı daha iyi yaşasın diye. Onların uğruna can verdiği değerleri güçlendirip, yükseğe taşımalıyız. İddia ile söylüyorum. Bir insanın, bir kurumun kendi insanına yapabileceği en büyük hizmet eğitim hizmetidir. Eğitimin olduğu yerde diğer hizmetler daha sonra kalmalı. Önce eğitim sonra sağlık, önce eğitim sonra güvenlik. Bu anlamda çok büyük mesafe aldık. Bugün eğitimimiz düne göre çok daha iyi. Eğitimin amacı kendimizi ifade etmektir. Evlatlarınız sizden daha iyi kendilerini ifade edebiliyorlar. Bizler konuşamazdık, bizim çocuklarımızın kendini çok iyi ifade ediyor. Eğitimin amacı budur\" dedi.

\"AVRUPA\'DA MİLLİ GELİRDEN EĞİTİME EN FAZLA PAY AYIRAN ÜLKE TÜRKİYE\"

Eğitime AK Parti hükümeti döneminde çok daha fazla önem verildiğini dile getiren Bakan Yılmaz, rakamlarla eğitim yatırımlarını ve okulların durumları hakkında şunları söyledi:

\"Hükümetin bütçesinden en fazla pay milli eğitime ayrıldı. Eğitim için bugün ayrılan miktar, 134 milyar 727 milyondur. Milli gelirimizin yüzde 6.2\'sinden daha fazlasını eğitime ayırıyoruz. 1980\'de milli eğitime ayrılan pay milli gelirin yüzde 1.2\'dir. 1990\'lu yıllarda 2.2\'dir. Avrupa\'da milli gelirden en fazla pay ayıran ülke Türkiye\'dir. Bununla 18 milyona yaklaşan öğrencilerimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğitimde kaliteyi yakalamak değişmez hedefimizdir. İlkokulda lisede 70 kişilik sınıflarda okudum. 70 kişilik sınıflarda kaliteli eğitim sağlanabilir mi? Biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36\'ydı. Şimdi 24\'e düştü. Manisa\'da derslik başına düşen öğrenci sayısı 20\'dir. Türkiye\'de bugün eğitimde kalite konuşuluyor. Şimdi Türkiye\'de gündem kaliteli eğitimdir. Öğretmen sayısını çoğaltmak lazım. Bu yıl da 25 bin atama yapacağız. 600 binin üzerinde öğretmen istihdam edeceğiz. Bir öğretmene 17 öğrenci düşüyor. Altyapı olmadan eğitimde kalite konuşulmaz. Altyapıyı tamamlamak üzerindeyiz. Avrupa\'dan hiçbir alanda eksiğimiz yok. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız, ikili eğitimi kaldıracağız. Öğrencilerin yabancı dil sorununu çözeceğiz. Her alanda olduğu gibi eğitimde de geçmiş dönemlerde verilen hizmetin 6-7 katı hizmet verilmiştir. 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. 47 bin derslik inşa halinde. Devlet millet işbirliğiyle 47 bin inşa halindeki dersliğimize 11 bin daha ilave ettiğimizde ikili eğitimi kaldıracağız. 100 binin üzerinde evladımıza 15 saat İngilizce dersi vermeye başladık. 1 yıl sonunda sonuçları göreceğiz. Önümüzdeki yıl da tüm Türkiye\'ye yaygınlaştıracağız\" dedi.

\"KIZLARIN OKULLAŞMA ORANINI DAHA DA ARTIRACAĞIZ\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ise konuşmasında kızların okullaşma oranına dikkat çekti. Bakan Kaya, kız çocuklarının okullaşma oranının AK Parti döneminde arttığını belirterek, \"Biz iktidara geldiğimizde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 45\'ti. Bugün kızların orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 83\'lere vardı. Yüksek eğitimde kızların okuma oranı yüzde 13\'tü, bugün bu oran yüzde 44\'leri buldu. Bunu da yeterli bulmuyoruz. Daha da artırmak için çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki kız çocuklarımız, evlatlarımız okusunlar. Çok iyi bir geleceğe sahip olsunlar. Daha sonra evlensinler. Her çocuğun yeri okuldur. Eğitim ailede başlar. İlk kelimeyi çocuk ailesinde öğrenir. Bunun için aile bakanlığı olarak ailelerimize yönelik aile eğitim programlarını yapıyoruz. Bugüne kadar 890 bin aileye eğitim verdik. Biz bilinçli aileler olsun istiyoruz. Her türlü tehlikeden de çocuklarını koruyacak bilinçte olsunlar. Yeni başlattığımız proje ile aile sosyal destek programı ile ev ev dolaşıyoruz. Türkiye genelinde başta dezavantajlı aileleri ziyaret ediyoruz. Aileleri daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve Bakan Kaya\'ya Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve yönetimi plaket verdi. Daha sonra iki bakan yapılan okulu gezdi.

Doğubayazıt\'taki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’nda yangın

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesindeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, çevreye yayılan dumandan etkilenenler olduğu belirtildi.

Yangın bugün saat 18.00 sıralarında Refik Başkaya Cadesindeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’nda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede binanın çatı katını sardı. Metrelerce yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan da fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geniş bir alana yayılan yangın söndürmek için çalaşımlarını sürdürürken, bu sırada dumandan etiklenenler ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Genelkurmay Başkanı Akar şehit ailesini ziyaret etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Akar, İzmir Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın (29) Ankara\'da yaşayan baba ocağını ziyaret etti.

Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları 16 Şubat\'ta İzmir\'de düşen uçakta şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi\'nde bulunan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette acılı aile ile evde görüşen Akar şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yaklaşık bir saat süren taziyede, Kur\'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Akar, çıkışta mahalle sakinlerini de selamlayarak ayrıldı.

