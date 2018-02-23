DHA YURT BÜLTENİ-15

ALANYALI ÖĞRENCİLERDEN AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİK\'E KLİP

Antalya\'da, Alanya Hasan Çolak Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin\'deki askerlere destek amaçlı olarak \'komando marşı\' söyleyerek bir klip çektiler. Ardından bu klibi sosyal medyada da yayınladılar.

Ögrencilerin çektiği videonun internete yüklenmesiyle, görüntüleri kısa sürede binlerce kişi izledi. Videoya, Afrin\'de görev yapan bir askerden de cevap geldi. Asker, çektiği videoda, \"Afrin\'den, Alanya Hasan Çolak Anadolu Lisesi\'ne selam olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz arkadaşlar, Allah\'a emanet olun\" diyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öğrencilerin çektiği klip

- Askerin öğrencilere teşekkürü ve selamı

Haber: Antalya (DHA)

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470 ÖĞRENCİDEN TÜRK BAYRAĞI KAREOGRAFİSİ

KONYA\'da bir kız imamhatip lisesinde okuyan 470 öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına destek olmak amacıyla Türkiye haritası ve Türk bayrağından oluşan kareografi oluşturdu. Öğreniler harçlıklarınıda Mehmetçiğe bağışladı.

Konya Şükrü Doruk Kız Anadolu İmamhatip Lisesi\'nde okuyan yaklaşık 470 öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına destek olmak amacıyla Türkiye haritası ve Türk bayrağından oluşan kareografi oluşturdu. Öğrenciler hazırladıkları yardım kutusuna da harçlıklarını bağışlayıp, yazdıkları mektupları bıraktı. Öğrenciler daha sonra dua ve İstiklal Marşı okudu.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin kareografı oluşturması

Haber: KONYA (DHA)

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BOLU\'DA ŞAP HASTALIĞI ÖNLEMİ

BOLU\'nun Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile kentteki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapandığı açıklandı.

Bolu Ilıcakınık köyünde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı olduğu tespit edildi. Olayın ardından tedbir amacıyla Bolu ve bağlı ilçelerdeki tüm hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, \"Bolu Ilıcakınık köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle, il genelindeki tüm hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23 Şubat tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılana kadar kapatılmıştır\" denildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de hayvan pazarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hayvan pazarındaki ilaçlama

-Detaylar

Dosya adı blhayvanpazarı. Süre 01.45/Boyut: 150 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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EMEKLİ ALBAY VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Arda Çağlar Taşçı\'yı (29) tabancayla başından vurduktan sonra, kendi başına ateş ederek yaşamına son veren emekli Albay Ahmet Taşçı (57) ve hastanede hayatını kaybeden oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün (perşembe) sabah saatlerinde Üçkuyular Mahallesi 46 Sokak\'ta meydana geldi. Emekli Albay Ahmet Taşçı ile tenis hocası oğlu Arda Çağlar Taşçı, evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli Albay Taşçı, ruhsatlı tabancasıyla oğlunun başına ateş etti. Ağır yaralanan Arda Çağlar Taşçı yere yığılırken, baba Taşçı başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların kapıyı kırarak içeri girmesiyle baba ve oğlu yerde kanlar içerisinden bulundu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli albayın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yapılan müdahalenin ardından yaralı oğlu ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Eşini 15 yıl önce kanser hastalığından kaybeden emekli albay Ahmet Taşçı\'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Tenis hocası olan ve sivil havacılık eğitimi gördüğü ifade edilen Arda Çağlar Taşçı ise tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Adli Tıp Kurumu’ndan bugün alınan baba ve oğlunun cenazeleri, Narlıdere Merkez Camii’ne getirildi. Türk bayrağına sarılı Albay Taşçı için askeri tören düzenlenirken, Arda Çağlar Taşçı’nın arkadaşları tabutun üzerine Fenerbahçe forması bıraktı. Cenazeye Albay Taşçı’nın emekli astsubay olan babası Fahri Taşçı ve yakınları katıldı. Oğlunu ve torununun tabutlarını öpen acılı dede, \"Ahmet ve Arda’ya hakkımı helal ediyorum\" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan baba ve oğlunun cenazeleri, Yukarı Narlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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OPERASYONDAKİ ASKERLERE TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZI VE MEKTUP

SİVAS Kazancılar Ortaokulu öğrencileri Afrin\'deki askerlere destek amacıyla, yazdıkları mektupları ve taşınabilir telefon şarj cihazlarını (powerbank) bölgeye gönderdi.

Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında Kazancılar Ortaokulunda okuyan 484 öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu\'na katılan askerlere moral olması amacıyla mektup yazdı. Ayrıca aralarında topladıkları paralarla 100 adet taşınabilir şarj cihazı gönderdi.

Okulda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Başçil projeye destek verenlere teşekkür eti.

Okul Müdürü Feryat Çevik ise, askerlerin iletişimlerinin kopmaması için böyle bir hediye almayı düşündüklerini ifade ederek, \"Bizim bu projeyi yapmaktaki amacımız tamamen manevi destek olmak. Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi\'mizin aldığı bir kararı velilerimize duyurduk velilerimiz bize \'manevi olarak ne yapabiliriz\' şeklinde bir fikir sundular. 484 öğrencimizin hepsi bu projeye katıldılar. Onları taşınabilir şarj cihazı hediye edelim, iletişimlerini kolayca sağlasınlar diye düşündük. Sağ olsun bütün velilerimiz de katkıda bulundular\" dedi.

Kampanyaya destek veren Birileri Var Derneği Sivas Temsilcisi Handan Kalmi ise, Türkiye genel inde bu kampanyayı başlattıklarını ve toplanan mektuplar ile şarj cihazlarının Afrin\'e götürüleceğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Biz Birileri Var Derneği olarak askerin, polisin, şehidin, gazinin her zaman yanındayız. Sosyal medyadan yola çıktığımız grubumuzla yasallaşıp dernek olduk. Elimizden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bizim orada ki askerlerimizin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ancak bizim gönlümüzden bir şeyler yapmak geçti ve öncelikle mektup desteği ön plandaydı. Sonrasında ihtiyaçlarını öğrendiğimizde, taşınabilir şarj konusunda biraz sıkıntı yaşadıklarını öğrendik. Bu yönde çalışma yapıldı.\"

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Öğrencilerin yazdığı mektuplar

-Alınan taşınabilir şarj cihazları

-Konuşmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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