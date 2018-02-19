DHA YURT BÜLTENİ-15

Sur\'da yasaklı bölgede patlama: 2 yaralı

Diyarbakır\'ın merkez Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağı bulunan bölgeye giren 2 kişi, yerde görüp tekmeledikleri cismin patlaması sonucu yaralandı.

Merkez Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Süleyman Nafiz Mahallesi\'ndeki Süleyman Nazif İlkokulu\'nun arka bölümünde, bugün saat 17.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamada, 17 ve 20 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gönderilen ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı. Patlamanın, yasaklı bölgeye kaçak olarak girip fotoğraf çeken 2 kişinin yerde buldukları cismi tekmelemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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Polis araçları

Yaralı çocukların girdiği yasaklı bölge

Olay yerindeki ambulanslar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

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Çaldağı\'nda nikel madeni için yeni bilirkişi incelemesi yapıldı

Manisa\'nın Turgutlu ilçesindeki Çaldağı\'nda açılmak istenen nikel madenine verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada yeni bilirkişi incelemesi yapıldı. Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) üyeleri ve çevrecilerde bilirkişi incelemesini izlemek için bölgeye geldi ancak, jandarma maden sahasına girmelerine izin vermedi.

Gediz Ovası\'nın ortasındaki Çaldağı\'nda yapılmak istenen nikel madenciliğine karşı Turgutlu halkı mücadelesi sürüyor. Madene açılan davada, yerel mahkemenin atadığı ilk bilirkişi, bir süre önce madenciliğin yöre açısından çok önemli riskleri olacağını ortaya koyarak uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi. Manisa 2. İdare Mahkemesi bu bilirkişi görüşünü temel alarak ÇED olumlu kararını iptal etti. Şirketin bu kararı temyizi sonrası Danıştay \"bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelikte ve yeterlikte olmadığı\" gerekçesiyle geçen Haziran ayında bu kararı bozarak yeni bir bilirkişi keşfi yapılmasına hükmetti. Manisa 2. İdare Mahkemesi Danıştay kararının ardından alanında uzman maden mühendisi Sefa Öztürk, Jeoloji mühendisi Nadi Gültekin, orman mühendisi Mustafa Bulut, arkeoloji uzmanı Ali Uçan, Ziraat mühendisi Ramiz Çoban, kimya mühendisi Murat Pakel, hidrojeoloji mühendisi Servet Uzak, çevre mühendisi Sadık Okutucu, çevre mühendisi Melek Meltem Sandıraz\'dan bilirkişi heyeti oluşturdu. Manisa 2. İdare Mahkeme Başkanı Hakim Muhammet Emin Aydemir başkanlığındaki bilirkişi heyeti bugün nikel madeni açılmak istenen alanda inceleme yaptı. Bugün saat 10.00 sıralarında, Çaldağı\'ne gelen bilirkişi heyeti maden sahasını, atıkların depolandığı alanı ve maden çıkarılacak yerlerde inceme yaptı. Bilirkişinin incelemesini Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) üyeleri ve çevrecilerde izlemek için Çaldağı\'na geldi. Çevrecilere, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel, Saadet Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Abdullah Güzel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Tamer Akdal, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır da destek verdi. Bilirkişinin incelemesi sırasında jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma, TURÇEP üyeleri ve çevrecilerin maden sahasına girmesine izin vermedi. Bilirkişi heyeti, incelemenin ardından daha sonra gerek görülmesi halinde mahkemeden alınacak ara karar ile maden sahasından gerekli numuneleri almak için tekrar Çaldağı\'na gelmek üzere 6 saatik incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, karar olumlu da olumsuz da çıksa Çaldağı\'nda nikel madeni açılmasına izin vermeyeceklerini belirtip, \"Geleceğimizi asit yağmuruna kurban etmeyeceğiz. Doğamızı koruyacağız\" dedi. Açıklamaların ardından TURÇEP üyeleri ve çevrecilerde Çaldağı\'ndan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çaldağı\'na nikel madeni için bilirkişi incelemesi yapmaya gelen heyetin görüntüsü

- Nikel madeni açılmak istenen bölgeden görüntü

- Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) üyeleri ve çevrecilerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Doğan ÇİZMECİ - Kamera: Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Elinde bıçakla, 4\'üncü katın penceresinden intihara kalkıştı

Karaman\'da elinde bıçakla 4\'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkıp intihara kalkışan Mehmet A., polis tarafından ikna edilerek pencereden indirildi.

Olay, bugün Mahmudiye Mahallesi 685\'inci Sokaktaki 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Mehmet A., elinde bıçakla evlerinin penceresine çıkıp intihara kalkıştı. Ailesi ikna edemeyince polise haber verdi. Polis, caddeyi trafiğe kapattı önlem aldı. Ardından sağlık görevlileri eşliğinde eve girip, Mehmet A.\'yı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucu ikna olan Mehmet A., pencereden indirildi. Mehmet A., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mehmet A.\'nın sabah saatlerinde de aynı şekilde intihara kalkıştığı ve yine polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü :

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- Mehmet A.\'nın pencere intihara kalmışması

- Çevrede güvenlik önlemi alınması

- İkna edilip aşağı indirilmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Hafif ticari araç kafeye daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman\'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kafeye dalması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Aracın kafeye dalma ve müşterilerin panikle kaçışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Caddesi\'nde meydana geldi. Burak Yıldız (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kaldırım aştı. İlk olarak kafenin önünde bekleyen Ali Rıza Kuku (38) çarpan hafif ticari araç, Kuku\'yu sürükleyerek kafeye dalıp, içeride oturan Meltem Azman\'a (21) çarptı. Kazada sürücü Burak Yıldız, Ali Rıza Kuku ve Meltem Azman yaralandı. Aracın altında kalan Ali Rıza Kuku, sağlık görevlileri ve çevredekilerin müdahalesiyle aracın altından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Rıza Kuku, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ve müşterilerin panik anı ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araç ve kafeden detay

- Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)



