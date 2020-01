DHA YURT BÜLTENİ -15 

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA : 2 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI (1)

NİĞDE\'nin Bor İlçesi\'ne bağlı Kemerhisar Beldesi\'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Havai Fişek Fabrikası\'nda nedeni henüz belirlenemeyen patlamada yaralananlar, ambulanslarla Niğde Ömer Halis Demir Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. 55 kişinin çalıştığı öğrenilen fabrikada olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibiyle polis yönlendirildi.

ROKET ATILAN MEVZİLER ATEŞ ALTINA ALINDI



Suriye\'nin Darmık Dağı çevresinden Kilis\'e roket atılan terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınırda konuşu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı. Topçu bataryalarının hedef aldığı teröristlerin gizlendiği mevziler yoğun ateş altına alınırken, bombalanan bölgeden yükselen dumanlar Kilis\'ten de görüldü.

BAKAN FAKIBABA: TOPRAĞIMIZDA GÖZÜ OLANIN, TÜRKİYE GÖZÜNÜ ÇIKARIR



GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'da katıldığı \'IPARD-II 3. Çağrı İlan Tanıtım Programı\'nda Türkiye\'nin işgalci bir devlet olmadığını ifade ederek, \"Türkiye\'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama bizim toprağımızda gözü olanın Türkiye gözünü çıkarır. Bunu herkesin bilmesi lazımdır\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın desteğiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'nun düzenlediği \'Kırsal Kalkınma Buluşmaları; IPARD-II 3. Çağrı İlan Tanıtım Programı\', Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi\'nde düzenlendi. Müze alanına kurulan çadırda yapılan tanıtıma; Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın yanı sıra AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Büyükelçi Gabriel Munuera Vinals, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ile Mehmet Aktyürek, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bürokratlar ve çiftçiler katıldı.

GAP\'ın ve tarımın başkenti olan Şanlıurfa\'da böyle anlamlı bir toplantının gerçekleştirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür eden Bakan Fakıbaba, bakanlık olarak kırsal kalkınmaya önem verdiklerini söyledi. Zeytin Dalı Harekâtı\'nı değerlendiren Fakıbaba, AB\'nin bu harekâta destek vermesinden dolayı memnuniyetini ifade etti. Türkiye\'nin işgalci bir devlet olmadığını belirten Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları söyledi:\"Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman işgalci bir devlet olmamıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti her zaman sınırlarını korumak ve ülkesine korumak adına her türlü girişimde bulunmayı, gözünü kıpmadan bu işe sahip çıkmayı, her zaman bir görev olarak kaydetmiştir. Bu bağlamda da ben özellikle Afrin\'de şehit olan kardeşlerimize, askerlerimize Mehmetçiklerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Türkiye\'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama bizim toprağımızda gözü olanın Türkiye gözünü çıkarır. Bunu herkesin bilmesi lazımdır.\"

\'BİZİM YÖNÜMÜZ BATI\'YADIR\'

Türkiye\'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Bakan Fakıbaba, \"AB standartlarını almak, hijyenini almak, çalışma standartlarını almak; gerçekten önemli bir alışkanlık olarak görüyoruz. Bizim yönümüz Batı\'yadır. Eğer AB bizi kabul etmiyorsa onların bilebileceği bir iştir. Ama biz Batı\'ya bakıyoruz. Standartlarımız AB standardıdır. Avrupa\'nın en önemli dostu Türkiye\'dir. Eğer Türkiye olmamış olsaydı, eğer Türkiye\'ye komşu AB olmamış olsaydı, şu Suriye olayında Avrupa\'daki durumu bile tahmin etmek istemiyorum. Çünkü bizdeki şu 3.5 milyon Suriyeli göçmen Avrupa sınırları içerisinde olacaktı. Bu da Avrupa\'yı ne hale getirirdi, onu bilemiyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu 3.5 milyon insanı almış bağrına basmış ve onları kardeş olarak kabul etmiş, sofralarını onlara açmıştır. Biz onları seviyoruz. İnanıyorum ki onlar da bizi seviyordur.\"

\'TÜRKİYE ET İHRAÇ EDECEK\'

Türkiye hiçbir zaman et ithalatını hep kabul eden bir ülke olmadığını da vurgulayan Bakan Fakıbaba, şunları kaydetti:\"Göreceksiniz belirli bir süre geçtikten sonra Türkiye et ihraç edecektir. Ziraat Bankası\'yla anlaştığımız bir projede, 5 milyar lirayı sadece küçük ve orta işletmelere düve alımı için kullanacağız. 500 bin düve alacağız. Problemin nereden geldiğini ve nereden kaynaklandığını biliyoruz. Allah\'ın izniyle bu sorunu çözeceğiz. Bu projeye kadınlarımızın da sahip çıkmasını istiyorum. Türkiye bu projeler ve çalışmalar sayesinde AB\'yi yakalayıp ve geçecektir. Bu konuda vatandaşlarımıza ben yürekten inanıyorum. İnşallah AB\'yle yarış içerisinde kalacağız. Avrupa bize bakacak, biz de onlara. Kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz.\"

Yapılan konuşmaların ardından kadın çiftçilere sertifikalarını veren Bakan Fakıbaba, daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından çadırda açılan stantları gezdi.

MERAL AKŞENER: KIZIL ELMA, TÜRK MİLLETİNİN MEFKURESİDİR

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirerek, “Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Sonra Kızıl Elma\'yı sen herhalde kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızıl elmayı dişlemekten vazgeç. Kızıl Elma, Türk milletinin cihan hakimiyeti, mefkuresidir (ülküsü)ö dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için karayoluyla Samsun’a geldi. İl binası önündeki kalabalığa seslenen Merak Akşener, Kızıl Elma ve Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu. Kızıl Elma’nın Türk milletinin cihan hakimiyeti mefkuresi olduğunu söyleyen Akşener, “Samsun\'dan sesleniyorum. Ey muhterem, önce ayağının altına aldığın Türk milliyetçiliği sebebiyle ayağını kaldır. Sonra Kızıl Elma\'yı sen herhalde kırımızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma zannettin. Kızıl elmayı dişlemekten vazgeç. Kızıl Elma Türk milletinin cihan hakimiyeti, mefkuresidir. Sürekli aldanan, o nedenle aldatan muhterem, Türklüğün cihan hakimiyeti mefkuresinden anlamazsın. Onun için Kızıl Elma\'yı, kırmızı başlıklı kızın sepetindeki kırmızı elma ile karıştırıp, Türk cihan hakimiyeti mefkuresinin dişlemekten vazgeç. Bir şey daha var. Bugün Afrin harekatında Mehmetçiklerimiz, kahraman Mehmetçiklerimiz ve şanlı ordumuz üstüne düşeni yapıyor. Ana kuzuları, diyor ki ‘Biz Kızıl Elma\'ya gidiyoruz. Söyleyin ailemize bizi beklemesinler’ Allah onlardan razı olsun. Allah ayaklarına taş değmeden dönmeyi nasip etsin. Siyasetin bozduğu, bu muhteremlerin bozduğu, saray koalisyonunun büyük ortağının bozduğu dış politikadaki itibarımızın iki paralık emildiği bu süreçte siyasetçilerin, bugün bizi yönetenlerin rezil, rüsva ettiği Türkiye\'yi yeniden ayağa kaldırmak, bozulan bu düzeni düzeltmek için gene şanlı ordumuz orada. Onlarda mücadele ediyor. Cenabı hak yardımcıları olsun. Şehitlerimizi peygamber efendimize komşu nasip eylesinö dedi.

\'BEN MİLLETİMLE YÜRÜYORUM\'

Kendisinin Fırat’ın doğusuna korumayla değil, milletle yürüdüğünü söyleyen Merak Akşener, “Türkiye\'ye iyi geldik. Çünkü bu partiyi siz kurdunuz. Bana ve arkadaşlarıma dediniz ki; \'Biz partiyi kuruyoruz. Siz gelin bekçilik yapın.\' Partiyi sizler kurdunuz. Biz partinin bekçileriyiz. Allahımıza şükür 73 ilde örgütlendik. Şırnak, Bingöl ve Ağrı gibi birçok ilde örgütlendik. Her bir ilden belediye başkan adayı çıkartacağız. Milletvekilleri çıkartacağız. Fırat\'ın doğusuna bir kamyon koruma ile gidenler utanın, ben milletimle yürüyorum oralarda. Ben milletimle yürüyorum. Cenabı hak bize iktidar nasip edecekö diye konuştu.

\'ATATÜRK\'ÜN MEZARI BAŞINDA SAF TUTTULAR\'

Kendileri bir şey söylediğnide yerine geldiğini belirten Akşener, “Biz bir şey söylüyoruz, yerine geliyor. Hatırlayın, İYİ Parti kuruldu, bu arkadaşlar birden bire iki ayyaş dedikleri Cumhuriyet kurucusu Atatürk\'ün mezarının başında Anıtkabir\'de saf oldular. Arkasından her Cumhuriyet Bayramı’nda, her 10 Kasım\'da, her 23 Nisan\'da bu muhteremlerin tamamı hasta olurdu. İyi Parti kuruldu, sıhhatleri geldi. Bir baktık adamlar turp gibiymiş. Benle yürüyorsunuz ya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı\'na kadın atandıö diye konuştu.

\'SAMSUNSPOR\'UN DURUMU AYIPTIR\'

Samsunspor’un kayyuma kalmasıyla ilgili de konuşan Merak Akşener, “Samsun\'dan iki tane gençlik ve spor bakanı çıktı. Sonra bir baktık Samsunspor\'a kayyum atanmış. Ayıp, iki spor bakanın bulunduğu Samsun\'da ekonomik problemi olan, başkan adayı çıkaramayan Samsunspor\'un bu durumu ayıptır. Bu ayıp size yeterö dedi.

Akşener, konuşmasının ardından parti binasını hizmete açtı. Binayı gezen Akşener, daha sonra toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından havayoluyla Samsun’dan ayrılacak.

BAL’DA KAYSERİ DERBİSİNDE ORTALIK KARIŞTI

BÖLGESEL Amatör Lig 5’inci grupta yer alan iki kayseri takımı Talasgücü Belediyespor ile Kayseri Şekerspor arasında oynanan müsabaka sonrası ortalık karıştı.

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Cahit Erçevik müsabakanın bitiş düdüğü ile eski öğrencisi olan Talasgücü Belediyesporlu Altan Güneş arasında başlayan münakaşa tartışmaya dönüştü. Gerginliğe her 2 takım sporcuların da katılmasıyla olaylar büyüdü. 2 takım teknik heyeti ve futbolcular birbirine girerken yöneticiler ve emniyet güçleri gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Daha fazla büyümeden yatıştırılan olaylar sonrasında takımlar soyunma odasına gitti.

