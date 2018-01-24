DHA YURT BÜLTENİ-15 

KUMLUCA’DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI



ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Fatma Yavuz (60) yaşamını yitirirken, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kumluca’ya bağlı Belen Mahallesi Maysara mevkiinde meydana geldi. Kumluca’dan Antalya istikametine giden İlyas Dikici’nin kullandığı 07 DFK 43 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özer Yavuz’un (38) kullandığı 07 TP 672 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İlyas Dikici ile Özer Yavuz ve aynı araçta bulunan Hasan Yavuz (61), Fatma Yavuz, Elvan Yavuz (36), Simay Ayça Yavuz (15) ve Belinay Asi Yavuz (6) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar Kumluca ve Finike’deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Fatma Yavuz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Belinay Asi Yavuz, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer ağır yaralı Özer Yavuz’un da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Kurtarma çalışmaları

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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DEAŞ’IN SÖZDE SAĞLIK EMİRİ VE KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 TERÖRİST YAKALANDI



ŞANLIURFA\'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda Suriye\'den kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ\'ın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 14 kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve aralarında DEAŞ\'ın Sözde Genel Sağlık Emiri olduğu belirtilen Kefah Basheer Hussain\'le birlikte 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2 kişinin de İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG\'nin kontrolündeki bölgeden kaçak yollarla Türkiye\'ye bir grup DEAŞ örgütü üyelerinin geleceği bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Suriye’den kaçak yollarla geçen 12 DEAŞ üyesi ile bu kişilere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 TERÖRİST İLE DEAŞ\'IN SÖZDE EMİRİ DE YAKALANDI

Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmada en dikkat çeken kişinin DEAŞ\'ın Sözde Genel Sağlık Emiri olduğu belirtilen Irak uyruklu Kefah Basheer Hussain olduğu belirlendi. Ayrıca Hollandalı Xaviera Rose-Claire Swagemakers ile Cezayirli olan ve Hollanda’da oturduğu belirlenen Mokhtar Mekkaoi\'nin de kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Romotoloji uzmanı olduğunu öne süren Hussain\'in ifadesinde Irak’ta 2004 yılında Tevhid ve Cihad Grubunun kurucularından olduğunu, ayrıca Irak El Kaide örgütünde faaliyetlerde bulunduğu ve DEAŞ silahlı terör örgütünün kurucuları arasında yer aldığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde emrinde 6-7 emirin daha bulunduğunu belirten Hussain\'in Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede, yaklaşık 4 ay önce YPG\'nin DEAŞ\'tan ateşkes istediği ve Rakka\'daki DEAŞ\'lıların YPG\'lilerin kontrolünde Deyirezor\'a gittiklerini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından 1 Hollandalı, 1 Fas asıllı İngiliz, 7 Cezayirli, 2 Suriyeli, 2 Iraklı ve 1 Mısırlı 14 kişi adliyeye sevk edildi. Mısırlı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında DEAŞ\'ın sözde Sağlık Emiri Kefah Basheer Hussain ile kırmızı bültenle aranan Hollandalı Xaviera Rose-Claire Swagemakers ve Cezayirli olan ve Hollanda’da oturduğu belirlenen Mokhtar Mekkaoi\'nin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan Fas asıllı İngiliz Yunis Benelbadia\'nın hakkında ise İnterpol tarafında Difüzyon kaydının bulunduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin polis kontrolünde emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: Ümit KOZAN/ANKARA, (DHA)

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KURTULMUŞ: GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE YENİ BİR DÜNYANIN KURULUŞUNUN MÜJDECİSİ OLACAKTIR



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin yeni çağa ayak uyduran, adaletten yana olan güçlü bir ülke olacağını belirterek, \"Güçlü bir Türkiye, yeni bir dünyanın kuruluşunun adalet, özgürlük ve insanların eşitliği prensibi üzerinde yeni bir dünyanın kuruluşunun inşallah müjdecisi olacaktır. Bu topraklar yeni bir dirilişe inşallah sahne olacaktır\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu\'nda \'Yeni Çağın Eşiğinde Güçlü Türkiye\' başlıklı konferansa verdi. Dünyanın sürekli bir değişim içinde olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemin de ekonomiden yönetim şekillerine, küreselleşmeden teknolojiye kadar birçok alanda değişime ve yeni çağa ayak uydurmaya gebe olduğunu söyledi. Dünyanın birçok bölgesindeki karışıklıkları, çatışmaları çözemeyen bir dünya sistemi olduğunu anlatan Kurtulmuş, “Bunun temel nedeni dünyada yeni bir dengenin kurulmuş olmamasıdır. Yeni çağın en temel özelliklerinden birisi dünyayı yöneten sistemin, dünyayı taşımaktan aciz olmasıdır. Dünyada küresel bir sistemin olmamasıdır ve küresel sistem arayışlarının giderek elzem bir noktaya çıkmış olmasıdır\" dedi.

Dünyada adaletsiz bir düzen olduğuna, çoğunlukla az sayıdaki güçlü ülkelerin sözlerinin geçtiğine vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, “Biz Türkiye olarak, haktan, hukuktan, adaletten yana sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz ve \'Dünyada adil bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür\' demeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'EKONOMİK ALANDA 3\'ÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI\'

Yeni çağda dünyayı ekonomi ve finans alanında köklü değişikliklerin beklediğini belirten Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Dünyadaki para sisteminde, finans sisteminde çok ciddi değişikliklerin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Artık sanal paradan bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi ve finans sistemi de değişecek. Dünya, ekonomi alanında da aslında ülkeler arasında büyük bir mücadeleye sahne olacak. 3\'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı. 3\'üncü Dünya Savaşı ekonomik olarak ülkeler arasında gerçekleşmeye başladı. Bundan 30 sene evvel adından bahsedilmeyen Çin yeni bir ekonomik güç olarak ABD\'nin ekonomideki dünya liderliğini ele geçirmek üzere. Avrupa Birliği, önce İngiltere\'nin ayrılması daha sonra Ukrayna krizine karşı hiçbir cevap üretememesi dolayısıyla sadece siyasi olarak değil ekonomik olarak büyük bir problemle karşı karşıya kalıyor.\"

KURTULMUŞ: YENİ ÇAĞ, ADALETSİZLİKLER ÇAĞI

Yeni çağın adaletsizlikler çağı olacağının altını çizen Bakan Kurtulmuş, “Yeni çağın önemli meselelerinde, görünür taraflarının yanında görünmeyen yanı, yeni çağın adaletsizlikler çağı olacağıdır. Dünyada aşağı yukarı yüzde 1\'lik dilim, en zengin yüzde 1 dünyadaki toplam servetin yüzde 80\'inden daha fazlasına sahip. Dünya bu kadar büyük adaletsizliği hiçbir dönemde yaşamadı. Bu adaletsizliğe küresel ölçekte çözüm bulamazsak sadece bu adaletsizlik üzerinden dünya yeni problemlerle karşı karşıya kalacak\" diye konuştu.

Türkiye\'nin çağa ayak uyduran, adaletten yana olan güçlü bir ülke olacağını ve bu yolda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Bakan Kurtulmuş, bunun olmaması için karanlık eller tarafından ülkenin ayağına sürekli çelme takıldığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Her ülkenin haini vardır ama ne yazık ki bu toprakların haini çok boldur. Biz bunun için kenetlenmek, güçlü olmak ve yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Güçlü bir Türkiye, yeni bir dünyanın kuruluşunun adalet, özgürlük ve insanların eşitliği prensibi üzerinde yeni bir dünyanın kuruluşunun inşallah müjdecisi olacaktır. Bu topraklar yeni bir dirilişe inşallah sahne olacaktır. Eksiklerimiz var bu eksikleri tamamlayacağız sahip olduğumuz bütün gücümüz, tarihi birikimimizde, milli kimliğimizde mevcuttur, bunu ayağa kaldıracağız, gençlerimizi bu duygularla yetiştireceğiz ve kendimize güvenerek çok daha ileriye hep beraber gideceğiz.\"

Haber: KASTAMONU, (DHA)

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