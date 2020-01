DHA YURT BÜLTENİ-15

Isparta\'da askeri nakliye uçağı düştü: 3 asker şehit (EK)

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Isparta\'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde düşen, askeri nakliye uçağında şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu. Şehitlerin, Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı olduğu açıklandı.

VALİ GÜNAYDIN: NAAŞLARIMIZI ALDIK

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Yalvaç\'a bağlı Yukarıkaşıkara Köyü\'nde askeri nakliye uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Vali Günaydın, \"AFAD ekipleri çok kısa sürede, özellikle de köylü vatandaşlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum, çok kısa süre içerisinde enkaza ulaştılar. Hepimizin başı sağ olsun\" dedi.Şehitlerin naaşlarının Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne götürüldüğünü kaydeden Vali Günaydın, \"Otopsi işlemleri yapılıyor. Ondan sonra da Eskişehir\'e götürülecek. Arama faaliyetleri kısa sürede tamamlandı. Zaten Hava Kuvvetleri\'ne ait bir helikopter çok kısa süre sonra olay yerine intikal etmişti. Kısa süre içerisinde savcı arkadaşlarımız, diğer görevlilerimiz ulaşarak naaşlarımızı aldık. Şu anda otopsi işlemleri bitmek üzere\" diye konuştu.

TEKNİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Olayın oluş saatiyle ilgili net bir bilgi veremeyeceğini kaydeden Vali Günaydın, uçağın kara kutusuna ulaşılıp ulaşılmadığı ve uçağın düşüş nedeninin ise yapılacak çalışmanın ardından açıklanabileceğini vurguladı. Kaza sırasında bölgede yoğun sis olduğu söylentileriyle ilgili de Vali Günaydın, \"Bu teknik bir çalışma. Teknik ekibin çalışmasının ardından açıklama yapılır\" dedi.

Haber: Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN-Hasan UĞUR/ISPARTA, (DHA)

Afrin köylerinde sessizlik hakim (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Hatay sınırındaki Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki askeri hareketlilik devam ederken, Türkiye\'den görünen Suriye\'nin Afrin kentine bağlı köylerde sessizlik hakim.

Farklı kentlerden Hatay\'a gönderilen askeri zırhlı araçlar gelmeye devam ediyor. TIR\'larla getirilen tanklar ve askeri malzeme taşıyan kamyonlar farklı sınır karakollarına konuşlandırılıyor. Bu arada Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı\'nın karşısındaki Afrin\'e bağlı köylerde sessizlik hakim. Bu bölgelerde neredeyse kuş uçmuyor. Türk askerinin ise bölgedeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

- İskenderun\'dan gelen askeri sevkiyat Narlıca Hudut Taburuna giderken görüntüsü

- İskenderun\'dan gelen askeri sevkiyat Narlıca Hudut Tabur Komutanlığına giderken görüntüsü



SÜRE:45\" BOYUT:46MB

SÜRE:30\" BOYUT:16MB

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK-Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, (DHA)

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem: Kötü karnenin sebebi biz, öğretmeni ve velisidir

Edirne\'de roman çocukların çoğunluğunu oluşturduğu Meriç İlkokulu\'nda müzik sınıfının açılışına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, karne tatilinde çocuklara ödev verilmemesi gerektiğini ve karnesi kötü olan çocuklara kızılmaması gerektiğini ifade ederek, \"Kötü karnenin sebebi biz, öğretmeni ve velisidir. hep beraber sorumluluğumuzun bilincinde bunu çözmemiz gerekir\" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu çoğunlukla roman çocukların eğitim gördüğü Meriç İlkokulu\'nun Avrupa Birliği destekli müzik sınıfının açılışına katıldı. Açılışa Erdem ve Gençoğlu\'nun yanı sıra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Girişte Okul Müdürü Azize Turan ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Erdem, okulun minik mehter takımının verdiği mini konseri izledi.

Konseri ilgiyle izleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, beraberindekilerle müzik sınıfının açılışını yaptı. Sınıfta öğrencilerden oluşan ritim grubunun darbuka ile verdiği mini konseri izleyip, öğrencilerle sohbet eden Erdem, müzik konusunda öğrencilerin oldukça başarılı olduğunu ifade etti. Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdem, öğretmenlere seslenerek tatilde öğrencilere ödev verilmemesini istedi. Erdem, \"Milli Eğitim Bakanlığı olarak tatilin çocuklara dinlenmeye vesile olmasını, tiyatro, sinema, sportif faaliyetlerine zaman ayırmasını, aileleriyle birlikte daha çok vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. O bakımdan da öğretmenlerimizden, idarecilerimizden ödev vermemelerini rica ediyoruz. Uzun bir eğitim süremiz var. bunları normal ders saatleri içerisinde götürülmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımız inşallah kitaplarını okurlar, yeni döneme daha hazırlıklı ve dinlenmiş başlarlar\" dedi.

\'KÖTÜ ARNENİN SEBEBİ BİZİZ\'

Karnesi kötü olan öğrencilere ailelerinin baskı yapmaması gerektiğini anlatan Erdem, kötü karne sorumlusu olarak kendisini, öğretmenleri ve aileleri göstererek şunları söyledi:

\"Biz hep şunu diyoruz, kötü karne çocuğun değil, başta bizim öğretmenimizin ve velimizindir. Çocuğun kötü karnesi olmaz. Biz burada hatamızı bulup, ne daha ek ders vermemiz gerekiyor. Böyle bakmamız gerekiyor, velilerimiz hiç bir çocuğun karnesiyle ilgili onu rahatsız etmemesi üzerine gitmemesini arzu ederiz. Kötü karnenin sebebi biz, öğretmeni ve velisidir. hep beraber sorumluluğumuzun bilincinde bunu çözmemiz gerekir. Bakanlık olarak roman çocukların okula erişimi ve okula gelmelerini yüzde 100 sağlamak, ortaokul ve lisede de devamlılığı sağlamak adına takip gerekiyor. Ne yazık ki roman çocuklarımızda devamsızlık ve ortaokul ile lise çağlarında terklerin olduğunu biliyoruz. Bunu azaltmak adına bakanımızın da hassasiyeti ile roman federasyonuyla, Trakya Üniversitesi\'nin enstitüsü var, hocalarımız, okul müdürüz ve genel müdürlüğümüzle çalıştay yapıyoruz. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli kapsamlı yapıyoruz. Eğitime erişimi ve devamlılığı sağlamak için kararlar almak istiyoruz. Meriç İlkokulu bu anlamda bir model okuldur. Burada devamsızlık artık yok, bütün okullarımızda bu erişimi sağlamak istiyoruz.\" Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Erdem ve beraberindekiler daha sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Çocuk mehter konseri

-Bakanın karşılanması

-Bakanın konseri izlemesi

-Müzik sınıfı açılışı

-Öğrencilerin darbuka konseri

-Bakan Yardımcısı Erdem\'in açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Servis minibüsü, otomobille çarpışıp, takla attı; 9 yaralı

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Minibüsün takla attıKazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mobilya Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. Mustafa Öztürk yönetimindeki 16 B 6115 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Can Şıklar (32) yönetimindeki 06 AFC 440 plakalı otomobille çarpışıp, takla attı. Kazada, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerasından görüntüler

-Kaza sonrası yaralılara müdahale

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

Bitlis’te şehit ailelerine \'devlet övünç madalyası\' verildi

Bitlis Valiliği\'nde düzenlenen törende 3 şehit ailesine ve bir gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, makamında kabul ettiği 3 şehit ailesi ve bir gaziye Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Devlet Övünç Madalyalarını verdi. Düzenlenen törene, kurum amirleri ve askeri yetkililer de katıldı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit ailelerine ve gazilere borçlu olduklarını belirterek, \"Memleket, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. İnanıyoruz ki sizler yavrularınızı bu memleketi için feda eden bu aileler, bu memlekette olduğu sürece Allah\'ın izniyle kimse ne bayrağımızı indirebilecek, ne de ezanları bu memleketten susturabilecek. Çünkü rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hem bizim gönlümüzde, hem de Allah nezdinde ayrı bir önemi vardır. Ayeti Kerime\'de de buyrulduğu gibi biz inanıyoruz ki onlar ölü değiller. Onlar Allah yolunda canlarını feda eden şehitlerimizdir. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin\" dedi.Vali Ustaoğlu memleketin her köşesinde huzuru sağlamak üzere birçok Mehmetçiğin görevi başında olduğunu da belirterek, \"Tüm kahraman Mehmetçiklerimiz ilimizin huzuru ve güveni için her türlü zor koşullara rağmen arazide vatani görevini yapıyor. Şu memleketimizin en kritik noktalarında sınır boylarında şu an can siperane mücadele veren Mehmetçiklerimizin olduğu da hep birlikte malumumuzdur. Ayrıca devletimizin tüm birimleri, organları ve makamları yavrularımızın şehitlerimizin birer emaneti olarak gördüğümüz siz kıymetli ailelerine, annelerine, babalarına ve kardeşlerine açıktır\" diye konuştu. Vali Ustaoğlu, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan sözleşmeli er Muhammed Bozarslan’ın babası Maşallah Bozarslan’a, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör saldırısında şehit olan uzman çavuş Mesut Ardıç’ın babası Mürsel Ardıç’a, Şırnak’ta şehit olan er Bayram Kardaş’ın babası Medeni Kardaş’a ve Ahlat’ta mahalle bekçiliği yapan Gazi Maşallah Toptaş’a madalyalarını teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bitlis Valişsi İsmail Ustaoğlu\'nun şehit yakınları ve Gaziyi makamında kabul etmesi

-Vali İsmail Ustaoğlu\'nun açıklamaları

-Devlet Övünç Madalyalarının verilmesi

-Şehit Babası Maşallah Kardaş\'ın açıklamaları

-Detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

70 güvercini yakarak telef ettiler

Adana\'nın Kozan ilçesinde bazılarının değeri 10 bin lirayı bulan güvercinlerin bulunduğu oda, havalandırma boşluğundan dökülen benzinle ateşe verildi. Odadaki tüm güvercinler telef olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi Deliçay Mevkii\'nde dün gece meydana gelen olayda, Umut Özgür Karaoğlan\'ın boş bir araziye yaptırdığı tek odalı bir binada beslediği güvercinleri çalmak isteyen kişi veya kişiler kapıyı açamayınca havalandırma boşluğundan benzin döküp ateşe verdi. Çıkan yangında odanın içinde kafeslerdeki bazılarının değeri 10 bin lirayı bulan 70 güvercin telef oldu. Sabah güvercinleri kontrol etmek için geldiğinde şoke olan Umut Özgür Karaoğlan, polise ihbarda bulundu. Telef olan kuşları çocukları gibi gördüğünü söyleyen Karaoğlan, Kaybım 150 bin lirayı buluyor. Benim tüm geçim kaynağım bu güvercinlerdi. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. 15 yıldır da bu kuşlara bakıyordum. Çocuklarıma vermediğim emeği ben bu kuşlara verdim. Onlar kadar seviyordum. Çünkü onlar sayesinde ailemi geçindiriyordum. Bir kibritle benim hayatımı söndürdüler. Başka gelirim de yok. bütün yetkililerden yardım bekliyorum. güvercinlerimi yakanların bir an önce yakalanmasını istiyorum\" dedi. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

- Umut Özgür Karaoğlan\'ın konuşması

- Telef olan güvencinlerin görüntüsü

- Benzin dökülen deliklerin görüntüsü

SÜRE:01\'52\" BOYUT:114 MB

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),(DHA)

Nusaybin\'de iki aile arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde Aydın ile Yapışık aileleri arasında geçtiğimiz aylarda bir kişinin ölümüne yol açan kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış yemeği ile sonlandırıldı.

Nusaybin ilçesinde yaşayan Aydın ve Yapışık ailelerinin gençleri arasında yaklaşık 2 ay önce çıkan ve 17 yaşındaki Umut Aydın\'ın ölümü ile biten kavgadan sonra başlayan husumetin sona ermesi içini kanaat önderleri ve siyasetçiler girişimde bulundu. Midyat ilçesindeki kanaat önderlerinden Abdullah Taş, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Latif Özel, Hüda-Par İlçe Başkanı Halil Talayhan, Nusaybin ve Midyat\'tan bazı kanaat önderlerin yaptığı girişimler sonrası iki aile barışmaya ikna oldu. Barış kararı ardından ilçe merkezinde bulunan bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Yemeğe, Aydın ve Yapışık ailelerinin yanı sıra AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, barışa aracılık edenler ile çok sayıda davetli katıldı. Nusaybin İlçe Müftüsü İrfan Açık\'ın okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan barış yemeğinde bir araya gelen aileler okunan dualar sonrası barıştırıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Barış yemeğine katılanlar

-Kuran-ı Kerim tilaveti okuması

-Konuşmalar

-Aydın ve Yapışık ailelerin tokalaşarak barışması,

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi,

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)