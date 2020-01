DHA YURT BÜLTENİ-15

1)TRABZON\'DA KATI ATIK BERTARAF TESİSİ PROTESTOSU

TRABZON\'un Araklı ilçesinde eski bir taş ocağı alanına kurulması planlanan katı atıktan enerji üretilecek tesise, bölgede çöp depolanacağını öne süren yöre sakinleri tepki gösterdi. 7 köyün ortasında bulunan alanda biraraya gelen ilçe sakinleri, projeyle bölgede heyelanların tetikleneceğini öne sürdü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise bölgede vahşi çöp depolama yapılmayacağını, katı atıktan enerji üretecek tesis kurulacağını belirtti. Araklı\'nın Taşönü Mahallesi\'nde eski taş ocağının bulunduğu 243 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste, Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR\'larla taşınacak katık atıklar bertaraf edilerek enerji üretilecek. Bölgede 7 köyün ortasında bulunan alanda çöp depolanacağını öne süren ilçe sakinleri, tesisin kurulacağı alanda toplanarak projeye tepki gösterdi.

\"RİSKLER YERİNDE ARAŞTIRILMALI\"

Ellerinde \'Çöpten değil turizmden beslen\', \'Yeşilime dokunma\' ve \'Heyelana sebep değil engel olun\' yazılı dövizler taşıyan kalabalık adına konuşan İbrahim Hakkı Çebi, tesis yapılması planlanan alanın bir riski barındırdığını öne sürerek şunları söyledi: \"Bu cennet alanda katı atık bertaraf tesisi kurulmak isteniyor. Yaptığımız araştırmada bu tesisin 5 kilometrelik alanda ölüm kusacağını gördük. Dolayısıyla çekincelerimiz var. Bu tesisin buraya kurulmasını istemiyoruz. Burası heyelanlı bölge, fay kırıkları gözlenmekte. Yapılacak her hangi bir titreşimde bu yarıkların büyüyeceği ve heyelanın olacağı bir kaçınılmaz olacaktır. Geçmişte bu yaşandı. Burada bu yapılaşma ile hem heyelan tetiklenecek hem de insanlar yok olacak. Bunu iddia ediyoruz. Bu bir vebaldir. Gelecekte bu vebale insanlar ortak olmamak için burada toplandılar. Buraya gelin burada riskleri araştırın.\"

\"MÜCADELEMİZ SÜRECEK\"

Konuyla ilgili hukuki sürecin de başlayacağını belirten ve mücadelelerinin süreceğini kaydeden Çebi şöyle konuştu:

\"Bunca nüfus burada yok sayılıyor. Evinizin bahçesine böyle bir kanser saçan atığın dökülmesine razı mısınız? Bu \'hayır\' cevabı yeterlidir. Konuya ilişkin hukuki mücadeleyi de başlatmak için yöre halkımız kararlıdır. Yazışmalar sürüyor. 15 Temmuz\'u yaşadık. Burada insanlar, onların yakınları 15 Temmuz\'da tanka, mermilere siper oldu. Ama an gelecek iş makinelerine karşı da siper olacaklardır. Mücadelemiz sürecek. Bizi görmelerini bekliyoruz. Halk güçlüdür. İnsanlar mağdur olmamak için bir aradadır. Ben kardeşimi kansere verdim. Çevre insanları cezalandırılmak isteniyor. Taş ocağında biz bu bedeli ödedik. Bir yerde kurtulduk derken ikinci kez cezalandırılmayı hak etmiyoruz. Daha uygun alanlara bu tesisler kurulabilir.\"

BAŞKAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yapımı planlanan katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi ile ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu alana yakın yerleşim yeri olmadığını ifade eden Gümrükçüoğlu, iddia edildiği gibi bölgede heyelan riski bulunmadığını ve dünyada en son gelişen teknoloji ile tesisi inşa edeceklerini söyledi. Tesiste katı atıktan enerji üretileceğini, böylece katı atıkların yüzde 10\'unun kalacağını, kalan atıklardan da asfalt üretileceğini kaydeden Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

\"Bölgeyi de çok iyi bilen biriyim. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bizim bütün ilçelerimiz, bütün mahallelerimiz hizmetkârı olduğumuz, oralardan biri olarak kendimizi kabul ettiğimiz vatanımızdır. Hiçbir bölgemizi öbüründen daha farklı addediyor değiliz. O bölge heyelanlı saha değildir. Bir düşünün ki 340 bin metrekare içinde, 50 bin metrekare alanda katı atık tesisi yapılacak olsa, o tesis nasıl yerleşim yerlerine yakın olabilir ki? Orada her türlü çalışma sadece bizim tarafımızdan değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın İl Müdürlüğü tarafından, Valiliğimizin Yatırım İzleme Birimi tarafından, TRABRİKAB\'ın mühendisleri tarafından yapılmıştır. 340 bin metrekare tapulu Trabzon Büyükşehir Belediyesi alanı içinde bulunan bu mekanda yerleşim alanlarına bir yakınlık yoktur. Ben her vatandaşımın her düşüncesine saygılıyım. Her düşünceye hürmet gösteririz, ortak aklın, tekniğin, bilimin ortaya koyacağı verilere dayalı bir metodun uygulanmasına devam ederiz.\"

\"SON TEKNOLOJİ TESİS YAPACAĞIZ\"

Doğayla dost bir tesis kurulacağını vurgulayan Başkan Gümrükçüoğlu, \"Doğaya dost olan bir katı atık ve enerji tesisi yapacağız. Bizim Trabzon olarak en önemli gerekliliklerimizden birisi ne? Katı atığımızı tabiatı zedelemeden giderebilmek, ondan enerji üretebilmek. Bunu yapmayacaksak o zaman hiç katı atık üretmemiz lazım. Olduğumuz yerde duralım. Evlerimiz birer atık deposu haline gelsin. Olur mu? Bu imkânsız bir durum. O zaman ne yapmamız lazım? Katı atıklarımızı bir arada derdest etmemiz lazım. Katı atıktan nasıl enerji üretiriz ve koca bir kütleyi nasıl çok küçük bir kalıntı haline getirebiliriz? Bunu yapmamız lazım. Bunu yapmaksak şehrimizi de tabiatımızı, Araklı\'mızı da Sürmene\'mizi de Akçaabat\'ımızı da koruyamayız. Demek ki bir çözüm üretmemiz lazım. Bunun içinde doğayla dost bir tesis kuruluşu gerçekleştireceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Protestodan görüntüler

Pankart ve dövizlerden detaylar

Yapılan açıklama

Detaylar

(Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/DHA

================================================

2)SOMA MADEN FACİASINDA ÖLENLERİ ANDILAR

MANİSA\'nın Soma ilçesindeki maden faciasında ölen madenciler, kentte düzenlenen etkinlikte anıldı. Soma\'da 13 Mayıs 2014\'te 301 madencinin öldüğü facia sonrası, yaşamını yitirenlerin yakınları, her ayın 13\'üncü gününü \'Madencileri Anma Günü\' ilan etti. Sosyal Haklar Derneği Soma Şubesi öncülüğünde bugün Soma\'daki Beşyol Mevkii\'nde bir araya gelen 10 madenci yakını, \'Unutmadık, unutturmayacağız, sorumlulardan hesap soracağız\' yazılı pankart açtı, \"Kader değil cinayet\", \"Soma\'yı unutma, unutturma\" sloganları attı.

\"ADALET ARIYORUZ\"

Madenci heykeli önünde basın açıklaması yapan, faciada ölenlerden Kader Yıldırım\'ın ablası İlknur Kiriş, dava sürecine değindi. Kiriş, davaya ve avukatlarına sahip çıkacaklarını vurguladı. Mahkeme üzerinde baskılar olduğunu öne süren, mahkeme heyetininin değiştirildiğini hatırlatan Kiriş, \"Yeni heyetin yaptığı ilk duruşmada, hakimlerin tarafsız olmadıklarının anlaşılması üzerine, heyeti reddeden ve duruşma savcısı hakkında suç duyurusu yapan davanın avukatları, sırayla gözaltına alınmıştır. Önce İzmir\'de davanın avukatları gözaltına alınmış ve bir süre sonra serbest bırakılmış; sonrasında başından beri davanın takipçisi ve emektarı olan Avukat Selçuk Kozağaçlı gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. Başta adalet arayan, katliamın ilk gününden itibaren bu mücadeleye katkı sağlayan Sosyal Haklar Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği ve diğer kurum ve kuruluşlar ile duyarlı insanlarımıza gözdağı verilmek istenmektedir. Bu süreçte elbette ki bu saldırılar bizleri yıldırmadı. Önce duruşma savcısı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Devamında mahkeme heyeti reddedildi, Anayasa Mahkemesi\'ne başvuruldu. Kamuoyunda gündeme getirildi ve mücadele büyütüldü. Bu mücadelenin sonucunu almayı da başardık. 9-10 Ocak\'ta yapılan duruşmada mahkeme heyeti, Manisa\'da yürütülen paralel soruşturmanın derhal mahkemeye gönderilmesine karar vererek savunmaya toplanacak deliller için son kez süre verdi\" dedi.

Avukat Kozağaçlı\'nın derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyleyen Kiriş, \"Tam bir yıldır başkaca araştırılacak husus kalmamasına rağmen, kamu adına cinayetlerin hesabını sormakla görevli olan Cumhuriyet Savcısının mütalaasını vermesini bekliyoruz. Katliamın üzerinden geçen 44 ay boyunca mahkeme salonlarında talep ettiğimiz adaleti sokakta da talep etmeye devam ediyoruz. Adaleti bulana dek de bu talebimizden vazgeçmeyeceğiz\" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Faciada hayatını kaybeden Kader Yıldırım\'ın ablası İlknur Kiriş\'in konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)

==========================================================

3)ERZİNCAN\'DA AMATÖR MAÇTA OLAY

ERZİNCAN\'da 1\'inci Amatör Küme Play-off mücadelesinde karşı karşıya gelen Üzümlü Belediyespor ile İliç Gençlikspor müsabakası sonunda olaylar çıktı. Kavgada bir futbolcu yaralanırken, bir futbolcu da gözaltına alındı. 12 takımın mücadele ettiği Erzincan Amatör Küme Ligi\'nde, Üzümlü Belediyespor ve İliç Gençlikspor futbol takımları Play-off çıkmak için rövanş maçında karşı karşıya geldi. Üzümlü ilçesi futbol sahasında gergin başlayan müsabakada Üzümlü Belediyespor son dakika gölü ile İliç Gençlikspor\'u 1-0 yendi. Maç sonunda Üzümlü Belediyespor taraftarları ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Polisin kendilerine küfür ettiğini iddia eden taraftarları, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ve Belediye Başkanı Ahmet Sazlı sakinleştirdi. Futbolcuların soyunma odalarına girmesinin ardından, gerginlik içeride de devam etti. İliç Gençlikspor Kalecisi Yunus Özmen, kolundan yaralı olarak arkadaşlarının kucağında soyunma odasından çıkartıldı. Karga tulumba ambulansa taşınan kaleci hastaneye kaldırıldı. Takım arkadaşına yapılana tepki gösteren Yakup Bağ polisler tarafından gözaltına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından konuşan kaleci Yunus Özmen, müsabaka sırasında arkadaşına kırmızı kart veren hakemle görüşmek için odasına gittiğini belirterek \" Orada polislerin müdahalesine uğradık. İtelediler ve elim cama çarptı. Pois hakemi korumak için girdi ama bizi iteledi ve elim kesildi\" diye konuştu.

Berabere kalan takımlar tarafsız sahada tekrar karşı karşıya gelecek Play-off\'a çıkan 4 takım belirleneceğini ifade eden Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Erzincan Şube Başkanı Emin Turan ise \"Talimatlar gereği iki maç üzerinden iki takım da eşit puana sahip olduğu zaman, kendi aralarındaki gol ve puan üstünlüğüne bakılır, Şu anda oynanan karşılaşmada da gol ve puan üstünlüğü kalktığı için tarafsız saha da bir maç oynanacak ve onun galibi de 4\'ncü olarak Play-off\'a çıkacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Maçtan görüntü

-Taraftarlar ile polisin arbedesi

-Kaymakam ve belediye başkanının müdahalesi

-Yaralı futbolcunun soyunma odasından çıkartılışı

-Yaralı futbolcunun taşınması

-Futbolcunun polis tarafından gözaltına alınması

-Yaralı futbolcunun hastanede açıklaması

(Haber Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN (DHA)

============================================================

4)SİVEREK\' TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde hareket halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yandı.

Olay, öğleden sonra Güney Mahallesi\'nde meydana geldi. Cafer Küçükçay yönetimindeki 79 AP 438 plakalı otomobil hareket halindeyken bilinmeyen nedenle motor bölümü alev aldı. Küçükçay, aracını durdurup indikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Çevreye korkuya yol açan yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Yanan otomobil

- Yanma anı

- Yangına müdahale eden itfaiye

- Toplanan kalabalık

- Söndürülen otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

========================================================

5)YAZAR YILMAZ ONAY, MARŞLARLA UĞURLANDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde 4 gün önce yaşamını yitiren, Türk edebiyatı ve tiyatrosunun önemli isimlerinden, çevirmen ve yazar 81 yaşındaki Yılmaz Onay marşlarla toprağa verildi.

Parkinson hastalığıyla 12 yıldır mücadele eden Yılmaz Onay, 30 yıldır eşi Yurdanur Onay ile yaşadığı Bodrum\'un Gündoğan Mahallesi\'ndeki evinde, geçen salı günü solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti. Türk edebiyatının ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan, yönetmen, oyun yazarı, çevirmen ve roman yazarı 1 çocuk babası Yılmaz Onay\'ın ölümü, yakınları ve sanatçı dostlarını yasa boğdu. Onay, vasiyeti üzerine dini tören yapılmadan, bugün yakınları ve dostlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gündoğan Mezarlığı\'nda toprağa verilmeden önce dini tören yerine, anma ve veda töreni gerçekleştirildi. Musalla taşına yerleştirilen Onay\'ın tabutunun başında dualar yerine, dostları tarafından söylenen veda cümleleri ve marşlar yükseldi.

Onay\'ın 42 yıllık yakın dostu 60 yaşındaki Haluk Ortaç, \"Toprak bugüne kadar kimleri bağrına basmadı ki. Bugünde Yılmaz Onay\'ı toprağa veriyoruz. Yılmaz Onay yılmazdı. 60 yılı aşkın yaşam ve sanat hayatında hiç yılmadı. Özellikle tiyatro. Sınıf mücadelesinden kaynaklanan o sanatsal kavramı epik tiyatro ile edebiyata Yılmaz Onay taşıdı. Epik tiyatro, onun sayesinde yol kat etti. Düşünceleriyle, çevirileriyle kitaplarıyla çoğaldı, güçlendi. Türkiye işçi sınıfı tarihinin mücadele ruhuna sanatı götürdü, sanatı taşıdı, onunla cevap verdi. Son nefesine kadar ilkelerinden prensiplerinden taviz vermedi. Üretkendi, sanatçıydı, partili bir komünistti. Sevgiyle, saygıyla özlemle anacağız\" dedi.

Onay\'ın oğlu Gökhan Onay, gözyaşları içinde, \"Hayatta sevmeyi bu adamdan öğrendim. Bir insanı, bir kadını, bir erkeği bir dostu nasıl sevmek gerektiğini bir tek bu adamdan öğrendim. Başka söze gerek yok\" dedi. Onay\'ın oğlu Gökhan Onay\'ın sözleri, cenazeye katılanları duygulandırdı.

Yılmaz Onay\'ın tiyatro dünyasından 43 yıllık arkadaşı İsmal Işılsoy, tabutun maşında sözleri Nazım Hikmet Ran\'a ait \'Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü\' marşını seslendirdi. Cenazeye katılanlar da eşlik etti. Onay, marşlarla ve alkışlarla uğurlandı.

Törenin ardından Onay\'ın cenazesi, toprağa verildi. Mezarının üstü çiçeklerle süslendi.

--- KUTU ---

ONAY\'IN SANAT HAYATI

Oyuncu olarak tiyatroya başlayan Yılmaz Onay, ilk sahne deneyimlerini öğrencilik yıllarında İTÜ Tiyatrosu, Genç Oyuncular gibi topluluklarda kazandı. Onay, bir dönem Ankara Deneme Sahnesi\'nde çalışıp, ilgi alanını oyunculuktan yönetmenliğe çevirdi. Yılmaz Onay, ardından Ankara Sanat Tiyatrosu\'nda yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sahne\'nin kurulmasında yer alan Onay, sahneleme çalışmalarını yurt dışında da Hollanda ve Almanya\'da sürdürdü. Yılmaz Onay, 12 Eylül\'de sıkıyönetim mahkemeleri tarafından yargılandı, gözaltına alındı. Bu dönemden sonra bir süre serbest çalışmayı tercih eden Onay, yönetmen, yazar ve çevirmen olarak sanat hayatına devam etti. Birçok ödülü olan Yılmaz Onay, \'Yazılar Filmatik\' ve \'Oyun Değil\' kitaplarını kaleme aldı.

Onay\'ın oyunları arasında; Karagözün Muamması, Sanatçının Ölümü, Şarkılarımız Ölmesin, İşçi Sınıfının Açık Oturumu, Kara Kedi Geçti, Kara Dul Efsanesi, Prometheia, Yazarın Ölümü yer alıyor.



Görüntü Dökümü

--------------------------

- Cenaze töreninden görüntü.

- Haluk Ortaç\'ın konuşması,

- Cenaze başında yapılan ve konuşmalarından,

- Oğlu Gökhan Onay\'ın konuşması,

- Tiyatrocu İsmail Işılsoy\'un marş söylemesi,

- Cenazenin taşınması ve defnedilmesi,

- Mezarına çiçek bırakılması.

- Mezarlık genel detay görüntüsü.

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

========================================================

6)CEM BELEVİ, TOKAT\'TA HAYRANLARI İLE BULUŞTU

POP müzik sanatçısı Cem Belevi Tokat’ta hayranları ile buluştu.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezi içerisinde ücretsiz düzenlenen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Alkışlar arasında sahneye çıkan Cem Belevi, sevilen parçalarını seslendirdi. Şarkıcının \'Sor\', \'Aç kollarını\' ve \'Dumanlı Sevda\' gibi popüler şarkılarına izleyiciler de eşlik etti. Hayranları Cem Belevi\'yi cep telefonları ile görüntülemek için birbirleri ile yarıştı.

Görüntü Dökümü:

-Konserden görüntüler

-Seslendirdiği parçalar

-Hayranlarının ilgisi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(198 mb)