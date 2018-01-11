DHA YURT BÜLTENİ-15

Şemdinli\'de 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi/EK

ZEHİRLENEN ÖĞRENCİ SAYISI 176\'YA ÇIKTI

Tekeli köyünde gıda zehirlenmesi tanısıyla hastaneye getirilen öğrencilerin sayısı 176\'ya çıktı. 150 öğrencinin hastaneye götürülmesinden sonra 26 öğrencinin daha aynı şikayetlerle hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi. Hastane Başhekimi Dr. Selçuk Kaba, öğrencilerde gıda zehirlenmesi tanısı konulduğunu söyledi. Dr. Kaba, \"Gerekli müdahaleler yapıldı. Genel anlamda öğrencilerde bir sıkıntı yok.\"dedi.

Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ise okuda eğitim gören 400 öğrenciye öğlen yemeği verildiğini belirterek, \"176 öğrenci zehirlenme tanısıyla hastaneye kaldırdık. Öğrencilerimizin büyük kısmı ayakta tedavi gördü ve taburcu edildi. Bununla ilgili aynı yemek farklı okullarda da öğrencilere verildi. Ancak o okullarda bir sıkntı yok. Burayla ilgili gerekli incelemeleri başlattık. Nedenini en kısa zamanda bulup gerekli önlemleri alacağız\"diye konuştu. İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman\'da hastaneye gelerek öğrencilerin durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alıp, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Kaba\'nın açıklaması

-Şemdinli ilçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce\'nin açıklaması

Haber: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ,(Hakkari),(DHA)

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Edirne\'de uluslararası göçmen kaçakçılığı örgütüne operasyon: 23 gözaltı

Edirne\'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul\'dan yabancı uyruklu kişileri yüklü miktarda para karşılığında Meriç Nehri üzerinden Yunanistan\'a, buradan da Avrupa ülkelerine çıkararak uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul ve Uzunköprü\'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1\'i Yunanistan vatandaşı 23 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ayrıca 3 araç, 1 tabanca ve 30 cep telefonuna el koydu. Gözaltındaki 23 kişinin Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki soruşturmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin jandarmaya getirilişi

Haber:Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA)

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Şehit Necmettin öğretmenin babası, oğlunun okulunu ziyaret etti

Gümüşhane\'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli\'de yol kesen PKK\'lı teröristlerce aracı yakılıp, kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, oğlunun görev yaptığı Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki okulu ziyaret etti. Baba Yılmaz, ve öğrenciler duygulu anlara yaşadı.

Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mehmet Şengönül’ün daveti üzerine ilçeye gelen Hamit Yıldız, Siverek İlçesine bağlı Çiftçibaşı Mahallesi\'ndeki oğlunun ismini taşıyan okulu ziyaret etti. Oğlunun öğretmen arkadaşları ve sendika üyeleri ile birlikte okula giden Yılmaz, öğrencilere sarılıp, alınlarından öptü. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sırasında Hamit Yılmaz, oğlunun öğretmen masasına otururken gözyaşlarına hakim olamadı. Necmettin Yılmaz’ın çocukluğunu anlatıp, öğrencilere nasihatte bulunan Hamit Yılmaz, \"Aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. İyi ki bu ülkenin, bu memleketin bir evladıyız. Necmettin de bu memleketin bir evladı, vatanına, milletine daha güzel hizmet edebilmek için Şanlıurfa\'nın ovalarına gelip, evlatlarımıza daha güzel ilimler, daha güzel günler, aydınlık bir yarın hazırlamak için buralara geldi ve ömrü yetmedi buna. Şahadetle taçlandırıldı. Rabbim tüm şehitlerimizin ve evladım Necmettin\'i kabul etsin inşallah. Allah peygamber efendimize komşu eylesin inşallah, vatanımız milletimiz sağ olsun. Biz vatan, millet din uğruna savaşıp ölenlerdeniz. Ben evlatlarımı gözlerinden öpüyorum. İyi ki, bu evlatlarımız var, bu vatanın gelip geçici bir üyesiyiz. Bundan sonraki sahipleri bizim değerli evlatlarımızdır. Bu vatan bunlara emanet. Derslerine çok çalışıp vatanına, milletine, bayrağına bağlı nesiller olarak yetişmelerini rabbimden niyaz ediyorum\" dedi.

Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mehmet Şengönül ise, Necmettin Yılmaz’ın arkadaşları olarak öğrencileri bırakmayacaklarını ve arkadaşlarından devraldıkları bayrağı gururla dalgalandıracaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Necmettin Yılmaz’ın babası

- Okula gelmesi

- Sınıfta öğrencilerle buluşması

- Ağlayan baba Hamit Yılmaz

-Öğrencilere sarılıp öpmesi

- Ağlayan öğrenciler

-Baba Hamit Yılmaz’ın konuşması

-Ağlayan öğrencinin konuşması

-Mehmet Şengönül’ün konuşması

- Öğrencilere şehit oğlunu anlatması

- Okul tabelası

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 733 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,(DHA)

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Erzurum beyaza büründü

Erzurum\'da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Son günlerde dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum\'da öğlenden sonra başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Lapa lapa akşam saatlerine kadar süren kar kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaldırımlarda ve karayolunca kar temizleme çalışması yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşürken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışı altında trafikten detay

-Kaldırımları temizleyen belediye görevlileri

-Kar yağışı altında vatandaşlardan detay

-Üzeri karla kaplı araçlar

-Kaldırımları temizleyen belediye araçları

(SÜRE: 01.56 BOYUT: 118 MB)

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

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Bursa\'da apartman görevlisine satırlı saldırı

Bursa\'da bir apartmanda kapıcılık yapan 49 yaşındaki İrfan Malat, kimliği belirsiz bir kişinin satırlı saldırısına uğradı. Boğazından ve kafasından aldığı satır darbeleri sonucu ağır yaralanan Malat\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Arda Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman sitesinde kapıcılık yapan İrfan Malat, kimliği belirsiz bir kişiyle sitenin bahçesinde tartıştı. 20\'li yaşlarda olduğu tahmin edilen şüpheli, belinden çıkardığı satırla Malat\'ı boynundan ve kafasından yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olan Malat olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Malat\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleriden görüntüler

SÜRE: 0.52 saniye,BOYUT: 153 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Firariyi kovalayan polis memuru kendi tabancasıyla yaralandı

İzmir\'in Bornova ilçesinde, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Ömer K.\'yı (Katı) kovalayan 45 yaşındaki polis memuru K.T., istinat duvarından düştü. Tetik, düştüğü sırada kazayla ateş alan tabancasından çıkan mermiyle yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Peker Mahallesi 5030 Sokak\'taki bir evde meydana geldi. Akaryakıt kaçakçılığı suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarı olan Ömer K.\'nin, teyzesinin Peker Mahallesi\'ndeki evine gittiğini tespit edildi. Adrese gelen ekipleri gören Ömer K., evin arka bahçesindeki istinat duvarını aşarak kaçmaya başladı. Polis memuru K.T., kaçtığını gördüğü firariyi yakalamak için aynı duvarı tırmanmaya çalışırken düştü. Bu sırada, düşmenin etkisiyle 2 çocuk babası K.T.\'nin tabancası kazayla ateş aldı. Tetik\'in boğazından giren mermi, çenesinden çıktı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan polis memurunun sol gözünün ağır hasar aldığı ancak hayati tehlikesinini bulunmadığı açıklandı. Olaydan sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı birçok polis, kan vermek için hastaneye geldi. Bu arada, .başka polisler de firari Ömer K.\'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Ekiplerin çalışmalarından görüntü

Haber: Davut CAN/İZMİR,(DHA)

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Deniz temiz bilinci için çocuklar akvaryumu gezdi

Deniz Temiz Derneği TURMEPA ve TEGEV Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı arasında imzalanan protokol kapsamında Kepez ilçesi Baraj İlköğretim Okulu\'nda eğitim gören 120 öğrenci, Antalya Akvaryum\'u gezdi.

Organizasyonunu fikir babası aynı zamanda Deniz Temiz Derneği TURMEPA Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Ünlü, çocuklarla birlikte akvaryumu gezdi. Antalya\'da 1993 yılında kurulan TURMEPA yönetimi olarak çevre temizlik faaliyetleri ve birtakım etkinlikler düzenleyerek çevre bilincini gündemde tutmaya çalıştıklarını anlatan Ünlü, \"TURPEMA ve TEGEV Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı işbirliğinde yaptığımız etkinlikte 120 öğrenciyi, akvaryuma getirerek balıkları incelemelerini sağladık. Çocuklar burada çok mutlu oldu. Telefonlarıyla sürekli fotoğraf çekerek geziyi kayıt altına aldılar. Buraya gelmeden önce de derste deniz ve denizlerin temiz tutulmasıyla ilgili derse girdiler. Şimdi de yüzlerce tür balığı görerek neden denizlerin temiz olması gerektiğini daha iyi anlıyorlar\" dedi. TEGEV Suna İnan Kıraç Eğitim Parkı Müdürü Lütfiye Altınkaya ise çocuklarda temiz deniz ve çevre bilincini oluşturmak için çalışma yaptıklarını belirtti. Altınkaya, vakıflarının kurulduğu günden bu yana sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalıştığını söyledi. Temiz deniz bilinci oluşturmak, denizi sevdirmek üzerine yola çıkarak bu faaliyete başladıklarını vurgulayan Altınkaya, \"Antalya\'da denizi tanımayan, görmeyen çocuklarımızı seçtik. Çocuklarımızı balıklarla tanıştırıp, güzel bir gün geçirmelerini sağladık\" dedi. Öğrenciler gruplar halinde akvaryumun her köşesini gezerek balıkları ilgiyle inceledi. Kimisi cep telefonuyla, kimisi de tabletiyle fotoğraflar çekti. Çocuklara eşlik eden öğretmenleri de özçekim yaparak geziyi ölümsüzleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Akvaryumdan detay görüntü

- Çocuklardan detay görüntü

- İzzet Ünlü ile röp

- Lütfiye Altınkaya röp

- Akvaryumu gezen çocuklarla röp

411 MB /// 3.40\'

Haber:İbrahim LALELİ Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Zayıflamada yeni yöntem, \'Hipnobezite\'

Sivas Numune Hastanesi Psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Etem Erdal Erşan, kendisine başvuran hastaları \' \'Hipnobezite\' adını verdiği hipnoterapi yöntemi ile zayıflatıyor. Erşan, \'Hipnobezite\' terimini dünyada ilk kez kendisinin kullandığını söyledi.

Sivas Numune Hastanesi\'nde psikiyatrist, psikoterapist ve hipnoterapist olarak hizmet veren Doç. Dr. Etem Erdal Erşan, hipnoz tekniğinde uyguladığı terapi ile insanları zayıflatıyor. Obezitenin dünyada ve Türkiye\'de en önemli sağlık sorunu olmaya aday olduğunu belirten Erşan \"Hipnoz, yapılan telkinlere karşı yükselmiş yanıt kapasitesi ile karakterize, dış uyaranları algılamada azalmanın ve dikkatin yoğunlaşmasında artışın ortaya çıktığı bir bilinç halidir. Hipnozu sertifikası olan herkes yapabilir. Yalnız hipnoterapi, hipnozdan biraz daha farklıdır. Terapinin, hipnoz tekniği ile kullanılmasıdır. Şu şekilde tanımlayabiliriz. Şırınga hipnozdur, enjektörün içine kattığımız ilaç da terapidir. İkisi bir araya geldiğinde hipnoterapi denmektedir. Hipnoterapiyi sağlık personelinin yapması gerekmektedir. Peki biz neden hipnobezite dedik? Dünya Sağlık Örgütü\'nün bizim Sağlık Bakanlığının yaptığı araştırmalar da obezite dünyada en önemli sağlık sorunu olmaya aday. Hatta şu sıralar birinci sıraya da geliyor. Kabaca her üç kişiden bir kişi obez hem dünyada hem ülkemizde\" dedi.

\'DÜNYA\'DA BU TERİMİ KULLANAN İLK KİŞİYİM\'

Dünyada \'hipnobezite\' teriminin ilk kez kendisi tarafından kullanıldığını ifade eden Erşan şöyle dedi: \"Obezite vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden daha fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. Peki bizim yaptığımız hipnobezite yöntemi ne? Hipnobezite de terim olarak hipnoz ve obezite terimlerinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Obezitede kullandığımız hipnoterapi için, hipnobezite terimini kullanmaktayım. Dünyada ve ülkemizde bu terim ilk defa benim tarafımdan kullanılmakta. Hipnobezite, hipnozun obezitenin tedavisi amaçlı kullanılmasıdır. Tedavi anlamında kullanılmasıdır. Her şey kafada biter mantığı ile yola çıkıyoruz. Bir davranış değişikliği oluşturmaya çalışıyoruz. Yeme alışkanlığının davranışını değiştirme şeklinde oluşturmaya çalışıyoruz. Hastalarım bunu zayıflama diye değerlendiriyor ama ben sağlıklı ve dengeli beslenme terimini kullanmaktayım. Biz hipnozla sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bunda da verdiğimiz telkinlerimiz var. Davranış değişikliği yaparak alışkanlık haline getirmeye çalışıyoruz.\"

\'AYLIK 12 LİRAYA TEDAVİ\'

Türkiye\'de bu tedavinin uygulandığı tek hastanenin Sivas Numune Hastanesi olduğunu söyleyen Erşan bu tedavinin aylık 12 liraya mal olduğunu söyledi. Erşan şöyle devam etti: \"Yaptığım çalışmada 2 yıldır veri topluyorum. Şu ana kadar 181 hasta bu seansları tamamlamış durumda. Seanslar haftalık olarak yapılmakta ve en az 10 hafta yapılıyor. 10 haftadan sonra kontrol seanslarımız var. Rakamsal olarak çok çok anlamlı düzeyde vücut kitle endeksinde azalma olduğunu gözlemledik. Yaş olarak 16-72 yaş aralığını kabul ediyorum. İstatistiksel olarak hipnobezitenin, obezitenin tedavisinde etkin olduğunu görülmekte. Avantajları ucuzdur, kolay bir yöntemdir, kimyasal kullanmadığım için yan etkisi bulunmaz ve en önemlisi diğer yöntemlerle farkı, kalıcılığı daha fazladır. Hipnobezitede bizim amacımız sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmektir. Bu tedaviyi devlet hastanesinde yapıyoruz ve bu uygulamanın yapıldığı tek hastane Sivas Numune Hastanesidir. Ayda 12 liraya bu tedaviden herkes faydalanabiliyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-Doktorun açıklamaları

(285 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)