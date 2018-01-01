DHA YURT BÜLTENİ-15

Erdoğan ve Yıldırım\'ın Kato dağındaki askere yılbaşı mesajı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak\'ın Beytüşebap ilçesi Kato Dağı\'nda görevde bulunan askerlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun telefonu ile yılbaşı mesajı verdi.

Yılbaşını geçirmek için Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı\'na gelen İçşleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldrırım\'ı telefonla arayarak Kato dağında askerlerle birlikte olduğunu söyledi. Bakan Soylu\'nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda geçen diyaloglar şöyle:

BAKAN SOYLU: GEÇEN YIL TERÖRİSTLER VARDI, BUGÜN SİZİN EVLATLARINIZ VAR

\"Kato\'dayız Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün buraya geldik. Geçen yıl da Aydoğan paşa ile gelmiştik, yine sizi aramıştık. Burada hem üs bölgesi kuruldu, geçen yıl burada teröristler vardı. Bugün Allah nasip etti sizin evlatlarınız var. Şimdi onların yanındayım. Jandarma Genel Komutanımız burada, tümen, tugay, buranın komutanları burada. Valimiz burada Ethem abiyi de getirdim. Bir şey söylemek ister misiniz, efendim?\"

ERDOĞAN: ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajı paylaştı: \"Sevgili kahramanlar, öncelikle sizleri, gerek bakan, gerek komutan kademesiyle Düzce\'de şu tüm kalbi duygularla. Yanımda şu an bakan, milletvekili arkadaşlar var. Yılın bu son gününde sizleri selamlıyorum ve önümüzdeki 2018 yılının, vermekte olduğunuz mücadelenin başarılarla olmasını Allah\'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle sizleri, tabii ailenizle birlikte buluşacağınız günleri ben de dua ile temmini ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz bu mücadeleler hem millet hem de hak katında sizleri sürekli yüceltmektedir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah\'tan şifalar temmini ediyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. 2018 sizler için, milletimiz için inşallah başarılarla, zaferle dolu olmasını diliyorum, Allah\'a emanet ediyorum.\"

YILDIRIM: GECE GÜNDÜZ SINIR BOYUNDA MÜCADELE VEREN KARDEŞLERİMİ KUTLUYORUM

Ardından Başbakan Yıldırım, asker, polis ve güvenlik korucularına hitaben şu mesajı yayımlandı: \"Bütün arkadaşların gözlerinden öpüyorum. Vatanının, milletin ve ülkenin selameti için gece gündüz sınır boylarında fedekarca görev yapan bütün kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Yeni senenin ülkemiz, milletimiz için hayırlara, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bütün arkadaşların yeni yılını tebrik ediyorum. Asker, polis ve güvenlik korucularımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun.\"

SOYLU: YÜZDE 70 - 80\'İNİ BİTİRDİLER

Son olarak yine İçişleri Bakanı Soylu, \"Sayın başbakanım geçen yıl burada teröristler vardı. Talimatlarınız doğrultusunda burada üs bölgesi kuruldu. Ve uzun yıllardan sonra burada ilk kez hem jandarmamız hem korucularımız bu kışı burada geçirecekler. Çok can siparene bir mücadeleyle teknik olarak buranın yüzde 70-80\'ini bitirdiler\" şeklinde paylaşımda bulundu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Bakan Soylu\'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile konuşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım\'ın mesajjları

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

================================================

Yeni yılda Erciyes\'te meşaleli gösteri

Türkiye\'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, yeni yılda kayak severlerin adresi oldu. Erciyes\'te meşaleli ve havai fişekli kayak gösterisi yapıldı.

Kayseri\'de yeni yıl kutlamalarının tercih edilen adresi Erciyes Kayak Merkezi oldu. Erciyes\'teki yeni yıl kutlamalarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'de katıldı. Erciyes\'in zirvesinden ellerindeki meşaleler ile kayarak inen Kayseri Erciyes A.Ş pist güvenlik ekibi ve Snow Akademia kayak okulu eğitmenleri meşaleler ile görsel bir şölen sundu. Erciyes kayak merkezindeki yeni yıl etkinliklerine katılan Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada, \" Hepinize gelecek yılın huzurlu, ağız tadıyla ve mutluluk içinde geçmesini diliyorum. İnşallah geçtiğimiz yılın sıkıntılarını geride bırakırız. Erciyes\'e gelmek benim için bir başka duygu. Çünkü buralara çok büyük emekler verdik. Erciyes\'i bu şekilde görmek çok güzel. İnsanların mutlu bir şekilde buralarda kayak yaptığını görmek benim için dünyanın en güzel mutluluğu. Çok şükür Türkiye\'nin en güzel kayak merkezine sahibiz. Buraların kıymetini bilen sizler varsınız. Siz buraların keyfini çıkartınca ben de mutlu oluyorum\" dedi. Bakanın konuşmasının ardından Erciyes\'te havai fişek gösterisi sunuldu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Erciyes Kayak Merkezi\'nde meşaleli gösteri

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

-Bakan Özhaseki\'nin ateşin yanında ısınması

-Genel detay

5 Dakika 24 Saniye / 329 MB

Haber : Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN, KAYSERİ,(DHA)

================================================

Bacağı kesilen Özge bebek 5’inci yaş gününü kutladı

Antalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının 150 TL’ye yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım bebek, 5’inci yaş gününü kutladı. Özge bebeğe babası salıncak hediye etti.

Antalya\'nın Kepez ilçesinde Ali İhsan Yıldırım (39) ve eşi İlknur Yıldırım\'ın (35) \'Özge\' adını verdikleri bebekleri 1 Ocak 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde 6.5 aylık olarak dünyaya geldi. Kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden Minik Özge, alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına kurduğu 150 TL’lik düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken DHA’nın gündeme getirdiği Özge bebek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda hayırsever protez bacak ve tedavi masrafları için yardımcı oldu.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ SALINCAK

Protez bacakla yürümeye başlayan Özge’nin bugün 5’inci yaş günü kutlandı. Baba Ali İhsan ve anne İlknur Yıldırım minik kızlarının yaş günü için pasta alıp üzerine de ‘İyi ki doğdun Özgem’ yazdırdı. Kuzenleriyle birlikte pasta üzerindeki mumları söndüren Özge’nin oldukça mutlu olduğu dikkati çekti. Baba Ali İhsan Yıldırım kestiği pastadan minik kızına eliyle yedirdi. Kızının yürümesi için makara sistemi kuran Yıldırım’ın doğum günü hediyesi de minik Özge’yi oldukça mutlu etti. Salıncakta sallanmayı çok sevdiği için sürekli parka gitmek zorunda kaldıklarını belirten baba Yıldırım, \"Kızım artık evimizde kendi salıncağında sallanacak. Ona bir salıncak hediye aldım. Yürümesi için makaradan sistem yapmıştık. Sallanması içinde böyle bir çözüm buldum\" dedi. 4 yıl Özge’nin çok zor günler geçirdiğini belirten baba Yıldırım, 2018 yılında Özge için sağlık ve mutluluk diledi. Hukuki süreçte herhangi bir ilerleme olmadığını da ifade eden Ali İhsan Yıldırım, “Daha güzel günleri Özge’ye yaşatmak için çabalıyoruz. Hukuki süreç için yetkililerden destek bekliyoruz. Özge 5’inci yaşına girecek. 2017 yılı Özge için biraz mutlu geçti. Mutsuz olduğu zamanlar da oldu. Çünkü hukuki olarak bir yere varamadıkö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Özge’ye babası protez bacağını takmaya çalışırken

-Protez bacağı takılan Özge’nin yakın plan görüntüleri

-Özge’yi izleyen yakınlarının görüntüsü

-Özge’nin elinde DHA mikrofonuyla etraftakileri konuşturmaya çalışması

-Özge’nin babasıyla diyaloğu

-Özge’nin çocuklara mikrofon tutması

-Özge’nin babası röp

-Özge’nin doğum pastasının gelişi

-Salondakilerin ‘İyi ki doğdun Özge’ tezahürazları

-Özge’nin pasta üzerindeki pasları üflemesi

-Özge’ye arkadaşlarının hediye vermesi

-Özge’ye babanın salıncak hediye etmesi

-Özge’nin babası ile röp

-Özge’nin babası ile birlikte pastayı kesmesi

-Özge’ye babasının eliyle pasta yedirmesi



520 MB – 4.39’

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

================================================

Zatürreyi yendi, annesi ve dayısıyla kazada öldü

Osmaniye\'nin Kadirli meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden diyetisyen Habibe İnandı (26) ile annesi Zeynep İnandı (48) ve dayısı Mustafa İnandı\'nın (32) cenazeler, Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde yan yana toprağa verildi. Habibe İnandı\'nın uzun süre Adana\'da zatürre tedavisi gördüğü, kaza günü hastalığı yenip eve döndüğü ortaya çıktı.

Bir süre Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde zatürre tedavisi gören Habibe İnandı, hastalığı yenip tedavisi tamamladıktan sonra ailesiyle hastaneden ayrıldı. Andırın\'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa İnandı yönetimindeki 80 DS 920 plakalı otomobil, Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde Serkan Yılmaz2ın (24) kullandığı 01 Y 518 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Habibe İnandı, annesi Zeynep İnandı ile aracı kullanan dayısı Mustafa İnandı hayatını kaybetti, babası İsmail İnandı ile kamyonette bulunan Serkan Yılmaz, Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılkan yaralandı.

YAN YANA DEFNEDİLDİ

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Habibe İnandı ile annesi Zeynep ve dayısı Mustafa İnandı\'nın cenazeleri uzun araç konvoyu ile Andırın\'ın Efirağızlı Mahalle Mezarlığı\'na getirildi. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve MHP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, inandı ailesi ile yakınları ve vatandaşlarının katılımıyla kılınan namazın ardından cenazeler yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan İsmail İnandı\'nın kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Araç konvoyu

- Cenazelerin defnedilmesi

- Durmuşoğlu\'nun mezara toprak atması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 682 MB

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)



=================================================

AGD’den ‘Mekke’nin Fethi’ programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi tarafından Mekke’nin Fethi’nin 1387\'nci yıldönümü nedeniyle program düzenledi.

AGD Samsun Şubesi tarafından Mekke’nin Fethi’nin 1387\'ncı yıldönümü nedeniyle Canik Hasan Doğan Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen programa Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AGD Şube Başkan yardımcısı Mehmet Durnaoğlu, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Mehteran Gösterisi, Kuran ve ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı. Programda konuşan AGD Samsun Şube Başkan yardımcısı Mehmet Durnaoğlu, \"Bugün, 31 Aralık 2017. Miladi takvime göre 1 Ocak 630\'da Mekke fethedilmiştir. Kutlu şehir Mekke\'nin fethi\'nin 1387\'ncı yıl dönümünü anmak, Mekke\'nin kutlu misafirine selam etmek ve onun en büyük mucizesi olan Kur\'an-ı Kerim tilavetini dilemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.Bu geceyi Türkiye\'nin 81 ilinde gerçekleştiriyoruz\" dedi. Program semazen gösteresi, Siyer-i Nebi Ödül töreni ve duanın ardından sona erdi.

Görüntü dökümü

--------------

-Salondan detaylar

-Mehteran grubunun gelmesi

-Mehteran gösterisi

-AGD Samsun Şube Başkan yardımcısı Mehmet Durnaoğlu\'bnun açıklaması

(Süre: 01.59 dk)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)



