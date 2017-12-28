DHA YURT BÜLTENİ-15

DP\'li eski başkan ve partililerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Balıkesir\'de bir grup eski Demokrat Partili (DP), 12 Eylül 2010 referandumu öncesi organize edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı toplantılara, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Balıkesir Adliyesi önünde toplanan eski partililer adına, DP Balkesir eski İl Başkanı Mesut Akbıyık basın açıklaması yaptı. Avukat Akbıyık, 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi Süleyman Soylu ve bir grup partili ile İstanbul’da bir otel ve restoranda 2 gün üst üste bir araya gelip, referandumda nasıl bir tutum sergileneceğini tartıştıklarını söyledi. \"Milli iradenin güçlenmesine katkı sağlayacağı, vesayet odaklarının gücünü kıracağı düşüncesiyle bu sürece olumlu katkı sağlamamızın demokrasimiz ve milletimiz açısından uygun olacağını değerlendirdik\" diyen Akbıyık şunları söyledi: \"Referandum kampanyası süresince illerde birtakım toplantılar yaparak vatandaşlarımızı, \'Demokrasi Buluşmaları\' adı altında, sivil toplum örgütlerimizi \'Evet\' tercihimiz yönünde bilgilendirmek, referandumun içeriğini anlatmak üzere bir program dahilinde çalışmaya başladık. Özellikle belirtmek isteriz ki 12 Eylül 2010 Referandumu \'Demokrasi Buluşmaları\'nda mütevazı ama etkili salon toplantıları, konferanslar ve paneller organize edilmiştir. İddia edildiği gibi anons arabaları, afişler ve bayraklar kullanılmamıştır. Yapılan tüm çalışmalar bizlerin, birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımızın ve bu ülkenin demokrasisine sahip çıkmak isteyen yerel siyasi aktörlerin, geçmişte birlikte siyasi faaliyette bulunmuş olduğumuz arkadaşlarımızın kendi inisiyatifleri ve mütevazı imkânları ölçüsündeki katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmanın bağımsızlığına ve sivil inisiyatif karakterinin bozulmamasına özen gösterilmiştir. Süleyman Soylu ise bu toplantılarda bizlere refakat etmiş, arkadaşlarımızın kendi illerinde organize ettiği toplantılara katılmıştır. Türk siyasi hayatının örnek sivil inisiyatif çalışmalarından biri olan bu çalışmanın bir örgütün finansman desteğiyle yapıldığı iftirasının atılması, CHP\'nin ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun mevcut siyaset tarzına uygun düşse de hem gerçeklere aykırı hem de bizim açımızdan kabul edilemez bir durumdur. Bu iftiranın bir FETÖ projesi ve saldırısı olduğu çok açıktır. Kılıçdaroğlu\'nun son olarak bizlere ve Sayın Süleyman Soylu\'ya yönelik iftiralarda bulunmasının nedeni bu terör örgütü ile iltisaklı olduğunun ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir hedef saptırmadır.\"DP eski İl Başkanı Mesut Akbıyık ve partililer, daha sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sinop Milletvekili Engin Altay ile Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında \'iftira\' ve FETÖ/PDY\'yle iltisakları olduğu iddiasıyla Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye önünde detay görüntü

- Mesut Akbıyık\'ın konuşması

HABER-KAMERA: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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Uludere\'de ölen 34 kişi mezarları başında anıldı



Şırnak\'ın Uludere ilçesi Ortasu köyü Irak sınırındaki hava operasyonunda hayatını kaybeden 34 kişi, olayın 6\'ncı yılında mezarları başında anıldı.

Uludere ilçesi Ortasu Köyü Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava operasyonunda, Irak\'tan kaçak mal getiren aralarında çocukların da olduğu 34 kişi hayatını kaybetti. Ölenler için bugün Gülyazı köyü mezarlığında düzenlenen anma törenine, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDP Milletvekilleri Aycan İrmez, Leyla Birlik, Mithat Sancar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anmada aileler adına konuşan Veli Encü, 6 yıldır adalet bekleyen, verilen bütün sözlere rağmen Ankara\'nın karanlık dehlizlerinde adaletsizliğe hapsedilen, adalet talebini yükselttikçe zulme uğrayan bir davanın takipçisi olduklarını belirtirek, \"2193 gündür Hükümet, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, sivil yargı, askerî yargı ve Anayasa Mahkemesi\'ni dolaşan dava hepsinin utanç verici birliğinin arasında karanlığa gömüldü, gömülüyor\"dedi. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ise, bu olayda sorumlululuğu olanları kınadıklarını belirterek, \"Bugüne kadar sorumluların ortaya çıkarılmaması, hiçbir hukuki adli bir işlemin sağlıklı yürütülmemesi, örtbas edilmesi aslında bir tesadüf değil. İşte Türkiye bugün KHK\'lar ile OHAL ile yönetiliyor. Biliyoruz ki hakikatlerle yüzleşirsek o zaman barış ve demokrasiyi el birliği ile bu topraklara getirebiliriz.\" Anma töreninde mezarların başına geçen aileler gözyaşlarına hakim olamazken, konuşmalarına ardından mezardaki kalabalık sessizce dağıldı. Askerlerin anma nedeniyle Ortasu ve Gülyazı köylerinde güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlıktan görüntüler

-Ailelerin mezar başında ağlaması

-Gelen konukların karşılanması

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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Fatih Sultan\'ın otağının Erzincan Eğitim ve Kültür Vakfı\'na verilmesine tepki

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bulunan, doğuya sefer yapacağını ilan eden Fatih Sultan Mehmet\'in ordularının otağını kurduğu ve rahatsızlanarak yaşamını kaybettiği \'Hünkar Çayırı\' olarak bilinen 195 dönümlük arazinin 133 dönümlük kısmı üniversite yapması için Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı\'na verildi. Tarihi mekanın, Erzincanlı Kültür ve Eğitim Vakfı\'na verilmesi Gebze\'de tepki yarattı.

Gebze\'de bulunan Fatih Sultan Mehmet\'in doğuya sefer yapacağını ilan ederek ordularının otağını kurduğu, rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği 195 dönüm araziye sahip \'Hünkar Çayırı\'nda tarihi köprü, çeşme ve namazgah bulunuyor. Gebze, Çayırova ve Darıca\'da bulunanların mesire yeri olarak kullandığı arazi, sanayi ile kentin iç içe geçtiği bölgede vatandaşların nefes alabildiği yerler arasında bulunuyor. Merkezi İstanbul\'da bulunan Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü\'nden araziyi eğitim hizmetlerinde kullanmak üzere irtifak hakkı tesisi talebinde bulundu. Milli Emlak Genel Müdürlüğü talep üzere koruma altına alınan Namazgah, çeşme ve köprünün bulunduğu alan dışındaki 133 dönümlük araziyi 30 yıl süre ile Erzincan Kültür ve Dayanışma Vakfı\'na verdi. İlk yıl için tespit edilen rayiç bedelin binde beşi dikkate alınarak hesaplanan 465 bin 650 TL bedel üzerinden Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesinin yapılması kararlaştırıldı. Fatih Sultan Mehmet\'in yadigarı bir kısmı Gebze Teknik Üniversitesi\'nin sınırları içerisinde bulunan, Gebze Belediyesi tarafından mesire alanı olarak kullanılan Hünkar Çayırı\'nın Erzincan Kültür ve Dayanışma Vakfı\'na verilmesi bölgede büyük tepkilere yol açtı. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri tepki gösterirken, sosyal medyada bir araya gelenler yarın Hünkar Çayırı\'nda Cuma namazı kılmak için karar aldı.

TAHSİN TARHAN: \"BU ALANIN RANTA KURBAN VERİLMESİ DOĞRU DEĞİL\"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan bu alanın yok edilerek ranta kurban verilmesinin doğru olmadığını belirterek, \"Daha önce orası gündeme geldi. Devlet Malzeme Ofisi\'nin yeri orası. Zaten hukuki değil, Özelleştirme İdaresi\'ne devredilmesi. Bizler o dönem itiraz ettik. Tekrar geri verileceğini, yanlış oldu şeklinde söylemde bulundular. Şimdi habersiz şekilde bir vakfa çok cüzi bir rakama devredilmiş. Vakıf bölgeden bir vakıf değil. Erzincan adı altında bir vakıf. Yapılan işlem doğru değil. Eğer üniversiteye verilecekse zaten Gebze Teknik Üniversitesi sınırları içersinde. Verilecekse Gebze Teknik Üniversitesi\'ne verilmesi gerekir. Tarihi açımızdan önemli bir nokta. Fatih Sultan Mehmet\'in otağı içinde tarihi çeşmeler, köprülerin bulunduğu bizim tarihimiz açısında önemli bir alan. Bu alanın yok edilmesi, ranta kurban verilmesi doğru değil. Gerekirse hukuki yollara başvurucağız, mahkemeye taşıyacağız. Eğer çok ihtiyaç varsa bitişiğimizde 1 milyon metrekare askeri alan var ve eğitim alanı olarak ayrıldı. Orayı eğitim alanı olarak kullanabilirler. Bu belli ki başbakanın tamamen gücünü kullanarak kendi vakıflarına devrediliyor\" dedi.

\'TARİHİ DOKUYA UYGUN HALE GETİRİLEBİLİR\'

Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Yaşar Sekin ise Hünkar Çayı\'nın vakfa verilmesinden sonradan haberdar olduklarını söyleyerek, \"Gebze bir sanayi kenti ve dolayısıyla halkımızın reakreasyon alanı olarak kullanabileceği pek bir yer söz konusu değil. Burası da tarihi dokuya uygun hale getirilerek halkımızın hizmetine açılabilecek güzide yerlerden birisi. Biz oda olarak eğitime karşı değiliz ve eğitime ciddi önem veriyoruz. Eğitim için ayrılmış bir yer var. Cephanelikte bin dönüm ayrılmış bir eğitim alanı var. Oraya yapılabilir. Burası halkımızın vakit geçirebileceği, sporunu yapabileceği aynı zamanda tarihi dokuya uygun olarak gençlerimizin o tarihi bilgiyi edinebilecekleri bir yer haline getirilebilir. Yine bildiğim kadarıyla Gebze Teknik Üniversitesi\'nin bununla ilgili bir projesi var. Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir enstitü kurmak istiyorlar. Böyle bir çalışma yapılabilir ve bununla ilgili yatırım yapılabilir. İnsanlarımız hem vaktini geçirir, hem de tarihle ilgili bilgi edinebilirler. Bizim geçlerimiz tarihlerine tamamen vakıf değiller. Avrupa, doğu bloğu ülkelerinde insanların vakitlerini geçirebilecekleri, sporunu yapabilecekleri, dinlenebilecekleri çok büyük yeşil alanlar var. Bizim ülkemizde maalesef böyle alanlar yok. Burayı böyle kullanabilir ve değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Biz isterdik ki duyurulsun, bilgi sahibi olabilelim ve görüşümüz alınsın. Maalesef sonradan haberimiz oldu bizim de\" diye konuştu.

\'BU SATIŞ TARİHE SAYGISIZLIK\'

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz ise şu yazılı açıklamada bulundu:

\"İstanbul\'un Fatihi çağ açıp çağ kapatan ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Hanın ordularının otağı olarak kullandığı Hünkar Çayırı iktidar tarafından satılmıştır. Hünkar Çayırı Sultan Fatih\'in bizlere emanetidir. Tarihe mal olunmuştur. Hepinizin malumu olduğu üzere ülkemiz ve bölge belediyelerimiz iş lafa ve hamaset yapmaya gelince mangalda kül bırakmayan, şanlı ecdadın torunları olmakla övünen bir siyasi anlayış tarafından yönetilmektedir. Evet, torunlarısınız lakin hayırsız mirasyedi torunlarısınız. Ülkede sizden önce yapılan ve para eden ne kadar fabrika ve sanayi kuruluşu varsa satıp bitirdiniz. Şimdi satacak paraya çevirecek bir şey kalmayıncaya bu sefer gözünüzü Sultan Fatih\'in yadigarı Hünkar Çayırına diktiniz. Bu satış bölge halkına haksızlık, tarihe saygısızlık, emanete ihanettir. Bu satışta ihanet vardır, bu satışta vefasızlık vardır, bu satışta usulsüzlük vardır, bu satışta gaflet ve hıyanetlik vardır, bu satışta tarihi bedbahtlık vardır. Bir Gebzeli olarak bu tepkimiz günlük değil, satışın iptali ve Gebzelilere geri tahsis edilinceye kadar sürecektir. Bu siyasi menfaatleri gözeten bir dava değil, aksine Gebze bölgemizin ve tüm Türkiye\'nin ortak meselesidir. Sultan Fatih\'in Gebze\'deki evlatları olarak alınan bu yanlış karardan dönülmesi için tarihi bir sorumlulukla siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını ve tüm kamuoyunu birlikte hareket etmeye davet ediyorum\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hünkar Çayırı\'ndan görüntü

-Tarihi çeşme, köprü ve namazgahtan görüntü

-Anıttan görüntü

-Mustafa Yaşar Sekin ile röp.

-Fatih Sultah Mehmet\'in sözlerinin yazılı olduğu tabelalardan görüntü

Haber: Mesut ÇATAK-Ergün AYAZ-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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Merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, bir inşaatta merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı. Sedyeye konulan işçi halatlarla yukarı çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Kocayusuf Caddesi\'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Necati Taçlı, dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yüksekten merdiven boşluğuna düştü. Necati Taçlı\'nın düştüğünü gören işçiler, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekibi, Necati Taçlı\'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Sedyeye konulan Necati Taçlı halatlarla zemin kata çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalede bulunduğu işçi kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurtarma çalışmalarından görüntü

Sedyeye indiremesi, işçinin yukarı çıkarılması, ambulansa taşınması

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

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Amasya’da Yerli otomotiv fabrikasına talip oldu

Amasya Valisi Osman Varol, \"Bir yerli otomobil üretimi, bir marka ortaya çıkarılması ve bunun uluslararası pazarda rekabet etmesi anlamında ciddi bir adım atıldı. Bu üretim yatırımının yapılacağı yerle ilgili henüz ortada somut net bir durum yok. Bu yatırımın Amasya’mıza yakışacağını düşünerek, bununla ilgili bir değerlendirmenin arkasından da bir tanıtım broşürü, bir tanıtım dokümanı hazırladıkö dedi.

Amasya Valiliği Toplantı Salonu\'nda Vali Osman Varol’un başkanlığında Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon İlçe Belediye Başkanı Alp Kargı, sivil toplum kurulu temsilcileri, yerel yöneticiler, kamu kurum temsilcileri, iş adamları ve basın mensuplarının katılımıyla, yerli otomotiv fabrikasının Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılması için basın açıklaması yapıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, “Bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde uzun süredir üzerinde durduğu yerli bir otomotil markası çıkarma noktasında ciddi bir adım atıldı. Ve bu konuda çok önemli iş adamlarımız bir araya gelerek, bu husustaki somut çalışmaları başlattılar. Bir yerli otomobil üretimi, bir marka ortaya çıkarılması ve bunun uluslararası pazarda rekabet etmesi anlamında ciddi bir adım atılmış oldu. Bu üretim yatırımının yapılacağı yerle ilgili henüz ortada somut net bir durum yok, bu önemli yatırım için ülkemizin gerçekten tarihinde belki dönem noktası olacak ekonomik anlamda, bu önemli yatırımın illerinde gerçekleşmesi içinde Türkiye çapında birçok ilimizin ciddi anlamda çabası var. Biz de milletimizin tarihinde her zaman önemli bir yeri olmuş, olan Amasya ilimizin bunun dışında kalmasını düşünemezdik. Bu kapsamda konunun ilgililerle paydaşlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla, siyasetçilerimizle konuyu müzakere ettik. Merzifon Organize Sanayi Bölgemizde (OSB) uzun zamandır üzerinde çalışılan genişleme sahamızın tapularını bir süre önce aldık. Yani elimizde 400 dönümün üzerindeki sanayi parseli hazır bir şekilde beklerken, bu husus ortaya çıktı. Bunun arkasından bizde girişimlerimizi yaptık. Bu yatırımın Amasya’mıza yakışacağını düşünerek, bununla ilgili bir değerlendirmenin arkasından da bir tanıtım broşürü, bir tanıtım dökumanı hazırladıkö diye konuştu. Amasya Valisi Osman Varol, basın açıklamasının ardından katılımcılara ve basın mensuplarına yerli otomotiv fabrikasının Merzifon’a kurulması durumunda nasıl bir proje hazırlandığını sinevizyon gösterimi ile tanıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Amasya Valiliği toplantı salonu katılımcılar detay

-Amasya valisi Osman Varol’un yerli otomotiv fabrikası açıklaması

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:06-BOYUT 461 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Kemoterapi servisinde doktor Kerimoğlu zeybeği oynadı

İzmir\'de Katip Çelebi Üniversitesi\'ne bağlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktorluk yapan Mehmet Bayındır, kanser hastalarının kemoterapi gördüğü serviste orkestra eşliğinde hastalara şarkı söyledi ve onlarla zeybek oynadı.

İzmir\'de hastalarıyla özel bağ kuran Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi operatör doktorlarından Mehmet Bayındır, kemoterapi gören kanser hastalarına moral vermek için düzenlenen yılbaşı eğlencesinde orkestra eşliğinde şarkı söyledi. Üzerinde beyaz önlüğü ile Kerimoğlu zeybeği oynayan Bayındır\'a ellerinin üzerinde damar yolunu açan aletleri olmasına rağmen hastalar da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bazı hastalar ise koltuklarda oturup alkışlayarak şarkıya katıldı. Hastane duvarları kırmızı balonlarla süslenirken hemşireler ellerinde eldivenlerle alkış tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktorluk yapan Mehmet Bayındır\'ın şarkı söylemesi

- Zeybek oynaması

- Hastaların ve hemşirelerin coşkuyla katılması

Haber:İZMİR,(DHA)

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Şanlıurfa\'da itfaiyecilere seminer

Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi tarafından yangınlardaki sebeplerin araştırılmasına yönelik olarak 15 ilin itfaiyesinin katılımıyla Şanlıurfa\'da \'Yangın sonrası olay yeri inceleme\' semineri düzenlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi ile Ankara Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa düzenlenen ve 15 kentin itfaiyesinin katıldığı \'Yangın sonrası olay yeri inceleme\' eğitim programı Şanlıurfa\'da düzenlendi. Bir otelde düzenlenen seminerde itfaiyecilere yangınların meydana gelme sebepleri, yangın ve patlama çeşitleri, yangınlarda yaşanabilen yüksek ısı, patlama, elektrik çarpması ve zehirlenme gibi tehlikeler, yangın ile ilgili olarak olay yeri raporu hazırlanırken nelere dikkat edilmesi ve raporun nasıl hazırlanması gerektiği konularında bilgiler aktardı. Yangın ve özellikleri konusunda Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Saadet Alkış katılımcılara olay yeri inceleme çalışmasında yangına dair genel bilgiler ve yapı malzemelerinin yangında kimyasal olarak etkileri konusunda bilgiler paylaştı. Seminere ev sahipliği yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan, itfaiye teşkilatının her an göreve hazır ve sürekli kendisini yenilemek zorunda olan bir teşkilat olduğunu, altyapı, teçhizat ve eğitim gibi konularda geliştirilmesi noktasında çok önemli bir görev yerine getirdiğini anlattı. Şanlıurfa\'da düzenlenen eğitimlerin ardından 15 ilden gelen itfaiyecilere özel olarak Cumhuriyet Tesisleri\'nde sıra gecesi düzenlendi. Geceye bazılarının üniformasıyla katılan itfaiyeciler, Urfa türküleri eşliğinde yoğrulan çiğköfteyle birlikte göbek atıp halay çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seminere katılan itfaiyeciler

- Düzenlenen sıra gecesine katılan itfaiyeciler

- Halay çeken itfaiyeciler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 151 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)



