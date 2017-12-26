DHA YURT BÜLTENİ-15

Özel\'den Cumhurbaşkanına:Önce kendi adalarına sahip çık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir\'den Sevakin Adası\'nı istemesiyle ilgili de konuşan CHP Milletvekili Özel, \"Cumhurbaşkanı Sudan\'a gitmiş, Sudan Cumhurbaşkanı\'nı yere göre sığdıramıyor. Aslında Sudan Cumhurbaşkanı bir darbeci, kanlı bir darbeyle gelmiş. Bütün muhalefeti tasfiye etmiş. Ülkesini ortadan ikiye böldürmüş bir diktatör. Sonra da dönüp ondan bir istekte bulunuyor. Sudan\'ın darbeci Cumhurbaşkanı\'na \'Bu adayı bize verin, restore edelim\' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı her kuşu tuttun, leylek mi kaldı? Sevakin Adası\'nı istiyorsun. 18 tane ada verdin Yunanistan\'a. Bizim adalarımıza Yunanlılar belediye başkanı seçiyorlar. Sen bu adaları Yunanistan\'dan isteyeceğine, o adalarda turizm yapacağına elindeki adaları Yunanistan\'a kaptır, ondan sonra çık Sudan\'dan ada talep et. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Diktatörün birine gitmiş, ondan ada istiyor. Onun yerine Türkiye\'nin hakkı olan adalar için duruş göster. Ondan sonra Sudan\'ın Sevakin Adası\'na sıra gelsin. Önce kendi adalarına sahip çık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP\'li Özgür Özel\'in açıklamaları

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Gaziantep\'te yasa dışı bahis operasyonu

Gaziantep\'te, polis tarafından yasa dışı bahis oynatılan 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis, iş yeri sahiplerini gözaltına aldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik kent genelinde 30 ekiple operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 5 iş yerinin sahipleri gözaltına alındı. İçeride bulunan bilgisayarlara el koyan polis, iş yerlerini de mühürledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin emniyetten çıkışı

- İş yerine baskın yapılması

- Bilgisayarların alınması

- Şüphelinin araçla götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 129 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Köy camisinden 2 bin 500 lira çalıp kaçtı

Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Ahievran camisinin imam odasındaki çekmeceden yaklaşık 2 bin 500 lira çalarak ortadan kayboldu. İmam Mümtaz Şahin, şüphelinin bir an önce yakalanmasını isterken, köylüler ise kahvede birlikte çay içtikleri kişinin camiden hırsızlık yaptığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Malkara ilçesine bağlı Ahievren Camii\'nin imamı Mümtaz Şahin, odasındaki çekmeceden yaklaşık 2 bin 500 lira çalındığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Cami çevresindeki güvenlik kamerasında yapılan incelemede, köye gelen bir şüphelinin cami çevresinde keşif yaptıktan sonra kadınların girdiği kapıdan girip, sabah namazında saklandıktan sonra İmam Mümtaz Şahin\'in dolabından aldığı anahtarla paraların bulunduğu dolaptan yaklaşık 2 bin 500 lira çalarak kaçtığı belirlendi. Hırsızlık yapan kişinin bulunmasını isteyen cami imamı Mümtaz Şahin, kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin köye misafir gibi geldiğini belirterek, \"Camiye kadınların girdiği yerden girmiş, burada 10 dakika geçiriyor. Ardından kadınlara ait kısımdan kadınlar mescidine çıkıyor. Daha sonra kadınlar mahfilinde sabah namazına kadar zamanını geçirip saklanıyor. Sabah namazını kıldırmak için geliyorum ve hırsız beni gözlüyor. Anahtarı nereye koyduğumu görüyor. Biz namazdan çıktıktan sonra anahtarı alıp hırsızlığını yapıyor. Diyanet takvimlerinden elde ettiğimiz paraları çekmeceden ve benim yeni çektiğim maaşımı sakladığım yerde bulup alıyor. Bizim bu camiye giren diğer camilere de girecektir. Devletimizin bu hırsızları yakalamasını istiyorum. Bu hırsızlar bunu meslek haline getirmişlerdir\" dedi. Köy kahvesinde oturup, hayvan satın almak için geldiğini anlatan hırsızlık şüphelisi ile çay içtiğini ve hırsız olabileceğini hiç düşünmediğini anlatan 57 yaşındaki Ahmet Erdem, ise olayı duyunca şaşırdığını söyledi. Erdem, \"35 yıllık esnafım gelen misafiri burada yatırıyorum. Yardımcı oluyorum. Kendilerine çay ikram ediyorum. Ben bu adama nasıl yanıldım hayret ediyorum. Ben insan sarrafıyım ama bu nasıl bir adam anlamadım. Adam yine bizi soydu. Dolandırdı gitti. Birde bize \'Allah ısmarladık\' diyerek sohbet edip gitti. Ben insanlara artık şüphe duymaya başladım\" şeklinde konuştu. Güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin eşkalini belirleyen jandarma ekipleri, camiden hırsızlık yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kameraları görüntüleri

-İmam Mümtaz Şahin\'in anlatması

-Ahmet Erdem\'in konuşması

-Camiden detay

-Paraların bulunduğu çekmece ve dolaptan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Türkiye\'nin ilk yerli buğday tohumu Mardin\'de toprağa ekildi

MEZOPOTAMYA\'nın en eski durum buğday tohumu olarak bilinen \'Sorgül\' Mardin ovasında yerel ve mülteci kadın çiftçilerin çalışmalarıyla toprağa ekildi. Hayatım Yenibahar Ekonomik Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği Başkanı Ebru Baybara, Mezopotamya\'nın bilinen en eski atalık durum buğday tohumu olan \'Sorgül\'ün Mardin ovasında ekilerek iyi tarım uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleri ile üretileceğini ifade ederek, \"İlk yıl tohumların çoğaltılması ve iyi tarım uygulamaları eğitimleri vereceğiz. Projede ilk hasatın ise Haziran ayında yapacağız\"dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Hayatım Yenibahar Ekonomik Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği\'nin ortaklaşa düzenlediği \'Topraktan tabağa; yaşayan toprak, yerel tohum\' projesinin startı verildi. Artuklu ilçesine bağlı Eryeri köyündeki arazilerde hayata geçirilen proje kapsamında toprağın korunması, iyi tarım uygulamaları, yerel tohumların bulunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması, yerel ürünlerle geleneksel gıda üretimi hedefleniyor. Projede yerel ve Suriyeli mülteci kadın çiftçilerin toplumsal entegrasyonu ve istihdamı için mesleki ve iş başı eğitim faaliyetlerinin \"Topraktan tabağa tarımsal kalkınma kooperatifleri’\' ile birlikte yürütülecek. Törenin açılış konuşmasını yapan Hayatım Yenibahar Ekonomik Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği Başkanı Ebru Baybara, Mezopotamya’nın bilinen en eski atalık durum buğday tohumu ‘Sorgül’ü tohumluk olarak, Mardin ovasında ekerek iyi tarım uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleri ile üretileceklerini söyledi. Baykara, \"İlk yıl tohumların çoğaltılması ve iyi tarım uygulamaları eğitimleri verilecek, projede ilk hasat iise Haziran ayında yapılacağız. Proje ekibi ve eğitim veren Ziraat mühendislerinin tamamı kadınlardan oluşuyor. 35 yerel, 35 mülteci kadın çiftçi ile başlayan projede 2 ilçede kurulan ‘Topraktan tabağa tarımsal kalkınma kooperatifi’ gibi Kooperatiflerinin sayısı 2018 yılı içerisinde artırılarak Mardin’in tüm ilçelerinde kurulması ve bu alanda istihdam edilecek kadın çiftçi sayısının toplamda 300 civarında olmasını hedefliyoruz\" dedi.

\"SORGÜL, KÜRTÇE BİR KIZ ADI OLUP AYNI ZAMANDA KIRMIZI GÜL ANLAMINA GELİYOR\"

Ebru Baybara, \'Sorgül\' tohumu hakkında da bilgi vererek, \"Anadolu’da buğday tarımı 13 bin yıl öncesine dayanıyor. Mezopotamya buğdayın anavatanı olarak biliniyor. \'Sorgül\' ise Mezopotamya ovasında yetişen, bilinen en eski buğday türüdür. Sorgül, Kürtçe bir kız adı olup aynı zamanda kırmızı gül anlamına geliyor. Kehribar sarısından kırmızıyı yansıtan renginden dolayı Sorgül adını alıyor. Tane yapısı camsı, kırmızıya dönen sarı renkte, mükemmel bir koku ve aromaya sahip bu yerel çeşit, halen Mardin’in dağ kesiminde bir kaç köyde yetiştirilmektedir. Geçmişte hayvancılıkla uğraşan aileler için saman, buğdaya yakın değerdeydi. Sorgül buğdayının saman verimi yüksek olduğundan, çok değerlidir. Genel olarak uzun boylu bitkinin boyu 140 santimi bulmaktadır. Bu yüzden çok yağışlı ve sulama şartlarında yatma problemi olmaktadır. Kimyasal gübreye ve sulamaya responsu düşüktür. Kök yapısı derin ve kuvvetli olduğu için yağışa dayalı şartlarda ve organik yetiştirilmeye müsaittir\"diye konuştu. Törene katılan Ak Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, toprağa uyumlu ata tohumunu geleneksel tarım uygulamaları ile toprakla buluşturup, kadın istihdamına dayalı bir tarım modeli oluşturarak, iyi ürün ve sağlıklı gıdaya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Çankırı, uygulanan bu projenin Türkiye geneline yayılması için çalışmaların yapılacağını da söyledi. Konuşmalardan sonra Milletvekili Çankırı, kadınlarla birlikte çuvaldaki buğdaylık tohumları tarlaya serpti. Serpmeden sonra Çankırı traktörü sürerek tohumların ekilmesini sağladı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntü

-Konuşmalar

-Tohumdan görüntü

-Tohumun serpilmesi

-Milletvekilinin traktör sürmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

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Restore edilen \'Atatürk Evi\' 18 Mart\'ta ziyarete açılacak

Çanakkale Kara Savaşları sırasında \'Yarbay\' rütbesiyle Anafartalar Grup Komutanlığı yapan Ulu Önder Atatürk\'ün 19. Tümen Karargâhı olarak kullandığı Bigalı köyündeki \'Atatürk Evi Müzesi\'nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmaları inceleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, aslına uygun olarak yenilenen Atatürk Evi\'ni 18 Mart törenlerinde ziyarete açacaklarını söyledi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünde bulunan ev, 1915 yılında dönemin köy muhtarı tarafından 19\'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal\'e tahsis edilmiş ve 19-25 Nisan tarihleri arasında karargâh olarak kullanılmıştı. 1980\'li yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılıp, müze haline getirilen \'Atatürk Evi\', zaman içerisinde doğa koşulları nedeniyle yıprandı. Ziyaretçiler açısından tehlike oluşturmaya başlayan müze, restore edilmek üzere 2 yıl önce ziyarete kapatıldı. Geçen 1 Şubat\'ta da Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı\'nca restorasyon çalışmaları başlatıldı. Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, restorasyonu tamamlanmak üzere olan Atatürk Evi\'nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan İsmail Kaşdemir, Atatürk Evi\'nin zamana, coğrafi şartlara, doğa koşullarına bağlı olarak ekonomik ömrünü tamamlayıp, kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Başkanlıkça alınan karar doğrultusunda Türkiye ve Çanakkale için büyük öneme sahip Atatürk\'ün, savaşı idare ettiği karargâh binasını restore ederek tekrar hizmete açmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Kaşdemir şöyle konuştu: \"Projelerimiz, kurul onayı alındıktan sonra tamamen aslına uygun bir şekilde, özgün malzeme kullanılarak yapılıyor. Bu işe hassasiyet göstererek, asla ve asla özgün ve doğal yapısını bozmadan, aslına en uygun şekilde çalışmaları bitirip, Atatürk Evi Müzesi\'ni Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yılı törenleninin yapılacağı18 Mart tarihinde ziyarete açmak istiyoruz. Alan Başkanlığı\'nın envanterinde bulunan Atatürk\'e ait şahsi eşyalar, savaşta kullanılan eşyalar, Çanakkale Savaşları\'ndaki eşyalar ve savaş malzemeleri Atatürk Evi\'nde sergilenecek. Herkes müsterih olsun, gönlü ferah olsun. Özgün olmayan, doğal dokuya uymayan hiçbir şey burada yapılmamakta. Burası bittiği zaman içi boş bir ev değil, içi dolu müze, gelenlerin Çanakkale Savaşları ve Atatürk hakkında önemli figürleri, malzemeleri görebileceği, teşhir ve tanzimiyle modern anlamda bir müze ev haline gelecek.\" Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli yüksek mimar restorasyon uzmanı Birsen İncel ve yüklenici firmada görevli inşaat mühendisi Uğur Can Yavuz, basın mensuplarına Atatürk Evi\'ni gezdirerek, devam eden restorasyon çalışmaları hakkında teknik bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bigalı köyünden genel ve detay görüntü.

-Atatürk Evinden genel ve detay görüntü.

-Restorasyon çalışmalarından genel ve detay görüntü.

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir röp.

- Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Birsen İncel restorasyon çalışmaları hakkından bilgi görüntü.

-Yüklenici firmada görevli İnşaat Mühendisi Uğur Can Yavuz restorasyon çalışmaları hakkından bilgi görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Gaziantep\'te Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği açıldı

Gaziantep\'te, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki iş merkezinde bulunan derneğin şubesinin açılışına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti hükümetlerinin dezavantajlı gruplara öncelik tanıdığını ve bunun için kendisinin kurucusu olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın aktif çalışmalar yaptığını anlattı. Engellilere empati yaparak yaşamlarına dokunmak için yasal altyapılar oluşturduklarını hatırlatan Şahin, \"Çok önemli projeler hayata geçirdik. Engelsiz bir şehir engelli dostu şehir nasıl olabiliriz diye yaptığımız çalışmalarla uygulamanın başındayım\" dedi. Derneğin genel başkanı Nuran Özgül de engellilerin meslek sahibi olması ve topluma yararlı hale gelmesi amacıyla önemli projeler yürüttüklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılışa katılanlar

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Nejat Koçer\'in konuşması

- Nuran Özgül\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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100 metrelik hediye kuyruğu

Burdur\'da bir beyaz eşya mağazasının açılışında dağıtılan hediyeleri kazanmak isteyenler yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluşturdu.

Burdur merkez Kalekapı Caddesi\'ndeki bir beyaz eşya mağazasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Genel Sekreteri Servet Olpak da katıldı. Açılışta firma tarafından hediye edilecek Led TV, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar, ütü, elektrikli süpürge ve blender için yaklaşık 1000 anahtar dağıtıldı. Hediyeleri kazanmak isteyenler açılış saatinden bir saat önce sıraya girerek çekilişe katılmayı bekledi. Sıraya girenler nedeniyle mağaza önünde yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Daha sonra sırayla içeri girenler ellerindeki anahtarla hediye zarflarının bulunduğu kilidi açmayı denedi. Vali Şerif Yılmaz da şansını denedi ancak başarılı olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sıra bekleyenler

- Anahtarla şanslarını deneyenler

- Vali Yılmaz\'ın şansını denemesi

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)