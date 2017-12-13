DHA YURT BÜLTENİ-15

Emrah Serbes hakkında iddianame tamamlandı

BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İZMİR-Aydın otoyolunda, arkadan otomobillerine çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) ölümüne neden olan ve kazadan 6 gün sonra suçunu itiraf ederek, teslim olan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma sonrasında hazırlanan fezleke, İzmir\'de iddianameye dönüştürüldü. Serbes, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Serbes ile aynı araçta bulunan ve ilk aşamada otomobili kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de suç üstlenmekten 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaza, geçen 22 Eylül\'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 sonra yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren baba, anne ve kızları, Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde toprağa verildi. Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç., kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi\'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edilen Serbes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Doğru ise tahliye edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes\'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes\'in alkollü araç kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik\'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklendi.

SAVCILIK FEZLEKESİ İDDİANAMEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yazar Emrah Serbest\'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırladığı fezlekeyi bir süre önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. İzmir\'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında, iddianame hazırlanıp, mahkemeye gönderildi. İddianamede, Emrah Serbes için \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan\', 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Bu arada Emrah Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de suç üstlenmekten 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın hangi mahkemede görüleceğinin daha sonra belli olacağı belirtildi.

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

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Elazığ\'da barajda kaybolan kız için TSK özel ekip görevlendirdi

Elazığ\'da 1 Aralık tarhinden beri kayıp olan ve daha sonra kimliği ile cüzdanı Karakaya barajından çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Havva Deringöl için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) baraj göletinde arama çalışması için 15 kişilik özel ekip görevlendirdi.

Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2\'inci sınıf öğrencisi Havva Deringöl, 1 Aralık tarihinde Elazığ\'dan Malatya\'ya giderken yol üzerindeki Kömürhan Köprüsü\'nde minibüsten inmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmaları başlatan ekipler, 5 Aralık günü Karakaya Barajı\'nda, Deringöl\'e ait olan kimlik ve cüzdanın bulunması üzerine çalışmaları burada yoğunlaştırmıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar cüzdanın bulunduğu Kömürhan Köprüsü\'nün çevresinde dalış yapmış ama bir sonuç alamayınca bu kez Türk Silahlı Kuvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan oluşan 15 kişilik özel ekip bölgeye gönderilmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen özel ekip, Kömürhan Köprüsü ayaklarında kurdukları Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Platformdan görüntü

-Ekiplerin hazırlığı

-Genç kızı arama çalışmaları

-Cihazla arama çalışmaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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Toygar Işıklı\'nın gazi babası toprağa verildi

Sanatçı Toygar Işıklı\'nın Kıbrıs Gazisi babası 70 yaşındaki Ahmet Işıklı, Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Işıklı, Gölcük Değirmendere\'de bulunan evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında batan TCG Kocatepe gemisinde görevli olan astsubay Ahmet Işıklı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki görevine emekli oluncaya kadar devam etti. Değirmendere Merkez Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Toygar Işıklı ve kardeşi Tuncer Işıklı ile yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Toygar ve Tuncer Işıklı anneleri Hatice Işıklı\'nın yanında yer alarak destek oldu. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Işıklı ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Kıbrıs Gazisi Ahmet Işıklı düzenlenen askeri törenin ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Toygar Işıklı\'nın taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

Haber: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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Ceyhan\'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Adana\'nın Ceyhan ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında D-400 karayolu Günyazı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Osmaniye\'den Ceyhan yönüne giden Bilal Asil (55) yönetimindeki 80 DV 378 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Bilal Asil ağır yaralanırken, araçta sıkışan eşi Döne Asil (52) ise yaşamını yitirdi. Yaralı Bilal Asil, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı, sıkıştığı yerden çıkarılan Döne Asil\'in cesedi de aynı hastanenin morguna kondu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay görüntüler

- Sağlık ekibinin Döne Asil\'in bedenini ceset torbasıyla kapatması

- Kaza yapan aracın görüntüsü

- Olay yeri görüntüsü

- Trafik ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparken

- D-400 Karayolu detay

- Döne Asil\'in sağlık fotoğrafları

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Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)