DHA YURT BÜLTENİ-15

1)TEPKİ GÖRÜNCE KESMEKTEN VAZGEÇTİKLERİ DEVEYİ BELEDİYEYE HEDİYE ETTİLER

KOCAELİ Pazarcılar Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı pazar yerinin temel atma töreninde kesmek için deve satın aldı. Tepkiler üzerine kesilmesinden vazgeçilen deve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne hediye edildi. Deve, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı\'na götürüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin, İzmit Doğu Kışla\'da 35 bin metrekarelik alanda yapacağı pazar yeri temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve vatandaşlar katıldı. Pazar yerinin Doğu Kışla\'da yapılması durumunda deve kesilmesi konusunda adak adayan Kocaeli Pazarcılar Odası, 16 bin TL\'ye Aydın\'dan deve satın aldı. Önceki gün deve kent merkezinde caddelerde gezdirilirken, vatandaşlar açılışa davet edildi. Temel atma töreninde devenin kesileceğinin öğrenilmesi vatandaşların tepkilerine yol açtı. Bunun üzerine Kocaeli Pazarcılar Odası, bugün temel atma törenin yapıldığı alana getirilen deveyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne bağışladığını açıkladı.

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim yaptığı konuşmada, \"Deveyi kesmek için getirmiştik ama ortak kararla deveyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne hediye etmek istiyoruz\" dedi. İbrahim Karaosmanoğlu deveyi teslim aldı. Deve, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kartepe ilçesinde bulunan Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Deveden görüntü

İnsanların deveyle hatıra fotoğrafı çektirmesi

Protokol görüntüsü

Pazarcılar odası başkanının deveyi hediye ettiğini açıklaması

Karaosmanoğlu\'nun deveyi teslim alması

Temel atma töreni

Fikri Işık\'ın konuşması

Haber: Alişan KOYUNCU Kamera: Dinçer AKBİR- İZMİT(Kocaeli),(DHA) -

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2)ZONGULDAK\'TA, ABD\'NİN KUDÜS KARARI PROTESTO EDİLDİ

ZONGULDAK\'ta, Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.Ak Parti İl Başkanlığı tarafından Madenci Anıtında düzenlenen basın açıklamasına Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Faruk Çaturoğlu, Kudüs\'ün İslam\'ın ilk kıblesi olduğunu belirterek, \"ABD Başkanı Trump, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyan bir karara imza attı. Aslında bu yeni bir hadise değil. Çok eskiden beri İsrail ve İsrail\'le ilişkisi olan küresel güçler bunun peşindeydi. Şunun bilinmesini istiyoruz ki Kudüs İslam\'ın ilk kıblesidir. Sadece İslam\'ın değil, üç semavi dinin ortak değerlerinin noktasıdır. Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve İslamiyetin ortak değerlerini barındıran bir yerdir Kudüs. Geçmişte uğruna çok büyük savaşlar verdiğimiz Kudüs bugün sıkıntılar içerisindedir. İnşallah bu hadise ümmetin İslam birliği üzerinde ittifak kurmasına sebep olacaktır. Her şer de bir hayır, her hayırda bir şer vardır sözünün gereği bunun hayırlara vesile olacağına inancımız tamdır\" dedi.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ise ABD Başkanı Donald Trump\'un açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini ifade ederek, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir\" diye konuştu.

Konuşmalar ardından Kur\'an-ı Kerim okundu.

Görüntü Dökümü:

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-Madenci Anıtındaki kalabalık

-Pankartlardan detaylar

-Çocuklardan detaylar

-Milletvekili Faruk Çaturoğlu\'nun konuşması

-Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun\'un konuşması

-İsrail ve ABD aleyhine atılan sloganlar

Süre: (4.50) Boyut: (294 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3)FALEZLERDEN ÖLÜME ATLADI

ANTALYA\'da, 77 yaşındaki Oğuz A. yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden denize atlayarak intihar etti. Muratpaşa ilçesi, Eski Lara Yolu\'ndaki Yalı Park\'a gelen saat 15.30 sıralarında gelen Oğuz A. bir süre bankta oturdu. Daha sonra üzerindeki elbiselerinden bir kısmını çıkarıp parktaki masaya bırakan yaşlı adam, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atladı. Oğuz A.\'nın atladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılıp bota alınan Oğuz A\'nın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaleiçi Yat Limanı\'na getirilen Oğuz A.\'nın cesedi, sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polisin Oğuz Altan\'ı incelemesi

- Ambulansın olay yerine gelmesi

- Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

- Cesedin tekneden çıkartılması

\'29 MB// 56 SN\'

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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4)CHP MANAVGAT\'TA COŞAR İLE DEVAM

CHP Manavgat ilçe kongresinde mevcut başkan Aliye Coşar, yeniden seçildi.

CHP Manavgat ilçe başkanlığının olağan genel kurulu Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Aliye Coşar\'ın tek listeyle girdiği genel kurula CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP eski Milletvekili Tuncay Ercenk, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile partililer katıldı.

Divan başkanlığına Mustafa Ünal\'ın getirildiği genel kurul, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ve İlçe Başkanı Aliye Coşar\'ın konuşmasıyla başladı. İlçe Başkanı Aliye Coşar, partisinin eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Genel kurulda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de söz alarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel kurulda konuşan İl Başkanı Mustafa Erdem de Deniz Baykal\'a geçmiş olsun mesajını gönderirken, dün İçişleri Bakanlığı kararıyla partisinin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin görevden uzaklaştırılmasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Toplam 418 delegeden 295\'inin oy kullandığı seçimde geçerli 277 oyun tamamını alan tek aday Aliye Coşar, yeniden başkan seçildi. Seçimde 18 oy da geçersiz sayıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kongre salonundan görüntüler

- CHP İl Başkanı Mustafa Erdem\'in gelişi

- Mustafa Erdem\'in konuşması (2 parça)

- Detay görüntüler

117 MB /// 03.41\"

( HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)



