DHA YURT BÜLTENİ-15

Bodrumda çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'nde 5 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın, korkulu anlar yaşatırken, 4. katta oturan yaşlı bir kadına yardım etmek için itfaiye ekipleri balkondan içeriye girdi.

Çorlu\'nun Rumeli Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi Celimli Sokak Halil Tamer Sitesi A Bloğun bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bodrum katından çıkan dumanlar kısa sürede tüm aparmanı apartmanı sardı. Haber verilen itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle bodrum katına inmekte zorlandı. Bu sırada balkonda bekleyen vatandaşlara kapıların altından duman girmemesi için kilim veya bezle kapatılması için uyarı yapıldı. Bodrum katındaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak bir apartman sakini itfaiye erlerine binada yatalak birinin oturduğunu ve evde kimsenin bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine itfaiye ekibi merdivenle 4. kattaki yaşlı kadının balkonundan içeriye girdi. Sağlık ekipleri de kadına müdahalede bulunurken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yeri

-İtfaiye ekipleri

-İtfaiyenin balkondan girmesi

-Sağlık ekipleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)



===============================================

Bolu ve Düzce valileri, Bolu Dağı\'nda alınan kış tedbirlerini konuştu



Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda alınan kış tedbirleri, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Bolu Dağı Polisevi\'nde düzenlenen toplantıya iki ilin ilgili kurumlarının temsilcileri de katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Vali Aydın Baruş, TEM ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin, Türkiye\'nin en önemli geçiş noktalarından olduğunu söyledi. Bolu Dağı geçişinde ulaşımda yaşanacak tıkanma ve aksamaların ekonomik ve sosyal kayıplara neden olduğunu ifade eden Vali Baruş, şöyle konuştu: \"Kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesini bekliyoruz. Bu tür yoğun kar yağışlarında yollarda buzlanma neticesinde trafik kazaları oluşabiliyor. Yoğun kar yağışı ve kış koşullarında iki ana yolumuzu açık tutmak için alabileceğimiz tedbirleri kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamamaları için elimizden geleni yapacağız. Buradan sürücülerimize uyarıda bulunmak istiyorum. Kış koşullarına hazırlıklı olarak yola çıksınlar. Kış lastikleri olmadan bu geçişleri kullanmasınlar. Çünkü özellikle Bolu Dağı çıkışındaki viyadüklerde ve Bolu Dağı D-100 Karayolu inişinde, özellikle TIR kaymaları sonucu yollarda kapanma durumuyla karşı karşıya geliyoruz. Bu kayan TIR\'ların kaldırılması uzun zaman aldığından vatandaşlarımız mağduriyete uğruyorlar. Özellikle TIR sürücüleri, trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uysunlar. Araçlarında gerekli tertibatı bulundurmadan, kış lastiklerini bulundurmadan ve uyarılar üzerine zincirlerini takmadan Bolu Dağı geçişini ve tünel geçişini lütfen kullanmasınlar.\" Düzce Valisi Zülkif Dağlı da kamyon ve TIR sürücülerini uyararak, \"Özellikle TIR sürücülerimizin sol şeridi kesinlikle kapatmamalarını istiyoruz. Bizim buradaki en önemli sorunumuz bu. Kamyon ve TIR sürücülerimiz sol şeridi kapattıkları zaman bizim yolu açmamız ve öndeki araçlara ulaşmamız mümkün olmuyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Vali Baruş ve Dağlı ile röportaj

-Toplantıdan detaylar

Süre: 06.00 Boyut: 366 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

=============================================

Öldürülen 2 kardeş yan yana toprağa verildi

ADANA\'da, dün kafede çıkan tartışmada eski ortakları tarafından tabancayla öldürülen Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşlerin cenazeleri, memleketi Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Adana\'da yaşayan Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu, dün işlettikleri kafeye gelen eski ortakları Serhan G. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Serhan G., tabanca ile Karaibişoğlu kardeşlere ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 kardeş, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşlerin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından defnedilmek üzere İslahiye\'ye getirildi. Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Fevzipaşa Mahallesi\'nde bulunan aile mezarlığında yan yana defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutların omuzdan taşınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,(DHA)

=========================================

TIR\'ın çarptığı yaşlı kadın öldü

Karabük\'te, 93 yaşındaki Mahi Nur Kırdan, yolun karşısına geçerken TIR\'ın çarpması sonucu öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen cuma günü Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Araç yoğunluğunun olduğu caddede yolun karşısına geçmek isteyen Mahi Nur Kırdan\'a, Recep Erkuş yönetimindeki 78 DB 668 plakalı TIR çarptı. TIR sürücüsü, diğer sürücülerin ve vatandaşların uyarısıyla aracını durdurdu. Ağır yaralanan kadın, dorsenin altından çıkarılıp ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadın, bugün yaşam savaşını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yavaş ilerleyen ve araç yoğunluğunun olduğu caddede karşıya geçmek isteyen kadının, TIR\'ın altında kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Güvenlik kamerası görüntü

-Yaralının TIR\'ın altından çıkarılıp sedye ile ambulansa taşınması

Süre:(02.27) Boyutu:(110 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

===========================================

Silopi’de TIR\'ın çarptığı kadın öldü

Şırnak\'ın Silopi ilçesinde Taybet Boynuz (33), yolun karşı tarafına geçerken, bir TIR\'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Silopi\'de İpekyolu\'nda seyir halindeki Salih Kart yönetimindeki 42 AJL 82 plakalı TIR, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Taybet Boynuz\'a çarptı. Ağır yaralanan Taybet Boynuz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak, Taybet Boynuz burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücü Kart\'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan TIR\'dan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ),(DHA)

============================================

Kemer\'de kadına şiddet paneli

Antalya\'nın Kemer ilçesinde \'Kadına şiddet\' konulu panel düzenlendi. Türk Kadınlar Birliği (TKB) Kemer Şubesi tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir otelde panel düzenlendi.

Panele, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Antalya Şubesi\'nde görevli psikolog Emine Anadol, TKB Şube Başkanı Hacer Akdağ, TKB Kemer Şubesi Kurucu Onursal Başkanı Şule Kilit, Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı avukat Eylem Has ile avukat Pınar Bulut Togaç, birlik üyeleri ve kadınlar katıldı. TKB Şubesi Kurucu Onursal Başkanı Şule Kilit, \"Kemer\'in köyden ilçe olma döneminde 1992 yılından bu güne kadar, tüm kaymakamlarla, tüm belediye başkanlarıyla, tüm emniyet müdürleriyle, tüm diyanet kurumlarıyla, tüm partililerle ve Kemer\'e gelmiş tüm protokollerle birlikte çalıştık. Yani Kemer\'in dününde de biz varız, bugününde de biz varız. Atatürk\'e teşekkür ediyorum. Laik bir cumhuriyet kurarak, biz kadınlara özgür bir ortamda, her konuda hizmet edebilmemizi sağladığı için binlerce teşekkürler\" dedi. Panelde konuşan psikolog Emine Anadol, kadına yönelik şiddetin artık uluslararası bir problem olarak yasalarda yer aldığını belirerek, 2012\'de çıkartılan Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu kapsamında kadına yönelik her şiddetin suç olduğunu söyledi. Şiddetin artık fiziksel olarak algılanmadığını aktaran Anadol, psikolojik, cinsel, ekonomik ve ısrarlı takip denilen şiddet türlerinin de olduğunu anlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı olarak 2012\'de ŞÖNİM kurulduğunu hatırlatan Anadol, merkezlerin ilk olarak 14 ilde pilot olarak, şu anda ise 68 ilde bulunduğunu kaydetti. ŞÖNİM\'lerin şiddete uğrayan ve şiddete uğrama riski bulunan kadınların, koruyucu ve önleyici yasal tedbirlerin alınması, barınma yerlerinin sağlanması gibi konuların tek elden yürütüldüğü bir yer olduğunu anlatan Anadol, ŞÖNİM\'lerin kolluk kuvvetleri ve aile mahkemeleriyle işbirliği içerisinde çalıştıklarına değindi. Şiddete maruz kalan kadınların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi\'nden (UYAP) kendilerine bildirildiğini belirten Anadol, şiddet görmüş kadınların ALO 183 Hattı\'nı arayarak destek isteyebileceklerini söyledi. Hacettepe Üniversitesi\'nin 2014\'te yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye\'de şiddete maruz kalan kadınların oranının belirlendiğine dikkati çeken Anadol, \"Araştırmaya göre Türkiye\'de her 4 kadından 1\'i şiddete maruz kalıyor. Bu veriler dünyada da bu şekilde. Bu veriler kadına yönelik şiddetin toplumsal gerçekleri olduğunu gösteriyor. Bu toplumsal bir problem\" dedi.Toplumun en temel taşının aile olduğuna vurgu yapan Anadol, aile içerisinde şiddete maruz kalan kadının bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı olmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti. Anadol, Antalya\'da da şiddete maruz kalan kadın oranının büyükşehir olması nedeniyle Türkiye ortalamasıyla aynı olduğunun altını çizdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Afiş detay

- Kurucu Onursal Başkan Şule Kilit konuşma

- TKB Kemer Şubesi logo detay

- Psikolog Emine Anadol açıklama

- Panelden detay

171 MB /// 05.22

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)