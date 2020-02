DHA YURT BÜLTENİ-15

Gaziantep\'te PKK operasyonuna 7 tutuklama

Gaziantep\'te, kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ\'ye yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7\'si, çıkarıdıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, geçen hafta kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ adına terör propaganda yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile devlete ve hükümete hakaret ederek asılsız suçlamalarda bulundukları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda fişek, terör örgütünü simgeleyen materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar ve FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak yayınlar ile dijital materyaller geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7\'si tutuklanırken, 9\'u ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- İl Emniyet Müdürlüğü

- Polis araçlarının çıkışı

- Özel harekat polisleri

- Evlerde arama yapılması

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera:GAZİANTEP,(DHA)

============================================

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden caniler birbirini suçladı

SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, 9 aylık hamile Emani Al Rahmun (20) ile 10 aylık bebeğini öldüren Birol Karacal ile Cemal Bay, hurharca işlenen cinayetleri anlatırken, birbirlerini suçladı. Birol Karacal ve Cemal Bay, Emani Al Rahmun\'u hamile olduğunu bilmelerine rağmen tecavüz ettiklerini ve başına sopa ile vurarak öldürdüklerini, bebeği ise boğarak öldürdüklerini anlattı.

6 Temmuz\'da Kaynarca\'da meydana gelen olayda, 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun vahşice öldürüldü. Olayın ardından Halid Al Rahmun\'un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. Bugün Sakarya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada jandarma ve polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun\'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir, Mülteci Hakları Derneği, Sakarya Barosu, Kadın ve Demokrasi Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu müdahil olarak katıldı. Birol Karacal ile Cemal Bay duruşma salonuna getirildikleri sırada avukat Cihad Gökdemir, \"Bu utançla siz nasıl yaşıyorsunuz lan hala?\" diye tepki gösterdi.

\'BENİ KANDIRDI\'

Birol Karacal, ifadesinde Cemal Bay\'ın kendisini kandırdığını ileri sürerek, şunları anlattı: \"İş yerinde çalışırken Cemal, \'Beni Kandıra\'ya götürür müsün?\' dedi. Halid\'e de teklif ettim, \'Olur\' dedi. Cemal bana, \'Neden Halid\'i çağırıyorsun\' diye kızdı. \'Onu çağırma, arabaya karı kız atarız\' dedi. Ben kabul etmedim. Halid\'i de getirdim. Fabrikadaydık, üçümüz servisten indik. Biz Halid ile aynı apartmanda oturuyorduk, o evine çıktı. Bu arada Cemal, Halid\'in hanımını balkonda görmüş. Daha sonra fabrikada Cemal yanıma gelip, Halid\'in hanımıyla ilgili laflar etti. \'Ben evli barklı adamım beni bulaştırma bu işlere\' dedim. Birkaç gün sonra Cemal yanıma geldi. \'Gece gidip karısına tecavüz edelim\' dedi. Beni kandırdı, ben de kabul ettim. Fabrikada işe başladım. Cemal işe gelmemiş, beni telefonla aradı çağırdı. Elinde levye vardı. Gece bizim evin önüne geldik, 03.00 sıralarındaydı. Cemal, Halid\'in evinin kapısının önüne levye takıp açtı. İçeri girdi, ben de peşinden girdim. Kadının ağzını tuttu. Bana \'Ensesine vur\' dedi, ben de \'Vurmam\' dedim. Kadının ağzını elimle tuttum, Cemal kadının ensesine yumruk vurdu. Çocuk ağlamaya başladı. Çocuğu susturmak için ensesine yumruk vurdu. Susmayınca ağzını, burnunu kapattı, çocuk nefessiz kaldı ve öldü. Kadın bayılınca battaniyeye sardık. Cemal omzuna aldı. Bebeği ben aldım, birlikte aşağı indik. Ormanlık alanda Cemal kadına tecavüz etti. \'Sıra sende\' dedi. Ben de baygınken tecavüz ettim. Cemal kadının küpelerini aldı. Gerçek mi sahte mi diye bana sordu. Kadın baygındı, Cemal oradan odun bulup kadının kafasına vurup öldürdü. Bana da \'Vur\' dedi, ben vurmadım. Kazma kürek almak için babamın evine gittik. Kürek bulduk, toprak sert olduğu için kazamadık. Dalla, yaprak, otla üzerlerini kapattık. Ben 4-5 aylık hamile olduğunu biliyordum, bu kadar ileri hamile olduğunu bilmiyordum. Halid, benim eşime eşini görüp görmediğini sormuş. Eşim işte olduğumu, kadını da görmediğini söylemiş. Daha sonra olay bu şekilde ortaya çıktı. Benim Halid ile hiçbir sorunum yoktu. Cemal günlerce söyleyip beni kandırdı. Ben de kendisine uydum.\"

\'HAMİLE OLDUĞUNU FARK ETTİM AMA TECAVÜZE DEVAM ETTİM\'

Cemal Bay da Halid Al Rahmun ve Birol Karacal ile birlikte tavuk fabrikasında birlikte çalıştıkları için birbirlerini tanıdıklarını söyleyerek, şöyle ifade verdi: \"Gece Birol beni çağırdı, beni aldı gitti. Saat 03.00 gibi evinin önünde servisten indik. Ne yapacağımız konusunda bir şey söylemedi. Binanın merdiven boşluğundaki pencereden içeri girdi. Kapıyı açtı, ben de içeri girdim. Birol kadının olduğu odaya gitti. Kadın yerde uyuyordu. Birol üzerine atlayıp ağzını eliyle kapattı. Bağırınca ensesine yumrukla vurdu. Bana \'Sen de vur\' dedi. Ben de vurdum, hareketsiz kaldı. Çocuk ağlıyordu, ben elimle ağzını burnunu kapattım. Birol eline bez aldı, çocuğun boynuna düğüm attı. Birden sesi kesildi. Birol kadını omzuna aldı, bana da \'Çocuğu al\' dedi. Arabanın arka koltuğuna koyduk. Dağa gittik, hava karanlıktı. Kadını arabadan indirdi ormanlık alanda. Kadına tecavüz etti. Kadın baygındı, tecavüzden sonra \'Sen de tecavüz et\' dedi. Birol söyleyince ben de tecavüz ettim. Hamile olduğunu bilmiyordum. Oradan başka bir ormanlık alana götürdük. Sonra Birol eline sopa alıp kadının yüzüne ve başına birçok kez vurdu. Kadının sesi çıkmıyordu, Birol \'Bana yardım et\' dedi. Üzerlerine dal ve çalı çırpı örttük. Birol beni evime bıraktı. Kadının üzerinde küpeleri vardı. Birol çıkarttı bana verdi, cebime koydum. Evime gittim, uyudum. Muhtar beni çağırdı, camiye girdim o arada küpeleri kağıt mendile sarıp lambanın kenarına sıkıştırdım. Muhtar ile karakola gidip, olayı anlattım, ifademi verdim.\" Olaydan sonra Halid Al Rahmun\'u da öldürmeyi planladıklarını da ifade eden Cemal Bay, \"Birol olaydan bir gün önce bana söylemişti, Halid\'in eşini balkonda gördüğünü ve beğendiğini söylemişti. Hamile olduğunu fark ettim ama tecavüze devam ettim. Birol kendisine ait silahla \'Halid\'in ensesine vururuz\' demişti. Ben de kabul etmedim. Birol, \'Olaydan sonra Halid\'in evine gidip onu bekleyeceğiz, silahı ile ensesine vurup kadın ve çocuğun bulunduğu yere götüreceğiz, onu da öldüreceğiz\' dedi\" diye konuştu. Birol Karacal, Cemal Bay\'ın ifadelerini kabul etmeyerek, \"Yalan söylüyor\" dedi. Duruşma sırasında jandarma sanıkların ensesinden tutarak salonda bulunanlarla yüz yüze gelmelerine engel oldu. Duruşmaya ara verilirken, öğleden sonra duruşmaya devam edildi.

\'BEN ONLARA NE YAPTIM Kİ BANA BÖYLE YAPTILAR\"

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada hamile eşi ve bebeği katledilen Suriyeli Halid Al Rahmun, şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi:\"Ben olayın nasıl olduğunu görmedim. Eşim ve oğlum öldürüldü. Birol komşum, Cemal\'i de iş yerinden tanıyorum. Eşim hamile olduğu için o gün iş yerinden 06.30\'da izin alıp, eve doğru yola çıktım. Eşim o gün doğum yapacaktı. Doktora götürecektim. Eve gittiğimde dış kapı açıktı. Eşim ve çocuğumu göremedim. Eşimin çantasında eksik yoktu. Terlik ve ayakkabısı oradaydı. Korktum, endişelendim. Ağlamaya başladım. Yüksek sesle ağlayınca Birol\'un eşi geldi. Kapılarımız karşılıklı, eşim ve oğlumun hastaneye gitmiş olabileceğini söyledi. Birol\'u sordum. O da \'Siz beraber gittiniz işe\' dedi. Fabrikada Birol\'un olmadığını söyledim. Birol\'un hastaneye götürmüş olabileceğini söyledi, ben de öyle düşündüm. Birol\'u telefonla aradım. O da \'Haberim yok, babam hasta, o yüzden çıktım\' dedi. Bana oğlu gibi davranan İsmail hocayı aradım. Hastaneleri araştırmaya başladı. Ben evde kaldım. Kaynarca Hastanesi\'nden beni arayarak, eşim ve çocuğumun orada olmadığını söyledi. O sırada Birol geldi. Evine girdi. Ben acil bir şey vardır diye yanına gitmedim. Polise gittim, durumu anlattım. Ben polisteyken Birol sık sık aramaya başladı beni. Polisin dikkatini çekti. Birol\'un telefon numarasını isteyip, aradılar. Birol cevap vermedi. Polis benim telefonumdan Birol\'u aradı. Daha sonra polis Birol\'u karakola getirdi. Evde parmak izi alındı. Polis koltukta kan buldu. Ben görmemiştim. Birol ile aramızda sorun yoktu. Eve ilk taşındığımda Ramazan\'ın birinci günü bizi yemeğe çağırdılar. Ramazan boyunca da bize yemek getirdiler. Bir iki kere ailece görüştük.\" Halid Al Rahmun, Cemal Bay\'ın duruşma sırasında kekelemesine de değinerek, \"Cemal normalde böyle tikli hareket edip, kekeme konuşmuyor. 3 ay beraber aynı iş yerinde çalıştık. Şu an göründüğü gibi değil, doğruyu söylememek için böyle davranıyor. Olay günü çocuğum ağlamış, eşim bağırmış. Birol\'un eşi bunları neden duymamış. Bu durumu şüpheli buluyorum. Ben onlara ne yaptım ki bana böyle yaptılar?\" diye konuştu. Emani Al Rahmun\'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun ise \"Ben olay olduğunda Suriye\'deydim. Türkiye\'ye ilk defa geliyorum. Sanıklardan şikayetçiyim. Buradaki herkes beni kendi yerine koysun. İki suçlunun verebilecek en ağır cezaya çarptırılmalarını istiyorum. Adalate güveniyorum\" dedi. Duruşma, verilen aranın ardından yeniden görülmeye devam etti.

DURUŞMA, 15 OCAK\'A ERTELENDİ

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşma, otopsi raporunun beklenmesi, sanıklara ek savunma verilip, verilmeyeceği konusunun değerlendirilmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, 15 Ocak 2018 tarihine ertelendi.

HALİD AL RAHMUN: İDAM İSTİYORUM

Duruşma çıkışında açıklama yapan Halid Al Rahmun, \"Allah razı olsun. Ablalar, ağabeyler, kardeşler benim yanımda durdu. Suriyelilerin hepsi Müslüman, siz Müslüman gibi durdunuz benim yanımda. Oğlumun, eşimin hakkını alacağız. Ben bu işi tam hakkımı alarak bitirmek istiyorum. Ben ne söylüyorsam aynısını söyleyin, kısas itiyorum, idam istiyorum. Müslüman değil o, hapis az bile. İdam lazım, kısas lazım. O Müslüman değil. Türklerin hepsi Müslüman, onlar kafir. Oğlum daha yaşına bile girmedi, 10 aylık. Eşim hamile, doğum yapmadı. Bir gün kalmıştı, öldürdü. Bu Müslüman işi değil\" dedi.

Kadın Meclisleri adına açıklama yapan Sultan Gürbey, \"Türkiye\'ye gelerek hayata tutunmaya çalışan göçmenlerin yaşadığı zorlukları, kadınların da yaşadığı zorluklarla birleştirerek kadın düşmanlığının yabancı düşmanlığıyla birleşmesiyle birlikte Emani\'nin tecavüz edilerek nasıl vahşice öldürüldüğüne şahit olduk. Emani cinayeti kadınların, çocukların, göçmenlerin yaşadıklarının bir sembolü oldu adeta. Giderek vahşileşen kadın cinayetleri, cinsel saldırılara sessiz kalmıyoruz\" diye konuştu. Avukat Cihad Gökdemir ise şu açıklamada bulundu:\"Bu saldırı Türkiye\'deki birçok kesimi bir araya getirdi. Topluca tepki gösterdiler. Bugün sanıklara karşı açılan davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmada neler yaşandı? Hakime hanım maddi gerçeğin ortaya çıkması için çok çabaladı. Hem sanıklara sorularıyla, hem daha önce emniyette vermiş olduğu ifadelerden sorularla sanıkların çelişkili ifadelerini ortaya çıkarmaya çalıştı. Her ikisi de birbirine suçu attılar. Bizim için gerçek olan, her ikisi de suçu kabul etti. Suçu tasarlayarak işlemiş olduklarını beyan ettiler, bir hafta öncesinden bu suçla ilgili plan yaptıklarını. Evet giden iki can geri gelmez. Çok büyük bir acı, çok vahşi bir olay. Bundan sonra herhangi bir gruba, ırka karşı bir saldırı olması bizim birlikte tepki vereceğimiz anlamına gelir\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Halid Al Rahmun açıklaması

-Sultan Gürbey açıklaması

-Avukat Cihad Gökdemir açıklaması

Haber: Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)

=============================================

Bingöl’de 3 işçi, elektrik akımına kapıldı



BİNGÖL’de, aydınlatma direğini onaran Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye (FEDAŞ) bağlı 3 işçi, onarım çalışmaları sırasında elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 2’sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Genç ilçesi çevre yolu üzerinde bulunan aydınlatma direklerini onaran işçiler, çalışmalar sırasında direğin hava iletken tellerine temas ederek, akıma kapıldı. Vinç üzerinde bulunan işçilerden Saim Türer, Muhittin Gönül ve İrfan Çağılman, temas sonucu yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Elektrik akımına kapılan 3 işçi, sağlık ekiplerince ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Daha sonra yaralı işçilerden 1\'i Elazığ Araştırma Hastanesi\'ne, durumu ciddi olan 2 işçi ise Malatya\'daki bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)

============================================

Çeşme\'de 3 ton kaçak üretim içki yakalandı

İZMİR\'in Çeşme ilçesindeki evin yanındaki müştemilata yapılan polis operasyonunda 3 ton kaçak üretim şarap, rakı ve viski ele geçirildi. Gözaltına altına alınan bir kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir İl ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi\'ndeki müstakil evde yaşayan V.Ö.\'nün, konutunun yanındaki müştemilatta kaçak içki imal ettiğini tespit etti. V.Ö.\'nün, küçük üretim içkileri, yılbaşı öncesi piyasaya sürmeyi hedeflediği belirlendi. Dün (perşembe) operasyon yapan ekipler, 2 tank ve 12 büyük bidon içinde 3 ton şarap, viski ve rakı ele geçirdi. İçki imalatında kullanılan düzeneğe de el kondu. 300\'e yakın boş şişe, 300\'e yakın çeşitli ebatlarda boş damacana ve bidon ile çok sayıda şişe kapağı ve mantar da aramalara bulundu. Ticari amaçla kaçak içki üretme ve bulundurma suçundan gözaltına alınan V.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber:İZMİR,(DHA)

===============================================

Eskort sitesi kurup \'abonelik\' parası aldı

SAKARYA\'da, açtığı eskort sitesine ilan veren kadınlardan \'abonelik\' ücreti alan bir kişi ile telefon uygulaması üzerinden fuhuşa aracılık eden 2 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş amacıyla açılan bir internet sitesinin yöneticisinin peşine düştü. İnternet sitesine ilan veren kadınlardan haftalık 500 lira \'abonelik\' ücreti aldığı belirlenen E.B. yakalandı. Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu fuhuş yapan kadınları telefon uygulaması üzerinden müşterilerine pazarlayan ve Serdivan ilçesindeki apart dairelerde fuhuşa yer temin eden S.Ö ve Ö.A isimli iki kişi de yakalandı. 11 kadın ve 2 kişi hakkında işlem yapılırken, Özbekistan uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi. İnternet sitesi yöneticisi E.B. ile S.Ö. ve Ö.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Emniyete getirilişleri ve adliyeye sevk edilmeleri

Haber: ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)