DHA YURT BÜLTENİ-15

Üniversite konferans salonunda yangın çıktı

TEKİRDAĞ\'da Namık Kemal Üniversitesi kampusunda çok amaçlı kullanılan Pramit konferans salnunda elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında salonun perdeleri ve çatısı zarar gördü.

Namık Kemal Üniversitesi\'nin Değirmenaltı Yerleşkesi\'ndeki Pramit konferans salonundan dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 araçla alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, salonun perdeleri yandı, çatısında büyük zarar meydana geldi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerine gelen itfaiye araçları

-Söndürme çalışması yapan itfaiye erleri

-Salonu kaplayan dumanlar

-Olay yerinden detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Yalova’da asansör faciası: 2 ölü

YALOVA’da Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda Tahsildar Ahmet Efendi Apartmanı’nda bulunan bir elektrik firmasının yük asansörü halatının kopması sonucu iki işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre bir elektrik firmasında görevli olan Kürşat Köse (33) ve Nurol Varol (42) isimli işçiler, yük asansörüne malzeme yüklemeye başladı. İki işçinin zemin kattan bodrum kata yükü asansörle indirmeye çalıştığı sırada asansörün halatı koptu. Halatın kopması ile birlikte iki işçi asansör zemini ile asansör boşluğu arasında sıkışarak can verdi. Olayın vatandaşlarca duyulması üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servisi sevk edildi. Elektrik mağazasında çalışan Kürşat Köse ile Nurol Varol’un cesetlerinin çıkartılabilmesi için Yalova İtfaiyesi ve emniyet 2,5 saat süren bir çalışma yaptı. İşçilerin ölüm haberini öğrenen yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Öte yandan cesetlerin cenaze arabasına yüklenmesi sırasında işçilerin yakınları halı açtı. Talihsiz işçilerin cenazeleri Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Cenazelerin götürülmesi

-Ölenlerin yakınları

-Detaylar

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)

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İyidere\'de kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

RİZE\'nin İyidere ilçesinde dün akşam meydana gelen ve 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç’un öldüğü kazada annesi 29 yaşındaki Yeter Aydın da kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İyidere İlçesi Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Rize\'den Trabzon yönüne giden 29 yaşındaki Yeter Aydın\'ın kullandığı 53 AT 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine karşı şeride geçti. Kontroldan çıkan otomobil, Cemil Aktaş yönetimindeki 34 KL 2269 plakalı TIR\'a çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Yeter Aydın ile çocukları Gülsü ve le Behlül Emre Koç yaralandı, kızı 5 yaşındaki Eylül Cemre Koç olay yerinde öldü. Yaralanan anne ve 2 çocuğu ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yeter Aydın tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi’nde bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 2 çocuğun tedavisi sürüyor.

Haber: Aytekin KALENDER/İYİDERE(Rize), (DHA)

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Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, tartıştığı oğlu 18 yaşındaki Hilmi U.\'yu av tüfeğiyle öldüren 37 yaşındaki E.U. sevk deldiği adliyede tutuklandı.

Gündelik işlerde çalışan E.U. ile uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen oğlu Hilmi U. arasında, bugün saat 03.00 sıralarında Çaylı Mahallesi\'ndeki evlerinde henüz belinlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine E.U., eşi ve 16 yaşındaki kızının gözlerini önünde bekar olan oğlu Hilmi U.\'ya av tüfeğiyle bir el ateş edip, göğsünden yaraladı. Eşi, durumu polise ve 112 Acil Servise bildirdi. Sağlık ekipleri Hilmi U.\'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp, Ortaca Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Hilmi U., durumu ağır olduğu için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada doktorların çabalarına rağmen Hilmi U. yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından baba E.U.\'yu gözaltına aldı. E.U.\'nun eşi ve kızının, polise verdikleri ilk ifadelerinde ölen Hilmi U.\'nun tartışma sırasında babasına bıçak çektiğini söyledikleri öğrenildi. Oğlunu öldüren E.U.\'nun Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki ifadesinde, olaydan önce evlerinin yakınındaki bir açık alanda birlikte içki içtikleri oğlunu, eve döndüklerinde aralarında ailevi nedenle çıkan tartışmada kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Baba E.U., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Babası tarafından öldürülen Hilmi U.\'nun fotoğrafı

-Oğlunu öldüren E.U. adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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Adana\'da yolda yürüyen iki kişiye otomobilden ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı



Adana\'da, Yasin Duran (26) yolda yürürken bir otomobilden tabancayla açılan ateş sonucu öldü, yanındaki Fatih Durdu (21) da yaralandı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 4 kişi bulunan siyah otomobilden yoldan yürüyen Yasin Duran ve Fatih Durdu\'ya tabancayla ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Duran ve Durdu, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Yaralılardan Yasin Duran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Fatih Durdu ise tedaviye alındı.Saldırganlar, özel harekât ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı. Adları açıklanmayan 4 şüpheli sorguya alındı.



Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- Olay yerinde yerdeki boş kovanın görüntüsü

- Ölen şahsın spor ayakkabıları

- Polisin güvenlik önlemi alması

- Zanlının mahallesinde polisin şahsı araması

- Bagajı açık vaziyette olayda kullunılan aracın görüntüsü

- Uzun namlu silahlı polis görüntüsü

- Olay yeri inceleme yapılırken

- Olay yerindeki vatandaşlardan görüntü

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Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)