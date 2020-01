DHA YURT BÜLTENİ-15

Kütahya\'da, Rasim Ozan Kütahyalı\'ya tepki

KÜTAHYA\'da Sivil Toplum Kuruluşları, yaptıkları ortak açıklamada Boşnaklarla ilgili hakaret içerikli sözler sarf eden gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı\'ya tepki gösterdi.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti\'nde düzenlenen basın açıklamasına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmet Özotraç, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, Esnaf Odaları Başkanı İbrahim Yiğit, Türk-İş İl Temsilcisi Eşref Erden, Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Tekin, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, Kütahya Bosna Hersekliler Derneği Başkanı Rasim Bayram ile Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam katıldı.

Hazırlanan ortak basın açıklamasını Kütahya Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ercan Taşkın okudu. Taşkın şunları söyledi: \"Kütahya Selçuklu\'nun kalesi, Osmanlı\'nın sancağı, Şehzadeler ve Evliyalar şehri, Osman Bey\'in büyüdüğü toprak. Hayme Ana\'nın kabrinin mekanı, Kurtuluş Savaşı\'ndaki şehitlerin diyarı, kuruluşun ve kurtuluşun memleketi. Kütahya adı kutsaldır, onurludur, şereflidir. Rasim Ozan Kütahyalı ismi ile maruf kişi her ne kadar Kütahyalı soyadını taşıyor olsa da Kütahya ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını biliyoruz. Bu kişi, halkımızın mozaik yapısı içerisinde önemli bir yeri olan, Fatih Sultan Mehmet Han\'ın emaneti ve yadigarı olan Boşnak kardeşlerimize hakaret derecesindeki saldırısından büyük üzüntü duyduk. Kendisini şiddetle kınıyor ve Boşnak kardeşlerimizden özür dilemesini bekliyoruz. Kullandığı isim ile Kütahya\'mızın adına zarar veren bu kişinin adına bakıp da Kütahya\'yı temsil ettiği izlenimi edinilmemesini kamuoyundan önemle rica ediyoruz.\"

BARODAN SUÇ DUYURUSU

Kütahya Barosu da, Rasim Ozan Kütahyalı için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı avukat Ahmet Atam, yaptığı yazılı açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı\'ya tepki gösterdi. Atam şunları kaydetti: \"Bir televizyon kanalında sarf ettiği dini ve milli geleneklerimize uymayan, belden aşağı, yakışıksız ve aynı zamanda Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden, sadece soyadı Kütahyalı olup; aslında Kütahya ile de hiçbir ilgi ve alakası bulunmayan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs hakkında Kütahya Baro Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunulacak olup; kamuoyunun bilgisine sunulur.\"

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Basın açıklamasına katılanların,

-Basın açıklamasını okunması

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

==========================================

Hayvanlarıyla tipide mahsur kalan 2 kişi, 3 saatte kurtarıldı

MUŞ\'ta yayladan büyükbaş hayvanlarını getirirken tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Muş, Diyarbakır ve Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesindeki Zovank Yaylası\'ndan 37 büyükbaş hayvanı ile beraber yola çıkan Cafer Yaşar ile Abdullah Işık, Muş-Kulp karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı olan yolda araç bulamayan sürü sahipleri, il merkezindeki yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının Muş Valiliği\'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları Şube Şefliği ile jandarma ekipleri yönlendirildi. İş makineleriyle bölgeye ulaşan ekipler, önce yoldan çıkan bir TIR\'ı kurtardı. Ekipler daha sonra tipide mahsur kalan Cafer Yaşar ve Abddulah Işık ile hayvanlarına ulaştı. Getirilen 5 kamyonete yüklenen hayvanlar ile sahipleri, merkeze bağlı Bağlar Köyü\'ne götürüldü.

Kurtarılan Cafer Yaşar, \"Tipiden dolayı hayvanlarımız dağda mahsur kalmıştı. Kar yağışından dolayı yollar kapalı olduğu için ilerleyemedik. Devletimiz AFAD\'ı, karayollarını, özel idareyi ve jandarmayı göndermiş. Yol açıldı ve inşallah Muş\'a döneceğiz\" dedi.

Haber: MUŞ,(DHA)

==========================================

Yüksekova’da kar yağışı



Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan yağmur, bugün yerini kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezini beyaza bürüyen kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Özellikle sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışının süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kar yağışından görüntü

-Yolda yürüyen vatandaşlar

Haber: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

===========================================

Ege Bölgesi\'ndeki yapılanmasını sürdürmeye çalışan FETÖ hücresi çökertildi

FETÖ\'nün sözde yöneticilerinin yeni saklanma alanları lüks siteler oldu

İZMİR\'de MİT ve polisin koordinesinde yapılan operasyonda, Ege Bölgesi\'ndeki illerde FETÖ/PDY\'den kopuşu engellemek için çalışma yürüten, aralarında sözde il sorumlusu, eğitim sorumlusu ve mali sorumlusu da bulunun 44 kişi yakalandı.

Her toplantılarını farklı semtlerdeki yada kırsal bölgelerdeki villalarda yada lüks sitelerdeki rezidanslarda yapan örgüt üyelerinin kullandığı yeni haberleşme sistemi de deşifre edildi. İzmir polisinin, yeni kullanılan bu sistemi çözmek adına çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, üç ay önce başvuruda bulunan bir itirafçı, örgüt ile ilgili önemli bilgiler verdi. Örgütün güvenli olarak gördüğü \'gaybubet evleri\'nden sorumlu itirafçının verdiği çarpıcı bilgiler sonrasında MİT, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat şube Müdürlüğü koodine içerisinde çalışma yürüttü. İtirafçının bilgilerini verdiği gaybubet evleri üzerinden başlayan çalışmayla, üç aylık takip sonrasında örgütteki dağılmayı önlemeye çalışan yeni hücre yapılanması deşifre edildi. Adreslerin tespit edilmesiyle, İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak, Kayseri illeri başta olmak üzere 10 ilde operasyon yapıldı.

SÖZDE İL İMAMI DA GÖZALTINDA

Özel timlerinde de görev aldığı operasyonda, örgütü Ege Bölgesi\'nde toparlamaya çalışan sözde il imam S.K., Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu M.T. ve Ege Bölgesi eğitim danışmanı İ.B.\'nin de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların üzerlerinden sahte kimlikler çıktı. Ayrıca 64 bin dolar, 150 bin TL de para ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Sanıkların sorgulanmasına başlandığı öğrenildi.

HER TOPLANTI BAŞKA BİR LÜKS VİLLADA

Operasyon öncesinde polisin takibi, FETÖ\'deki çöküşü önlemeye çalışan hücrenin faaliyetleri de ortaya çıkarttı. Buna göre, hücre sistemiyle hareket eden FETÖ üyelerinin, İzmir\'in farklı bölgelerindeki lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri dolar üzerinden kiraladıkları, yine lüks araçları kullandıkları saptandı. Her evde de örgütün üst düzey kişilerinin sahte kimliklerle kaldıkları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin ayrıca haftalık olarak büyük gizlilik içinde yaptıkları toplantılarını da, her seferinde başka bir lüks sitedeki villa yada evde yaptığı, zaman zaman da kırsal bölgelerdeki yine villaları tercih ettikleri belirlendi. Böylelikle örgüt üyelerinin hem dikkat çekmemeye çalıştıkları hem de kendilerince güvenlik önlemleri aldıkları üzerinde anlaşıldı. Örgüt üyelerinin bunun yanı sıra, örgütteki dağılım önlemek adına cezaevinde bulunanların eş ve ailelerine yardımda bulundukları, yardımlar için para toplamayı sürdürdükleri ortaya çıktı.

YENİ HABERLEŞME SİSTEMİ DEŞİFRE OLDU

Operasyondan sonra, ByLock gibi şifreli haberleşme sistemlerini kullanan örgütün bunu geliştirip yeni bir sistem kullandığı da saptandı. Buna göre gözaltına alınan kişiler, bu sistem üzerinden haberleşmelerini sağladı. İzmir polisinin, yeni sistemi deşifre etmek için araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Ayrıca gözaltına alınan kişilerin ellerindeki dijtal materyallere kırmadan el konulduğu, deşifresine çalışıldığı ifade edildi.

GÖRÜNRTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Operasyon anı görüntüleri

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

==========================================

Bursa\'da suya yüzde 10 indirim

BURSA Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısının önemli konu başlıklarında yine su tarifesindeki indirim yer aldı. Meclis toplantısında suda her kademe tüketim için yüzde 10 indirim onaylandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 4. Dönemin 11. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısının açılış konuşmasını da gerçekleştiren Başkan Aktaş konuşmasına geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu\'nu anarak başladı. Toplamda 55 maddenin oylamaya sunulduğu toplantıda en önemli konu başlığı ise yine su tarifesindeki indirim oldu. Mecliste büyük oy çoğunluğu ile kabul edilen madde başlığı kapsamında tüm tarife ve kullanıcılar için, hangi miktarda kullanılırsa kullanılsın yüzde 10 indirim yapılması onaylandı. Madde kapsamlarını açıklayan Başkan Aktaş, \"Gönül ister ki yüzde 25 indirim yapalım fakat buna imkanımız yok. Şuan tüm aboneliklere yüzde 10\'luk bir indirim yapacağız. 6 ay sonra yüzde 10\'luk bir indirim daha yapmayı hedefliyoruz. Bu indirim oranının bütçeye toplam maliyeti ise 55 milyon lira olacaktır\" dedi. Katı atık toplama fiyatlarının da yüksek olduğuna değinen Aktaş, \"Bazı ilçelerimizde katı atık bertaraf bedeli çok yüksek. Bu da su faturalarına çok fazla yansıyor. Özellikle düşük tutarlarda gelen faturalarda örneğin 50 liralık bir faturada 20 liraya ulaşan katı atık bertaraf bedeli yer alıyor. Bu fiyatların düşürülmesi üzerine de çalışmalar yapacağız\" dedi. İndirimli tarife sistemi ise 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak. Öte yandan mecliste onaylanan diğer bir maddede daha önce Recep Altepe\'de olan Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) ile büyükşehir belediyesi arasında hizmet protokolü imzalama yetkisi Alinur Aktaş\'a verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Meclisten görüntüler,

-Katılımcı üyelerden, başkan ve komisyondan detaylar,

-Su indirimi ile ilgili maddenin okunması,

-Başkan Alinur Aktaş\'ın konuşması

SÜRE: 3 dk 24 sn,BOYUT: 207 mb

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

============================================

Vali Sonel\'den Munzur Üniversitesindeki bin 62 öğrenciye ücretsiz yemek müjdesi

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversetesi\'nde eğitim gören maddi durumu yetersiz olan bin 62 öğrenciye ücretsiz öğlen yemeği verileceğini söyledi.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek\'in girişimleri ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, arasında yapılan görüşmeler sonucu Üniversitesi\'nde okuyan bin 62 öğrenciye yemek bursu verileceği belirtildi. Öğrencilerle üniversitenin yemekhanesinde bir araya gelen Vali Sonel, Belediye tarafından bin 62 öğrecinin öğlen yemek ihtiyacının karşılanacağını belirterek, \"Bugün öğrencilik yıllarımıza gittik. Üniversite yılları unutulmaz. Bu yılların kıymetini bilin. Hem Valilik olarak hem Belediye olarak kapımız sizlere açık. Rektörümüzle yaptığımız görüşmede ilk olarak 100 öğrenciye yemek bursu vermeyi kararlaştırdık. Daha sonra 100 yetmez, bu sayıyı bine çıkaralım dedik. Bin de yetmedi, Tunceli\'nin plakası olan 62\'i de ekleyerek bin 62 öğrenciye 1 yıl boyunca yemek bursu sağlayacağını kararlaştırdık\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Valinin yemekhaneye gelişi

-Valinin öğrencilerle yemek yemesi

-Açıklamalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)