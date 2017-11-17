DHA YURT BÜLTENİ-15 

Başbakan Yıldırım: Avrupa çıldırsın ne yaparsa yapsın bu yürüyüşü durduramaz



Başbakan Binali Yıldırım, \"Hakkari bu akşam bir selam veriyor diyor ki; \'ey alçak terör örgütü ne yaparsan yap bizi bölemezsin. Biz biriz, beraberiz bir aileyiz. Birlikte Türkiyeyiz.\' Terör artık ülkemizde asla ve asla hayat bulamayacak. Nerelerde ise inlerinde, dağda, bayırda, şehirde hepsini teker teker alıp sizleri milleti rahatsız etmekten kurtaracağız. Terör azaldıkça kaynaklarımız artacak, yatırımlar artacak, fabrikalar artacak. Çocuklarımız seve seve okula gidecek. Böylece kalkınacağız. Avrupa çıldırsın. Ne yaparsa yapsın bu yürüyüşü durduramaz. Artık zaman kaybetmeye tahammülümüz yok\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari\'de konuştu. Terör eleştirisi yapan Yıldırım, \"Hakkari bu akşam bir selam veriyor diyor ki; \'Ey alçak terör örgütü ne yaparsan yap bizi bölemezsin. Biz biriz, beraberiz bir aileyiz. Birlikte Türki\'yeyiz.\' İşte Türkiye\'nin fotoğrafı. Gün geçtikçe terörün belini kırıyor umudunu yok ediyoruz. Türk\'le, Kürt birdir, kardeştir birlikte Türkiye\'dir. Irkçılık yapan bizden değildir. Dinimizin emri budur, ırkçılık, etnik milliyetçilik, bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari, Kırklareli, Hatay ile 780 bin kilometre vatan toprağı ile kardeşiz birlikte Türkiyeyiz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışan nifak tohumlarına terör örgütlerine asla geçit vermeyeceğiz. Hakkari bu akşam yüksek sesle diyor ki; \'kardeşliğimizi bozamaz, yavrularımızın geleceğini karartamazsın.\' 40 yıldır bu terör belası ile uğraşıyoruz. Binlerce askerimizi polisimizi, askerimizi korucumuzu maalesef terörde şehit verdik. Terör artık ülkemizde asla ve asla hayat bulamayacak. Nerelerde ise inlerinde, dağda, bayırda, şehirde hepsini teker teker alıp sizleri milleti rahatsız etmekten kurtaracağız. Terör azaldıkça kaynaklarımız artacak, yatırımlar artacak, fabrikalar artacak. Çocuklarımız seve seve okula gidecek. Böylece kalkınacağız. Avrupa çıldırsın. Ne yaparsa yapsın bu yürüyüşü durduramaz. Artık zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. 40 yıldır kaybettiğimiz bu zamanı telafi etmek için koşar adımlar ile ilerleyeceğiz. Son 10 yılda Güneydoğu\'ya 300 milyarlık yatırım yaptık. Terör örgütleri Hakkari\'ye gelip çukur kazmak istediler. Binalarımızı, tesislerimizi başınıza yıkmak istediler izin vermediniz. Çünkü, Hakkarililer, bayrağını, devletini, ülkesini seviyor. Hakkari\'de en büyük yatırımı insana, eğitime yaptık\" diye konuştu.



\"HAKKARİ\'YE DOĞALGAZ GELİYOR\"

Yıldırım, \"Merak etmeyin yarınımız bugünden güzel olacak. İki tane önemli müjdem var; Hakkari\'ye doğalgaz geliyor. Vali beye sordum 2019 diyor daha erken getireceğiz inşallah. Van\'dan Hakkari\'ye gelirken bir yol var. Başkale\'den sonra bir tünel var. Van - Başkale Güzeldere üzerinden o yolun yapımı devam ediyor. Maalesef terör yüzünden gecikti. Güzeldere tünelleri de dahil o yolu da inşallah hızlandırır bir an önce Hakkari - Yüksekova ve Hakkari - Van arasındaki yolu da bitirmiş olacağız. Ayrıca Hakkari - Yüksekova arasında 9 kilometrelik tünel yapılıyor. Bolu Tüneli\'nin 3 katı\" ifadelerini kullandı.



\"EY KILIÇDAROĞLU, TÜRKİYE\'Yİ GÖRMEK İSTİYORSAN HAKKARİ\'YE GEL\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na da seslenen Yıldırım, \"Terörü iyice gündemden düşürdüğümüzde yatırımlar gelecek. Cazibe merkezinin merkezi Hakkari olacak. Öncelikle güven olmalı. İnsanlar çekinmeden buraya gelebilmeli. Ey Kılıçdaroğlu, Türkiye\'yi görmek istiyorsan Hakkari\'ye gel. Gel de sevgiyi, kardeşliği gör. Ay yıldızlı Bayrağı da eline al sallayarak gel hiç merak etme. Aramıza ayrılık tohumlarını ekmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Kardeşliğimizi daha da arttıralım, ülkemiz, milletimiz üzerine planlar yapanlara, zayıflatmaya çalışanlara fırsat vermeyelim\" dedi.



Görüntü dökümü

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-Başbakan\'ın konuşması

-Detaylar



Haber: HAKKARİ/ YURT

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Başbakan Yıldırım, Şırnak\'ta üs bölgesini ziyaret etti (3)

CİZRE\'DE HALKA HİTAP ETTİ, ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Başkan Binali Yıldırım, helikopterle geldiği Şırnak\'ın Cizre ilçesinde, hükümet konağı önünde kendisini bekleyenlere hitap etti. Konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı veren Başbakan Yıldırım, \"Biz, farklı olabiliriz. Tenlerimizin rengi, farklı olabilir; ama bu renkliliklerimiz, bu farklılıklarımız, hepsi bizim zenginliğimizdir. Gözümüzün zenginliği ne olursa olsun düşen damla, aynıdır. İyi günde de zor günde de beraberiz. Kimliğimizi asla inkar etmeyeceğiz. O, bizim gururumuzdur. Biz, bir olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında, ilelebet yaşayacağız\" dedi.

Başbakan Yıldırım, Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan ve 2013 yılında açılan Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı\'na terör örgütünün birçok saldırı düzenlediğini söyledi. Cizre için son 1,5 yılda, 840 milyon TL\'nin harcandığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu: \"Bu havaalanını yaparken, terör örgütü, bizlere neler neler çektirdi. Şantiyeleri yaktılar, işçileri kaçırdılar. Sırf Cizre\'ye hizmet gelmesin, diye. Bunlar, hani Kürtleri düşünüyorlardı? Böyle mi Cizre\'yi düşünecekler? Bu terör örgütleri ve ağababalarına asla ve asla fırsat vermeyeceğiz. Şerafettin Elçi Havalimanı, bu yıl 275 bin yolcu taşıdı. İnşallah, seneye 300 binle tamamlayacağız. Topladığı paraları terör örgütüne aktaran belediye başkanın gereği düşünüldü. Şimdiki başkandan memnunsunuz. Yolları yapıyor, şehri güzelleştiriyor. Daha güzel çalışmalar yapılacak. Hz. Nuh\'un şehrine yakışır bir Cizre olacak. Belediye başkanımız, 107 kilometre sıcak asfalt yaptı. 49 kilometre kanalizasyon hattını, 188 kilometre su hattını tamamladı. Bunlar için harcanan para, 142 milyon. Cizre, daha çok fazlasını hak ediyor. Cizre için 840 milyon lira, son 1,5 yılda harcandı. Sizler, terör örgütüne pabuç bırakmadınız. Buradaki vatandaşlarımızı esir almasına izin vermediniz. Size bir teşekkürüm var. Cizre, 15 Temmuz gecesi havaalanını kapattı. FETÖ mensuplarının Ankara\'ya gitmesini önlediniz. Bu bayrağı, indirmediniz. Memleketin geleceğini aydınlattınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Cizre\'ye 500 yataklı hastane yapılacak. Cizre\'yi doğal gazla buluşturuyoruz. Şırnak\'ta terör örgütü sadece evleri değil, 27 tane camiyi yıktı. 77 camiyi de kullanılamaz hale getirdi.\"

Konuşmasının ardından Cizre esnafını ziyaret eden Başbakan Yıldırım, daha sonra Hakkari\'ye gitmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı\'na gitti.

Görüntü Dökümü

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-Yıldırım\'ın konuşması (CANLI VERİLDİ)

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: CİZRE (Şırnak) (DHA)

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BAKAN ELVAN PROJE TANITIMINA KATILDI

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Adana\'da düzenlenen \'Sanayi ve Ticaret Zirvesi\'nin ardından Türkiye İstatistik Kurumu Adana Bölge Müdürü Durmuş Ali Şahin\'i makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Adana Valiliği\'nin girişimleriyle başlatılan Güney Adana Kalkınma Projesi\'nin Çukurova Kalkınma Ajansı\'nda düzenlenen tanıtım toplantısına da katılan Bakan Elvan\'a, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile kent milletvekilleri ve bürokratlar eşlik etti.

MESAFE ALDIK

Adana\'nın güney mahallelerindeki eğitim, sağlık ve altyapı gibi sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan projenin tanıtımının ardından kürsüye gelen Bakan Elvan, şunları kaydetti:

\"Türkiye\'de gelir dağılımını iyileştirmede çok önemli mesafeler aldı. Son 15-16 yıla bakınca bölgeler arası gelişmişlik düzeyi azaldı. Adana ve Mersin gibi bazı illerimizde bazı sorunlar devam ediyor. Eğitim düzeyi düşükse, yükseltmemiz lazım. Çocuklarımız okula gitmiyorsa, o çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal yardım ihtiyacı varsa sosyal destek sağlamak durumundayız. Sağlık açısından dezavantajı söz konusuysa onu da tamamlamak zorundayız. Önce insanımızı daha nitelikli, vasıflı ve daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacak bir düzeye getirmemiz gerekir. Ülke genelinde hane halkı gelirlerinin yüzde 20\'lik nüfus dilimlerine göre dağılımlarına bakıldığında en alttaki yüzde 20\'lik grubun geliri 2002\'de yüzde 5.3\'tü. 2016\'da ise bu oran yüzde 6.2\'ye yükseldi. Gelir dağılımında iyileşme söz konusu ama bu istenilen düzeyde elbette değil. Hazırladığımız üst ölçekte ulusal bölgesel gelişme planımız var.\"



Görüntü Dökümü

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- Bakan elvan konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'45 BOYUT:107 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ / Kamera:Eser PAZARBAŞI - ADANA, (DHA)

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Eski polis, kaçak sigarayla yakalandı

HATAY\'da görev yaparken suça karıştığı için 2009\'da meslekten ihraç edilen ve kaçakçılık suçundan aranan eski polis M.Ö., Kahramanmaraş\'ta 4 bin 640 paket kaçak sigarayla yakalandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Necip Fazıl Şehir Hastanesi yolunda bir otomobili durdurmak istedi ancak sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 51 yaşındaki İ.Ö. ile 45 yaşındaki M.Ö. gözaltına alındı. GBT sorguları yapılan şüphelilerden M.Ö.\'nün 2009\'da suça karıştığı için polislikten ihraç edildiği ve kaçaklılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin araçları durdurması

- Sigaraların sayılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Beton mikserinin altında kalarak can verdi

İZMİR’in Bayraklı İlçesi’nde, yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altına kalan yaya, yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Ankara Caddesi Egemak Kavşağı’nda meydana geldi. Sanayi tarafından İzmir Adliyesi yönüne yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz kimliği belirlenemeyen erkek yayaya, E.Ç. idaresindeki 35 U 6568 plakalı beton mikseri çarptı. Lastiğin altında kalan yaya can verdi. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, beton mikserinin şoförü E.Ç.\'yi gözaltına aldı. Yayanın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazadan sonra çevredeki MOBESE kameraları incelemeye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Beton mikserindn görüntü

- Olay yerinden görüntÜ

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (İZMİR), (DHA)

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Diyarbakır TSO Başkanı Sayar: Yatırımcı kredi kullanımında sorun yaşıyor

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası\'nın organizasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, kent genelindeki yatırımlar hakkında detaylı bilgiler vererek, \"Bölgeye yatırım yapmak isteyen girişimciler, kredilere erişimde sorun yaşıyor\" dedi.

Diyarbakır\'daki özel bir otelde yapılan Türkiye Bankalar Birliği istişare toplantısına, TSO Başkanı Ahmet Sayar, Türkiye Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankaların genel müdürleri ve iş adamları katıldı.

DİYARBAKIR\'DA 900 BİN GENÇ YAŞIYOR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır TSO Başkanı Ahmet Sayar, bankaların genel müdürlerine kentin genç nüfusu, sanayisi, tarımı, turizmi ve tarihi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bölge yatırımcısının finansa erişim sorunu, işletme kredi kullanımında büyük sorunlar yaşadıklarını belirten Sayar, \"Nüfus açısından Türkiye\'nin en büyük 12\'inci ili Diyarbakır\'da, 0-24 yaş arası nüfus, toplam nüfusumuzun yüzde 54\'ünü oluşturuyor. Ülkemizde bu oran yüzde 40 civarında. 0-24 yaş arasındaki yaklaşık 900 bin kişilik nüfus; emek yoğun sektörler açısından önemli yatırım avantajları sunarken, bu nüfusun beşeri sermayeyi geliştirmek için eğitimi ve çalışma koşullarının sağlanması gerekliliğini ve bunun için kamu ve özel sektör yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu da gösteriyor. Yatırımcılarımızın yüzde 98\'i Diyarbakır ve bölge illerinden, ilimizde yatırım yapan girişimcilerimiz. Tekstil, mobilya, taş, toprağa dayalı sanayi, metal makine, gıda gibi farklı sektörlerde üretim yapan tesislerimiz, iç piyasaya ve Ortadoğu pazarına üretim yapıyor. Sanayi yatırımlarımız ağırlıklı olarak son 15 yılda gelişen yatırım taleplerini karşılamak için yerelde ilgili kurumlarımızın ortaklığında, altyapı çalışmalarına öncelik veriyoruz. Karma organize sanayi bölgemizde 720 dönümden oluşan 2 etap dolduktan sonra, 3\'ncü etap ve 4\'ncü etaplar için çalışma yapılarak, 2 bin dönümlük bir alan oluşturuldu. Ayrıca kentte üretimin yoğunlaştığı Bismil, Ergani, Silvan ilçeleri ile Diyarbakır-Şanlıurfayolu üzerinde yeni organize sanayi bölgelerinin kuruluşu için ilgili kurumlarımız işbirliğinde çalışmalarımız sürüyor. İş gücü ve pamuk üretimindeki potansiyeli değerlendirerek, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yatırımların yapılacağı Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi\'nin kuruluşu bu yılın başında tamamlandı. Bin 290 dönüm ve 123 parselden oluşan tekstil kentte, özellikle hazır giyim sektöründe yerelden ve Türkiye\'nin batısından işletmelerin yatırımlarının geliştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor\" dedi.

2017 YILININ İLK 10 AYINDA 256 MİLYON DOLARLIK İHRACAAT

Diyarbakır\'ın sanayi kenti olma yolunda ilerlediğini anlatan Sayar, \"Ancak tarım, turizm, inşaat gibi farklı sektörlerde de ilimizin potansiyeli oldukça yüksek. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, tarihi kültürel değerleri ile günümüze kadar gelen Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Odamıza kayıtlı 13 bin üyemizin yüzde 30\'unu inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. İlimiz ihracat verilerine baktığımızda, 149 işletmemiz 2016 yılında, 169 milyon dolar ihracat yaptı. 2017 yılının ilk 10 ayında ihracatımız 156 milyon dolar olarak gerçekleşti. En çok ihracatı yüzde 51 ile Irak\'a yaptık. En çok ihraç ettiğimiz ürünlerin başında yüzde 38 ile madencilik ürünleri, yüzde 30 ile hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri geliyor. İthalat verilerimize baktığımızda, 2015 yılı ithalatımız ise yaklaşık 60 milyon dolar civarında gerçekleşti. Diyarbakır teşvik sistemi kapsamında 6\'ncı Bölge teşviklerinden yararlanıyor. Ancak Türkiye\'nin batısı ile kıyasladığımızda bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi açısından teşvik sisteminin tek başına yeterli olmadığını görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin yer aldığı 23 ilde uzun vadeli faizsiz kredi, anahtar teslimi fabrika gibi diğer bölgesel programlardan farklı ve kapsamlı bir program geliştirildi. Bu programa en yoğun başvuru 370 proje ile ilimizden yapıldı.

KREDİ KULLANIMINDA SORUN

Banka kredilerinin kullanımında yatırımcıların sorun yaşadığına dikkat çeken Sayar şöyle konuştu:

\"Diyarbakır gibi sosyo-ekonomik açıdan Türkiye\'nin daha geri düzeydeki illerinde banka kredilerinin kullanımında sorunların farklılaştığını ve bu durumun kredi kullanımında farklı özgün koşullar oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle teminat gösterme, yüksek kredi maliyetleri, teminat oranlarının yüksek olması, teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin değerinin altında kabul edilmesi gibi farklı sorunlar işletmelerimiz tarafından dile getirilen önemli sorunlar. Bankalar açısından da bölgemizde yaşanan özgün koşullar nedeni ile kredi kullanımı daha riskli görülüyor ve özellikle bazı dönemlerde daha önce Sur ilçemizde yaşanan olaylardan sonra yaşadık bunu, bankaların kredi kullandırmak istemediklerini ve mevcut krediler ile ilgili de sorunlar yaşandığı üyelerimiz tarafından dile getirildi. Ancak son 5 yıl içindeki kredi geri ödemelerine, karşılıksız çek ve protestolu çek vb. illere göre sayılarına baktığımızda aynı dönemde Diyarbakır ilinde işletmelerin tüm olumsuzluklara rağmen düzenli ödemelerine devam ettiklerini ve oranların yıllar itibariyle çok fazla değişmediğini görüyoruz. Bölgenin ve ilimizin kalkınması işletmelerimizin yatırımlarını sürdürmesi ve yeni yatırımların geliştirilmesi ile sağlanacak. Bunun için yatırım yapan, istihdam sağlayan işletmelerimizin desteklenmesi gerekiyor. İşletmeler açısından da finansmana erişim sorunu oldukça kritik ve önemli bir sorun. Bu sorunun çözümünde biz yerel kurumların yanında bankalarımız ve birliğimizin de önemli katkılarına ve işbirliğine ihtiyacımız var.\"

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da, toplantının basına kapalı bölümünde tüm sorunların konuşulacağını ve çözüm geliştirileceğini ifade ederek, \"İnşallah hep birlikte Türkiye ekonomisinin ve ihracatının artmasına katkıda bulunuruz. Birinci sonuç bizi etkiliyor. Benim elimde para var, kredi vermek istiyorum. Teminata dayalı yapıyorum bu işi, teminatın değeri yeterli ama bunu değerlendiren düşük gösteriyor. Bir banka teminat alacağı gayrimenkulün değerini kendi tespit etmiyor. Bu tespiti, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yapıyor. Bunlar bir malın değerini doğru tespit eder, bunlar bizim testlerimizden geçmiştir. Bunlar bu işi bilir, bunlar doğruyu bilir dedikleri ekspertizciler yapıyor. Yani malın değerini onlar tespit ediyor. Eğer bir şeyin değeri doğru tespit edilmiyorsa, inanın sizin kadar biz de rahatsızız. Tespit edilmiş bir değerin Diyarbakır\'dan, İstanbul\'a giderken değer kaybetmesi söz konusu değil. Diyarbakır\'dan ipotek, teminat kabul etmemek, ben açık söyleyeyim şehri görüyoruz hepimiz; adamın kafasına ya güneş geçmelidir, ya da bir şey düşmelidir. Güzel güzel her şey pırıl pırıl, niye etmeyelim, niye yapmayalım. Algı gerçeğin önüne geçmiş gibi. Kredi Garanti Fonu güzel bir uygulama. En zor geçeceğini düşündüğümüz 2017 yılını son derece iyi geçirdik. Kredi Garanti Fonu hepimizin bildiği gibi bir kefalet sistemidir\" şeklinde konuştu.

Diyarbakır\'da geçmişte yaşanan çatışmalar nedeniyle bir dönemde bazı dükkanların açılamadığını ve ticari hayatta tam olarak devam edilmediğini kaydeden Aydın, \"Böyle bir hakikat varken dükkanını açamadığı için, malını satamadığı için alacağını alamadığı için sıkıntıya girmiş bir esnafa bankacılık sektörünün nefes aldırması lazım, vade vermesi lazım. Bu normal ticari hayatın kuralıdır. Komşumuza bir şey olsa, bir sıkıntısı olsa düğünü olduğunda, acısı olduğunda ne yapıyorsak ticaret ortağıyız onu da yapmamız gerekiyor. Biz Sur\'daydık da ama bunu yapmadık, arkadaşlar o zaman şunu söyleyeyim, yapmamız gerekiyordu. Buna rağmen benim genel müdürü olduğum bankanın eksiği olabilir, her şeyden haberimiz de olmayabilir. Bizi cezalandırın, bizi en iyi cezalandırma yöntemi oradan alıp öteki tarafa geçmektir, bunu yapalım. Elimizden geldiğince de bu eksiklikler giderilecekler. Halen o dönmeden kalan eksiklikler varsa da 11 bankayı temsilen arkadaşlarımız burada bire bir lokal sorun varsa onlarda dahil hepsini çözmeye gayret göstereceğiz\" İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak soru cevap şeklinde devam etti.



DOGÜNSİFED VE DİSİAD\'IN TBB\'DEN TALEBİ

Toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Saniyici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) ile Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD) adına Diyarbakır\'da özellikle son iki yılda finansal anlamda yaşanan sıkıntı ve talepler ile ilgili hazırlanan tespit raporu Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüsiyin Aydın\'a verildi. Raporda, Teminat için verdikleri gayrimenkullerin ekspertiz değerlerinin gerçek piyasa değerlerinin altında çıktığı, bu durumun farklı şirketlerin aynı yerel mühendisle çalışması ve Bankaların ekspertiz şirketleri ile yaptığı sözleşmenin ağır yaptırımlara sahip olmasından kaynaklandığı belirtildi. Bunun dışında kent merkezlerinde gayrimenkul ipoteklerinde marj uygulanmamasını talep edilen tespit raporunda talepler ve tespitler şöyle sıralandı:

KGF garantili kullanmış olduğumuz kredilerde, bankaların sermaye yeterlik rasyolarına pozitif katkı sağılmasına rağmen firmaların kredi fiyatlamalarında olumlu bir yansıması olmadı

Bankaların genelde satış ve performans ekiplerinin firma ziyaretlerini yaptığı ancak kredi karar vericilerin kenti yeterince tanımadığı yönünde kanaatimiz oluşmuştur

Kentin kredi karar vericileri tarafından ziyaret edilmesi ekonomik ve sosyal hayatın dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğuna tanıklık edilmesi kurum ve firma iletişimlerini güçlendireceği finansalların daha sağlıklı değerlendirilmesine de katkı sağlayacaktır

Hızlı büyüyen ancak kalkınmada ülke ortalamasının altında kalan ilimiz çok ortaklı oluşumlara ihtiyaç duymaktadır

Ancak, böyle oluşumlar içerisinde ortak olarak yer almamız durumunda hiç ticari bağımızın bulunmadığı firmaların kefalet ve mali tabloları mevcut kredilerimiz ile grup ilişkisine bağlanmaktadır

Bölge müdürlüklerinin Adana veya Gaziantep\'ten değil, Diyarbakır\'dan yürütülmesi kentin ve bölgenin yerel dinamiklerinin daha net anlaşılmasına ve süreçlerin daha hızlı işlemesine katkı sağlayacaktır

Genç nüfusun yüksek olduğu ilimizde istihdama katkı sunmak için çağrı merkezlerinin ilimizde kurulması için desteklerinizi rica ederiz.

Kalkınma Bankasının kredilerinin teminatına tarafımızdan vereceğimiz gayrimenkul ipoteğinin kabul edilmesini talep ediyoruz

Kadim kentimizin tarihi dokusu ve ruhunu yaşayan ve yaşatan sur bölgesinde bulunan AKBANK \'ın bölge müdürlüğünün boşalttığı lokasyonunu sanat galerisine çevirmesi moral ve motivasyon açısından katkı sağlanacağı gibi sektörün bölgedeki sanatsal faaliyetlerine öncülük etmiş olacaktır.

İlimizdeki son yıllarda yaşanan toplumsal olayların etkisi ile takipteki alacakların tahsilat hızı yavaşlatmıştır. İş dünyası olarak sizden talebimiz takipte bulunan banka alacaklarının sıfır faizli olarak defaten kapatılması ya da ödeme gücüyle orantılı olarak yine sıfır faizli olarak yapılandırılmasına imkân sağlanmasıdır.

Diyarbakır ihracatını geliştirme ve destekleme adına EXİM Bank limitlerinde il ihracatçılarına öncelik verilmesini rica ediyoruz.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılanlar

-Sayar\'ın konuşması

-Aydın\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi Sakarya\'ya getirildi

ANTALYA\'da, trafik kazasında yaşamını yitiren \'Tek Teker Arif\' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi memleketi Sakarya\'ya getirildi.

Antalya\'nın Gazipaşa Mahallesi\'nde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren motosiklet şovlarıyla tanınan Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Türkiye\'nin \'Tek Teker Arif\' olarak tanıdığı ve dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu\'nun babası olan Arif Razgatlıoğlu\'nun cenazesi memleketi Sakarya\'ya getirildi. Cenaze Razgatlıoğlu\'nun yakınları tarafından Adapazarı Yorgalar Mezarlığı\'nın morguna konuldu. Razgatlıoğlu\'nun cenazesi yarın Adapazarı şehir merkezindeki Orhan Camii\'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin morga taşınması ve yakınlarından görüntüler

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

