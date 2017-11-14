DHA YURT BÜLTENİ-15



PKK\'NIN BOMBALI EYLEM PLANI DEŞİFRE EDİLDİ



AĞRI, (DHA)- AĞRI İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri, PKK terör örgütünün yeni bir bombalı araç eylem planını deşifre etti. Örgüt üyelerinin toprağa gömdüğü 50\'şer kiloluk 33 torbada, toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi.

İstihbari çalışmalar kapsamında, PKK\'lı teröristlerce kullanılabilecek sığınak, barınak ve malzemelerin tespiti ile imha edilmesi amacıyla, Ağrı Dağı derinliklerindeki Eliköy mevkiinde \'Şehit Uzman Jandarma 11\'inci Kad. Çavuş Mehmet Bolat 17-33 Operasyonu\' düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapan jandarma ekipleri, dün, dere yatağına gömülü halde, 33 torba ile 30 ve 60 kiloluk birer boş bidon buldu. Yapılan incelemede, 50\'şer kiloluk torbalarda bombalı eylemler için kullanılacağı değerlendirilen, toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı doğrultusunda, ele geçirilen söz konusu malzemeler de parmak izi alma işlemleri tamamlandıktan sonra olay yerinde imha edildi.

2 KASIM\'DA DA BOMBALI ARAÇ TESPİT EDİLMİŞTİ

Ağrı Dağı\'nda faaliyet gösteren PKK\'lı teröristlerin şifreli görüşmelerinde yoğunlukla bahsedilen \'tüp\' ve \'gübre\' sözcüklerini deşifre eden istihbarat birimleri, örgüt üyelerinin kısa zaman içerisinde bombalı araç eylem gerçekleştirme arayışı içerisinde olduğunu saptadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 2 Kasım\'da Ağrı Dağı\'nda bomba yüklendiği tespit edilen aracı, Hallaç Köyü yakınlarında durdurdu. Çaresiz kalan teröristler, aracı boş arazide patlatmak zorunda kaldı. Patlama neticesinde hiçbir personel yaralanmadığı gibi zayiat da meydana gelmedi ve terör örgütü üyelerinin bombalı araç eylemi operasyonla başarısızlığa uğratıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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O komşunun ateş açma görütüleri ortaya çıktı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi Bozburun Mahallesi\'nde yaşayan, sunduğu programlarla tanınan Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana\'nın köpeklerini öldürmekle suçlanan komşunun, av tüfeğiyle ateş açma görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlü sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana\'nın \'Cango\' ve \'Pamuk\' adlı köpekleri, iddiaya göre, komşusu tarafından zehirlenerek öldürüldü. Tanem Sivar, Instagram hesabından \"Canımız gerçekten çok yanıyor, içimiz acıyor\" paylaşımıyla üzüntüsünü duyurdu. Sosyal medyada yankı bulunan olay, yazılı ve görsel basında da yer aldı.

Olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Çift, köpeklerini öldürdüğünü iddia ettiği komşularının kendilerine de tüfekle saldırdığını söyledi. Çift o iddiasını görüntüyle belgeledi. Öfkeli komşunun, evin içinden aldığı av tüfeğiyle ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Olayın geçen pazar günü yaşandığı öğrenildi.

Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, olayın ardından jandarmaya giderek komşularından şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan komşu, jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öfkeli komşunun ateş açma anı

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Çocukları dilendiren kadınlara zabıta operasyonu

DENİZLİ\'de Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede özellikle çocukları dilendiren ve mendil sattıran kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda dilencilik yapan 4 kadın ve dilendirdikleri 7 çocuk, zabıta ekipleri tarafından belediyeye götürüldü. Üzerlerinden 83 lira bozuk para çıkan dilenci kadınlara, 106\'şar lira para cezası kesildi.

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilere yönelik operasyon yaptı. İlçede özellikle cami önlerinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere karşı zabıtanın yaptığı operasyonda, kendi çocuklarını da dilendiren ve mendil sattıran 4 kadın ile yaşları 3 ila 6 arasında değişen 7 çocuk belediyeye götürüldü. Kadın dilencilerin üzerinden 83 lira bozuk para çıkarken, çocukların üzerinde ise satmaya çalıştıkları mendiller bulundu. Belediyeye götürülen çocuklara meyve suyu ikram eden zabıta ekipleri, kadın dilencilere ise Kabahatler Kanunu\'nun 33. maddesi gereğince 106\'şar lira ceza yazdı.

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların, dilenciliği bir meslek haline getirmiş bu kişileri 444 86 62 numaralı çağrı merkezine bildirmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Belediyede dilenci kadınlardan görüntü

- Çocuklardan görüntü

- Üzerlerinden çıkan paralardan ve mendillerden görüntü

- Ceza kesilmesinden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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İznikli Zeynep Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göreceği günü bekliyor (GÖRÜNTÜLÜ HABER)

BURSA’nın İznik ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Zeynep Tuna, rol aldığı ve büyük beğeni toplayan \'Yaşlılar Haftası\' klibinin ardından Cumhurbaşkanlığı\'nca Ankara’ya davet edildi. Yaşlı kadın, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın\'dan daveti duyunca sevinçten ağlayarak, \"Cumhurbaşkanı\'mızı yakından göreceğim günü, iple çekiyorum\" dedi.

İznik Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Sargın, Boyalıca Mahallesi’nde tek başına yaşayan Zeynep Tuna’yı ziyaret ederek, 17 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'na davet edildiği haberini yaşlı kadına verdi. Tuna birlikte İznikli 75 yaşındaki Halil Alp\'in de Ankara’ya davet edildiği kendisine söylendi. Zeynep Tuna ve Halil Alp, AK Parti Genel Merkezi\'nce, geçtiğimiz aylarda Yaşlılar Haftası dolayısıyla çekilen klipte rol almıştı. Klip, izleyenlerin beğenisini toplamıştı.

Cumhurbaşkanlığı\'nın davet haberini Başkan Sargın’dan aldığını söyleyen Tuna, \"Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim halimizi, hatırımızı soruyorsunuz. Eşim, vefat etti. Yaşlı olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın yakın yerlerdeki her mitingine işini, gücünü bıraktı, gitti. Her zaman Cumhurbaşkanı\'mız Erdoğan’a dua ederdi. Görüşmeye ömrü yetmedi, bana nasip oldu. Cumhurbaşkanı\'mızı yakından göreceğim günü iple çekiyorum. Cumhurbaşkanı\'mız, milletinin duasıyla işlerini yapıyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İznik Belediye Başkanının gelişi, elini öpmesi ve sohbet

Haber: HALİL ATAŞ / İZNİK (Bursa), (DHA) -

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AKÇAKALE\'DE ŞEHİT SONGÜL YAKUT\'UN İSMİ VERİLEN İLKOKUL AÇILDI

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinde, Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut\'un adının verildiği ilkokul düzenlenen törenle açıldı.

Geçen mayıs ayında Şırnak\'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut\'un adının verildiği ilkokulun açılışına; Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesi konuşan Vali Abdullah Erin, \"Akçakale ilçe girişinden itibaren sadece resmi kurumlarda değil, vatandaşların özel mülklerinde de şanlı ay- yıldızlı bayrağın hemen hemen her evde dalgalanıyor olması, bu milletin hür, özgür ve bağımsız şekilde ebediyete kadar yaşayacağının ilanıdır\" dedi.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü

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- Törene katılanlar

- Valinin konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU 266 MB